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Побиття і спроба зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ": "Укрзалізниця" звільнить кількох співробітників за недбалість

Побиття і спроба зґвалтування в поїзді

В "Укрзалізниці" заявили, що звільнять вертикаль працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник у потяг "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував зґвалтувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції П'ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов у вагон №3 і зайняв вільне місце.

"Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках.

Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

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Відтак, із посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Крім того, проведено додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків", - зазначили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", - додали в компанії.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

Автор: 

побиття (958) напад (1140) потяг (1988) звільнення (2691) Укрзалізниця (6907)


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Топ коментарі
+19
а Сірожу Лєща???
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04.08.2020 09:53 Відповісти
+14
А стрелочника забыли уволить.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
+12
Пасажири не допомагають, бо відомо, що мусора пресуватимуть не нападника (з цього недоумка нічого взяти), а порядного громадянина, який став на захист.
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04.08.2020 10:04 Відповісти
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А стрелочника забыли уволить.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
зачем. всех кто виноват прямо или косвенно - уволили. Что не так? лиш бы пи..нуть?
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04.08.2020 13:11 Відповісти
Увольте уже и зелю с афаковым...
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04.08.2020 09:50 Відповісти
Хоть так...
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04.08.2020 09:52 Відповісти
а Сірожу Лєща???
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04.08.2020 09:53 Відповісти
Сіроженьку ніззя. Він - особа вищої касти, можна сказати - напівбог. А постраждала якась там жінка з якимось сином.
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04.08.2020 10:01 Відповісти
сарожа свой чувак, его низя)))))
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04.08.2020 10:01 Відповісти
А что будем делать с писяржевским?
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04.08.2020 09:56 Відповісти
Пасажири не допомагають, бо відомо, що мусора пресуватимуть не нападника (з цього недоумка нічого взяти), а порядного громадянина, який став на захист.
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04.08.2020 10:04 Відповісти
"Помощь удалось найти только в соседнем вагоне. Нападавшего задержали и охраняли до Киева"
Интересно, кто его задержал? Пассажиры или в соседнем вагоне проводник - мужик?
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04.08.2020 10:40 Відповісти
другие проводники. была информация.
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04.08.2020 13:12 Відповісти
Главу укр залізниці увольняйте первым, он точно в этот момент в халате шлялся.
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04.08.2020 10:05 Відповісти
От що стабільне і дійсно надійне в Укрзалізниці - це сморід в туалетах поїздів. Це своєрідне ноу-хау, невидимий логотип компанії-монополіста, яка без 5-ти хвилин як готова запускати гіперлуп.
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04.08.2020 10:07 Відповісти
"что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место."
Источник: https://censor.net/n3211751 ню ню ню во-первых, проводники как церберы стоят в тамбуре и зачастую даже с билетом в другой вагон не очень пускают, да их может не быть если поезд ночной и на станции никто не выходит, но и тогда двери тамбура закрыты, во-вторых, почему проводник не доложила начальнику поезда о безбилетнике
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04.08.2020 10:09 Відповісти
Та, скоріше всього, на лапу дав, щоб пустили...
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04.08.2020 10:13 Відповісти
Всех подряд?
Нападавшего задержали, начальник поезда поручил охранять его, чтобы тот не смог сбежать.
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04.08.2020 10:10 Відповісти
это одни из его обязанностей, как и наблюдать за порядком на маршруте и своими подчиненными. Если бы он зорошо делал последнее - первое бы не понадобилось.
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04.08.2020 10:15 Відповісти
А вот если бы нападныка утилизировали, как Анну Каренину - никого бы не уволили. А потерпевшая была бы отмщена.
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04.08.2020 10:16 Відповісти
Да это трагедия никто не спорит только почему это уже третья или четвертая статья про этот случай удивляет? Такое у нас в стране регулярно случается почему именно этот случай так активно предают огласке?
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04.08.2020 10:22 Відповісти
Тому що вєркам-провідницям не вдалося відкупитися від родини і постраждалі не мовчать.Які гроші допоможуть маленькому хлопчику забути жах,коли б'ють його маму,а вона безпорадно кричить,шукає захисту і бігає з ним вагонами побита і зі страхом за сина? Пам'ятаєте хто викликав поліцію? ЇЇ чоловік,котрий чекав їх в Києві!!! Дивує,що до цього факту хтось може ставитися як до неприємного,але рутинного.
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04.08.2020 10:36 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что проводник 3-го вагона взял "левого" пассажира, а потом все пошло-поехало. Надеюсь, что увольнения и доведение этого до ВСЕХ работников службы пассажирских перевозок хоть как-то улучшит отношения проводников к пассажирам
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04.08.2020 10:27 Відповісти
а почему берут безбилетников - сказать? потому что каждый рейс садится по 2-4 проверяющих и каждый хочет бабла, ручку позолотить. И у них ПЛАН - сколько оштрафовать. А откуда его взять - КАЖДОМУ? вот и возят зайцев, передачки, спекулируют барахлом...
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04.08.2020 13:14 Відповісти
Ох и бред..
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06.08.2020 00:34 Відповісти
Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

УЗ державна компанія монополіст, а це = корупції. Вона просто не може існувати без цього. Тому, казочки про проникнення, залишать нехай собі. Думаю, що при проведенні досудового розслідування, злочинець розповість за скільки його взяли і хто. А те, що начальника поїзду звільнили, показу, що в керівництві УЗ, добре обізнані, хто і як збирає з провідників гроші у потязію
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04.08.2020 10:30 Відповісти
100%!!
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04.08.2020 10:36 Відповісти
жаль не уволили тех, кто посылает на каждый рейс по несколько проверок, которые требуют таких же точно взяток которыми делятся потом в самой Укрзализныце.
До самого верха.
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04.08.2020 13:15 Відповісти
А ти не воруй)
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06.08.2020 00:36 Відповісти
Лет пять тому ехала поездом Мариуполь-Львов, я таких ужасных вагонов и пьяных проводников еще в жизни не встречала. Я лучше на лишние сутки останусь в любом городе, но в поезда в том направлении для меня табу.
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04.08.2020 10:30 Відповісти
"заместитель начальника Мариупольского вагонного депо" )) уборщиц забыли уволить, почему то заместителей увольняют первыми, хотя отвечать за подчиненных должен начальник
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04.08.2020 10:40 Відповісти
а Крыклий не хочет в отставку пойти?
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04.08.2020 10:41 Відповісти
Не хочет.
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04.08.2020 10:45 Відповісти
Всех поувольняли, лишь бы не платить миллион по страховке
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04.08.2020 10:48 Відповісти
не зіскочать.Хай платять.
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04.08.2020 12:59 Відповісти
если у нее есть билет - заплатят, там не так и много.
В отличие от ДТП с нашими маршрутками где билеты НЕ ВЫДАЮТ, и ты вроде как там и не ехал.
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04.08.2020 13:17 Відповісти
Проводник был в доле, а вот стрелочника за что??
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04.08.2020 11:13 Відповісти
А того довбодятла, який наказав поїзду не зупинятись в Тернополі, бо карантин посилили?
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04.08.2020 11:15 Відповісти
вот проводники долбо..бы...выкинули б маньячилу под встречный поезд нах и всё...сами были бы при деле и баба отомщена, молчала бы...может быть...
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04.08.2020 11:42 Відповісти
при Зеле "вертикали" тупо нет - вот уже как год в Украине управление ВСЕМ - на полшестого.. случайно и временно с "вертикалью" повезло только Мандель..
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04.08.2020 12:17 Відповісти
ну да, это ж не мусарня, тут можно и пропиариться цирку, а кто был уволен за преступные действие мусоров? сАбаков крепко сидит и клал на весь цирк, с ногами.
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04.08.2020 13:03 Відповісти
Воспользовался отсутствием проводника - та проводник его 100% за деньги пустил. У проводника не пройдешь просто так это же его деньги.
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04.08.2020 14:23 Відповісти
Может проводник заранее позвонил маньяку и сообщил, что тут "такая тьолочка едет"...
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04.08.2020 15:26 Відповісти
Проводница соучастница, взяла зайца и кришевала его сколько могла.
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06.08.2020 00:37 Відповісти
 
 