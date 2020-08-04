Побиття і спроба зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ": "Укрзалізниця" звільнить кількох співробітників за недбалість

В "Укрзалізниці" заявили, що звільнять вертикаль працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник у потяг "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував зґвалтувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції П'ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов у вагон №3 і зайняв вільне місце.

"Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках.

Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

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Відтак, із посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Крім того, проведено додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків", - зазначили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", - додали в компанії.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.