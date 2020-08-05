Мінінфраструктури підраховує вартість охорони в поїздах, - Криклій
Міністерство інфраструктури підраховує, у скільки може обійтися відновлення охорони в поїздах. Ці кошти потрібно буде або брати з бюджету, або підвищити вартість квитків.
Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Зараз із поліцією обговорюється варіант, скільки це буде коштувати, щоб забезпечити. Або підрозділи воєнізованої охорони. Яка це буде вартість? Йдеться винятково про нічні потяги", – сказав Криклій.
Він зазначив, що ставити в кожному вагоні представника правоохоронних органів буде занадто дорого.
"Це буде відображатися на вартості квитка або треба знову брати фінансування з бюджету, чималі витрати, які я не впевнений, що наразі раціонально їх закладати", – зазначив міністр.
Він наголосив, що необхідно забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони, налаштувати кращу комунікацію, щоб провідники могли використати тривожну кнопку і щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.
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в поездах можно бабло сшибать только у курящих в тамбурах...
нет навара - нет интереса...
Де Україна, а де "чесна конкуренція"????
Але статистика................
Вам на думку не спадало, що нам безпеку забезпечують саме так, як "ми" податки сплачуємо?
Скоро дойдёт до того, что авако-полиция будет реагировать только по предоплате....