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Мінінфраструктури підраховує вартість охорони в поїздах, - Криклій

Мінінфраструктури підраховує вартість охорони в поїздах, - Криклій

Міністерство інфраструктури підраховує, у скільки може обійтися відновлення охорони в поїздах. Ці кошти потрібно буде або брати з бюджету, або підвищити вартість квитків.

Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Зараз із поліцією обговорюється варіант, скільки це буде коштувати, щоб забезпечити. Або підрозділи воєнізованої охорони. Яка це буде вартість? Йдеться винятково про нічні потяги", – сказав Криклій.

Він зазначив, що ставити в кожному вагоні представника правоохоронних органів буде занадто дорого.

"Це буде відображатися на вартості квитка або треба знову брати фінансування з бюджету, чималі витрати, які я не впевнений, що наразі раціонально їх закладати", – зазначив міністр.

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Він наголосив, що необхідно забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони, налаштувати кращу комунікацію, щоб провідники могли використати тривожну кнопку і щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.

Автор: 

охорона (341) потяг (1989) Укрзалізниця (6908) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+6
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (с). Как-то так...
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05.08.2020 15:35 Відповісти
+5
Поїзд не територія України? За що доплачувати?
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05.08.2020 15:34 Відповісти
+5
Дуже смішно)))
Де Україна, а де "чесна конкуренція"????
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05.08.2020 15:47 Відповісти
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Цену менту в поезде не сложат?
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05.08.2020 15:32 Відповісти
Красти з бюджета треба меньше, тоді і на патрулювання потягів вистачит !!))
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05.08.2020 15:51 Відповісти
Плюс к этому- мент, охраняющий поезд -нихрена не получит. А "бабки" поделят руководители МВД и УЗ(((((((
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Поїзд не територія України? За що доплачувати?
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05.08.2020 15:34 Відповісти
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (с). Как-то так...
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05.08.2020 15:35 Відповісти
менты несогласные...
в поездах можно бабло сшибать только у курящих в тамбурах...
нет навара - нет интереса...
Мининфраструктуры подсчитывает стоимость охраны в поездах, - Криклий - Цензор.НЕТ 7299


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05.08.2020 15:35 Відповісти
Авакос с Антониной уже слюни пускают и руки потирают.
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05.08.2020 15:36 Відповісти
А в мене простіша пропозиція - ліквідувати це державне лайно "УЗ". Залишити їй тільки обслуговування мережі, а напрямки розпродати на аукціоні приватним перевізникам. І нехай конкуренція визначає скільки ж коштуватиме квиток для пасажира.
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Дуже смішно)))
Де Україна, а де "чесна конкуренція"????
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05.08.2020 15:47 Відповісти
Наприклад у автобусних міжнародних перевізників. Як держави там не стало, так і усе наладилось. В авіації не спрацювало, бо запустили олігарха і він власного монополіста створив, а так, це працює усюди.
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05.08.2020 15:49 Відповісти
Так я і не проти)
Але статистика................
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05.08.2020 15:51 Відповісти
Статистика і простітуція ,це синоніми !!!))
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05.08.2020 15:55 Відповісти
Зарплата топменеджерам і наглядовій раді не більше 50 000. І на все вистачить.
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Неважно , где находится гражданин Украины : в метро , кафе , ресторане , лифте , поезде , автобусе , самолёте , на улице , в квартире , в доме ... Его безопасность должно обеспечивать государство . Мы за это платим налоги .
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05.08.2020 15:40 Відповісти
далеко не усі ми їх платимо...
Вам на думку не спадало, що нам безпеку забезпечують саме так, як "ми" податки сплачуємо?
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05.08.2020 15:41 Відповісти
Платим . За хитрожопых тоже платим . Не переживай .
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05.08.2020 15:45 Відповісти
Цікаво, рівень крадіжок у потягах не зросте після появи там поліції?
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05.08.2020 15:43 Відповісти
Даешь 10 мусоров на одно гражданина
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05.08.2020 15:44 Відповісти
Уже всем понятно , что в руководстве страны находятся аморальные подонки , поэтому возможен и такой вариант : менты по договоренности с ворьём из руководства Укрзализныци, решили срубить бабла на востановлении сопровождения поездов полицией, а для этого нашли этого бандита , который избил несчастную женщину и таким образом дал аргументы Криклию и его шайке.
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05.08.2020 15:50 Відповісти
Сейчас продумывают схему, для поднятия цены за билет на проезд.
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05.08.2020 16:04 Відповісти
2+2 пишем 7 в уме +8 насяльнику + 15 насяльнику насялька , итого 50 минус налоги 0,5 и наконец всего 80 лимонов за один поезд
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05.08.2020 16:43 Відповісти
Отработка городов, районов и поездов - обязанность полиции, финансируемой из бюджета!
Скоро дойдёт до того, что авако-полиция будет реагировать только по предоплате....
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05.08.2020 16:53 Відповісти
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:06 Відповісти
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:08 Відповісти
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:10 Відповісти
дебилы госмасштаба порят абсолютную муть! всю жизнь существа железной дороги - это была военизированная организация- сначала шли военные ( казаки на стройку КВЖД - более 100 лет тому), - строили и охраняли!!! Даже при" советах" на каждой остановке поездов были пункты милиции - снимали с поезда любого, даже выбегали по звонку- к приходу поезда - и мобилки не было. Сейчас растем - нужно еще тысяч сто, к тому, что есть - будет 500тыс. ментов!!!
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05.08.2020 17:12 Відповісти
****, бараны, 21 век на дворе. установите какие нибудь тревожные кнопки, а полиция по всей украине существует
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05.08.2020 20:16 Відповісти
Підвищуйте-підвищуйте вартість квитків - це єдине на, що ви здатні. Але на камеру кажете, що не підвищувати, але я наприклад чітко памятаю, що зараз квиток з пункту а в пункт б зріс у 1,5 рази у порівнянні з минулим роком. Реформи.
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06.08.2020 22:25 Відповісти
 
 