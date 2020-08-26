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Кабмин одобрил назначение Жмака новым главой "Укрзализныци"

Кабмин одобрил назначение Жмака новым главой

Кабинет Министров Украины одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". "Укрзализныцю" возглавит Владимир Жмак.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Владимир Жмак победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

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"Руководителя "Укрзализныци" здесь нет. Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности, с господином Жмаком. Поэтому предлагаю… поддержать", - добавил Шмыгаль.

Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год был первым замглавы Одесской облгосадминистрации. Занимал руководящие посты в структурах группы "ТНК-BP", которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний мире по объему добычи. Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в набсовет "Киевстара". Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.

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Кабмин (14025) назначение (2165) Укрзализныця (2744) Жмак Владимир (24)


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Тепер "Укрзалізниця" буде трішки поЖмакана...
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26.08.2020 15:04 Ответить
Капец чавунке!
Кабмин одобрил назначение Жмака новым главой "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1213
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26.08.2020 15:12 Ответить
"Київстар" російська компанія, тепер і "Урзалізниця" теж стане російською. А таріфи РЖД - ого-го, "Укрзалізниці" до них ще іти та іти.
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26.08.2020 16:18 Ответить
и где они такие фамилии находят: Жмака, Шмыгаль, Сивохо...?
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26.08.2020 17:13 Ответить
Пилять .. єто очередной "реформатор" который будет получать миллионные зарплаты и еще при этом миллиардами 3,14издить и разваливать дальше железку!! А как же все предыдущие "реформаторы" которые получали миллионные з/п и 3,14издили миллиарды ? Хочу что бы вернули зарплаты, как неэффектиыне руководители, и сели за миллиардные хищения!!! Но нет же о них уже все забыли и мусора и прокуроры и т.д. в том числе с амнезией - паскуды
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26.08.2020 18:57 Ответить
 
 