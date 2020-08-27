Новый глава "Укрзализныци" Жмак планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала
Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак планирует внедрить на предприятии модель мотивации персонала за счет распределения среди него части прибыли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мотивация трудового коллектива "Укрзализныци" - еще один мой приоритет. Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников, для которых это будет понятно показывать интерес, почему им есть смысл работать лучше. Я намерен обратиться к набсовету, чтобы он разделил мое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели", - отметил Жмак.
По его словам, он планирует уже в ближайшее время сформировать собственную команду и приступить к работе.
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