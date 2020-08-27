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Новый глава "Укрзализныци" Жмак планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала

Новый глава

Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак планирует внедрить на предприятии модель мотивации персонала за счет распределения среди него части прибыли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мотивация трудового коллектива "Укрзализныци" - еще один мой приоритет. Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников, для которых это будет понятно показывать интерес, почему им есть смысл работать лучше. Я намерен обратиться к набсовету, чтобы он разделил мое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели", - отметил Жмак.

По его словам, он планирует уже в ближайшее время сформировать собственную команду и приступить к работе.

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прибыль (95) Укрзализныця (2744) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+1
Петюшки должны радоваться, соратник Пепы Лексеевича....
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27.08.2020 17:51
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черговий ворюга шпак...тьфу жмак
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27.08.2020 17:39 Ответить
Петюшки должны радоваться, соратник Пепы Лексеевича....
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27.08.2020 17:51 Ответить
Жмак був заступником Саакашвілі в Одеській ОДА і його прелставляли як старого відданого друга Саакашвілі. Але Саакашвілі їде в Грузію, отже Жмака скоро звільнять?
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27.08.2020 19:26 Ответить
Потрібно терміново піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці!
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27.08.2020 19:29 Ответить
От епт,есть желание попасть в число персонала,но ... нету возможности.
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27.08.2020 17:41 Ответить
и про себя не забудет...только сел в кресло и уже мотивация нужна
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27.08.2020 17:45 Ответить
Т.е. себе?
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27.08.2020 17:48 Ответить
"Четкая экономическая модель" - это прибыльное предприятие, а не списание выручки на зарплаты
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27.08.2020 17:58 Ответить
А що державна збиткова "Укрзалізниця" має прибуток?
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27.08.2020 18:11 Ответить
менеджмент будет экономить на персонале и выписывать себе премии
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27.08.2020 21:04 Ответить
Новый глава "Укрзализныци" Жмак планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала НАБЛЮДАТЕЛЕЙ!
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28.08.2020 01:53 Ответить
 
 