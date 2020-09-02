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Новости Общество
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аграрии (266) страхование (195)

Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник

Новости Цензор.НЕТ Общество

Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник

В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа.

Об этом сообщает agronews.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров. 
Компенсация страхового платежа - распространенная практика в странах Евросоюза. По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.

"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой - средства из резервного фонда. Правда до сих пор ничего не выплачено... А из средств на государственную поддержку аграриев предоставить компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа - единственный выход", - отметил глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства — на случай АЧС и других возможных проблем.

Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.

"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом ВР, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", - резюмировал Иван Слободяник.
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Топ комментарии
+4
Че вы ноете на авто по 100-200 тыс.у.е ездите и плачете что нет урожая
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02.09.2020 17:43
+3
Какие-то они странные. Требуют компенсаций из "страхового фонда".
А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
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02.09.2020 17:51
+2
Из фонда по борьбе с ковидом возьмите, зеленский вам ещё фантиков напечатает
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02.09.2020 17:35
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Из фонда по борьбе с ковидом возьмите, зеленский вам ещё фантиков напечатает
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02.09.2020 17:35 Ответить
Нефиг садить сояхи и кукурузу в восточных и южных областях. Только ранние зерновые и озимый рапс.
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02.09.2020 17:37 Ответить
Че вы ноете на авто по 100-200 тыс.у.е ездите и плачете что нет урожая
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02.09.2020 17:43 Ответить
Какие-то они странные. Требуют компенсаций из "страхового фонда".
А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
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02.09.2020 17:51 Ответить
Увидят. Но не все....
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02.09.2020 18:03 Ответить
Пристроенный соросёнок ванюша, хочет немножко подёргать за сиськи бюджет в пользу "голодающих" латифундистов. Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник - Цензор.НЕТ 5696
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02.09.2020 17:55 Ответить
И чего разнылись аграрии? Вы ведь не дороги , (которых нет) строите, на Вас ЗЕбанда не заработает.
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02.09.2020 17:55 Ответить
Агробизнес - это всего лишь БИЗНЕС. С какого государство должно что-то давать бизнесменам?
Давайте тогда уж всем кто вложился в какой-то бизнес и прогорел, за счет государства все компенсировать. Открыл ларек, прогорел - получи денежку от государства.
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02.09.2020 18:19 Ответить
пля, это пипец - сплошной непрерывный дерибан параллельно с уничтожением страны по всем направлениям...
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02.09.2020 18:44 Ответить
что бы получить страховую компенсацию нужно сначала застраховать))))
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02.09.2020 19:21 Ответить
Помогать исключительно тем аграриям, которые работают на внутренний рынок. Остальных - отправлять за помощью в Европу, бо они кормят европейцев, а помогать им должны украинцы...
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02.09.2020 19:49 Ответить
Хих...во дают. Не засуха, а мода гравитационной волны Н21, пока она работает,....будет все суше и суше. Это года два назад говорилось. Вода будет уходить, она будет уходить постепенно, чтобы вы не волновались. Никто себя не спрашивает, почему расстаявшие ледники не подняли....нигде!!!, повторю нигде, уровень океана. А немешало бы поднять, ледников то не осталось!
Вода уходит под землю, точно так, как на Марсе, точно так как расписано в манускрипте Войнича. Хах....дык вы ж его не читаете...
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02.09.2020 20:39 Ответить
Так зрозумів що у коментарях одні "знавці " аграрного бізнесу зібралися )))))) Єдина людина розумне написала : "чтобы получить страховую компенсацию нужно сначала застраховать)))) "

Ви хоч зрозуміли про що мова йде перед тим як триндіти всоте про круті джипи аграріїв і як вони бюджет розкрадають ?
Просто нарешті хтось у державі згадав про те розумне , що було у минулому , коли кожен сільгоспвиробник у обов"язковому порядку страхував у Держстраху посіви ....... у кого з вас , борців з "ненаситними аграріями " , від того страхування щось у житті стало гірше ?

Хтось із вас верещить про шкоду від страхування цивільної відповідальності автомобілістами ?

Особливо просунуті - це те ж саме тільки в іншій мисці !!!!!!!!!!!
Моя б воля - я іще обов"язковим зробив і страхування нерухомості щоб потім не вили як якийсь придурок газ підірве або стіну несучу розвалить ........

Самим "просунутим" тут "аграріям " "сояхи и кукурузу " не " садят" их - сеют )))))))))

САДЯТ - картофель , деревья и рассаду )))))))) ну иногда , если не откупится , преступников - да и то у них это несколько по-другому называется )))))))

Слава Україні !
Смерть ворогам !
І придуркам - смерть .............
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02.09.2020 22:21 Ответить
А когда фермера начнут платить налоги ?
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02.09.2020 22:24 Ответить
А когда они налоги не платили ? Я уже писал сколько их плачу в год - прилично выходит даже при моей мизерной площади поля ))))) кое-кто даже не поверил (((( Вот сколько Вы лично налогов в бюджет Украины за прошлый и за этот год заплатили ?
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03.09.2020 13:41 Ответить
За 8 месяцев , только НДС - больше 400000 грн. Плюс 3% с оборота
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03.09.2020 14:50 Ответить
ПДВ то й ПДВ )))) я працюючи на землі без найманих працівників у минулому році сплатив 672000 , а в цьому вже близько 200000 ... скільки всього буде залежить від того що зберу після посухи ((( плюс ПДФО , Військовий , Єдиний , ЄСВ ..... ось так фермери не платять )))) то що ?
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03.09.2020 15:37 Ответить
 
 