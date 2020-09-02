Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник
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В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа.
Об этом сообщает agronews.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров.
Компенсация страхового платежа - распространенная практика в странах Евросоюза. По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.
"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой - средства из резервного фонда. Правда до сих пор ничего не выплачено... А из средств на государственную поддержку аграриев предоставить компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа - единственный выход", - отметил глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.
Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства — на случай АЧС и других возможных проблем.
Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.
"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом ВР, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", - резюмировал Иван Слободяник.
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А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
Давайте тогда уж всем кто вложился в какой-то бизнес и прогорел, за счет государства все компенсировать. Открыл ларек, прогорел - получи денежку от государства.
Вода уходит под землю, точно так, как на Марсе, точно так как расписано в манускрипте Войнича. Хах....дык вы ж его не читаете...
Ви хоч зрозуміли про що мова йде перед тим як триндіти всоте про круті джипи аграріїв і як вони бюджет розкрадають ?
Просто нарешті хтось у державі згадав про те розумне , що було у минулому , коли кожен сільгоспвиробник у обов"язковому порядку страхував у Держстраху посіви ....... у кого з вас , борців з "ненаситними аграріями " , від того страхування щось у житті стало гірше ?
Хтось із вас верещить про шкоду від страхування цивільної відповідальності автомобілістами ?
Особливо просунуті - це те ж саме тільки в іншій мисці !!!!!!!!!!!
Моя б воля - я іще обов"язковим зробив і страхування нерухомості щоб потім не вили як якийсь придурок газ підірве або стіну несучу розвалить ........
Самим "просунутим" тут "аграріям " "сояхи и кукурузу " не " садят" их - сеют )))))))))
САДЯТ - картофель , деревья и рассаду )))))))) ну иногда , если не откупится , преступников - да и то у них это несколько по-другому называется )))))))
Слава Україні !
Смерть ворогам !
І придуркам - смерть .............