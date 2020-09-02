Посуха не зникне: потрібна держкомпенсація страхового платежу, – Слободяник

В Україні аграрії вимагають запровадити державну компенсацію страхового платежу.

Про це повідомляє agronews.ua із посиланням на пресслужбу Всеукраїнського Конгресу Фермерів.

Компенсація страхового платежу – поширена практика в країнах Євросоюзу. Норма передбачає, що страхуючи врожай, фермер робить платіж страховій компанії і потім йому повертають від 30% до 80% цього платежу.

"Єдиний механізм, яким пробують вирішити цьогорічну ситуацію з посухою – кошти з резервного фонду. Щоправда досі нічого не виплачено…. А з коштів на державну підтримку аграріїв надати компенсацію – неможливо юридично. Тому компенсація страхового платежу – єдиний вихід!", – наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Він також додав, що компенсація повинна стосуватися не тільки рослинництва у зв'язку з посухою, а й тваринництва - на випадок АЧС та інших можливих проблем.

Крім аграріїв, запровадження компенсації страхового платежу позитивно відіб’ється і на ринку страхування, оскільки залучить туди нових робітників. Але якщо агрострахування не буде врегульоване законодавчо – державі це коштуватиме набагато дорожче.

"Найближчим часом плануємо зустріч з профільним комітетом ВР, де будемо наголошуватимуть на запровадженні компенсації страхового платежу. Бо йдеться не просто про втрату ринків збуту сільгосппродукції, а й про продовольчу безпеку країни загалом! ", – резюмував Іван Слободяник.

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