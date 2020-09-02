УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14396 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 512 17
аграрії (183) страхування (103)

Посуха не зникне: потрібна держкомпенсація страхового платежу, – Слободяник

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посуха не зникне: потрібна держкомпенсація страхового платежу, – Слободяник

В Україні аграрії вимагають запровадити державну компенсацію страхового платежу.

Про це повідомляє agronews.ua із посиланням на пресслужбу Всеукраїнського Конгресу Фермерів.

Компенсація страхового платежу – поширена практика в країнах Євросоюзу. Норма передбачає, що страхуючи врожай, фермер робить платіж страховій компанії і потім йому повертають від 30% до 80% цього платежу.

"Єдиний механізм, яким пробують вирішити цьогорічну ситуацію з посухою – кошти з резервного фонду. Щоправда досі нічого не виплачено…. А з коштів на державну підтримку аграріїв надати компенсацію – неможливо юридично. Тому компенсація страхового платежу – єдиний вихід!", – наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Він також додав, що компенсація повинна стосуватися не тільки рослинництва у зв'язку з посухою, а й тваринництва - на випадок АЧС та інших можливих проблем.

Крім аграріїв, запровадження компенсації страхового платежу позитивно відіб’ється і на ринку страхування, оскільки залучить туди нових робітників. Але якщо агрострахування не буде врегульоване законодавчо – державі це коштуватиме набагато дорожче.

"Найближчим часом плануємо зустріч з профільним комітетом ВР, де будемо наголошуватимуть на запровадженні компенсації страхового платежу. Бо йдеться не просто про втрату ринків збуту сільгосппродукції, а й про продовольчу безпеку країни загалом! ", – резюмував Іван Слободяник.

Читайте також: Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь із "тіні"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Че вы ноете на авто по 100-200 тыс.у.е ездите и плачете что нет урожая
показати весь коментар
02.09.2020 17:43
+3
Какие-то они странные. Требуют компенсаций из "страхового фонда".
А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
показати весь коментар
02.09.2020 17:51
+2
Из фонда по борьбе с ковидом возьмите, зеленский вам ещё фантиков напечатает
показати весь коментар
02.09.2020 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Из фонда по борьбе с ковидом возьмите, зеленский вам ещё фантиков напечатает
показати весь коментар
02.09.2020 17:35 Відповісти
Нефиг садить сояхи и кукурузу в восточных и южных областях. Только ранние зерновые и озимый рапс.
показати весь коментар
02.09.2020 17:37 Відповісти
Че вы ноете на авто по 100-200 тыс.у.е ездите и плачете что нет урожая
показати весь коментар
02.09.2020 17:43 Відповісти
Какие-то они странные. Требуют компенсаций из "страхового фонда".
А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
показати весь коментар
02.09.2020 17:51 Відповісти
Увидят. Но не все....
показати весь коментар
02.09.2020 18:03 Відповісти
Пристроенный соросёнок ванюша, хочет немножко подёргать за сиськи бюджет в пользу "голодающих" латифундистов. Засуха не исчезнет: нужна госкомпенсация страхового платежа, - Слободяник - Цензор.НЕТ 5696
показати весь коментар
02.09.2020 17:55 Відповісти
И чего разнылись аграрии? Вы ведь не дороги , (которых нет) строите, на Вас ЗЕбанда не заработает.
показати весь коментар
02.09.2020 17:55 Відповісти
Агробизнес - это всего лишь БИЗНЕС. С какого государство должно что-то давать бизнесменам?
Давайте тогда уж всем кто вложился в какой-то бизнес и прогорел, за счет государства все компенсировать. Открыл ларек, прогорел - получи денежку от государства.
показати весь коментар
02.09.2020 18:19 Відповісти
пля, это пипец - сплошной непрерывный дерибан параллельно с уничтожением страны по всем направлениям...
показати весь коментар
02.09.2020 18:44 Відповісти
что бы получить страховую компенсацию нужно сначала застраховать))))
показати весь коментар
02.09.2020 19:21 Відповісти
Помогать исключительно тем аграриям, которые работают на внутренний рынок. Остальных - отправлять за помощью в Европу, бо они кормят европейцев, а помогать им должны украинцы...
показати весь коментар
02.09.2020 19:49 Відповісти
Хих...во дают. Не засуха, а мода гравитационной волны Н21, пока она работает,....будет все суше и суше. Это года два назад говорилось. Вода будет уходить, она будет уходить постепенно, чтобы вы не волновались. Никто себя не спрашивает, почему расстаявшие ледники не подняли....нигде!!!, повторю нигде, уровень океана. А немешало бы поднять, ледников то не осталось!
Вода уходит под землю, точно так, как на Марсе, точно так как расписано в манускрипте Войнича. Хах....дык вы ж его не читаете...
показати весь коментар
02.09.2020 20:39 Відповісти
Так зрозумів що у коментарях одні "знавці " аграрного бізнесу зібралися )))))) Єдина людина розумне написала : "чтобы получить страховую компенсацию нужно сначала застраховать)))) "

Ви хоч зрозуміли про що мова йде перед тим як триндіти всоте про круті джипи аграріїв і як вони бюджет розкрадають ?
Просто нарешті хтось у державі згадав про те розумне , що було у минулому , коли кожен сільгоспвиробник у обов"язковому порядку страхував у Держстраху посіви ....... у кого з вас , борців з "ненаситними аграріями " , від того страхування щось у житті стало гірше ?

Хтось із вас верещить про шкоду від страхування цивільної відповідальності автомобілістами ?

Особливо просунуті - це те ж саме тільки в іншій мисці !!!!!!!!!!!
Моя б воля - я іще обов"язковим зробив і страхування нерухомості щоб потім не вили як якийсь придурок газ підірве або стіну несучу розвалить ........

Самим "просунутим" тут "аграріям " "сояхи и кукурузу " не " садят" их - сеют )))))))))

САДЯТ - картофель , деревья и рассаду )))))))) ну иногда , если не откупится , преступников - да и то у них это несколько по-другому называется )))))))

Слава Україні !
Смерть ворогам !
І придуркам - смерть .............
показати весь коментар
02.09.2020 22:21 Відповісти
А когда фермера начнут платить налоги ?
показати весь коментар
02.09.2020 22:24 Відповісти
А когда они налоги не платили ? Я уже писал сколько их плачу в год - прилично выходит даже при моей мизерной площади поля ))))) кое-кто даже не поверил (((( Вот сколько Вы лично налогов в бюджет Украины за прошлый и за этот год заплатили ?
показати весь коментар
03.09.2020 13:41 Відповісти
За 8 месяцев , только НДС - больше 400000 грн. Плюс 3% с оборота
показати весь коментар
03.09.2020 14:50 Відповісти
ПДВ то й ПДВ )))) я працюючи на землі без найманих працівників у минулому році сплатив 672000 , а в цьому вже близько 200000 ... скільки всього буде залежить від того що зберу після посухи ((( плюс ПДФО , Військовий , Єдиний , ЄСВ ..... ось так фермери не платять )))) то що ?
показати весь коментар
03.09.2020 15:37 Відповісти
 
 