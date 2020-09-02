Посуха не зникне: потрібна держкомпенсація страхового платежу, – Слободяник
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В Україні аграрії вимагають запровадити державну компенсацію страхового платежу.
Про це повідомляє agronews.ua із посиланням на пресслужбу Всеукраїнського Конгресу Фермерів.
Компенсація страхового платежу – поширена практика в країнах Євросоюзу. Норма передбачає, що страхуючи врожай, фермер робить платіж страховій компанії і потім йому повертають від 30% до 80% цього платежу.
"Єдиний механізм, яким пробують вирішити цьогорічну ситуацію з посухою – кошти з резервного фонду. Щоправда досі нічого не виплачено…. А з коштів на державну підтримку аграріїв надати компенсацію – неможливо юридично. Тому компенсація страхового платежу – єдиний вихід!", – наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.
Він також додав, що компенсація повинна стосуватися не тільки рослинництва у зв'язку з посухою, а й тваринництва - на випадок АЧС та інших можливих проблем.
Крім аграріїв, запровадження компенсації страхового платежу позитивно відіб’ється і на ринку страхування, оскільки залучить туди нових робітників. Але якщо агрострахування не буде врегульоване законодавчо – державі це коштуватиме набагато дорожче.
"Найближчим часом плануємо зустріч з профільним комітетом ВР, де будемо наголошуватимуть на запровадженні компенсації страхового платежу. Бо йдеться не просто про втрату ринків збуту сільгосппродукції, а й про продовольчу безпеку країни загалом! ", – резюмував Іван Слободяник.
Будь ласка, зачекайте...
А они что делали туда взносы?
Тук такое дело, могут догавкаться, сделают им и фонд, и взносы, только денег они оттуда также не увидят.
Давайте тогда уж всем кто вложился в какой-то бизнес и прогорел, за счет государства все компенсировать. Открыл ларек, прогорел - получи денежку от государства.
Вода уходит под землю, точно так, как на Марсе, точно так как расписано в манускрипте Войнича. Хах....дык вы ж его не читаете...
Ви хоч зрозуміли про що мова йде перед тим як триндіти всоте про круті джипи аграріїв і як вони бюджет розкрадають ?
Просто нарешті хтось у державі згадав про те розумне , що було у минулому , коли кожен сільгоспвиробник у обов"язковому порядку страхував у Держстраху посіви ....... у кого з вас , борців з "ненаситними аграріями " , від того страхування щось у житті стало гірше ?
Хтось із вас верещить про шкоду від страхування цивільної відповідальності автомобілістами ?
Особливо просунуті - це те ж саме тільки в іншій мисці !!!!!!!!!!!
Моя б воля - я іще обов"язковим зробив і страхування нерухомості щоб потім не вили як якийсь придурок газ підірве або стіну несучу розвалить ........
Самим "просунутим" тут "аграріям " "сояхи и кукурузу " не " садят" их - сеют )))))))))
САДЯТ - картофель , деревья и рассаду )))))))) ну иногда , если не откупится , преступников - да и то у них это несколько по-другому называется )))))))
Слава Україні !
Смерть ворогам !
І придуркам - смерть .............