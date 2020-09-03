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В Киеве произошел пожар на 34-м этаже новостройки, - ГСЧС. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На 35-этажном здании в Киеве 2 сентября возник пожар на 34-м этаже.
Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12, в 35-этажной новостройке возник пожар на 34 этаже. К тушению пожара привлечены 18 пожарных и четыре единицы техники. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 м кв ", - говорится в сообщении.
В СМИ сообщили, что пожар произошел в недостроенном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске. Пользователи соцсетей опубликовали видео проишествия
#Київ— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 2, 2020
на Печерську горить одна з веж 35-поверхового Taryan Towers
~130 м pic.twitter.com/rw74iilpLS
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запихивать тырсу от свежеспиленых досок? - рано или поздно здание сгорит, несмотря на сторoйные и красивые линие архитекторов на чертежах....
я о банальной тупости исполнителей - вы о тротиле...