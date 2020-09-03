РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14264 посетителя онлайн
Новости Происшествия
5 237 10
Киев (24542) пожар (5572) небоскреб (12)

В Киеве произошел пожар на 34-м этаже новостройки, - ГСЧС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На 35-этажном здании в Киеве 2 сентября возник пожар на 34-м этаже.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12, в 35-этажной новостройке возник пожар на 34 этаже. К тушению пожара привлечены 18 пожарных и четыре единицы техники. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 м кв ", - говорится в сообщении.

В Киеве произошел пожар на 34-м этаже новостройки, - ГСЧС 01

В СМИ сообщили, что пожар произошел в недостроенном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске. Пользователи соцсетей опубликовали видео проишествия

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тю
показать весь комментарий
03.09.2020 00:08 Ответить
фасадный утеплитель должен быть негорючим .не ?
показать весь комментарий
03.09.2020 00:12 Ответить
армяне тряпками утепляли
показать весь комментарий
03.09.2020 01:48 Ответить
как архитектор могу сказать что здание мега красивое ... но какого чёрта оно горит ....ммм эт вопрос
показать весь комментарий
03.09.2020 00:13 Ответить
как тоже не случившийся строитель, по...ммм скажем так внутренних коммуникациях здания, могу добавить, если в междустенное пространсво
запихивать тырсу от свежеспиленых досок? - рано или поздно здание сгорит, несмотря на сторoйные и красивые линие архитекторов на чертежах....
показать весь комментарий
03.09.2020 00:33 Ответить
..хмм даже не знаю что добавить ... возможно междустенное планирование тротила или установка фундамента на нефтяной скважине... надо мнение эксперта ....
показать весь комментарий
03.09.2020 01:46 Ответить
проехали, "коллега"...
я о банальной тупости исполнителей - вы о тротиле...
показать весь комментарий
03.09.2020 02:20 Ответить
Мне интересно как пожарные тушили на 34 этаже (там еще наверное этажи по 3+ метров высоты). Или просто ждали пока само потухнет?
показать весь комментарий
03.09.2020 01:05 Ответить
Где-то уже писали что на весь Киев есть пару лестниц до 20 или 22 этажа, а вот "дальше" - кому как повезет. У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1630
показать весь комментарий
03.09.2020 09:51 Ответить
Есишо это ылитная новостройка по цене дома на лазурном берегу))Из ылитного как правило там токо цены. У ЖК Парус на оболони тоже некисло так весь стояк выгорел. Чудом жильцы не пострадали вроде. Тоже ылитный)
показать весь комментарий
03.09.2020 13:25 Ответить
 
 