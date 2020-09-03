В Киеве произошел пожар на 34-м этаже новостройки, - ГСЧС. ВИДЕО

На 35-этажном здании в Киеве 2 сентября возник пожар на 34-м этаже.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла II 12, в 35-этажной новостройке возник пожар на 34 этаже. К тушению пожара привлечены 18 пожарных и четыре единицы техники. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 м кв ", - говорится в сообщении.

В СМИ сообщили, что пожар произошел в недостроенном жилом комплексе Taryan Towers на Печерске. Пользователи соцсетей опубликовали видео проишествия