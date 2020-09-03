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Київ (13837) пожежа (3751) хмарочос (5)

У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови, - ДСНС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

У 35-поверховому будинку в Києві 2 вересня виникла пожежа на 34-му поверсі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в Печерському районі на вулиці Івана Павла II 12, у 35-поверховій новобудові виникла пожежа на 34 поверсі. До гасіння пожежі залучено 18 пожежників і чотири одиниці техніки. О 20:57 пожежу було ліквідовано на площі 15 м кв.", - йдеться в повідомленні.

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У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови, - ДСНС 01

У ЗМІ повідомили, що пожежа сталася в недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на Печерську. Користувачі соцмереж опублікували відео події.

Автор: Наталя Джума
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тю
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03.09.2020 00:08 Відповісти
фасадный утеплитель должен быть негорючим .не ?
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03.09.2020 00:12 Відповісти
армяне тряпками утепляли
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03.09.2020 01:48 Відповісти
как архитектор могу сказать что здание мега красивое ... но какого чёрта оно горит ....ммм эт вопрос
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03.09.2020 00:13 Відповісти
как тоже не случившийся строитель, по...ммм скажем так внутренних коммуникациях здания, могу добавить, если в междустенное пространсво
запихивать тырсу от свежеспиленых досок? - рано или поздно здание сгорит, несмотря на сторoйные и красивые линие архитекторов на чертежах....
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03.09.2020 00:33 Відповісти
..хмм даже не знаю что добавить ... возможно междустенное планирование тротила или установка фундамента на нефтяной скважине... надо мнение эксперта ....
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03.09.2020 01:46 Відповісти
проехали, "коллега"...
я о банальной тупости исполнителей - вы о тротиле...
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03.09.2020 02:20 Відповісти
Мне интересно как пожарные тушили на 34 этаже (там еще наверное этажи по 3+ метров высоты). Или просто ждали пока само потухнет?
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03.09.2020 01:05 Відповісти
Где-то уже писали что на весь Киев есть пару лестниц до 20 или 22 этажа, а вот "дальше" - кому как повезет. У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1630
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03.09.2020 09:51 Відповісти
Есишо это ылитная новостройка по цене дома на лазурном берегу))Из ылитного как правило там токо цены. У ЖК Парус на оболони тоже некисло так весь стояк выгорел. Чудом жильцы не пострадали вроде. Тоже ылитный)
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03.09.2020 13:25 Відповісти
 
 