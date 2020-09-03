В Украине разработали уникальную платформу управления предвыборной кампанией

Штабы политических партий и самостоятельных кандидатов смогут оцифровать свою работу и ничего не упустить.

Украинская IT-компания IJI IT GROUP разработала систему планирования и управления избирательным штабом под названием ECM (управление избирательной кампанией - ред.) Она позволяет полностью автоматизировать сбор информации, аналитику, учет затрат и координацию работы большой команды.

Об инновации рассказал директор компании-разработчика Евгений Шаповалов. Подробнее с системой можно ознакомиться по ссылке.

"Между качеством управления и эффективностью политического проекта - прямая взаимосвязь. Много кампаний проигрываются, потому что штаб теряет эффективность, а затем и управление. Мы продумали платформу так, чтобы исключить такие ситуации", - отмечает Шаповалов.

В частности, система ECM состоит из большого набора модулей, которые решают задачи:

сбора и систематизации данных об избирателях;

формирования команды и структуры штаба;

сбора информации о конкурентах и контрагентах;

подготовки и управления рекламными и информационными кампаниями;

организации Call-центра и SMS рассылки;

учета движения денежных средств и материальных ценностей внутри политического штаба.

Благодаря этим возможностям удается заметно снизить бюджет на содержание крупной структуры, что особенно актуально для больших, общенациональных партий, таких как:

"Слуга народа", руководитель центрального штаба на местных выборах-2020 Александр Корниенко;

"Оппозиционная платформа — За жизнь", лидеры политсилы Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

"Всеукраинское объединение Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко;

"Европейская солидарность" и Петр Порошенко;

"Голос" с новой фронтвумен Кирой Рудик;

"УДАР" Виталия Кличко;

Радикальная партия Олега Ляшко;

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

Однако и проекты регионального уровня могут существенно сэкономить ресурсы без потери эффективности - за счет внедрения ЕСМ от IJI IT GROUP.

Шаповалов подчеркнул: система разрабатывалась в сотрудничестве с экспертами по проведению избирательных кампаний. Несмотря на большое количество функций, в ней хорошо продумана система рекомендаций и инструкций. Поэтому клиенты смогут просто и удобно работать с системой без привлечения программистов, а также не тратить много времени на обучение персонала.

Дополнительные плюсы:

Система полностью адаптирована под мобильные устройства, что позволит управлять штабом 24/7.

Система безопасна, поскольку передаваемые каналами связи данные надежно шифруются.

Сколько стоит

Приобрести ECM от IJI IT GROUP можно ориентировочно от 500 долларов. За эти деньги предлагается решение для выборов местного уровня с доступом до 10 пользователей. Цена лицензий для партий национального масштаба - договорная.

Для старта системы хватит простого виртуального хостинга VDS, 2 Гб ОЗУ и 120 GB SSD.

При необходимости, компания IJI IT GROUP обеспечит техническую поддержку. Тестовый бесплатный период 14 дней.

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