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В Украине разработали уникальную платформу управления предвыборной кампанией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Штабы политических партий и самостоятельных кандидатов смогут оцифровать свою работу и ничего не упустить.

В Украине разработали уникальную платформу управления предвыборной кампанией 01

Украинская IT-компания IJI IT GROUP разработала систему планирования и управления избирательным штабом под названием ECM (управление избирательной кампанией - ред.) Она позволяет полностью автоматизировать сбор информации, аналитику, учет затрат и координацию работы большой команды.

Об инновации рассказал директор компании-разработчика Евгений Шаповалов. Подробнее с системой можно ознакомиться по ссылке.

"Между качеством управления и эффективностью политического проекта - прямая взаимосвязь. Много кампаний проигрываются, потому что штаб теряет эффективность, а затем и управление. Мы продумали платформу так, чтобы исключить такие ситуации", - отмечает Шаповалов.

В Украине разработали уникальную платформу управления предвыборной кампанией 02

В частности, система ECM состоит из большого набора модулей, которые решают задачи:

  • сбора и систематизации данных об избирателях;
  • формирования команды и структуры штаба;
  • сбора информации о конкурентах и контрагентах;
  • подготовки и управления рекламными и информационными кампаниями;
  • организации Call-центра и SMS рассылки;
  • учета движения денежных средств и материальных ценностей внутри политического штаба.

Благодаря этим возможностям удается заметно снизить бюджет на содержание крупной структуры, что особенно актуально для больших, общенациональных партий, таких как:

  • "Слуга народа", руководитель центрального штаба на местных выборах-2020 Александр Корниенко;
  • "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидеры политсилы Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
  • "Всеукраинское объединение Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко;
  • "Европейская солидарность" и Петр Порошенко;
  • "Голос" с новой фронтвумен Кирой Рудик;
  • "УДАР" Виталия Кличко;
  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

Однако и проекты регионального уровня могут существенно сэкономить ресурсы без потери эффективности - за счет внедрения ЕСМ от IJI IT GROUP.

В Украине разработали уникальную платформу управления предвыборной кампанией 03

Шаповалов подчеркнул: система разрабатывалась в сотрудничестве с экспертами по проведению избирательных кампаний. Несмотря на большое количество функций, в ней хорошо продумана система рекомендаций и инструкций. Поэтому клиенты смогут просто и удобно работать с системой без привлечения программистов, а также не тратить много времени на обучение персонала.

Дополнительные плюсы:

  • Система полностью адаптирована под мобильные устройства, что позволит управлять штабом 24/7.
  • Система безопасна, поскольку передаваемые каналами связи данные надежно шифруются.

Сколько стоит

Приобрести ECM от IJI IT GROUP можно ориентировочно от 500 долларов. За эти деньги предлагается решение для выборов местного уровня с доступом до 10 пользователей. Цена лицензий для партий национального масштаба - договорная.

Для старта системы хватит простого виртуального хостинга VDS, 2 Гб ОЗУ и 120 GB SSD.

При необходимости, компания IJI IT GROUP обеспечит техническую поддержку. Тестовый бесплатный период 14 дней.

 Новость публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+9
Это переводится, как : кацапы подогнали свой софт со скидкой
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03.09.2020 10:40
+4
Цікаво, а скільки коштують заздалегідь закладені дірки у софті конкурентів?
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03.09.2020 10:36
+4
а крысиные норы софта позволят кому надо в режиме он-лайн отслеживать всю подноготную каждого штаба?)))
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03.09.2020 10:37
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Правила форума Совет форумчан
гы...гы...это как резервные сервера при яныке...правильной дорогой идут зеленые
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03.09.2020 10:32 Ответить
ги-ги, мозголомку підігнали

"...Новость публікуєтся на правах рєклами"
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03.09.2020 11:15 Ответить
тепер антиукраїнське лайно буде перемагати завжди?
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03.09.2020 10:34 Ответить
"В Украине разработали"... дальше можно не читать! В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 6886
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03.09.2020 10:35 Ответить
Это переводится, как : кацапы подогнали свой софт со скидкой
показать весь комментарий
03.09.2020 10:40 Ответить
Цікаво, а скільки коштують заздалегідь закладені дірки у софті конкурентів?
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03.09.2020 10:36 Ответить
К зЭ-фальсификациям усьо готово!
Очень вовремя и как нельзя для уродов кстати: ведь даже в их внутренней переписке они друг другу плачутся, что в большинстве регионов Украины их рейтинг даже при участии и админресурса галабародьки местами максимум едва достигает 6%....
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03.09.2020 10:36 Ответить
акция! Купи одну слугу урода, получи на второго скидку!
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 824
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03.09.2020 11:11 Ответить
а крысиные норы софта позволят кому надо в режиме он-лайн отслеживать всю подноготную каждого штаба?)))
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03.09.2020 10:37 Ответить
Хмм..А цену гречки по регионам забыли отобразить? В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4022
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03.09.2020 10:46 Ответить
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 8528 Только идиоты будут использовать данную платформу....
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03.09.2020 10:47 Ответить
вот реальная работающая платформа по ручному управлению предвыборной компанией..
называется "Осел Оманский"..
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 3663
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03.09.2020 10:51 Ответить
Більш керованими стануть лише наші чесні-прозорі-демократичні вибори, чи на цій платформі можна буде збудувати керовану демократію? В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 6345
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03.09.2020 11:06 Ответить
После обоссанного Сивохи с платформой, зеленые решили пропихнуть другую "платформу".
Заклинило на платформах ? Выборы зевылупки будут платформенно, т.е. бетонно, вовсю фальсифицировать.
Клоуны уже не смешны, они становятся опасны. Клоунов переросли, взращиваются враги.
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03.09.2020 11:08 Ответить
Мабудь москалі зробили.
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03.09.2020 11:26 Ответить
За скільки ця платформа ху#лу обійшлася?
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03.09.2020 11:50 Ответить
управления предвыборной кампанией
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4787
"Лапша" будет сильнее липнуть к ушам.
А Лохи станут более управляемыми.
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03.09.2020 12:02 Ответить
чем меньше електроники, которой легко управлять власть имущим в своих интересах, тем лучше.
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03.09.2020 14:00 Ответить
Шукають лошків серед українських політиків В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4934 Та вони вже з'їли зуби на таких доморощених Остапах.
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03.09.2020 16:39 Ответить
Всю свою бухгалтерію вони ведуть на папері, а кількість виборців нікого не хвилює. Все вирішується де чий голова комісії.
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03.09.2020 16:41 Ответить
какие-то олени еще будут данные избирателей собирать, спамить и звонить.
нафиг вы всрались со своими программами.
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03.09.2020 19:26 Ответить
 
 