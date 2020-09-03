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В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Штаби політичних партій і самостійних кандидатів зможуть оцифрувати свою роботу і нічого не втратити.

В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією 01

Українська IT-компанія IJI IT GROUP розробила систему планування й управління виборчим штабом під назвою ECM (управління виборчою кампанією - ред.) Вона дозволяє повністю автоматизувати збір інформації, аналітику, облік витрат і координацію роботи великої команди.

Про інновації розповів директор компанії-розробника Євген Шаповалов. Детальніше з системою можна ознайомитися за посиланням.

"Між якістю управління й ефективністю політичного проекту - прямий взаємозв'язок. Багато кампаній програються, тому що штаб втрачає ефективність, а потім і управління. Ми продумали платформу так, щоб виключити таки ситуації", - зазначає Шаповалов.

В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією 02

Зокрема, система ECM складається з великого набору модулів, які вирішують завдання:

  • збору та систематизації даних про виборців;
  • формування команди та структури штабу;
  • збору інформації про конкурентів і контрагентів;
  • підготовки та управління рекламними та інформаційними кампаніями;
  • організації Call-центру та SMS розсилки;
  • обліку руху грошових коштів і матеріальних цінностей всередині політичного штабу.

Завдяки цим можливостям вдається помітно знизити бюджет на утримання великої структури, що особливо актуально для великих, загальнонаціональних партій, таких як:

  • "Слуга народу", керівник центрального штабу на місцевих виборах-2020 Олександр Корнієнко;
  • "Опозиційна платформа - За життя", лідери політсили Юрій Бойко та Вадим Рабінович;
  • "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко;
  • "Європейська солідарність" і Петро Порошенко;
  • "Голос" із новою фронтвумен Кірою Рудик;
  • "УДАР" Віталія Кличка;
  • Радикальна партія Олега Ляшка;
  • "Українська стратегія" Володимира Гройсмана.

Однак і проекти регіонального рівня можуть істотно заощадити ресурси без втрати ефективності - за рахунок впровадження ЕСМ від IJI IT GROUP.

В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією 03

Шаповалов підкреслив: система розроблялася в співпраці з експертами з проведення виборчих кампаній. Незважаючи на велику кількість функцій, в ній добре продумана система порад та інструкцій. Тому клієнти зможуть просто та зручно працювати з системою без залучення програмістів, а також не витрачати багато часу на навчання персоналу.

Додаткові плюси:

  • Система повністю адаптована під мобільні пристрої, що дозволить управляти штабом 24/7.
  • Система безпечна, оскільки дані, що передаються каналами зв'язку, надійно шифруються.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ

Придбати ECM від IJI IT GROUP можна орієнтовно від 500 доларів. За ці гроші пропонується рішення для виборів місцевого рівня з доступом до 10 користувачів. Ціна ліцензій для партій національного масштабу - договірна.

Для старту системи вистачить простого віртуального хостингу VDS, 2 Гб ОЗУ і 120 GB SSD.

При необхідності, компанія IJI IT GROUP забезпечує технічну підтримку. Тестовий безкоштовний період на 14 днів.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это переводится, как : кацапы подогнали свой софт со скидкой
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03.09.2020 10:40
+4
Цікаво, а скільки коштують заздалегідь закладені дірки у софті конкурентів?
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03.09.2020 10:36
+4
а крысиные норы софта позволят кому надо в режиме он-лайн отслеживать всю подноготную каждого штаба?)))
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03.09.2020 10:37
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гы...гы...это как резервные сервера при яныке...правильной дорогой идут зеленые
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03.09.2020 10:32 Відповісти
ги-ги, мозголомку підігнали

"...Новость публікуєтся на правах рєклами"
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03.09.2020 11:15 Відповісти
тепер антиукраїнське лайно буде перемагати завжди?
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03.09.2020 10:34 Відповісти
"В Украине разработали"... дальше можно не читать! В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 6886
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03.09.2020 10:35 Відповісти
Это переводится, как : кацапы подогнали свой софт со скидкой
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03.09.2020 10:40 Відповісти
Цікаво, а скільки коштують заздалегідь закладені дірки у софті конкурентів?
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03.09.2020 10:36 Відповісти
К зЭ-фальсификациям усьо готово!
Очень вовремя и как нельзя для уродов кстати: ведь даже в их внутренней переписке они друг другу плачутся, что в большинстве регионов Украины их рейтинг даже при участии и админресурса галабародьки местами максимум едва достигает 6%....
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03.09.2020 10:36 Відповісти
акция! Купи одну слугу урода, получи на второго скидку!
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 824
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03.09.2020 11:11 Відповісти
а крысиные норы софта позволят кому надо в режиме он-лайн отслеживать всю подноготную каждого штаба?)))
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03.09.2020 10:37 Відповісти
Хмм..А цену гречки по регионам забыли отобразить? В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4022
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03.09.2020 10:46 Відповісти
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 8528 Только идиоты будут использовать данную платформу....
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03.09.2020 10:47 Відповісти
вот реальная работающая платформа по ручному управлению предвыборной компанией..
называется "Осел Оманский"..
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 3663
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03.09.2020 10:51 Відповісти
Більш керованими стануть лише наші чесні-прозорі-демократичні вибори, чи на цій платформі можна буде збудувати керовану демократію? В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 6345
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03.09.2020 11:06 Відповісти
После обоссанного Сивохи с платформой, зеленые решили пропихнуть другую "платформу".
Заклинило на платформах ? Выборы зевылупки будут платформенно, т.е. бетонно, вовсю фальсифицировать.
Клоуны уже не смешны, они становятся опасны. Клоунов переросли, взращиваются враги.
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Мабудь москалі зробили.
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03.09.2020 11:26 Відповісти
За скільки ця платформа ху#лу обійшлася?
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03.09.2020 11:50 Відповісти
управления предвыборной кампанией
В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4787
"Лапша" будет сильнее липнуть к ушам.
А Лохи станут более управляемыми.
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03.09.2020 12:02 Відповісти
чем меньше електроники, которой легко управлять власть имущим в своих интересах, тем лучше.
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03.09.2020 14:00 Відповісти
Шукають лошків серед українських політиків В Україні розробили унікальну платформу управління передвиборчою кампанією - Цензор.НЕТ 4934 Та вони вже з'їли зуби на таких доморощених Остапах.
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03.09.2020 16:39 Відповісти
Всю свою бухгалтерію вони ведуть на папері, а кількість виборців нікого не хвилює. Все вирішується де чий голова комісії.
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03.09.2020 16:41 Відповісти
какие-то олени еще будут данные избирателей собирать, спамить и звонить.
нафиг вы всрались со своими программами.
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03.09.2020 19:26 Відповісти
 
 