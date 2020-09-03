РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11111 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
3 353 12
ВР (28825) избирательный закон (230) местные выборы (2144) референдум (1495)

Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс

Верховная Рада отклонила законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении отдельных избирательных процедур".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ за основу поддержали лишь 108 нардепов, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата. В результате этого глава ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп "Голоса" Лозинский. ВИДЕО

Во время выступления с трибуны заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко рассказала, что законопроектом предусмотрено внесение изменений в Избирательный Кодекс Украины: по изменению границ участковых избирательных комиссий; по ограничениям в части ведения предвыборной агитации; по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях; по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий; по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты; по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления; по организации и порядку голосования; по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом с изменениями, предложенными Комитетом.

Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса". Комитет эту норму не поддержал. Законопроект рассматривали в варианте без нее.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
да после демарша Лероса там всем все окончательно стало ясно. Сейчас побегут потихоньку, кто поумнее. Мажоритарщики первьіе, конечно.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:00
+5
я не понял - ваЗЕлиновый турборежим буксанул?))))
показать весь комментарий
03.09.2020 11:56
+5
когда стране был нужен сторожевой пес выбрали болонку
показать весь комментарий
03.09.2020 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я не понял - ваЗЕлиновый турборежим буксанул?))))
показать весь комментарий
03.09.2020 11:56 Ответить
да после демарша Лероса там всем все окончательно стало ясно. Сейчас побегут потихоньку, кто поумнее. Мажоритарщики первьіе, конечно.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:00 Ответить
...За рік в турборежимі Рада прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...

За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
показать весь комментарий
03.09.2020 13:15 Ответить
"призакрытые" списки наше усе.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:00 Ответить
Зеленский должен быть последовательным и распустит этот созыв верховной рады потому что де факто нету коалиции!
показать весь комментарий
03.09.2020 12:00 Ответить
Ну ні, це ж його більшість. А він не дурень, хоч і клоун. От якщо б це була Рада минулого скликання, тоді б він її розпустив ще раз.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:07 Ответить
Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс - Цензор.НЕТ 6837
показать весь комментарий
03.09.2020 12:06 Ответить
Дякуєм, дуже дякуєм. (Зебіли)
показать весь комментарий
03.09.2020 12:09 Ответить
Партія корабельних сосок сосон намагається шухерити знаючи що пролетять.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:07 Ответить
когда стране был нужен сторожевой пес выбрали болонку
показать весь комментарий
03.09.2020 12:27 Ответить
а як же ж вічне панування зелені та жопи?
показать весь комментарий
03.09.2020 13:09 Ответить
Ни "слуги", ни ЗаЖОПцы не поддержали?, не дошли конверты от ДТЕК, о которых вчера Гео Лерос говорил?
показать весь комментарий
03.09.2020 17:04 Ответить
 
 