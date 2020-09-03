Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада отклонила законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении отдельных избирательных процедур".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Документ за основу поддержали лишь 108 нардепов, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата. В результате этого глава ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.
Во время выступления с трибуны заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко рассказала, что законопроектом предусмотрено внесение изменений в Избирательный Кодекс Украины: по изменению границ участковых избирательных комиссий; по ограничениям в части ведения предвыборной агитации; по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях; по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий; по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты; по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления; по организации и порядку голосования; по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.
Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом с изменениями, предложенными Комитетом.
Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса". Комитет эту норму не поддержал. Законопроект рассматривали в варианте без нее.
Пожалуйста, подождите...
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...
За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
сосоксосон намагається шухерити знаючи що пролетять.