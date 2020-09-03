Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс

Верховная Рада отклонила законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении отдельных избирательных процедур".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ за основу поддержали лишь 108 нардепов, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата. В результате этого глава ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

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Во время выступления с трибуны заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко рассказала, что законопроектом предусмотрено внесение изменений в Избирательный Кодекс Украины: по изменению границ участковых избирательных комиссий; по ограничениям в части ведения предвыборной агитации; по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях; по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий; по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты; по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления; по организации и порядку голосования; по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом с изменениями, предложенными Комитетом.

Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса". Комитет эту норму не поддержал. Законопроект рассматривали в варианте без нее.