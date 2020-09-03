Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу
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Верховна Рада відхилила законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Документ за основу підтримали лише 108 нардепів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати. В результаті цього глава ВР Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроєкту.
Під час виступу з трибуни заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко розповіла, що законопроєктом передбачено внесення змін до Виборчого Кодексу України: щодо зміни меж дільничних виборчих комісій; з обмежень в частині ведення передвиборної агітації; щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах і виборчих бюлетенях; щодо висунення кандидатів місцевими організаціями політичних партій; з приводу переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати; за вимогами до виборчих бюлетенів і порядку їх виготовлення; щодо організації та порядку голосування; щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому зі змінами, запропонованими Комітетом.
Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "проштовхнути" туди референдум про особливий статус Донбасу". Комітет цю норму не підтримав. Законопроєкт розглядали у варіанті без неї.
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Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...
За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
сосоксосон намагається шухерити знаючи що пролетять.