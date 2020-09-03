Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности".
За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.
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Зашибись! - орал сосед....
А чего бы и нет? С таким назавнием богодельни у нас нет а теперь будет как и дыра в бюджете на её содержание.
Бюро my ass *****'...
Отдел Линейного Счастья
Отдел Смысла Жизни
Отдел Абсолютного Знания
Отдел Предсказаний и Пророчеств
Отдел Оборонной Магии (существует лишь номинально)
Отдел Вечной Молодости
Отдел Недоступных Проблем
Отдел Социальной Метеорологии
Отдел Универсальных Превращений
Отдел Воинствующего Атеизма
Отдел Заколдованных Сокровищ (с)
Лучше бы некоммерческий суд учредили