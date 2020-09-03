РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11111 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
3 851 39
ВР (28825) налоговая милиция (1847) Гетманцев (389)

Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности".

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономических безопасности Украины для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности. По его словам, предусмотренные законопроектом изменения в Уголовный процессуальный кодекс профильным Комитетом вынесены в отдельный законопроект. Кроме того, для согласования с Конституцией, предлагается подчинить Бюро экономической безопасности Украины Кабинету Министров Украины, а не Президенту Украины, как сказано в проекте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции, - "слуга народа" Гетманцев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8494
показать весь комментарий
03.09.2020 12:29
+15
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 2072
показать весь комментарий
03.09.2020 12:32
+12
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 9633
показать весь комментарий
03.09.2020 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8494
показать весь комментарий
03.09.2020 12:29 Ответить
БЮРО КОЛЫШНЬОГО ОБХСС.. ну ну....
показать весь комментарий
03.09.2020 12:36 Ответить
НУ-НУ, виг. Уживається при висловленні заохочення, спонукання до дії. - Ось хтось з товариства гуконув сонним голосом. - Глуши, брат, його!.. глуши!.. А ну-ну... (Мирний, І, 1949, 332); Гордій підганяв своїх: ну-ну, хлоп'ята. Мовляв, отакий ранок не згаяти б (Головко, II, 1957, 186); // Уживається при висловленні спонукання до припинення дії. - Ну-ну! Ну ж бо! - спиняла вона дитину, що тягнулась до волів (Вовчок, І, 1955, 323); // Уживається при висловленні погрози, перестороги. - Ось ну-ну! - грізно глянувши та зложивши кулаки, каже Чіпка (Мирний, II, 1954, 186); Затисши в руці батіг, він кинувся до Джмелика.. - Ну-ну, це тобі не в економії (Тют., Вир, 1964, 79); // Уживається при констатуванні чого-небудь небажаного, несподіваного. Глянув [Юхим] прикро на нього й покрутив головою. - Ну-ну, оце так вскочили (Головко, II, 1957, 340).
показать весь комментарий
03.09.2020 12:45 Ответить
Податкову міліцію ліквідовують вже останніх років двадцять, а вона як була так і є, ніде не поділася.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:30 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 9633
показать весь комментарий
03.09.2020 12:30 Ответить
Ахереть! - кричали дети....
Зашибись! - орал сосед....
А чего бы и нет? С таким назавнием богодельни у нас нет а теперь будет как и дыра в бюджете на её содержание. Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 4493
показать весь комментарий
03.09.2020 12:30 Ответить
Страна чиновников и ментов....
показать весь комментарий
03.09.2020 12:32 Ответить
Зедебилы73% ные опять каких то дармоедов будут содержать
показать весь комментарий
03.09.2020 12:32 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 2072
показать весь комментарий
03.09.2020 12:32 Ответить
"Эти два миллиарда украдены у миня! У нарида!" (С) алкоголик Вася.
показать весь комментарий
03.09.2020 13:58 Ответить
"Рошен" платит в бюджет какой страны?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:18 Ответить
писец бабушкам с семечками...
показать весь комментарий
03.09.2020 12:33 Ответить
Шо , опять ? Ещё один лярд выделят на очередных дармоедов ?
показать весь комментарий
03.09.2020 12:33 Ответить
Не просто дармоедов. Мы - их кормовая база Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 7462
показать весь комментарий
03.09.2020 13:18 Ответить
здрасте...это типа комуняцкого ОБХСС?? Назад в будущее зеленые...
показать весь комментарий
03.09.2020 12:33 Ответить
Знов зробили ОБХСС???
показать весь комментарий
03.09.2020 12:33 Ответить
Там ещё половина клоунов 95 квартал "не трудоустроена" к корыту, - вот и.. Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7573
показать весь комментарий
03.09.2020 12:37 Ответить
Браво! Экономики нет, а бюро есть. А я то думаю: Почему у нас все так хреново? Теперь прозрел: "бюро" у нас не было. Ну теперь заживем!
показать весь комментарий
03.09.2020 12:35 Ответить
Бюроооо... вслушайтесь: бю-роооо... это не какие-нибудь сап, гбр, набу, сбу, мвд, шмекедэ, венедэ... это - бюроооо, как FBI... прониклись магией названия? А теперь вся налоговая милиция, ставшая полюцией, будет переведена в бюроооо, со всеми своими привычками, "наработками", крышами, полами, откатами и пр.
Бюро my ass *****'...
показать весь комментарий
03.09.2020 12:36 Ответить
Наступним має бути створене Бюро добрих послуг. Потім - Бюро гарних ідей. А також інші бюро - пояснення провалів, відбілювання зашкварів, реабілітації корабельних сосен...
показать весь комментарий
03.09.2020 12:36 Ответить
Вспомнилось "Шоу Бенни Хилла" с его "Министерством идиотских походок". Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 3295
показать весь комментарий
03.09.2020 12:39 Ответить
Тут уже предлагали умные люди создать ( они смотрели в будущее ) ... Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 4111
Отдел Линейного Счастья
Отдел Смысла Жизни
Отдел Абсолютного Знания
Отдел Предсказаний и Пророчеств
Отдел Оборонной Магии (существует лишь номинально)
Отдел Вечной Молодости
Отдел Недоступных Проблем
Отдел Социальной Метеорологии
Отдел Универсальных Превращений
Отдел Воинствующего Атеизма
Отдел Заколдованных Сокровищ (с)
показать весь комментарий
03.09.2020 12:53 Ответить
а отдел К в СБУ уберут ? - не верю))
показать весь комментарий
03.09.2020 12:39 Ответить
и если не будет результата - кто будет финансово отвечать за его создание и проедание средств? где ответственность за создание?что будет индикатором хорошей.плохой работы?
показать весь комментарий
03.09.2020 12:42 Ответить
А сейчас хоть кто-то отвечает хоть за что-то?
показать весь комментарий
03.09.2020 12:46 Ответить
_Разве депутаны несут ответственность за свои решения, за принятые законы? Нет: абсолютная безнаказанность за антинародные и антиукраинские решения.
показать весь комментарий
03.09.2020 14:11 Ответить
даєш витверезники!!!
показать весь комментарий
03.09.2020 12:46 Ответить
"В каждый дом " ! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 5921
показать весь комментарий
03.09.2020 13:32 Ответить
Название закона не правильное.. Нужно - Бюро экономической безопасности от Зеклоунов!!! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 2034
показать весь комментарий
03.09.2020 12:51 Ответить
Как это трогательно, еще одна позорная кормушка для бездельников, политических прощелыг и просто отстойник для бывших сотрудников СБУ и прокуроров.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:56 Ответить
Вот нам этого БЮРО и не хватало. Это какое по счету? Давай список наглядачей. ну, возьмите меня, ну, возьмите.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:57 Ответить
БЭБ - это как ОБЕП, а до этого ОБХСС, в совок катимся.
показать весь комментарий
03.09.2020 12:59 Ответить
не весь квартал трудоустроил?
показать весь комментарий
03.09.2020 13:04 Ответить
_Всё это не имеет значения (для пользы Украины и народа) пока судейская мафия остаётся той же и неприкосновенной - неподконтрольной народу! Так, ИБД, показуха для лохов.
показать весь комментарий
03.09.2020 13:12 Ответить
Вы считаете, что эту богадельню создавали для пользы Украины? Не для обилечивания бизнеса?
показать весь комментарий
03.09.2020 14:01 Ответить
Типа преступлениями в сфере экономики - есть особый вид преступности? Херня!
Лучше бы некоммерческий суд учредили
показать весь комментарий
03.09.2020 13:21 Ответить
надо создать Бюро КЛОУНИЧЕСКОЙ безопасности. Чтобы все клоуны в стране были защищены...особенно сопливый
показать весь комментарий
03.09.2020 14:32 Ответить
І підпорядкувати його Сабакову.
показать весь комментарий
03.09.2020 17:29 Ответить
Больше бюро! красивых и разных! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 81
показать весь комментарий
03.09.2020 19:27 Ответить
 
 