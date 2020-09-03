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Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси, - Кулеба

Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации.

Как передает Цензор.НЕТ, об заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Gazeta.ua"

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью, опубликованном в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Варшава используют все возможности для сотрудничества во время пандемии, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Війська поторібно накопичувати на кордоні,а не в дипломатію гратись!
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03.09.2020 16:50
+10
В Гааге.
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03.09.2020 16:51
+8
А если что-то пойдет не так, преЗЕдент всегда готов извиниться.
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03.09.2020 16:52
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В Гааге.
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03.09.2020 16:51 Ответить
Зачєм в Ростовє. ВладимирВладимировичу далєко лєтєть будєт. Можно просто проводіть в Крємлє в дєнь очєрєдного виступлєнія там 95-го квартала Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9056
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03.09.2020 16:59 Ответить
Гродно.
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03.09.2020 17:02 Ответить
Війська поторібно накопичувати на кордоні,а не в дипломатію гратись!
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03.09.2020 16:50 Ответить
Ще вчора, під час ігор у Вейшнорію.
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03.09.2020 16:52 Ответить
Пуйло потирає руки за вуглом і хіхікає. Тарган покусав всіх мілких сусідів, аби показати кремлю свою вірність.
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03.09.2020 16:50 Ответить
Разом з нашим ***************, луканоїдами.
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03.09.2020 16:53 Ответить
Реально вимальовується картина - Раха поглинає Бєларусь, на заваді може стати тільки бєларуський народ, який досі не розуміє хто їм друг, а хто ворог. Ситуація патова.
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03.09.2020 16:54 Ответить
ну не так их уж и мелких. по общему количеству граждан сопоставимо с рахой
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03.09.2020 17:54 Ответить
...шимпанЗЕ перестанут продавать Беларуси картошку? Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7654
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03.09.2020 16:50 Ответить
А если что-то пойдет не так, преЗЕдент всегда готов извиниться.
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03.09.2020 16:52 Ответить
А где нота протеста? Митька сказал, как отрезал, не то, что тип в подвернутых джинсах
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03.09.2020 16:55 Ответить
ЗЕленский увидел мир в глазах Лукашенко и призывает белорусов "просто перестать протестовать"
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03.09.2020 16:55 Ответить
Он переживает , чтобы "сватов" на 1+1 не выключили . Смешной канал , корчат из себя патриотов , а потом ватную херню показывают .
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03.09.2020 17:02 Ответить
Закройте рынок для товаров из путенской белаРашки.
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03.09.2020 16:58 Ответить
Екс-президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що навесні 2014 року білоруський глава Олександр Лукашенко пропонував ЄС створити союз України і Білорусі. Лукашенко нібито висловлював бажання стати президентом обох країн. Про це Туск розповів в інтерв'ю виданню Onet, зазначивши, що не говорив про це раніше, передають Патріоти України.
За його словами, такі ініціативи надходили тоді, коли Мінськ "займався чимось на зразок посередництва" між ЄС, Росією та Україною в "найспекотніші дні" для Києва.
"Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав", - розповів Туск.
Він заявив, що Лукашенко тоді натякав, що це нібито єдиний спосіб зупинити агресію Росії. Туск повідомив, що Лукашенко тоді "боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, але і Білорусь".
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03.09.2020 16:58 Ответить
Лукашенко, то ретранслятор Путина.
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03.09.2020 17:00 Ответить
"2014 год научил нас, что может быть все"
ссыкуны зеленые - вас Трускавец ничему не научил - разве шо от 5й повестки уклониться...
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03.09.2020 17:02 Ответить
К сожалению,Беларусь уже не дружественна нам...Лука уже полностью под ******,и начинает нести полную ахинею,готовя страну на слияние с Роисей...
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03.09.2020 17:03 Ответить
В макромаштабе Беларусь, как и Украина это потребители. Соответственно не политических не экономических дотациях в сторону Украины не может быть речи. О какой дружбе вы здесь говорите?
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10.09.2020 06:26 Ответить
Это как? Ноту протеста вручите? Ну так вы их строчите после каждого "недружественного" визита ***** в Крым. И что?
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03.09.2020 17:05 Ответить
Обидели вы нас. Мы к вам со всей душой, а вы... Короче, закрываем границу, прекращаем поставки вам дизтоплива. И да, мы теперь идем в союзное государство с Россией.
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03.09.2020 17:06 Ответить
Нет уважаемый,уже не Сябры будут решать,продавать дизель нам,или нет...Все будет решать "старший брат"...
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03.09.2020 17:13 Ответить
да. безусловно. Думаете, будет вам продавать?
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03.09.2020 17:15 Ответить
Думаю что да,будет,ибо есть такой поц как Мертвячук...Вообще Сябры,или как уже вы там себя называете-будем по осени смотреть
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03.09.2020 17:20 Ответить
Хватит ныть, болотный.
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03.09.2020 17:25 Ответить
в мире дизель не кому продавать...?
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03.09.2020 17:23 Ответить
Можете даже на_ху пойти,кстати,вместе с Рахой.
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03.09.2020 17:14 Ответить
Ты можешь прекратить только поставки денег к себе. Топлива в мире в избытке.
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03.09.2020 17:23 Ответить
да пожалуйста. покупайте на здоровье. Только теперь дороже.
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03.09.2020 17:26 Ответить
Подороже, -это так,чтобы ты помучился,а не сдох сразу! Иди собирай валежник (пока не запретили опять собирать),да леммингов заготавливай,а то скоро на твои Алени белые мухи полетят,снег на голову упадет и совсем Сдохлый будешь!
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03.09.2020 17:59 Ответить
у вас з нами профіцит зовнішньої торгівлі.
Який дуже швидко може перетворитись на дефіцит
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04.09.2020 13:30 Ответить
А мне вот интересно, с какой такой "душой", вы - ябатьки, относились к Украине? Пугало все делали? Абы не было "как в Украине"? ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Будете жить как на Бомбассе Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 823
И да, закрывайте границы... Только ближе к зиме, ок? Мне денег подкопить надо, чтобы с ябатькиной страны сбежать. И соляру тоже прекращайте "биндеровцам" (кстати, а что ябатьки на "биндеровском" сайте делаю) поставлять. Будете сидеть без денег, голодные, зато с кучей соляры, запертыми границами и никому не нужной энергии с АЭС... если та конечно не бомбанет с первого запуска Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 686 Что вполне себе вариант, учитываю что её лючщие спецы из саюзного хасударства делали Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9077
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04.09.2020 06:20 Ответить
паликмахтеры и клованы необучаемы.
а кукловод - бородатая бабушка, в отпускре-омане или тупо на дно залег?
беня - давай к нам - срок немалый нарисуется!
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03.09.2020 17:07 Ответить
Так и хочется спросить, ну а вы то, куда уже лезите? Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9109 Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9109
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03.09.2020 17:15 Ответить
субъекты международной политики, блин Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9465
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03.09.2020 17:16 Ответить
чучело лишнехромосомное, а задумайся по чьей инициативе обвалена рашкованская экономика? Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2981
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03.09.2020 17:24 Ответить
Чем думать ему? У него методичка,-шаг влево,шаг вправо,-и нема холопа! Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6334
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03.09.2020 18:01 Ответить
А что ябатька на "биндеровском" сайте делает? Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3173
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04.09.2020 06:21 Ответить
голосно пукнете ?
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03.09.2020 17:18 Ответить
Интересно, это ж какие такие меры: галабародька уже подмылся и встал раком перед бацькой?
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03.09.2020 17:21 Ответить
Да у Луки опыт за 30 лет жизни постсовкового террариума такой, что он зэ-чму мешок бульбуЫ в прямую кишку засыпет и вдобавок ещё черпаком три раза против часовой стрелки провернёт, пока карлик от обиды напускной свои щечки надувать будет...
Впрочем, история с вагнеровцами вполне себе показала на чем Рыгорыч навэлычнишага зэ-заморыша ********** вертел ...
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03.09.2020 17:26 Ответить
А зачем он нож в спину сунул Лукашенке? Думал после этого ему вагнеровцев дадут? Я фигею
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03.09.2020 17:33 Ответить
Чому ж плісняві мовчали, коли кацапи нас звинувачували в підготовці екстрімістів, *********** лобами з Білоруссю? Щось муркните? Чи в тому і завдання, щоб поср.ися з сусідами, і отримати ще одного ворога на кордоні?
"Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 200 экстремистов Украины способствуют наведению беспорядков в Белоруссии."
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03.09.2020 17:33 Ответить
я же говорил что от белорусов никакого проку не будет. всё засрано и запущено за 20 лет. поздно пить боржоми когда там рашка подмяла под себя всю страну...купила... поздно пить боржоми и бастовать...капец белоруси.... недаром говорят от любви до ненависти один шаг.(имею виду укр.и белор.) рашка в шоколаде.... ещё один фронт вражеский для нас и европы....((
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03.09.2020 17:42 Ответить
Очередная истерика.
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03.09.2020 17:45 Ответить
фуерика.... это ФАКТ! ЧИТАЙ НОВОСТИ И БУДЕШЬ ВСЁ ЗНАТЬ ЧТО И КАК .... ЗАМАЙДАНИЛИ СПУСТЯ 20 ЛЕТ СОВКА И ХАНСТВА....А ТЕПЕРЬ ******** СОТРЁТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ВСЕХ БАСТУЮЩИХ. ЖАЛЬ... НО ЭТО ФАКТ.
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03.09.2020 17:49 Ответить
Забавно, как чувак из Украины заливает мне, белорусу в Минске, что да как происходит и будет происходить в Беларуси Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5184
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03.09.2020 17:57 Ответить
Да,да! Совки тоже думали,что живут лучше всех в мире! А потом увидели как ЛЮДИ живут!
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03.09.2020 18:03 Ответить
Как ни прискорбно осознавать,но да,это так...
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03.09.2020 17:46 Ответить
ой пилять.. не смешите таким словом "жесткие"..
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03.09.2020 17:45 Ответить
чувак пишешь ,уже за 60 хахахаха я с вами к стати в рашке служил...знаю вас как вы относились к УКРАИНЦАМ ТОГДА ЕЩЁ. 45 ЛЕТ НАЗАД... НА ПОЛГОДА ПРИЗЫВ БЫЛ СТАРШЕ.... С РУССКИМИ всё сюсюкались...я тогда ещё в 18 лет офуел что как токое может быть. белорусы к УКРАИНЦАМ ХУЖЕ ОТНОСЯТСЯ ЧЕМ К РУССКИМ. чат рулетка всем в руки, ну в крайнем случае до всех этих событий) 95% белорусов за *********. отдыхай иди....((
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03.09.2020 18:02 Ответить
А где наш литвин ский крыс? Крякнул от Ковиданет? Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9197
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03.09.2020 18:04 Ответить
Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1242
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03.09.2020 18:56 Ответить
Не с нашим счастьем. Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2549
Это хорошего человека или корова обсерит, или забором придавит, а эта падла ещё всех нас переживёт и надбавку к пенсии получит, как пострадавший от рыжыму и на фронтах ливарюции ранетый вилами в задницу.
Гавкает периодически из картофельной гряды на даче....
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03.09.2020 23:04 Ответить
Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться.

-------------------------------------
Почему бы с Русней не показать свою жесткость, которая в состоянии войны с Украиной? МВФ деньги не даст? Ну, тогда понятно.)
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03.09.2020 18:13 Ответить
лука нас раше сдаст и глазом не моргнет
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03.09.2020 18:28 Ответить
Луке на Рашу пофиг. Будет как Каддафи сидеть пока палку в ..опу не воткнут.

Класковский: Кремлю хотелось бы подтолкнуть Лукашенко к какому-то варианту плавного ухода, но тот предпочтет лично рулить до последней возможности

Минск пытается влить в уши Москве кодовые слова. Власти не позволили реализовать в Беларуси «украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне». Об этом глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил 2 сентября в российской столице на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.
Москве такие версии очень нравятся, она давно сидит по уши в антизападничестве и на ножах с Киевом, пишет политический аналитик Александр Класковский.
При этом уж кто-кто, а Макей прекрасно знает, что Западу абсолютно не с руки рушить белорусскую стабильность. Но приходится ставить ту пластинку, которая ласкает кремлевский слух.
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03.09.2020 18:56 Ответить
вам Белоруссия мешала делать ,,революцию,,
не мешайтесь они сами разберутся
и не потеряем спокойного соседа
научитесь жить по принципу
дружба любит счёт
или
дружба -дружбой а денежки порознь
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03.09.2020 20:05 Ответить
 
 