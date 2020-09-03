Украина готова к жесткой реакции на недружественные действия Беларуси, - Кулеба
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Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации.
Как передает Цензор.НЕТ, об заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Gazeta.ua"
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью, опубликованном в четверг.
Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.
Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".
"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
За його словами, такі ініціативи надходили тоді, коли Мінськ "займався чимось на зразок посередництва" між ЄС, Росією та Україною в "найспекотніші дні" для Києва.
"Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав", - розповів Туск.
Він заявив, що Лукашенко тоді натякав, що це нібито єдиний спосіб зупинити агресію Росії. Туск повідомив, що Лукашенко тоді "боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, але і Білорусь".
ссыкуны зеленые - вас Трускавец ничему не научил - разве шо от 5й повестки уклониться...
Який дуже швидко може перетворитись на дефіцит
И да, закрывайте границы... Только ближе к зиме, ок? Мне денег подкопить надо, чтобы с ябатькиной страны сбежать. И соляру тоже прекращайте "биндеровцам" (кстати, а что ябатьки на "биндеровском" сайте делаю) поставлять. Будете сидеть без денег, голодные, зато с кучей соляры, запертыми границами и никому не нужной энергии с АЭС... если та конечно не бомбанет с первого запуска Что вполне себе вариант, учитываю что её лючщие спецы из саюзного хасударства делали
а кукловод - бородатая бабушка, в отпускре-омане или тупо на дно залег?
беня - давай к нам - срок немалый нарисуется!
Впрочем, история с вагнеровцами вполне себе показала на чем Рыгорыч навэлычнишага зэ-заморыша ********** вертел ...
"Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 200 экстремистов Украины способствуют наведению беспорядков в Белоруссии."
Это хорошего человека или корова обсерит, или забором придавит, а эта падла ещё всех нас переживёт и надбавку к пенсии получит, как пострадавший от рыжыму и на фронтах ливарюции ранетый вилами в задницу.
Гавкает периодически из картофельной гряды на даче....
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Почему бы с Русней не показать свою жесткость, которая в состоянии войны с Украиной? МВФ деньги не даст? Ну, тогда понятно.)
Класковский: Кремлю хотелось бы подтолкнуть Лукашенко к какому-то варианту плавного ухода, но тот предпочтет лично рулить до последней возможности
Минск пытается влить в уши Москве кодовые слова. Власти не позволили реализовать в Беларуси «украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне». Об этом глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил 2 сентября в российской столице на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.
Москве такие версии очень нравятся, она давно сидит по уши в антизападничестве и на ножах с Киевом, пишет политический аналитик Александр Класковский.
При этом уж кто-кто, а Макей прекрасно знает, что Западу абсолютно не с руки рушить белорусскую стабильность. Но приходится ставить ту пластинку, которая ласкает кремлевский слух.
не мешайтесь они сами разберутся
и не потеряем спокойного соседа
научитесь жить по принципу
дружба любит счёт
или
дружба -дружбой а денежки порознь