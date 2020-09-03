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Новости Политика Украины
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Правый сектор (848) Тарасенко Андрей (9)

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - "Правый сектор"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко.

Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

"Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской", - подчеркнул Андрей Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Андрея Тарасенко является "Европейская солидарность".

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - Правый сектор 01
Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - Правый сектор 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+51
Порошенко відвоював 2/3 захопленого Росією Донбассу, і поламав Путіну план окупації Лівобережної України, «Новороссія».
Але ненавидиш ти його не тільки за це.
А й за те, що він закрив твої срані «Однокласснікі», і «Вконтакте».
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03.09.2020 22:31
+26
Тримай. ENJOY. Нема за що.
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7837

"Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в в Минске в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
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03.09.2020 22:56
+25
И "великий" Ляшко куда то исчез.
А при Порохе этих патриотов-пи**оболов было хоть пруд пруди из каждого утюга проповедовали. Что случилось?
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03.09.2020 22:29
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Страница 3 из 3
От що ти мелеш? Мертвейчук після майдану сидів тишком-нишком. Це твій сонцесяйний його воскресив. Ще й державні надра продав.
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03.09.2020 23:48 Ответить
Ні ти брешеш! при пороху медвейчука і чути не було він якраз став себе піарити в тойже час що і Зеленский! І чим далі тим нахабніше!
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04.09.2020 00:01 Ответить
Вам вітаміни треба приймати. А хто ж його призначив переговорником з кацапами?
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04.09.2020 00:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/23/7029882/

Официально Медведчука со стороны Украины никто не делегировал.

Ще одна брехня з твого боку!
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04.09.2020 00:11 Ответить
Ага. Він просто так прийшов і сказав: "Я буду переговорником з кацапами". А РНБО і гідрант сказали: "Добре, ми цього не вирішуємо, тільки добровольцем. Ми в тебе вірим. "
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04.09.2020 00:18 Ответить
Він так просто пішов і сказав. Давай докази що його Порох туди послав! Ти або корисний дебіл або ворог!
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04.09.2020 00:21 Ответить
Де ж вас таких, корисних імбецилів, вирощують?
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04.09.2020 00:26 Ответить
що до вас так вас вирощюють в школах ФСБ!
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04.09.2020 00:32 Ответить
І при кому Мертвейчук прикупив 112, ньюз і зік?
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04.09.2020 00:06 Ответить
https://rubryka.com/article/medvedchuk-kupyv-zik/

14 червня 2019 року хто був преЗЕдент?! Якщо ти сбрехав раз то віри тобі не ма!
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04.09.2020 00:09 Ответить
зік був останній, 112 і ньюз точно при *******.
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04.09.2020 00:24 Ответить
Впевненний в своіх словах? Чи мені ще раз тебе на брехні ловити!?
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04.09.2020 00:31 Ответить
Ага, чути не було, бо він при Баризі телеканали придбавав, а Барига типа про це "не знав".
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 8911
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04.09.2020 00:17 Ответить
Я тобі написав коли він Зік купив при Ішаку Оманскому так що не бреши!
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04.09.2020 00:19 Ответить
Дата яка https://ukranews.com/news/568670-medvedchuk-pryobrel-try-televyzyonnykh-kanala-112-newsone-y-zik-gotovyas-k-prezydentskym-vyboram-smy, дурбецало? Зеленського тоді і в проекті не було. Невже мізки зовсім запливли від рошенок?
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04.09.2020 01:06 Ответить
ПС, Братство Корча, С14 та УНА-УНСО виявилися розумнішими і топили за Пороха.
Вчи матчасть!
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04.09.2020 06:25 Ответить
Для такой великой политсилы как ПС местные выборы, это слишком мелко. Не тот размах.
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04.09.2020 00:13 Ответить
В парламент Европы минимум!
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04.09.2020 07:18 Ответить
Надо бы "Правому сектору" с приоритетами определиться. "Все враги" не прокатит. Такой подход привел к власти бубочку. И что? Полная ж@па. Ватное гуано должно быть зачищено в первую очередь,а потом уже рассказывать про шоколадных олигархов.
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04.09.2020 00:15 Ответить
ПОРА СДЕЛАТЬ ФОНД И ДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ ЗА ГОЛОВЫ СЕПАРАТИСТОВ !!!
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04.09.2020 00:20 Ответить
Цензор приводит новость со ссылкой на цензор. Это еще один цензор есть или типа самолайк?
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04.09.2020 00:46 Ответить
Синочкам Петі також потрібне корито-а що не так-правий сектор-це ж модно.
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04.09.2020 03:18 Ответить
"Двохпроцентні" біснуються................... Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7396 Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7396 Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7396
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04.09.2020 03:22 Ответить
Хлопци!
Речь ведь не о Порошенко.
Порошенко-один патрон из обоймы алчных, продажных говнюков. Пере5д выборами президента я писал ему- Петро! Покажи что ты душой и телом с украинским народом ! За деньги из своего кошелька купи для украинской армии полк танков "Оплот" иди эскадрилью американских старых Фантомов для наших лётчиков. Ответ на моё письмо мне написал говнюк из говнюков-Гелетей. Он написал- Петро уже купил для 8 полка СпецНаз дюжину снайперских винтовок!
Не восхваляйте Петра. Он как был, так и остаётся стяжателем. Мелкая у него душонка. Я-за патриотов Правого сектора и Нацкорпуса. Я офицер, прослуживший в частях СпецНаз при СССР, правда, старый дед из рода козаков с Сечи. правда, мне уже 73. Но я продолжаю быть с Украиной тк она моя колыбель. Удачи Вам. Полтава, Козачёк Юрий Якович
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04.09.2020 04:39 Ответить
Президент Петро Порошенко витратив на потреби української армії 550 млн гривень власних коштів. А загальні офіційні витрати Президента Петра Порошенка і його власних компаній на благодійність вони просто величезні і за п'ять років склали 1 млрд 200 млн гривень, 550 млн з яких пішли на допомогу ВСУ.
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04.09.2020 05:57 Ответить
Дядю, вы хоть раз были на сборах? Мягко выражаясь - срать в деревянных кабинках-сортирах над прогнившим досками рядом с "парадными" санузлами (только для прессухи и вельмож) не лучшее вложение Президента Барыги
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04.09.2020 06:04 Ответить
дооо.
кстати,где противоснайперские автоматические комплексы,которые полныйПэ обещал войскам?
я их по подразделениям 3й год ищу....
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04.09.2020 08:42 Ответить
Що він конкретно купив для армії?
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04.09.2020 20:41 Ответить
-Але хто буде сперечатися що навіть вкрай радикальні про-українські націоналістичні сили вони набагато краще для України і українського народу в тому числі і в захисті суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Краще чим найлютіші вороги і суверенітету і територіальної цілісності України антиукраїнські продажні прокремлівські яничари: екс- ригоАнали втікача в паРашу кривавого ЗЕКА продажні виродки з "життя сепаратистів", ланцюгового пса Шарика цього холуя )(уйла .... деяких Юд з ЗЕбілів капітулянтів цих Слуг кремля і ін. Так що будь-яка влада і після будь- яких виборів в Україні вона обов'язково повинна бути тільки про-української, і ні в якому разі не ворожа анти-українська - прокремлівська..
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04.09.2020 05:20 Ответить
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 350
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04.09.2020 10:34 Ответить
Нужен срочно Левый сектор...этот стал токсичным
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04.09.2020 06:00 Ответить
Опоздал, левый сектор где то в ДеНеРы уже создавали
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04.09.2020 16:02 Ответить
Петиция о ликвидации Окружного админсуда: https://petition.president.gov.ua/pet...

Зеленский назначает Матиоса генпрокурором Украины
https://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
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04.09.2020 06:19 Ответить
73% населения полные дебилы!И это приговор!
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04.09.2020 07:07 Ответить
Всі 100% населення - дебіли, окрім мене. Особливо ти - дебіл.
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04.09.2020 08:59 Ответить
Акименко Оксана 73% населения полные дебилы!И это приговор!

А чего? Из-за того, что поддержали Майдан? Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 3185
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04.09.2020 12:20 Ответить
Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3217511

То есть теперь электорат Медведчука станет голосовать за ПС?
Потужно.
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04.09.2020 07:17 Ответить
Ну наконец то, " они идут на выборы". А то сложилось впечатление, что

обливать бензином Беркут- это главное занятие.
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04.09.2020 07:18 Ответить
Ярош уже "помстывся " за убийство Саши Белого?
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04.09.2020 07:20 Ответить
Одне питання до ПС: "А якщо не зупините?"
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04.09.2020 07:24 Ответить
Да, от тобі і об'єднання українських сил. Ну кого ще "Правому сектору" підколоти, як не "ЄС". І чого це Ярош від вас пішов, правда Андрію?
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04.09.2020 10:00 Ответить
Ярошу пришлось уйти, потому что он занял откровенную дружественную позицию с порошенко-олигархом.
А Правый сектор позиционирует себя, как патриотическая сила.
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04.09.2020 11:04 Ответить
Ну так треба себе не позиціонувати, а нею бути. Деколи, особливо в час боротьби із зовнішнім ворогом, який тепер вже і з тилу заходить, треба стати на горло своїм амбіціям і об'єднатися заради захисту країни з іншими патріотами, навіть якщо вони олігархи. А після війни між собою вже самі розберемося.
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04.09.2020 11:38 Ответить
Повторю: все наци на последних выборах объединились и работали по 2-м направлениям: пропихнуть во второй тур бывшего президента и забрать голоса у ЮВТ. Для того и заведомо непроходные кандидаты выдвигались.Они ж не выставили популярных типа Ильенка или Осуховского, так как мог бы экс.през и во в торой тур не попасть.
А Пальчевский с Нового года называет воров 2020 года пофамильно НЕ СТЕСНЯЯСЬ. Для бандюков его остановить - ПРОБЛЕМА, вот и выдумывают всякие бредни про его любовь к опс-же-же.
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04.09.2020 10:03 Ответить
Хренове в тебе прикриття, малороско, киздиш сама не знаєш про що.
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04.09.2020 11:40 Ответить
Зато ты без прикрытия, порохобот, за 100500 км штыняет Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 1961
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04.09.2020 12:19 Ответить
А от цікаво. Який же такий гицель реанімував політичний труп ведмедчука, ввівши його в українську політику? При всьому своєму ідіотизмі незабутній Шапкокрад до такого не додумався.
То що ж це за гицель такий?..
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04.09.2020 11:36 Ответить
прорвало консерву, наверно халявные щи завезли, сначала привели цирк и клоуна к власти, а теперь пытаются его удержать, уже стало закономерностью, если партия называет себя националистической, значит это проект кремля.
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04.09.2020 12:45 Ответить
Ага!
На манеже - следующая труппа клоунов "Свобода-2"
Интересно, кто им платит - Медведчук или Коломоймкий?
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04.09.2020 15:45 Ответить
Я и без ПС знаю, что Пальчевский очень хитрый и что бы он ни обещал, он идет обкрадывать Киев и киевлян. В хитрости он ученик юльки. За него ни в коем случае нельзя голосовать.
Но почему ПС несет на ПЕС, но не затрагивает Слуг... и юлькину партию. Они что, не олигархические? Отсюда укрепляется давно появившееся в народе подозрение кто платит П. сектору. Это притом, что я за ПЕС голосовать не собираюсь.
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04.09.2020 21:10 Ответить
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