Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - "Правый сектор"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко.
Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.
"Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской", - подчеркнул Андрей Тарасенко .
Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Андрея Тарасенко является "Европейская солидарность".
Пожалуйста, подождите...
Официально Медведчука со стороны Украины никто не делегировал.
Ще одна брехня з твого боку!
14 червня 2019 року хто був преЗЕдент?! Якщо ти сбрехав раз то віри тобі не ма!
Вчи матчасть!
Речь ведь не о Порошенко.
Порошенко-один патрон из обоймы алчных, продажных говнюков. Пере5д выборами президента я писал ему- Петро! Покажи что ты душой и телом с украинским народом ! За деньги из своего кошелька купи для украинской армии полк танков "Оплот" иди эскадрилью американских старых Фантомов для наших лётчиков. Ответ на моё письмо мне написал говнюк из говнюков-Гелетей. Он написал- Петро уже купил для 8 полка СпецНаз дюжину снайперских винтовок!
Не восхваляйте Петра. Он как был, так и остаётся стяжателем. Мелкая у него душонка. Я-за патриотов Правого сектора и Нацкорпуса. Я офицер, прослуживший в частях СпецНаз при СССР, правда, старый дед из рода козаков с Сечи. правда, мне уже 73. Но я продолжаю быть с Украиной тк она моя колыбель. Удачи Вам. Полтава, Козачёк Юрий Якович
кстати,где противоснайперские автоматические комплексы,которые полныйПэ обещал войскам?
я их по подразделениям 3й год ищу....
Зеленский назначает Матиоса генпрокурором Украины
https://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
А чего? Из-за того, что поддержали Майдан?
То есть теперь электорат Медведчука станет голосовать за ПС?
Потужно.
обливать бензином Беркут- это главное занятие.
А Правый сектор позиционирует себя, как патриотическая сила.
А Пальчевский с Нового года называет воров 2020 года пофамильно НЕ СТЕСНЯЯСЬ. Для бандюков его остановить - ПРОБЛЕМА, вот и выдумывают всякие бредни про его любовь к опс-же-же.
То що ж це за гицель такий?..
На манеже - следующая труппа клоунов "Свобода-2"
Интересно, кто им платит - Медведчук или Коломоймкий?
Но почему ПС несет на ПЕС, но не затрагивает Слуг... и юлькину партию. Они что, не олигархические? Отсюда укрепляется давно появившееся в народе подозрение кто платит П. сектору. Это притом, что я за ПЕС голосовать не собираюсь.