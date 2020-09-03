Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор"

"Правий сектор" йде на місцеві вибори, щоб зупинити ефесбешні і відверто проросійські проєкти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко.

Він зазначив, що політична сила, яку він представляє, має на меті дати альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.

"Ми бачимо, що до влади в Києві рветься абсолютно ефесбешний проєкт Пальчевський, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проєкт Медведчука, кума Путіна, так само, як і партія Шарія, яка є відверто проросійською", - підкреслив Андрій Тарасенко.

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Крім цього він підкреслив, що "Правий сектор" хоче стати альтернативою силам, які впродовж десятиліть займаються "столичним дерибаном". А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Андрія Тарасенка, є "Європейська солідарність".