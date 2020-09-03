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Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор"

"Правий сектор" йде на місцеві вибори, щоб зупинити ефесбешні і відверто проросійські проєкти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко.

Він зазначив, що політична сила, яку він представляє, має на меті дати альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.

"Ми бачимо, що до влади в Києві рветься абсолютно ефесбешний проєкт Пальчевський, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проєкт Медведчука, кума Путіна, так само, як і партія Шарія, яка є відверто проросійською", - підкреслив Андрій Тарасенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання єдиної партії не обговорювалося в принципі", - Тарасенко про об'єднання націоналістичних політсил на виборах-2019

Крім цього він підкреслив, що "Правий сектор" хоче стати альтернативою силам, які впродовж десятиліть займаються "столичним дерибаном". А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Андрія Тарасенка, є "Європейська солідарність".

Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - Правий сектор 01

Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - Правий сектор 02

Автор: 

Правий сектор (332) Тарасенко Андрій (9)


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Топ коментарі
+51
Порошенко відвоював 2/3 захопленого Росією Донбассу, і поламав Путіну план окупації Лівобережної України, «Новороссія».
Але ненавидиш ти його не тільки за це.
А й за те, що він закрив твої срані «Однокласснікі», і «Вконтакте».
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03.09.2020 22:31
+26
Тримай. ENJOY. Нема за що.
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7837

"Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в в Минске в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
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03.09.2020 22:56
+25
И "великий" Ляшко куда то исчез.
А при Порохе этих патриотов-пи**оболов было хоть пруд пруди из каждого утюга проповедовали. Что случилось?
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03.09.2020 22:29
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От що ти мелеш? Мертвейчук після майдану сидів тишком-нишком. Це твій сонцесяйний його воскресив. Ще й державні надра продав.
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03.09.2020 23:48 Відповісти
Ні ти брешеш! при пороху медвейчука і чути не було він якраз став себе піарити в тойже час що і Зеленский! І чим далі тим нахабніше!
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04.09.2020 00:01 Відповісти
Вам вітаміни треба приймати. А хто ж його призначив переговорником з кацапами?
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04.09.2020 00:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/23/7029882/

Официально Медведчука со стороны Украины никто не делегировал.

Ще одна брехня з твого боку!
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04.09.2020 00:11 Відповісти
Ага. Він просто так прийшов і сказав: "Я буду переговорником з кацапами". А РНБО і гідрант сказали: "Добре, ми цього не вирішуємо, тільки добровольцем. Ми в тебе вірим. "
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04.09.2020 00:18 Відповісти
Він так просто пішов і сказав. Давай докази що його Порох туди послав! Ти або корисний дебіл або ворог!
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04.09.2020 00:21 Відповісти
Де ж вас таких, корисних імбецилів, вирощують?
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04.09.2020 00:26 Відповісти
що до вас так вас вирощюють в школах ФСБ!
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04.09.2020 00:32 Відповісти
І при кому Мертвейчук прикупив 112, ньюз і зік?
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04.09.2020 00:06 Відповісти
https://rubryka.com/article/medvedchuk-kupyv-zik/

14 червня 2019 року хто був преЗЕдент?! Якщо ти сбрехав раз то віри тобі не ма!
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04.09.2020 00:09 Відповісти
зік був останній, 112 і ньюз точно при *******.
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04.09.2020 00:24 Відповісти
Впевненний в своіх словах? Чи мені ще раз тебе на брехні ловити!?
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04.09.2020 00:31 Відповісти
Ага, чути не було, бо він при Баризі телеканали придбавав, а Барига типа про це "не знав".
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 8911
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04.09.2020 00:17 Відповісти
Я тобі написав коли він Зік купив при Ішаку Оманскому так що не бреши!
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04.09.2020 00:19 Відповісти
Дата яка https://ukranews.com/news/568670-medvedchuk-pryobrel-try-televyzyonnykh-kanala-112-newsone-y-zik-gotovyas-k-prezydentskym-vyboram-smy , дурбецало? Зеленського тоді і в проекті не було. Невже мізки зовсім запливли від рошенок?
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04.09.2020 01:06 Відповісти
ПС, Братство Корча, С14 та УНА-УНСО виявилися розумнішими і топили за Пороха.
Вчи матчасть!
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04.09.2020 06:25 Відповісти
Для такой великой политсилы как ПС местные выборы, это слишком мелко. Не тот размах.
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04.09.2020 00:13 Відповісти
В парламент Европы минимум!
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04.09.2020 07:18 Відповісти
Надо бы "Правому сектору" с приоритетами определиться. "Все враги" не прокатит. Такой подход привел к власти бубочку. И что? Полная ж@па. Ватное гуано должно быть зачищено в первую очередь,а потом уже рассказывать про шоколадных олигархов.
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04.09.2020 00:15 Відповісти
ПОРА СДЕЛАТЬ ФОНД И ДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ ЗА ГОЛОВЫ СЕПАРАТИСТОВ !!!
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04.09.2020 00:20 Відповісти
Цензор приводит новость со ссылкой на цензор. Это еще один цензор есть или типа самолайк?
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04.09.2020 00:46 Відповісти
Синочкам Петі також потрібне корито-а що не так-правий сектор-це ж модно.
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04.09.2020 03:18 Відповісти
"Двохпроцентні" біснуються...................
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04.09.2020 03:22 Відповісти
Хлопци!
Речь ведь не о Порошенко.
Порошенко-один патрон из обоймы алчных, продажных говнюков. Пере5д выборами президента я писал ему- Петро! Покажи что ты душой и телом с украинским народом ! За деньги из своего кошелька купи для украинской армии полк танков "Оплот" иди эскадрилью американских старых Фантомов для наших лётчиков. Ответ на моё письмо мне написал говнюк из говнюков-Гелетей. Он написал- Петро уже купил для 8 полка СпецНаз дюжину снайперских винтовок!
Не восхваляйте Петра. Он как был, так и остаётся стяжателем. Мелкая у него душонка. Я-за патриотов Правого сектора и Нацкорпуса. Я офицер, прослуживший в частях СпецНаз при СССР, правда, старый дед из рода козаков с Сечи. правда, мне уже 73. Но я продолжаю быть с Украиной тк она моя колыбель. Удачи Вам. Полтава, Козачёк Юрий Якович
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04.09.2020 04:39 Відповісти
Президент Петро Порошенко витратив на потреби української армії 550 млн гривень власних коштів. А загальні офіційні витрати Президента Петра Порошенка і його власних компаній на благодійність вони просто величезні і за п'ять років склали 1 млрд 200 млн гривень, 550 млн з яких пішли на допомогу ВСУ.
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04.09.2020 05:57 Відповісти
Дядю, вы хоть раз были на сборах? Мягко выражаясь - срать в деревянных кабинках-сортирах над прогнившим досками рядом с "парадными" санузлами (только для прессухи и вельмож) не лучшее вложение Президента Барыги
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04.09.2020 06:04 Відповісти
дооо.
кстати,где противоснайперские автоматические комплексы,которые полныйПэ обещал войскам?
я их по подразделениям 3й год ищу....
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04.09.2020 08:42 Відповісти
Що він конкретно купив для армії?
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04.09.2020 20:41 Відповісти
-Але хто буде сперечатися що навіть вкрай радикальні про-українські націоналістичні сили вони набагато краще для України і українського народу в тому числі і в захисті суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Краще чим найлютіші вороги і суверенітету і територіальної цілісності України антиукраїнські продажні прокремлівські яничари: екс- ригоАнали втікача в паРашу кривавого ЗЕКА продажні виродки з "життя сепаратистів", ланцюгового пса Шарика цього холуя )(уйла .... деяких Юд з ЗЕбілів капітулянтів цих Слуг кремля і ін. Так що будь-яка влада і після будь- яких виборів в Україні вона обов'язково повинна бути тільки про-української, і ні в якому разі не ворожа анти-українська - прокремлівська..
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04.09.2020 05:20 Відповісти
Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 350
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04.09.2020 10:34 Відповісти
Нужен срочно Левый сектор...этот стал токсичным
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04.09.2020 06:00 Відповісти
Опоздал, левый сектор где то в ДеНеРы уже создавали
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04.09.2020 16:02 Відповісти
Петиция о ликвидации Окружного админсуда: https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F102742&v=PCZ7shKu-vI&redir_token=QUFFLUhqbGVmRy1JTDdvQ2ZicHc1NDJ2QkJNVHhWYS14UXxBQ3Jtc0ttOFM4YjVKUUcxcFRjcjNpNmx2RXdDOXBMaDE5bUVmSlY5UDZITnp2a1VYaG9pV1EtWnplNU9TbnpfWEpZT3FuRXE4WnV2NWxSbjdISVdLeVhfRjVPTU91MkhsYkNTcWNKNzgzOVVtZ1BtbTVqbHdEdw%3D%3D&event=video_description https://petition.president.gov.ua/pet...

Зеленский назначает Матиоса генпрокурором Украины
https://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
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04.09.2020 06:19 Відповісти
73% населения полные дебилы!И это приговор!
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04.09.2020 07:07 Відповісти
Всі 100% населення - дебіли, окрім мене. Особливо ти - дебіл.
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04.09.2020 08:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451690 73% населения полные дебилы!И это приговор!

А чего? Из-за того, что поддержали Майдан?
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04.09.2020 12:20 Відповісти
Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3217511

То есть теперь электорат Медведчука станет голосовать за ПС?
Потужно.
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04.09.2020 07:17 Відповісти
Ну наконец то, " они идут на выборы". А то сложилось впечатление, что

обливать бензином Беркут- это главное занятие.
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04.09.2020 07:18 Відповісти
Ярош уже "помстывся " за убийство Саши Белого?
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04.09.2020 07:20 Відповісти
Одне питання до ПС: "А якщо не зупините?"
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04.09.2020 07:24 Відповісти
Да, от тобі і об'єднання українських сил. Ну кого ще "Правому сектору" підколоти, як не "ЄС". І чого це Ярош від вас пішов, правда Андрію?
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04.09.2020 10:00 Відповісти
Ярошу пришлось уйти, потому что он занял откровенную дружественную позицию с порошенко-олигархом.
А Правый сектор позиционирует себя, как патриотическая сила.
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04.09.2020 11:04 Відповісти
Ну так треба себе не позиціонувати, а нею бути. Деколи, особливо в час боротьби із зовнішнім ворогом, який тепер вже і з тилу заходить, треба стати на горло своїм амбіціям і об'єднатися заради захисту країни з іншими патріотами, навіть якщо вони олігархи. А після війни між собою вже самі розберемося.
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04.09.2020 11:38 Відповісти
Повторю: все наци на последних выборах объединились и работали по 2-м направлениям: пропихнуть во второй тур бывшего президента и забрать голоса у ЮВТ. Для того и заведомо непроходные кандидаты выдвигались.Они ж не выставили популярных типа Ильенка или Осуховского, так как мог бы экс.през и во в торой тур не попасть.
А Пальчевский с Нового года называет воров 2020 года пофамильно НЕ СТЕСНЯЯСЬ. Для бандюков его остановить - ПРОБЛЕМА, вот и выдумывают всякие бредни про его любовь к опс-же-же.
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04.09.2020 10:03 Відповісти
Хренове в тебе прикриття, малороско, киздиш сама не знаєш про що.
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04.09.2020 11:40 Відповісти
Зато ты без прикрытия, порохобот, за 100500 км штыняет
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04.09.2020 12:19 Відповісти
А от цікаво. Який же такий гицель реанімував політичний труп ведмедчука, ввівши його в українську політику? При всьому своєму ідіотизмі незабутній Шапкокрад до такого не додумався.
То що ж це за гицель такий?..
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04.09.2020 11:36 Відповісти
прорвало консерву, наверно халявные щи завезли, сначала привели цирк и клоуна к власти, а теперь пытаются его удержать, уже стало закономерностью, если партия называет себя националистической, значит это проект кремля.
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04.09.2020 12:45 Відповісти
Ага!
На манеже - следующая труппа клоунов "Свобода-2"
Интересно, кто им платит - Медведчук или Коломоймкий?
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04.09.2020 15:45 Відповісти
Я и без ПС знаю, что Пальчевский очень хитрый и что бы он ни обещал, он идет обкрадывать Киев и киевлян. В хитрости он ученик юльки. За него ни в коем случае нельзя голосовать.
Но почему ПС несет на ПЕС, но не затрагивает Слуг... и юлькину партию. Они что, не олигархические? Отсюда укрепляется давно появившееся в народе подозрение кто платит П. сектору. Это притом, что я за ПЕС голосовать не собираюсь.
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04.09.2020 21:10 Відповісти
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