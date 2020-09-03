Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор"
"Правий сектор" йде на місцеві вибори, щоб зупинити ефесбешні і відверто проросійські проєкти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко.
Він зазначив, що політична сила, яку він представляє, має на меті дати альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.
"Ми бачимо, що до влади в Києві рветься абсолютно ефесбешний проєкт Пальчевський, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проєкт Медведчука, кума Путіна, так само, як і партія Шарія, яка є відверто проросійською", - підкреслив Андрій Тарасенко.
Крім цього він підкреслив, що "Правий сектор" хоче стати альтернативою силам, які впродовж десятиліть займаються "столичним дерибаном". А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Андрія Тарасенка, є "Європейська солідарність".
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Официально Медведчука со стороны Украины никто не делегировал.
Ще одна брехня з твого боку!
14 червня 2019 року хто був преЗЕдент?! Якщо ти сбрехав раз то віри тобі не ма!
Вчи матчасть!
Речь ведь не о Порошенко.
Порошенко-один патрон из обоймы алчных, продажных говнюков. Пере5д выборами президента я писал ему- Петро! Покажи что ты душой и телом с украинским народом ! За деньги из своего кошелька купи для украинской армии полк танков "Оплот" иди эскадрилью американских старых Фантомов для наших лётчиков. Ответ на моё письмо мне написал говнюк из говнюков-Гелетей. Он написал- Петро уже купил для 8 полка СпецНаз дюжину снайперских винтовок!
Не восхваляйте Петра. Он как был, так и остаётся стяжателем. Мелкая у него душонка. Я-за патриотов Правого сектора и Нацкорпуса. Я офицер, прослуживший в частях СпецНаз при СССР, правда, старый дед из рода козаков с Сечи. правда, мне уже 73. Но я продолжаю быть с Украиной тк она моя колыбель. Удачи Вам. Полтава, Козачёк Юрий Якович
кстати,где противоснайперские автоматические комплексы,которые полныйПэ обещал войскам?
я их по подразделениям 3й год ищу....
Зеленский назначает Матиоса генпрокурором Украины
https://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
А чего? Из-за того, что поддержали Майдан?
То есть теперь электорат Медведчука станет голосовать за ПС?
Потужно.
обливать бензином Беркут- это главное занятие.
А Правый сектор позиционирует себя, как патриотическая сила.
А Пальчевский с Нового года называет воров 2020 года пофамильно НЕ СТЕСНЯЯСЬ. Для бандюков его остановить - ПРОБЛЕМА, вот и выдумывают всякие бредни про его любовь к опс-же-же.
То що ж це за гицель такий?..
На манеже - следующая труппа клоунов "Свобода-2"
Интересно, кто им платит - Медведчук или Коломоймкий?
Но почему ПС несет на ПЕС, но не затрагивает Слуг... и юлькину партию. Они что, не олигархические? Отсюда укрепляется давно появившееся в народе подозрение кто платит П. сектору. Это притом, что я за ПЕС голосовать не собираюсь.