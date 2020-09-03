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В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

Сборная Украины встречалась со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций и победила со счетом 2-1.

Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга

Швейцария: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито

Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 -  Сеферович 41

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
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03.09.2020 23:55
+16
Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
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03.09.2020 23:57
+11
У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра! В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию - Цензор.НЕТ 7873
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03.09.2020 23:52
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Ровная игра ... на жилах вырвали.. Так держать!
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03.09.2020 23:49 Ответить
У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра! В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию - Цензор.НЕТ 7873
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03.09.2020 23:52 Ответить
ногомяч еще до сих пор кого-то интересует?
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03.09.2020 23:53 Ответить
Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
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03.09.2020 23:55 Ответить
Любителів ногом'яча! Якщо ти любитель чоколату, тобі на іншу гілку В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию - Цензор.НЕТ 1344
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03.09.2020 23:57 Ответить
Фубольний Марш.
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04.09.2020 00:07 Ответить
А Футбольний Марш українських Ультрас який гарний !
Чув ?
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03.09.2020 23:58 Ответить
Самый нормальный вид спорта. Хоть интересно смотреть. Я не фанат, и этот матч пропустил, бо даже не знал что уже начался турнир. Но иногда посмотреть могу. И всегда переживаю.
Весь остальные виды спорта для меня неимоверно нудные...
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04.09.2020 07:13 Ответить
феерически отмучились...ждал другой игры.
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03.09.2020 23:55 Ответить
трудновато но и так пойдет)
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03.09.2020 23:57 Ответить
молодцы!
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03.09.2020 23:56 Ответить
Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
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03.09.2020 23:57 Ответить
Не сцать мы будем в 2021 - на ЧЕ - мы туда вышли с первого места. Слава Украине.
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04.09.2020 00:03 Ответить
Как для тренировочного режима, так неплохо.
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03.09.2020 23:58 Ответить
Швейцарія, Німеччина, Іспанія - тренувальний режим?
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04.09.2020 00:04 Ответить
Второй тайм чисто выиграла наша сборная - банкиры просто сдохли. Чистое первое место. Шо же взять на воскресенье - сегодня хватило 2,5 пива. Возьму грамм 300 хорошей конины и, естественно, шоколад, лучший.
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04.09.2020 00:01 Ответить
начинать надо с 0,5 каждому...и слоик пива також в жилу. У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 2472
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04.09.2020 00:29 Ответить
"Своя линия" или петина?
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04.09.2020 00:29 Ответить
Я так понимаю, шо в Днепре классика - Алёнка из рф. Не, только Рошен.
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04.09.2020 00:53 Ответить
Это вопрос или утверждение?
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04.09.2020 01:05 Ответить
не воняй тут, рузькэ
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04.09.2020 09:13 Ответить
У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 9375

Тричі перечитала ... Так розумію, що =конина= - то у Вас - коньяк ?
Бо я ж сприймаю в прямому значенні ... Думаю, як воно має поєднуватися: конина з шоколадом ... У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 9375
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04.09.2020 03:07 Ответить
То справжні круті пацани- із тих що голда в палець на шиї і дірки для распальцовки в рулі мерса доводиться свердлити, так на коньяк кажуть, щоб підкреслити свою зневагу навіть до благородних напоїв, в той час як лохи бухають самогон.
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04.09.2020 06:20 Ответить
Як сказали б класики футбольної журналістики: територіальну та ігрову перевагу мали гості, але перемогли господарі.
А от голи наших (і Ярмоленко, і Зінченка) - просто для естетів!
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04.09.2020 09:48 Ответить
Молодца
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04.09.2020 00:30 Ответить
Хотілося б помилятись але , на жаль це мабуть перша і остання перемога наших у цій групі . У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 3818.
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04.09.2020 00:32 Ответить
Без зрителей смотрится игра скучно. В США на матчах ставят огромные мониторы, на которые транслируют картинку со зрителями У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 6748

У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 7178
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04.09.2020 00:38 Ответить
Тут группа А - расти некуда... Главное Швейцарию красиво слить...
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04.09.2020 00:57 Ответить
В такой группе уповать можно только на чудо.Швейцария (победа над ней) это вообще ни о чем.
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04.09.2020 01:24 Ответить
Дякую! Найбільша насолода коли з метра не влучають в раму!
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04.09.2020 07:31 Ответить
Не був у захваті,але перемога-це вже добре!
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04.09.2020 07:40 Ответить
Дивитись такий матч без заспокійливих не можна. Пятов ні разу не вибив мяч на наших гравців. Зінченко віддавав паси чужим,це робив і Степаненко. Але в цілому молодці ,що вирвали перемогу. Але особисто в мене радості мало,бо попереду команди.які визначать наш клас.
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04.09.2020 09:25 Ответить
О радость!
Швейцарию!
Саму Швейцарию а футбол!
О темпора, о морес....
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04.09.2020 09:37 Ответить
 
 