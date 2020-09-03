В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию
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Сборная Украины встречалась со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций и победила со счетом 2-1.
Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга
Швейцария: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито
Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 - Сеферович 41
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+24 Marc Delg
показать весь комментарий03.09.2020 23:55
+16 Игорь Монахов
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+11 NEEGLS S.
показать весь комментарий03.09.2020 23:52
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А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра!
Чув ?
Весь остальные виды спорта для меня неимоверно нудные...
Тричі перечитала ... Так розумію, що =конина= - то у Вас - коньяк ?
Бо я ж сприймаю в прямому значенні ... Думаю, як воно має поєднуватися: конина з шоколадом ...
А от голи наших (і Ярмоленко, і Зінченка) - просто для естетів!
Швейцарию!
Саму Швейцарию а футбол!
О темпора, о морес....