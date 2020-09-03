В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

Сборная Украины встречалась со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций и победила со счетом 2-1.

Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга

Швейцария: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито

Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 - Сеферович 41