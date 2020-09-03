У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію
Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй і перемогла з рахунком 2-1.
Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес
Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга
Швейцарія: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - Сеферович
Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто
Голи: Ярмоленко 14, Зінченко 68 - Сеферович 41
Топ коментарі
+24 Marc Delg
показати весь коментар03.09.2020 23:55
+16 Игорь Монахов
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+11 NEEGLS S.
показати весь коментар03.09.2020 23:52
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А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра!
Чув ?
Весь остальные виды спорта для меня неимоверно нудные...
Тричі перечитала ... Так розумію, що =конина= - то у Вас - коньяк ?
Бо я ж сприймаю в прямому значенні ... Думаю, як воно має поєднуватися: конина з шоколадом ...
А от голи наших (і Ярмоленко, і Зінченка) - просто для естетів!
Швейцарию!
Саму Швейцарию а футбол!
О темпора, о морес....