У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію

Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй і перемогла з рахунком 2-1.

Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга

Читайте також: Збірна України перемогла національну команду Чехії і вийшла у вищий дивізіон Ліги націй

Швейцарія: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - ​​Сеферович

Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто

Голи: Ярмоленко 14, Зінченко 68 - Сеферович 41