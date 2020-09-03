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У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію

У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію

Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у стартовому матчі вищого дивізіону Ліги націй і перемогла з рахунком 2-1.

Україна: Пятов - Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик - Степаненко, Малиновський, Зінченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Коваленко, Марлос, Циганков, Яремчук, Супряга

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Швейцарія: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Емболо - ​​Сеферович

Запасні: Мвого, Омлін, Відмер, Ланг, Ебішер, Штеффен, Фасснахт, Аджеті, Гаврановіч, Зом, Омерагіч, Беніто

Голи: Ярмоленко 14, Зінченко 68 - Сеферович 41

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1581) Ліга націй (9)


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Топ коментарі
+24
Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
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03.09.2020 23:55
+16
Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
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03.09.2020 23:57
+11
У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра!
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03.09.2020 23:52
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Ровная игра ... на жилах вырвали.. Так держать!
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03.09.2020 23:49 Відповісти
У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
А в цьому матчі навіть і сильніші!
Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра!
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03.09.2020 23:52 Відповісти
ногомяч еще до сих пор кого-то интересует?
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03.09.2020 23:53 Відповісти
Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
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03.09.2020 23:55 Відповісти
Любителів ногом'яча! Якщо ти любитель чоколату, тобі на іншу гілку
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03.09.2020 23:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Q54t3-3ZaE Фубольний Марш.
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04.09.2020 00:07 Відповісти
А Футбольний Марш українських Ультрас який гарний !
Чув ?
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03.09.2020 23:58 Відповісти
Самый нормальный вид спорта. Хоть интересно смотреть. Я не фанат, и этот матч пропустил, бо даже не знал что уже начался турнир. Но иногда посмотреть могу. И всегда переживаю.
Весь остальные виды спорта для меня неимоверно нудные...
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04.09.2020 07:13 Відповісти
феерически отмучились...ждал другой игры.
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03.09.2020 23:55 Відповісти
трудновато но и так пойдет)
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03.09.2020 23:57 Відповісти
молодцы!
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03.09.2020 23:56 Відповісти
Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
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03.09.2020 23:57 Відповісти
Не сцать мы будем в 2021 - на ЧЕ - мы туда вышли с первого места. Слава Украине.
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04.09.2020 00:03 Відповісти
Как для тренировочного режима, так неплохо.
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03.09.2020 23:58 Відповісти
Швейцарія, Німеччина, Іспанія - тренувальний режим?
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04.09.2020 00:04 Відповісти
Второй тайм чисто выиграла наша сборная - банкиры просто сдохли. Чистое первое место. Шо же взять на воскресенье - сегодня хватило 2,5 пива. Возьму грамм 300 хорошей конины и, естественно, шоколад, лучший.
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04.09.2020 00:01 Відповісти
начинать надо с 0,5 каждому...и слоик пива також в жилу.
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04.09.2020 00:29 Відповісти
"Своя линия" или петина?
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04.09.2020 00:29 Відповісти
Я так понимаю, шо в Днепре классика - Алёнка из рф. Не, только Рошен.
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04.09.2020 00:53 Відповісти
Это вопрос или утверждение?
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04.09.2020 01:05 Відповісти
не воняй тут, рузькэ
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04.09.2020 09:13 Відповісти


Тричі перечитала ... Так розумію, що =конина= - то у Вас - коньяк ?
Бо я ж сприймаю в прямому значенні ... Думаю, як воно має поєднуватися: конина з шоколадом ...
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04.09.2020 03:07 Відповісти
То справжні круті пацани- із тих що голда в палець на шиї і дірки для распальцовки в рулі мерса доводиться свердлити, так на коньяк кажуть, щоб підкреслити свою зневагу навіть до благородних напоїв, в той час як лохи бухають самогон.
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04.09.2020 06:20 Відповісти
Як сказали б класики футбольної журналістики: територіальну та ігрову перевагу мали гості, але перемогли господарі.
А от голи наших (і Ярмоленко, і Зінченка) - просто для естетів!
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04.09.2020 09:48 Відповісти
Молодца
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04.09.2020 00:30 Відповісти
Хотілося б помилятись але , на жаль це мабуть перша і остання перемога наших у цій групі . У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 3818.
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04.09.2020 00:32 Відповісти
Без зрителей смотрится игра скучно. В США на матчах ставят огромные мониторы, на которые транслируют картинку со зрителями

У стартовому матчі футбольної Ліги націй збірна України перемагає Швейцарію - Цензор.НЕТ 7178
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04.09.2020 00:38 Відповісти
Тут группа А - расти некуда... Главное Швейцарию красиво слить...
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04.09.2020 00:57 Відповісти
В такой группе уповать можно только на чудо.Швейцария (победа над ней) это вообще ни о чем.
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04.09.2020 01:24 Відповісти
Дякую! Найбільша насолода коли з метра не влучають в раму!
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04.09.2020 07:31 Відповісти
Не був у захваті,але перемога-це вже добре!
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04.09.2020 07:40 Відповісти
Дивитись такий матч без заспокійливих не можна. Пятов ні разу не вибив мяч на наших гравців. Зінченко віддавав паси чужим,це робив і Степаненко. Але в цілому молодці ,що вирвали перемогу. Але особисто в мене радості мало,бо попереду команди.які визначать наш клас.
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04.09.2020 09:25 Відповісти
О радость!
Швейцарию!
Саму Швейцарию а футбол!
О темпора, о морес....
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04.09.2020 09:37 Відповісти
 
 