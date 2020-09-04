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29-летний мужчина скончался во время задержания полицией в Николаеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

29-летний мужчина скончался во время задержания полицией в Николаеве

Вчера, около 20 часов, в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный неадекватно себя ведет, совершает хулиганские действия, бросается в прохожих с кирпичами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"На место происшествия были направлены наряды, ближайшим оказался наряд полиции охраны. Мужчина неповиновался правоохранителям и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники. Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники инспекции по личному составу и внутренней безопасности ГУНП, следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

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Топ комментарии
+32
"бросается в прохожих с кирпичами".
мне одному интересно, почему там прохожие с кирпичами?
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04.09.2020 10:38
+20
так Флойд же был нарколыгой и преступником-рецедивистом. Эту доблестную четверку наоборот нужно было поощерить, что привели приговор в исполнение, шоб другие нигга боялись заниматься преступлениями 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві - Цензор.НЕТ 3883
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04.09.2020 10:48
+16
Точь точь как в Мениаполисе, только в Миколаполисе. Там нарколыга и тут нарколыга. Тут убили и там убили. Но там был ниггер, а тут зебил. вот и вся разница 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6564
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04.09.2020 10:53
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на одного хулигана меньше...
жаль пацанов с ментовки, нужно будет отписываться...
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04.09.2020 11:35 Ответить
Міг померти тоді коли цеглинами кидався у людей
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04.09.2020 11:45 Ответить
Срикошетило обратно в лоб?
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04.09.2020 11:52 Ответить
Прочитав коменти, ну прямо розумом аж пре від деяких!!!
Аби поварнякать і нічого розумного не сказать!!!
А як начистить рило отакий герой із цеглиною, так аж бігом летять в поліцію і потім знову гавкають, що поліція ніхрена не робить.
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04.09.2020 11:46 Ответить
В сша на который тут ссылаются, граждане сами могут повязать без полиции преступника, В случае угрозы жизни. Там у людей есть ПРАВО себя защищать. у нас - не дай бог. Посадят за самооборону.
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04.09.2020 12:06 Ответить
Правду установит следствие, но чует мой спинной мозг, что без передоза какого-то химиката тут не обошлось.
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04.09.2020 11:55 Ответить
То что он до того перебрал с наркотой - ничего страшного. Все равно виновата полиция?
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04.09.2020 12:14 Ответить
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