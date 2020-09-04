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Новини Силовики
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29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві

29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві

Учора, близько 20-ї години, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці 1-ша Інгульська в Центральному районі Миколаєва невідомий неадекватно поводиться, чинить хуліганські дії, кидається в перехожих цеглою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"На місце події було направлено наряди, найближчим виявився наряд поліції охорони. Чоловік чинив опір правоохоронцям і, щоб заспокоїти хулігана, до нього були застосовані наручники. Чоловікові стало зле, через що працівники поліції охорони зняли наручники і почали надавати допомогу і викликали швидку. Однак, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють співробітники інспекції з особового складу та внутрішньої безпеки ГУНП, слідчо-оперативна група. Діям співробітників поліції охорони буде дана правова оцінка.

Тіло померлого буде направлено на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною смерті. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань.

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Автор: 

затримання (4339) Миколаїв (1798) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) смерть (6743)


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Топ коментарі
+32
"бросается в прохожих с кирпичами".
мне одному интересно, почему там прохожие с кирпичами?
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04.09.2020 10:38
+20
так Флойд же был нарколыгой и преступником-рецедивистом. Эту доблестную четверку наоборот нужно было поощерить, что привели приговор в исполнение, шоб другие нигга боялись заниматься преступлениями
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04.09.2020 10:48
+16
Точь точь как в Мениаполисе, только в Миколаполисе. Там нарколыга и тут нарколыга. Тут убили и там убили. Но там был ниггер, а тут зебил. вот и вся разница
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04.09.2020 10:53
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на одного хулигана меньше...
жаль пацанов с ментовки, нужно будет отписываться...
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04.09.2020 11:35 Відповісти
Міг померти тоді коли цеглинами кидався у людей
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04.09.2020 11:45 Відповісти
Срикошетило обратно в лоб?
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Прочитав коменти, ну прямо розумом аж пре від деяких!!!
Аби поварнякать і нічого розумного не сказать!!!
А як начистить рило отакий герой із цеглиною, так аж бігом летять в поліцію і потім знову гавкають, що поліція ніхрена не робить.
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04.09.2020 11:46 Відповісти
В сша на который тут ссылаются, граждане сами могут повязать без полиции преступника, В случае угрозы жизни. Там у людей есть ПРАВО себя защищать. у нас - не дай бог. Посадят за самооборону.
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04.09.2020 12:06 Відповісти
Правду установит следствие, но чует мой спинной мозг, что без передоза какого-то химиката тут не обошлось.
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04.09.2020 11:55 Відповісти
То что он до того перебрал с наркотой - ничего страшного. Все равно виновата полиция?
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04.09.2020 12:14 Відповісти
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