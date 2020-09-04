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Бывший куратор ОРДЛО Сурков опубликовал стих: "Мне дали свободу. Зачем кокаин?"

Бывший куратор ОРДЛО Сурков опубликовал стих:

Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, в котором описал свой рай без кокаина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Русский репортер".

"Регулярный автор "Русского пионера" Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному", - пояснил главный редактор журнала Андрей Колесников.

Также читайте: Сурков - политический лузер, его "влажные фантазии" пусть останутся при нем, - "слуга народа" Стефанчук

Бывший куратор ОРДЛО Сурков опубликовал стих: Мне дали свободу. Зачем кокаин? 01

"Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух

бери и вдыхай
и все – жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода

возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души

и не выдыхай
и все – не дыши".

Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал вопросы связанные с российской агрессией против Украины, а также окккупированные Россией территории Грузии (Абхазия и Южная Осетия).

Ранее он дал интервью, в котором заявил, что Украины нет и Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав.

А также заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод.

Автор: 

наркотики (2144) Донбасс (26955) Сурков (290)


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Топ комментарии
+30
Стихи - говно, автор - мудак (с)
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04.09.2020 11:52
+14
Что-то не скажешь, что Сурков от кокаина отказался. Даже более того - с Зюгановым поделился, видать.
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04.09.2020 11:52
+9
Кокаин закончился, заправляй следующий ту-160 в венесуэлу..
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04.09.2020 11:52
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Украины нет, ага. А б̶е̶н̶з̶о̶к̶о̶л̶о̶н̶к̶а̶ бензопомойка была есть и не будет ))
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04.09.2020 11:51 Ответить
Украины нет? А с кем же они воюют?
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04.09.2020 14:23 Ответить
С США конечно, а украинцев они любят, "адинарот" ведь
Вот такой маразм в голове у Суркова, когда он "свободы" нанюхается.
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04.09.2020 16:47 Ответить
Я бы запятые хотя-бы расставил...
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04.09.2020 11:51 Ответить
" У Суркова день сурка,
Путин бросил, мудака!
День на день теперь похож,
Кокаином не возьмешь!
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04.09.2020 16:54 Ответить
Кокаин закончился, заправляй следующий ту-160 в венесуэлу..
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04.09.2020 11:52 Ответить
Что-то не скажешь, что Сурков от кокаина отказался. Даже более того - с Зюгановым поделился, видать.
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04.09.2020 11:52 Ответить
Стихи - говно, автор - мудак (с)
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04.09.2020 11:52 Ответить
бувших наркоманів, як і бувших гебешників не буває
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04.09.2020 11:53 Ответить
"это я почему кокаинистым был?патамуша несвободным был"
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04.09.2020 11:56 Ответить
теперь на герыч перешёл и "я свабооодеееен..."
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04.09.2020 12:01 Ответить
Знання "язьіка" і в редактора, що таке пропустив, і в автора, що так написав - зашкалює! Де коми? Де крапки? Потік "скрєпного сознанія"...
Ну і рими - куди там Пушкіну чи Нєкрасову! "Мозгом - звездьі"... Круть! Нобєлєвку за поезію!
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04.09.2020 11:58 Ответить
Если этот ФСБшник сам последует своему совету и перестанет дышать, я прощу ему это говностихотворение.
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04.09.2020 12:03 Ответить
Судя по стихотворению, не отказался...
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04.09.2020 12:09 Ответить
Наркоманы,алкаши,педофилы,моральные уроды-рашн элита.
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04.09.2020 12:15 Ответить
Гадаєте, у нас якось інакше?
Нажаль, тепер такий тренд...
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04.09.2020 13:24 Ответить
Я сьел вчера салат, давілся
Нє лєзлі лістья!-м'ясо дай!

Сєгодня утром я прозрєлся!

И понял, что жена права!
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04.09.2020 12:32 Ответить
це кращий варіант вірша ніж те "говніще"
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04.09.2020 12:44 Ответить
Мєрсі за комлімєнт
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04.09.2020 12:48 Ответить
Кокаин это боярышник для элиты.
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04.09.2020 12:44 Ответить
На тему этого стиха (взято из Поэтория (там знаки препинания, заглавные буквы и тп не используют))

искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
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04.09.2020 12:54 Ответить
;жду стишок от клоуна.
Хотя, свободу ему еще дядя Беня не дал...
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04.09.2020 13:01 Ответить
Колись один персонаж увірував в те, що під наркотою його голову відвідують виключно геніальні думки. Але коли його попускало після приходу, він нічого згадати не міг. Хтось йому порадив записувати геніальні думки в блокнот. Він дослухався тієї поради. Геніальною була така думка: "Банан большой, а кожура - еще больше".
Щось мені підказує, що персонаж почав писюкати віршики...
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04.09.2020 13:12 Ответить
Отставной козы барабанщик в тоске....
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04.09.2020 13:13 Ответить
Нагадався старий анекдот (мовою оригіналу, перепрошую за можливі помилки).
Йожик научился дышать жёппой. Сел на пенёк и задохнулся.
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04.09.2020 13:30 Ответить
Не пел давно - и спел говно
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04.09.2020 14:22 Ответить
Это " стихи"... ( ну тогда я "пушкин").. Впрочем , а что вы хотели от "человека" который отказался от своей национальности, фамилии и отчества отца.. Лишь бы казаться русским.Сурковым Владиславом Юрьевичем ( отец чеченец - Дудаев Андарбек Данилбекович, мама русская Суркова) Это как Жириновский мама русская, а папа "юрист".. у которого отец еврей Эйдельштейн Вольф Исакович а мама русская с фамилией Макарова , а фамилия Жириновская это вообще фамилия ее первого мужа.. ( каким боком он к этой фамилии только ему одному известно). А вечный министр силовиков Шойгу.. папа тувинец ( при том что всего за месяц до его рождения эе юре Тува это вообще была территория Китая) Кужугет Серэевич Шойгу, а министру при рождении доли полное ФИО - Сергей Кожугет оглу Шойгу При чем фамилия у них была именно Кожугет, а Шойгу это было имя отца, но паспортистка попутала и стало вот так А то был Сергей Шойгувич Кожугет Да уж Вот они "истинные представители глубинного народа", " братья славяне"...
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04.09.2020 15:43 Ответить
Он действительно родился в стране Пушкина и Лермонтова?
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04.09.2020 15:47 Ответить
ні, в странє Мильчакова і Соколовського
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04.09.2020 18:08 Ответить
Чувствуется опытная рука графомана.
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04.09.2020 16:20 Ответить
А говорили, что рак у него. Жаль, что неправда.
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04.09.2020 17:14 Ответить
Типовий "русский челавэк". Позбавили влади, заразом звільнивши - а він не може жити в цьому розрідженному просторі, де ні він нікого не ї..бе, ні його ніхто. Йому легше вмерти. От тільки "душі" там ніякої нема. Ще по інших його творах враження: писала мертва людина.
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04.09.2020 18:06 Ответить
Людина у футлярі, або якщо перефразувати людина у "астралі"
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04.09.2020 19:30 Ответить
 
 