Бывший куратор ОРДЛО Сурков опубликовал стих: "Мне дали свободу. Зачем кокаин?"
Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, в котором описал свой рай без кокаина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Русский репортер".
"Регулярный автор "Русского пионера" Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному", - пояснил главный редактор журнала Андрей Колесников.
"Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все – жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все – не дыши".
Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал вопросы связанные с российской агрессией против Украины, а также окккупированные Россией территории Грузии (Абхазия и Южная Осетия).
Ранее он дал интервью, в котором заявил, что Украины нет и Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав.
А также заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод.
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Вот такой маразм в голове у Суркова, когда он "свободы" нанюхается.
Путин бросил, мудака!
День на день теперь похож,
Кокаином не возьмешь!
Ну і рими - куди там Пушкіну чи Нєкрасову! "Мозгом - звездьі"... Круть! Нобєлєвку за поезію!
Нажаль, тепер такий тренд...
Нє лєзлі лістья!-м'ясо дай!
Сєгодня утром я прозрєлся!
И понял, что жена права!
искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
Хотя, свободу ему еще дядя Беня не дал...
Щось мені підказує, що персонаж почав писюкати віршики...
Йожик научился дышать жёппой. Сел на пенёк и задохнулся.