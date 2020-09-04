Государственный заказ на врачей-эпидемиологов планируется восстановить, - Степанов в ответ на вопрос депутата Кулинича

Государственный заказ на обучение по специальностям врачей-эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов планируется восстановить в следующем году.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича во время часа вопросов к правительству, передает пресс-служба депутата.



"Пандемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, выявила кадровый кризис в украинской медицине - это отсутствие профильных врачей, таких как эпидемиологи, вирусологи, мало также врачей-инфекционистов. Но госзаказа на эти специальности в Украине не было с 2014 года ", - отметил Олег Кулинич.

Председатель депутатской группы "Доверие" также поинтересовался, какова ситуация с госзаказом на эти специальности в новом учебном году и какие шаги планирует применять Минздрав для исправления ситуации.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов признал, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы укомплектован врачами-эпидемиологами хотя бы на 50%.

"За последние 4-5 лет мы, к сожалению, решили, что они нам вообще не нужны и медико-профилактические факультеты, которые были в наших медицинских университетах, просто были уничтожены и закрыты", - подчеркнул министр.

Степанов заявил, что есть два пути выхода из ситуации - это переобучение врачей тех специальностей, которых можно переучить, а также - восстановление государственного заказа.

По словам министра, вопрос о возобновлении такого госзаказа уже согласуется на уровне совета ректоров медицинских университетов.