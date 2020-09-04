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Государственный заказ на врачей-эпидемиологов планируется восстановить, - Степанов в ответ на вопрос депутата Кулинича

Государственный заказ на врачей-эпидемиологов планируется восстановить, - Степанов в ответ на вопрос депутата Кулинича

Государственный заказ на обучение по специальностям врачей-эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов планируется восстановить в следующем году.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича во время часа вопросов к правительству, передает пресс-служба депутата.


"Пандемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, выявила кадровый кризис в украинской медицине - это отсутствие профильных врачей, таких как эпидемиологи, вирусологи, мало также врачей-инфекционистов. Но госзаказа на эти специальности в Украине не было с 2014 года ", - отметил Олег Кулинич.
Председатель депутатской группы "Доверие" также поинтересовался, какова ситуация с госзаказом на эти специальности в новом учебном году и какие шаги планирует применять Минздрав для исправления ситуации.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов признал, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы укомплектован врачами-эпидемиологами хотя бы на 50%.
"За последние 4-5 лет мы, к сожалению, решили, что они нам вообще не нужны и медико-профилактические факультеты, которые были в наших медицинских университетах, просто были уничтожены и закрыты", - подчеркнул министр.

Степанов заявил, что есть два пути выхода из ситуации - это переобучение врачей тех специальностей, которых можно переучить, а также - восстановление государственного заказа.
По словам министра, вопрос о возобновлении такого госзаказа уже согласуется на уровне совета ректоров медицинских университетов.

Автор: 

медицина (2518) Кулинич Олег депутат (8)


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Топ комментарии
+3
Вони тільки планують відновити, в той час як пандемія вже більше 6-ти місяців. Мо-лод-ці! Шляк би вас трафив!
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04.09.2020 15:59
+3
А кто-то отменял? Или то просто прозвиздеть!
https://mcu.org.ua/mediko-profilakticheskoe-delo/
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04.09.2020 16:35
+2
Років за десять в нас будуть епідеміологи, як доживемо. Однак Радуцький казав що в лікарі повинні йти ідейні багаті люди, бо зарплати там будуть мізерні. Так що хто там і який буде один Раудуцький з Пальчевським знають.
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04.09.2020 16:09
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Возобновят госзаказ и, лет так через пять-шесть, победим КОВИД. Ключевое слово "планируется".
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04.09.2020 15:58 Ответить
не факт. В Украине стони тысяч студентов учатся на "госзаказе", после обучения идут работать куда угодно только не по профессии. Тут такое же будет.
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04.09.2020 17:15 Ответить
Обучять за сало будете???...
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04.09.2020 15:58 Ответить
За лапті з балалайками.
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04.09.2020 16:12 Ответить
Вони тільки планують відновити, в той час як пандемія вже більше 6-ти місяців. Мо-лод-ці! Шляк би вас трафив!
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04.09.2020 15:59 Ответить
Учат студентов я нигде по инету не нашел что медико-профилактические факультеты были закрыты!
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04.09.2020 16:39 Ответить
Років за десять в нас будуть епідеміологи, як доживемо. Однак Радуцький казав що в лікарі повинні йти ідейні багаті люди, бо зарплати там будуть мізерні. Так що хто там і який буде один Раудуцький з Пальчевським знають.
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04.09.2020 16:09 Ответить
интересно, медик - одна из самых денежных профессий в развитом мире. Схерали Радуцкий считает что в Украине зарплаты должны быть меньше чем у продавцов в супермаркете?
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04.09.2020 17:16 Ответить
цікаво, а хто відмінив свого часу держзамовлення на ці спеціальності..?
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04.09.2020 16:18 Ответить
А кто-то отменял? Или то просто прозвиздеть!
https://mcu.org.ua/mediko-profilakticheskoe-delo/
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04.09.2020 16:35 Ответить
хз, степашка озвучив..та і про держзамовлення там ні слова..
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04.09.2020 16:39 Ответить
https://vuz.online.ua/region/14/306/

Вот ещё львовский медицинский. Тоже есть специальность. По моему просто Степашка звиздит. Рылся в гугле нигде не нашел что закрыли!
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04.09.2020 16:41 Ответить
ще раз повторюю..мова про держзамовлення на цю спеціальність, а не про можливість її опанувати у наших вузах..
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04.09.2020 16:45 Ответить
Если есть платное то есть и бесплатная форма обучения. Не будешь же ты учится на специальность по которой не сможешь устроится на работу! Так что тут Степашка звиздит!
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04.09.2020 16:48 Ответить
обидва твердження базуються на припущеннях..
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04.09.2020 16:53 Ответить
Это лапша для лохов.
В Украине в сумме учатся "на держзамовленны" = на бюджете, около 800 тыс. студентов. Большинство из них закончили, помахали ручкой, положили диплом на полочку и пошли работать куда придется. Схерали тут будет исключение?
Чтобы люди не просто получили диплом но и пошли работать по этой специальности, должны быть гарантированы рабочие места с хорошей зарплатой, на которую они смогут содержать семью, купить машину, жилье, ездить отдыхать хотя бы в Турцию.
Пока Степашка не обеспечит рабочие места для эпидемиологов с зарплатой хотя бы тысяч 20 чистыми, все эти мантры про "держзамовлення" - лапша для лохов.
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04.09.2020 17:20 Ответить
і шо таке епідемолог? Він учиться не по програмі лікаря? хіба у нас не учать на інфекціоністів? - учать. ТО чим відрізняється той, хто лікує інфекційні хвороби від епідемолога? Хіба що тим, що вміє лікувати. А епідемолога навчать лише вводити карантини. Але для цього, як показує досвід робити команди степанова, взагалі ніяких знань не треба. Роби все, що дурні із вооз скажуть і зійдеш у дебілів за умного. Он один із таких хвалився, що вони - аси у протистоянні пандемії.
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04.09.2020 17:38 Ответить
На хрена они через 6-10 лет нужны будут?? Опять весь бизнес кошмарить и мзду Степанову и ляшко отстёгивать!!
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04.09.2020 18:39 Ответить
 
 