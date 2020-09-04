Государственный заказ на врачей-эпидемиологов планируется восстановить, - Степанов в ответ на вопрос депутата Кулинича
Государственный заказ на обучение по специальностям врачей-эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов планируется восстановить в следующем году.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича во время часа вопросов к правительству, передает пресс-служба депутата.
"Пандемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, выявила кадровый кризис в украинской медицине - это отсутствие профильных врачей, таких как эпидемиологи, вирусологи, мало также врачей-инфекционистов. Но госзаказа на эти специальности в Украине не было с 2014 года ", - отметил Олег Кулинич.
Председатель депутатской группы "Доверие" также поинтересовался, какова ситуация с госзаказом на эти специальности в новом учебном году и какие шаги планирует применять Минздрав для исправления ситуации.
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов признал, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы укомплектован врачами-эпидемиологами хотя бы на 50%.
"За последние 4-5 лет мы, к сожалению, решили, что они нам вообще не нужны и медико-профилактические факультеты, которые были в наших медицинских университетах, просто были уничтожены и закрыты", - подчеркнул министр.
Степанов заявил, что есть два пути выхода из ситуации - это переобучение врачей тех специальностей, которых можно переучить, а также - восстановление государственного заказа.
По словам министра, вопрос о возобновлении такого госзаказа уже согласуется на уровне совета ректоров медицинских университетов.
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Вот ещё львовский медицинский. Тоже есть специальность. По моему просто Степашка звиздит. Рылся в гугле нигде не нашел что закрыли!
В Украине в сумме учатся "на держзамовленны" = на бюджете, около 800 тыс. студентов. Большинство из них закончили, помахали ручкой, положили диплом на полочку и пошли работать куда придется. Схерали тут будет исключение?
Чтобы люди не просто получили диплом но и пошли работать по этой специальности, должны быть гарантированы рабочие места с хорошей зарплатой, на которую они смогут содержать семью, купить машину, жилье, ездить отдыхать хотя бы в Турцию.
Пока Степашка не обеспечит рабочие места для эпидемиологов с зарплатой хотя бы тысяч 20 чистыми, все эти мантры про "держзамовлення" - лапша для лохов.