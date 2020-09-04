Державне замовлення на лікарів-епідеміологів планується відновити, – Степанов у відповідь на запитання депутата Кулініча

Державне замовлення на навчання на спеціальностях лікарів-епідеміологів, вірусологів та інфекціоністів планується відновити з наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання народного депутата, голови депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча під час години запитань до уряду, передає пресслужба депутата.

"Пандемія коронавірусу, з якою зіштовхнувся весь світ, оголила кадрову кризу в українській медицині – це відсутність профільних лікарів, таких як епідеміологи, вірусологи, мало також лікарів-інфекціоністів. Але держзамовлення на ці спеціальності в Україні не було з 2014 року", - зазначив Олег Кулініч.

Голова депутатської групи "Довіра" також поцікавився, яка ситуація із держзамовленням на ці спеціальності у новому навчальному році та які кроки планує застосовувати МОЗ для виправлення ситуації.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнав, що наразі в Україні немає жодного регіону, який би був укомплектований лікарями-епідеміологами хоча б на 50%.

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"За останні 4-5 років ми, на жаль, вирішили, що вони нам взагалі не потрібні і медико-профілактичні факультети, які були в наших медичних університетах, просто були знищені і закриті", - підкреслив міністр.

Степанов заявив, що є два шляхи виходу з ситуації – це перенавчання лікарів тих спеціальностей, яких можна перенавчити, а також - відновлення державного замовлення.

Зі слів міністра, питання щодо відновлення такого держзамовлення вже погоджується на рівні ради ректорів медичних університетів.