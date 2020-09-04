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Державне замовлення на лікарів-епідеміологів планується відновити, – Степанов у відповідь на запитання депутата Кулініча

Державне замовлення на лікарів-епідеміологів планується відновити, – Степанов у відповідь на запитання депутата Кулініча

Державне замовлення на навчання на спеціальностях лікарів-епідеміологів, вірусологів та інфекціоністів планується відновити з наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання народного депутата, голови депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча під час години запитань до уряду, передає пресслужба депутата.

"Пандемія коронавірусу, з якою зіштовхнувся весь світ, оголила кадрову кризу в українській медицині – це відсутність профільних лікарів, таких як епідеміологи, вірусологи, мало також лікарів-інфекціоністів. Але держзамовлення на ці спеціальності в Україні не було з 2014 року", - зазначив Олег Кулініч.

Голова депутатської групи "Довіра" також поцікавився, яка ситуація із держзамовленням на ці спеціальності у новому навчальному році та які кроки планує застосовувати МОЗ для виправлення ситуації.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнав, що наразі в Україні немає жодного регіону, який би був укомплектований лікарями-епідеміологами хоча б на 50%.

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"За останні 4-5 років ми, на жаль, вирішили, що вони нам взагалі не потрібні і медико-профілактичні факультети, які були в наших медичних університетах, просто були знищені і закриті", - підкреслив міністр.

Степанов заявив, що є два шляхи виходу з ситуації – це перенавчання лікарів тих спеціальностей, яких можна перенавчити, а також - відновлення державного замовлення.

Зі слів міністра, питання щодо відновлення такого держзамовлення вже погоджується на рівні ради ректорів медичних університетів.

Автор: 

медицина (2117) Кулініч Олег депутат (8)


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Топ коментарі
+3
Вони тільки планують відновити, в той час як пандемія вже більше 6-ти місяців. Мо-лод-ці! Шляк би вас трафив!
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04.09.2020 15:59
+3
А кто-то отменял? Или то просто прозвиздеть!
https://mcu.org.ua/mediko-profilakticheskoe-delo/
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04.09.2020 16:35
+2
Років за десять в нас будуть епідеміологи, як доживемо. Однак Радуцький казав що в лікарі повинні йти ідейні багаті люди, бо зарплати там будуть мізерні. Так що хто там і який буде один Раудуцький з Пальчевським знають.
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04.09.2020 16:09
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Возобновят госзаказ и, лет так через пять-шесть, победим КОВИД. Ключевое слово "планируется".
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04.09.2020 15:58 Відповісти
не факт. В Украине стони тысяч студентов учатся на "госзаказе", после обучения идут работать куда угодно только не по профессии. Тут такое же будет.
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04.09.2020 17:15 Відповісти
Обучять за сало будете???...
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04.09.2020 15:58 Відповісти
За лапті з балалайками.
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04.09.2020 16:12 Відповісти
Вони тільки планують відновити, в той час як пандемія вже більше 6-ти місяців. Мо-лод-ці! Шляк би вас трафив!
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04.09.2020 15:59 Відповісти
Учат студентов я нигде по инету не нашел что медико-профилактические факультеты были закрыты!
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04.09.2020 16:39 Відповісти
Років за десять в нас будуть епідеміологи, як доживемо. Однак Радуцький казав що в лікарі повинні йти ідейні багаті люди, бо зарплати там будуть мізерні. Так що хто там і який буде один Раудуцький з Пальчевським знають.
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04.09.2020 16:09 Відповісти
интересно, медик - одна из самых денежных профессий в развитом мире. Схерали Радуцкий считает что в Украине зарплаты должны быть меньше чем у продавцов в супермаркете?
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04.09.2020 17:16 Відповісти
цікаво, а хто відмінив свого часу держзамовлення на ці спеціальності..?
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04.09.2020 16:18 Відповісти
А кто-то отменял? Или то просто прозвиздеть!
https://mcu.org.ua/mediko-profilakticheskoe-delo/
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04.09.2020 16:35 Відповісти
хз, степашка озвучив..та і про держзамовлення там ні слова..
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04.09.2020 16:39 Відповісти
https://vuz.online.ua/region/14/306/

Вот ещё львовский медицинский. Тоже есть специальность. По моему просто Степашка звиздит. Рылся в гугле нигде не нашел что закрыли!
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04.09.2020 16:41 Відповісти
ще раз повторюю..мова про держзамовлення на цю спеціальність, а не про можливість її опанувати у наших вузах..
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04.09.2020 16:45 Відповісти
Если есть платное то есть и бесплатная форма обучения. Не будешь же ты учится на специальность по которой не сможешь устроится на работу! Так что тут Степашка звиздит!
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04.09.2020 16:48 Відповісти
обидва твердження базуються на припущеннях..
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04.09.2020 16:53 Відповісти
Это лапша для лохов.
В Украине в сумме учатся "на держзамовленны" = на бюджете, около 800 тыс. студентов. Большинство из них закончили, помахали ручкой, положили диплом на полочку и пошли работать куда придется. Схерали тут будет исключение?
Чтобы люди не просто получили диплом но и пошли работать по этой специальности, должны быть гарантированы рабочие места с хорошей зарплатой, на которую они смогут содержать семью, купить машину, жилье, ездить отдыхать хотя бы в Турцию.
Пока Степашка не обеспечит рабочие места для эпидемиологов с зарплатой хотя бы тысяч 20 чистыми, все эти мантры про "держзамовлення" - лапша для лохов.
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04.09.2020 17:20 Відповісти
і шо таке епідемолог? Він учиться не по програмі лікаря? хіба у нас не учать на інфекціоністів? - учать. ТО чим відрізняється той, хто лікує інфекційні хвороби від епідемолога? Хіба що тим, що вміє лікувати. А епідемолога навчать лише вводити карантини. Але для цього, як показує досвід робити команди степанова, взагалі ніяких знань не треба. Роби все, що дурні із вооз скажуть і зійдеш у дебілів за умного. Он один із таких хвалився, що вони - аси у протистоянні пандемії.
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04.09.2020 17:38 Відповісти
На хрена они через 6-10 лет нужны будут?? Опять весь бизнес кошмарить и мзду Степанову и ляшко отстёгивать!!
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04.09.2020 18:39 Відповісти
 
 