"В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов"

В установах охорони здоров'я України спостерігається дефіцит лікарських кадрів, особливо це стосується сільської місцевості.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит кадрів у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб.



З початком пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів. Країні не вистачає понад 50 відсотків лікарів цього профілю. 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети", - заяляє він.

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Реформування медичної освіти повинно, зокрема, передбачати автономізацію медичних освітніх закладів, вдосконалення системи тестувань студентів, адаптації освітньої програми до світових стандартів. Мета МОЗ – щоб українські дипломи визнавалися у всьому світі. Наразі в Україні медичну освіту здобувають студенти зі 127 країн.



Важливою складовою медичної реформи, за словами Степанова, має стати суттєве підвищення зарплати медикам. З вересня цього року почнеться перший етап збільшення оплати праці медичним працівникам. У 2021 році суттєве підвищення зарплат медикам буде закладено у фінансування медичної системи через НСЗУ.