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В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов

В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов

В установах охорони здоров'я України спостерігається дефіцит лікарських кадрів, особливо це стосується сільської місцевості.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит кадрів у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб.

 З початком пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів. Країні не вистачає понад  50 відсотків лікарів цього профілю. 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети", - заяляє він.

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 161 дитини та 148 медпрацівників, усього у 6 981 дитини і 10 367 медиків, - Степанов

Реформування медичної освіти повинно, зокрема, передбачати автономізацію медичних освітніх закладів, вдосконалення системи тестувань студентів, адаптації освітньої програми до світових стандартів. Мета МОЗ – щоб українські дипломи визнавалися у всьому світі. Наразі в Україні медичну освіту здобувають студенти зі 127 країн.

 Важливою складовою медичної реформи, за словами Степанова, має стати суттєве підвищення зарплати медикам. З вересня цього року почнеться перший етап збільшення оплати праці медичним працівникам. У 2021 році суттєве підвищення зарплат медикам буде закладено у фінансування медичної системи через НСЗУ.

медицина (2114) МОЗ (5389) лікарі (1285) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+8
Это при массовом их увольнении. Почему бы вiслюку оманскому не сделать профессию врачей привлекательной?..
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22.08.2020 13:04
+7
Будете относится к врачам,как к рабам ,будет еще хуже.
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22.08.2020 13:08
+7
Оно позавчера еще наехало на врачей первички, что много денег неоправданно получают.
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22.08.2020 13:09
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Это при массовом их увольнении. Почему бы вiслюку оманскому не сделать профессию врачей привлекательной?..
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22.08.2020 13:04 Відповісти
Оно позавчера еще наехало на врачей первички, что много денег неоправданно получают.
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22.08.2020 13:09 Відповісти
И чего зелебобки жалуются, хз... Они ж сами к этом привели ситуацию.
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22.08.2020 13:15 Відповісти
А як же найпотужніша в світі шоколядна реформа Супрун, від якої усі медики клянуть Баригу на чому світ стоїть?
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22.08.2020 14:06 Відповісти
Неужели? Врачи специалисты второй волны ждали продолжения реформы Супрун, а дождались "рехформы" от бубочки с тупым сокращением финансирования статей и долгами по зарплате. Вот кого они клянут, так клянут.

В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 1144
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22.08.2020 14:33 Відповісти
Босой, ты мелкий вонючий пи@дюк
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23.08.2020 08:04 Відповісти
Ну надо же обнулить то, что сделала Супрун на первичке. Иначе непорядок получается.
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22.08.2020 13:26 Відповісти
Тебе что сообщения "президент взял под личный контроль вопрос роста привлекательности профессии врач" не хватает?
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22.08.2020 13:39 Відповісти
Скорее - настораживает...
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22.08.2020 13:41 Відповісти
ну с медициной у нас давно не ладно с времен Кучмы..просто по инерции еще кое что работало и не приходила в голову дуристика типа эвро интеграция и не надо мне орать что ЕС это прям таки мечта человека...а дудки...и особенно Ковид 19 показал что в ЕС умирало больше- чем у нас в дикой Украине с отсутствующей медициной... парадокс нет скорее закономерность... там медицина зашифрована втиснута в Протоколы когда надо лечить простую простуду плановую не тяжелую операцию процедуру они протоколы работали... а у нас взяли НАИХУДШУЮ БРИТАНСКО АМЕРИКАНСКО КАНАДСКУЮ МОДЕЛЬ выбросили оттуда все страховые моменты а без страхования рисков лечения консультации операций процедур и обследования- ничего не выйдет что и случилось в 2-020 году на 2 этапе гхм рехформ... попутно эти дауны вот тут Порошенко вошел таки в Историю как вредитель.... его обязанность как и Бубочки кстати (тот разрушитель даже разумного на данный момент) а тот Порошенко попустил все самотеком списав все на Супрун.... а та не имея никакого контроля понеслась во все тяжкие народ Украины показал как ему фиолетово на его же здоровье житие когда власть закрыла СЭС службы смолчали когда в ВУЗАХ мединах закрыли специализации врачей инфекционистов и прочих смолчали когда ликвидировали гос - регулирование основных цена на основные продукты питания и лекарства наценку смолчали когда убрали всякий контроль за качеством товаров услуг и продукции смолчали...в ГЕРМАНИИ кстати контролем качества товаров услуг медицины и так далее занимается 8 государственных учреждений и два десятка общественных... у нас НИ ОДНОГО.... в США вопросами медицины страхования в ней качества услуг врачей ведает в каждом штате комиссия и куча общественных организаций включая обще национального масштаба.. также все работает по товарам продуктам лекарствам бензину транспорту у нас ничего этого нет и все оправдали РЫНКОМ так в Европе и США Канаде Австралии рынок прежде всего но там есть противовесы..а у нас.. рынок ублюдков...
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22.08.2020 14:01 Відповісти
Нет ответа на вопрос - почему ЭТИ долб@#бы сначала создали условия для массового увольнения врачей, а теперь жалуются, что им не хватает 25 тыс врачей. Это не при Порохе врачи кинулись валить с больничек, а уже при вiслюке оманском.
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22.08.2020 14:05 Відповісти
ну это скорее как в музыке.... финальный аккорд ....
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22.08.2020 14:07 Відповісти
В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5508
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22.08.2020 14:11 Відповісти
А куда вы их дели, клоуны?
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22.08.2020 13:04 Відповісти
Сюда: https://ukranews.com/news/699851-vrachi-v-ukraine-na-fone-koronavirusa-massovo-uvolnyayutsya
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22.08.2020 13:07 Відповісти
Может нужно просто тупо обещанное и положенное врачам платить? А также снабжать их необходимыми средствами защиты. Тогда и врачей хватит.
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22.08.2020 13:08 Відповісти
Начитанный болван - самая докучливая разновидность дурака. Д. Тейлор
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22.08.2020 13:08 Відповісти
а ви ще поріжте зарплату лікарям, поріжте...
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22.08.2020 13:08 Відповісти
Будете относится к врачам,как к рабам ,будет еще хуже.
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22.08.2020 13:08 Відповісти
З таким хамським відношенням пацієнтів до лікарів скоро будемо подорожниками лікуватися.
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22.08.2020 13:19 Відповісти
А вы абонентскую плату введите
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22.08.2020 13:32 Відповісти
У ЗЕвлади не вистачає розуму, а не лікарів.
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22.08.2020 13:11 Відповісти
це тільки початок.
зелених треба прибирати від влади.
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22.08.2020 13:14 Відповісти
там 73,22% метастазів...
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22.08.2020 13:16 Відповісти
Почекай, вони ще не всих сдєлали.
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22.08.2020 13:20 Відповісти
Так, треба. Але не на соевих рехворматорів. Бо опісля них знов прийде шось типу Зе.
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22.08.2020 13:32 Відповісти
У нас в Україні не вистачає патріота України президента, компетентного уряду і розумного патріотичного Парламенту. Зате у нас є мафія, яка не дає жити народу.
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22.08.2020 13:16 Відповісти
21.04.2019 більшістю у 73,22%, було показано, що патріоти їм непотрібні...
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22.08.2020 13:18 Відповісти
так https://censor.net/user/442193 - саме той самий "член" з отої 73/43%-ної зебільної більшості.
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22.08.2020 13:21 Відповісти
так було є и буде. Тому шо стоімо одніею ногою - вибачте в лайні! Лайном зветься прокацапське середовище. Геніталіі тіліпаються над Рошеном який спекулюе темами мови, віри, арміі. І лише п'ята краечком прагне до европейського стандарту життя.
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22.08.2020 13:29 Відповісти
А кто это виноват ?
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22.08.2020 13:21 Відповісти
Вот и ответ на все вопросы по медицине! В Польше 2 тыс врачей на 1 млн населения, в Германии 4 тыс, а в Украине 12 тыс! И не хватает?!!! Может стоит научить врачей работать, как следует? И сократить лишних 8 тыс на млн? И дать оставшимся достойную зарплату?
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22.08.2020 13:22 Відповісти
зарплата всегда будет недостаточной
у меня знакомые врачи (семья - муж, жена) несколько лет уже зарплату с карт не снимают - говорят, незачем,и так на жизнь хватает
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22.08.2020 14:06 Відповісти
Это просто философия. Втрое сократить, втрое поднять зарплату. Получится от 15 до 25 тыс. 98% врачей будут довольны и будут стараться. С оставшимися 2% сложнее, это те, на ком держится вся серьезная медицина. Им нужно платить от 50 тыс. Иначе никак.
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22.08.2020 14:42 Відповісти
Не болтайте ерундой.так не бывает.вы их карточки не проверяли и никакой идиот говорить что не снимает не будет. Так что киздите.хотя гинекологи живут неплохо.украинцы делают аборты регулярно.а что касается педиатров,фтизиатров, эпидемиологов терапевтов вакансий много.не говоря уже за медсестер
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22.08.2020 18:00 Відповісти
Що, закінчилися бланки дипломів? Заповніть - і роздайте кузаркам з таксистами і домогосподарками. Он,депутатами ж ви їх пробили.
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22.08.2020 13:23 Відповісти
а в министерствах и у депутатских помощников есть вакансии? а в Феофании???
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22.08.2020 13:25 Відповісти
Откуда существенное повышение зарплат медикам возьмут, если те, кто пополняет бюджет на минимальной работают?
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22.08.2020 13:32 Відповісти
Не не знаю,у меня на районе куда не плюнь попадеш на зубной кабинет.
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22.08.2020 13:36 Відповісти
'Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.", Браво, разбегутся по Европам все оставшиеся, в этом бардаке нормальные люди жить не хотят, особенно молодёжь, и при первой же возможности эвакуируются.
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22.08.2020 13:38 Відповісти
При чем тут признание украинских дипломов к выезду молодежи за границу? По твоему если наши дипломы не будут признавать то и молодежь останется? Хотя вроде и правильный вывод делаешь что бегут из-за состояния дел в стране.
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22.08.2020 14:05 Відповісти
Во первых не тыкай. Во вторых и так бегут, но для работы там по специальности нужно подтверждение диплома, а это весьма проблематично. Если убрать препятствие с дипломом, то убегут абсолютно все, я в этом даже не сомневаюсь т.к. тоже медик и в теме.
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22.08.2020 14:09 Відповісти
Во первых, в интернете все на ты. Во вторых сама же говоришь что бегут и так, а при желании диплом можно подтвердить, так что большим препятствием это не является.
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22.08.2020 14:16 Відповісти
Это в быдлостане незнакомцам тыкают, и интернет здесь ни причём.
Одного желания подтвердить диплом мало, надо ой как попотеть, там свои заморочки, другая система знаний и обучения. Вам не понять.
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22.08.2020 17:12 Відповісти
Вот ты упертая. В интернете все на ты, но тебе этого не понять.
Недоступная оккультная система знаний и обучения медиков, тайные ритуалы и ордена. Метафизика врачебных наук. Пиши еще пожалуйста.
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22.08.2020 17:27 Відповісти
В інтернеті "тикають" незнайомим людям тільки ті, хто вважає інших таким самим бидлом, як і вони самі.
Звісно, вас це не стосується, - ви культурно "тикаєте" лише тому, що так роблять "всі".
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22.08.2020 19:30 Відповісти
Это наверное все что ты знаешь про интернет и культуру
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22.08.2020 19:33 Відповісти
Ага. Так і є.
А, забув, - ше знаю, шо слово "навєрноє" виділяється комами, а перед "чЬто" теж потрібно ставити кому.
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22.08.2020 19:39 Відповісти
Насрать. Я правильно написал?
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22.08.2020 20:12 Відповісти
"С чуйством глубокого удовлєтворєнія проізвьол акт дефекації в публічном пространствє".
З полегшенням вас.
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22.08.2020 20:26 Відповісти
спасибо псевдокультурный
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22.08.2020 20:38 Відповісти
Таких, как Степанов и 100 тысяч будет мало.
Для начала надо реформировать образование таким образом, что бы за сало не продавали дипломы.
Кстати, что там с тестированием выпускников?
Окончательно все заглохло?
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22.08.2020 13:39 Відповісти
У врачей сейчас два пути: или в депутаты или в Польшу.
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22.08.2020 13:43 Відповісти
У депутатів теж є діти. Так шо тількі до Польщі
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22.08.2020 14:08 Відповісти
С такими зп в Украине через 2-3 года остануться здесь работать только дегенераты -рабы.любители русского мира и зеленой .шмаркли.
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22.08.2020 14:08 Відповісти
Повсеместное сокращение персонала и закрытие больниц, но врачей не хватает, что они там курят?
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22.08.2020 14:09 Відповісти
эти уроды берут нас на измор!
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22.08.2020 14:23 Відповісти
Родственник учиться в меде на травматолога. Собирается уехать за границу. Говорит что дело не в зарпллате.
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22.08.2020 14:11 Відповісти
Врачи пошли за деньгами на строительство дорог
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22.08.2020 14:15 Відповісти
Стапанов!!!! У тебя совесть есть????????
Под Одессой закрыты поселковые стационары в Дачном, Выгоде, Усатово, Дальник, врачи в амбулаториях ходят на работу через 3 дня на 4-й! Сокращают медицину и говорят что не хватает врачей!
Степанов!!! Ты адекватный???? Ты же был у нас губернатором и ты не знаешь что у нас творится??????
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22.08.2020 14:22 Відповісти
Багато виїхали в Польщу на сезонні роботи . Бо збирач яблук в Польщі має трохи вищу зарплату . Людям треба за щось жити , от і їдуть цілими вулицями та селами .
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22.08.2020 14:58 Відповісти
нострификуй диплом - и работай врачом... если конечно человек умеет лечить и экзамены не покупал.. хотя как их не покупать, если иначе их не примут ?....
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22.08.2020 16:28 Відповісти
"В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов"
Ні, не так! в Україні не вистачає грошей для обіцаних в передвиборчій програмі високої оплати длялікарів.
А у Степанова- совісті та мізків.
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22.08.2020 16:14 Відповісти
Ну так нех Степанов лечит. Целый министр...
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22.08.2020 16:29 Відповісти
А откуда они возьмутся, если каждый экзамен в медине стоит не пота и знаний, а - денег ? Папики экзамены купили, а умение лечить - не купили.. его не завозили.
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22.08.2020 16:26 Відповісти
З нас все життя збирають захмарні з світової точки зору податки під приводом "доступної" медицини та освіти. Не має ні того ні іншого. На медицину держава вже понад 100 років витрачає 3% бюджету, а на "управлінців" зараз "всього навсього" 45%... Не дивно що кацап Степанов "жаліється на брак лікарів. Лікарів більш ніж досить! Медвузи штампують випускників тисячами. Скільки японців вчаться в наших МедВишах? НУЛЬ!!! Ось Вам і відповідь на якість нашої медосвіти і стан медицини... В СРСР було "лікарів" 485 на 100 000 населення найбільше на планеті, але медицини не було - рабська праця неефективна. В Британії було "лише" 82 на 100 000 але різниця в 100 років пішки...
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22.08.2020 17:37 Відповісти
А у правительства не хватает мозгов.
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22.08.2020 20:01 Відповісти
 
 