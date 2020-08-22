В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов
В установах охорони здоров'я України спостерігається дефіцит лікарських кадрів, особливо це стосується сільської місцевості.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"У закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит кадрів у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб.
З початком пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів. Країні не вистачає понад 50 відсотків лікарів цього профілю. 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети", - заяляє він.
Реформування медичної освіти повинно, зокрема, передбачати автономізацію медичних освітніх закладів, вдосконалення системи тестувань студентів, адаптації освітньої програми до світових стандартів. Мета МОЗ – щоб українські дипломи визнавалися у всьому світі. Наразі в Україні медичну освіту здобувають студенти зі 127 країн.
Важливою складовою медичної реформи, за словами Степанова, має стати суттєве підвищення зарплати медикам. З вересня цього року почнеться перший етап збільшення оплати праці медичним працівникам. У 2021 році суттєве підвищення зарплат медикам буде закладено у фінансування медичної системи через НСЗУ.
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зелених треба прибирати від влади.
у меня знакомые врачи (семья - муж, жена) несколько лет уже зарплату с карт не снимают - говорят, незачем,и так на жизнь хватает
Одного желания подтвердить диплом мало, надо ой как попотеть, там свои заморочки, другая система знаний и обучения. Вам не понять.
Недоступная оккультная система знаний и обучения медиков, тайные ритуалы и ордена. Метафизика врачебных наук. Пиши еще пожалуйста.
Звісно, вас це не стосується, - ви культурно "тикаєте" лише тому, що так роблять "всі".
А, забув, - ше знаю, шо слово "навєрноє" виділяється комами, а перед "чЬто" теж потрібно ставити кому.
З полегшенням вас.
Для начала надо реформировать образование таким образом, что бы за сало не продавали дипломы.
Кстати, что там с тестированием выпускников?
Окончательно все заглохло?
Под Одессой закрыты поселковые стационары в Дачном, Выгоде, Усатово, Дальник, врачи в амбулаториях ходят на работу через 3 дня на 4-й! Сокращают медицину и говорят что не хватает врачей!
Степанов!!! Ты адекватный???? Ты же был у нас губернатором и ты не знаешь что у нас творится??????
Ні, не так! в Україні не вистачає грошей для обіцаних в передвиборчій програмі високої оплати длялікарів.
А у Степанова- совісті та мізків.