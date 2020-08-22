В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степанов

В учреждениях здравоохранения Украины наблюдается дефицит врачебных кадров, особенно это касается сельской местности.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек.

С началом пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов. Стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля. 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты", - сообщил Степанов.

По мнению министра, реформирование медицинского образования должно предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам. Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.

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Степанов отметил, что составляющей медицинской реформы должно стать существенное повышение зарплаты медикам. С сентября этого года начнется первый этап увеличения оплаты труда медработникам. В 2021 году существенное повышение зарплат медикам будет заложено в финансирование медицинской системы через НСЗУ.