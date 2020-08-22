РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10806 посетителей онлайн
Новости
3 504 70

В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степанов

В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степанов

В учреждениях здравоохранения Украины наблюдается дефицит врачебных кадров, особенно это касается сельской местности.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек.

С началом пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов. Стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля. 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты", - сообщил Степанов.

По мнению министра, реформирование медицинского образования должно предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам. Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий, - Степанов

Степанов отметил, что составляющей медицинской реформы должно стать существенное повышение зарплаты медикам. С сентября этого года начнется первый этап увеличения оплаты труда медработникам. В 2021 году существенное повышение зарплат медикам будет заложено в финансирование медицинской системы через НСЗУ.

Автор: 

медицина (2517) Минздрав (4898) врачи (1513) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Это при массовом их увольнении. Почему бы вiслюку оманскому не сделать профессию врачей привлекательной?..
показать весь комментарий
22.08.2020 13:04
+7
Будете относится к врачам,как к рабам ,будет еще хуже.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:08
+7
Оно позавчера еще наехало на врачей первички, что много денег неоправданно получают.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это при массовом их увольнении. Почему бы вiслюку оманскому не сделать профессию врачей привлекательной?..
показать весь комментарий
22.08.2020 13:04 Ответить
Оно позавчера еще наехало на врачей первички, что много денег неоправданно получают.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:09 Ответить
И чего зелебобки жалуются, хз... Они ж сами к этом привели ситуацию.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:15 Ответить
А як же найпотужніша в світі шоколядна реформа Супрун, від якої усі медики клянуть Баригу на чому світ стоїть?
показать весь комментарий
22.08.2020 14:06 Ответить
Неужели? Врачи специалисты второй волны ждали продолжения реформы Супрун, а дождались "рехформы" от бубочки с тупым сокращением финансирования статей и долгами по зарплате. Вот кого они клянут, так клянут.

В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 1144
показать весь комментарий
22.08.2020 14:33 Ответить
Босой, ты мелкий вонючий пи@дюк
показать весь комментарий
23.08.2020 08:04 Ответить
Ну надо же обнулить то, что сделала Супрун на первичке. Иначе непорядок получается.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:26 Ответить
Тебе что сообщения "президент взял под личный контроль вопрос роста привлекательности профессии врач" не хватает?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:39 Ответить
Скорее - настораживает...
показать весь комментарий
22.08.2020 13:41 Ответить
ну с медициной у нас давно не ладно с времен Кучмы..просто по инерции еще кое что работало и не приходила в голову дуристика типа эвро интеграция и не надо мне орать что ЕС это прям таки мечта человека...а дудки...и особенно Ковид 19 показал что в ЕС умирало больше- чем у нас в дикой Украине с отсутствующей медициной... парадокс нет скорее закономерность... там медицина зашифрована втиснута в Протоколы когда надо лечить простую простуду плановую не тяжелую операцию процедуру они протоколы работали... а у нас взяли НАИХУДШУЮ БРИТАНСКО АМЕРИКАНСКО КАНАДСКУЮ МОДЕЛЬ выбросили оттуда все страховые моменты а без страхования рисков лечения консультации операций процедур и обследования- ничего не выйдет что и случилось в 2-020 году на 2 этапе гхм рехформ... попутно эти дауны вот тут Порошенко вошел таки в Историю как вредитель.... его обязанность как и Бубочки кстати (тот разрушитель даже разумного на данный момент) а тот Порошенко попустил все самотеком списав все на Супрун.... а та не имея никакого контроля понеслась во все тяжкие народ Украины показал как ему фиолетово на его же здоровье житие когда власть закрыла СЭС службы смолчали когда в ВУЗАХ мединах закрыли специализации врачей инфекционистов и прочих смолчали когда ликвидировали гос - регулирование основных цена на основные продукты питания и лекарства наценку смолчали когда убрали всякий контроль за качеством товаров услуг и продукции смолчали...в ГЕРМАНИИ кстати контролем качества товаров услуг медицины и так далее занимается 8 государственных учреждений и два десятка общественных... у нас НИ ОДНОГО.... в США вопросами медицины страхования в ней качества услуг врачей ведает в каждом штате комиссия и куча общественных организаций включая обще национального масштаба.. также все работает по товарам продуктам лекарствам бензину транспорту у нас ничего этого нет и все оправдали РЫНКОМ так в Европе и США Канаде Австралии рынок прежде всего но там есть противовесы..а у нас.. рынок ублюдков...
показать весь комментарий
22.08.2020 14:01 Ответить
Нет ответа на вопрос - почему ЭТИ долб@#бы сначала создали условия для массового увольнения врачей, а теперь жалуются, что им не хватает 25 тыс врачей. Это не при Порохе врачи кинулись валить с больничек, а уже при вiслюке оманском.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:05 Ответить
ну это скорее как в музыке.... финальный аккорд ....
показать весь комментарий
22.08.2020 14:07 Ответить
В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5508
показать весь комментарий
22.08.2020 14:11 Ответить
А куда вы их дели, клоуны?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:04 Ответить
Сюда: https://ukranews.com/news/699851-vrachi-v-ukraine-na-fone-koronavirusa-massovo-uvolnyayutsya
показать весь комментарий
22.08.2020 13:07 Ответить
Может нужно просто тупо обещанное и положенное врачам платить? А также снабжать их необходимыми средствами защиты. Тогда и врачей хватит.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:08 Ответить
Начитанный болван - самая докучливая разновидность дурака. Д. Тейлор
показать весь комментарий
22.08.2020 13:08 Ответить
а ви ще поріжте зарплату лікарям, поріжте...
показать весь комментарий
22.08.2020 13:08 Ответить
Будете относится к врачам,как к рабам ,будет еще хуже.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:08 Ответить
З таким хамським відношенням пацієнтів до лікарів скоро будемо подорожниками лікуватися.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:19 Ответить
А вы абонентскую плату введите
показать весь комментарий
22.08.2020 13:32 Ответить
У ЗЕвлади не вистачає розуму, а не лікарів.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:11 Ответить
це тільки початок.
зелених треба прибирати від влади.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:14 Ответить
там 73,22% метастазів...
показать весь комментарий
22.08.2020 13:16 Ответить
Почекай, вони ще не всих сдєлали.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:20 Ответить
Так, треба. Але не на соевих рехворматорів. Бо опісля них знов прийде шось типу Зе.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:32 Ответить
У нас в Україні не вистачає патріота України президента, компетентного уряду і розумного патріотичного Парламенту. Зате у нас є мафія, яка не дає жити народу.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:16 Ответить
21.04.2019 більшістю у 73,22%, було показано, що патріоти їм непотрібні...
показать весь комментарий
22.08.2020 13:18 Ответить
так https://censor.net/user/442193 - саме той самий "член" з отої 73/43%-ної зебільної більшості.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:21 Ответить
так було є и буде. Тому шо стоімо одніею ногою - вибачте в лайні! Лайном зветься прокацапське середовище. Геніталіі тіліпаються над Рошеном який спекулюе темами мови, віри, арміі. І лише п'ята краечком прагне до европейського стандарту життя.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:29 Ответить
А кто это виноват ?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:21 Ответить
Вот и ответ на все вопросы по медицине! В Польше 2 тыс врачей на 1 млн населения, в Германии 4 тыс, а в Украине 12 тыс! И не хватает?!!! Может стоит научить врачей работать, как следует? И сократить лишних 8 тыс на млн? И дать оставшимся достойную зарплату?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:22 Ответить
зарплата всегда будет недостаточной
у меня знакомые врачи (семья - муж, жена) несколько лет уже зарплату с карт не снимают - говорят, незачем,и так на жизнь хватает
показать весь комментарий
22.08.2020 14:06 Ответить
Это просто философия. Втрое сократить, втрое поднять зарплату. Получится от 15 до 25 тыс. 98% врачей будут довольны и будут стараться. С оставшимися 2% сложнее, это те, на ком держится вся серьезная медицина. Им нужно платить от 50 тыс. Иначе никак.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:42 Ответить
Не болтайте ерундой.так не бывает.вы их карточки не проверяли и никакой идиот говорить что не снимает не будет. Так что киздите.хотя гинекологи живут неплохо.украинцы делают аборты регулярно.а что касается педиатров,фтизиатров, эпидемиологов терапевтов вакансий много.не говоря уже за медсестер
показать весь комментарий
22.08.2020 18:00 Ответить
Що, закінчилися бланки дипломів? Заповніть - і роздайте кузаркам з таксистами і домогосподарками. Он,депутатами ж ви їх пробили.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:23 Ответить
а в министерствах и у депутатских помощников есть вакансии? а в Феофании???
показать весь комментарий
22.08.2020 13:25 Ответить
Откуда существенное повышение зарплат медикам возьмут, если те, кто пополняет бюджет на минимальной работают?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:32 Ответить
Не не знаю,у меня на районе куда не плюнь попадеш на зубной кабинет.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:36 Ответить
'Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.", Браво, разбегутся по Европам все оставшиеся, в этом бардаке нормальные люди жить не хотят, особенно молодёжь, и при первой же возможности эвакуируются.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:38 Ответить
При чем тут признание украинских дипломов к выезду молодежи за границу? По твоему если наши дипломы не будут признавать то и молодежь останется? Хотя вроде и правильный вывод делаешь что бегут из-за состояния дел в стране.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:05 Ответить
Во первых не тыкай. Во вторых и так бегут, но для работы там по специальности нужно подтверждение диплома, а это весьма проблематично. Если убрать препятствие с дипломом, то убегут абсолютно все, я в этом даже не сомневаюсь т.к. тоже медик и в теме.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:09 Ответить
Во первых, в интернете все на ты. Во вторых сама же говоришь что бегут и так, а при желании диплом можно подтвердить, так что большим препятствием это не является.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:16 Ответить
Это в быдлостане незнакомцам тыкают, и интернет здесь ни причём.
Одного желания подтвердить диплом мало, надо ой как попотеть, там свои заморочки, другая система знаний и обучения. Вам не понять.
показать весь комментарий
22.08.2020 17:12 Ответить
Вот ты упертая. В интернете все на ты, но тебе этого не понять.
Недоступная оккультная система знаний и обучения медиков, тайные ритуалы и ордена. Метафизика врачебных наук. Пиши еще пожалуйста.
показать весь комментарий
22.08.2020 17:27 Ответить
В інтернеті "тикають" незнайомим людям тільки ті, хто вважає інших таким самим бидлом, як і вони самі.
Звісно, вас це не стосується, - ви культурно "тикаєте" лише тому, що так роблять "всі".
показать весь комментарий
22.08.2020 19:30 Ответить
Это наверное все что ты знаешь про интернет и культуру
показать весь комментарий
22.08.2020 19:33 Ответить
Ага. Так і є.
А, забув, - ше знаю, шо слово "навєрноє" виділяється комами, а перед "чЬто" теж потрібно ставити кому.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:39 Ответить
Насрать. Я правильно написал?
показать весь комментарий
22.08.2020 20:12 Ответить
"С чуйством глубокого удовлєтворєнія проізвьол акт дефекації в публічном пространствє".
З полегшенням вас.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:26 Ответить
спасибо псевдокультурный
показать весь комментарий
22.08.2020 20:38 Ответить
Таких, как Степанов и 100 тысяч будет мало.
Для начала надо реформировать образование таким образом, что бы за сало не продавали дипломы.
Кстати, что там с тестированием выпускников?
Окончательно все заглохло?
показать весь комментарий
22.08.2020 13:39 Ответить
У врачей сейчас два пути: или в депутаты или в Польшу.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:43 Ответить
У депутатів теж є діти. Так шо тількі до Польщі
показать весь комментарий
22.08.2020 14:08 Ответить
С такими зп в Украине через 2-3 года остануться здесь работать только дегенераты -рабы.любители русского мира и зеленой .шмаркли.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:08 Ответить
Повсеместное сокращение персонала и закрытие больниц, но врачей не хватает, что они там курят?
показать весь комментарий
22.08.2020 14:09 Ответить
эти уроды берут нас на измор!
показать весь комментарий
22.08.2020 14:23 Ответить
Родственник учиться в меде на травматолога. Собирается уехать за границу. Говорит что дело не в зарпллате.
показать весь комментарий
22.08.2020 14:11 Ответить
Врачи пошли за деньгами на строительство дорог
показать весь комментарий
22.08.2020 14:15 Ответить
Стапанов!!!! У тебя совесть есть????????
Под Одессой закрыты поселковые стационары в Дачном, Выгоде, Усатово, Дальник, врачи в амбулаториях ходят на работу через 3 дня на 4-й! Сокращают медицину и говорят что не хватает врачей!
Степанов!!! Ты адекватный???? Ты же был у нас губернатором и ты не знаешь что у нас творится??????
показать весь комментарий
22.08.2020 14:22 Ответить
Багато виїхали в Польщу на сезонні роботи . Бо збирач яблук в Польщі має трохи вищу зарплату . Людям треба за щось жити , от і їдуть цілими вулицями та селами .
показать весь комментарий
22.08.2020 14:58 Ответить
нострификуй диплом - и работай врачом... если конечно человек умеет лечить и экзамены не покупал.. хотя как их не покупать, если иначе их не примут ?....
показать весь комментарий
22.08.2020 16:28 Ответить
"В Україні не вистачає 24,7 тис. лікарів, - Степанов"
Ні, не так! в Україні не вистачає грошей для обіцаних в передвиборчій програмі високої оплати длялікарів.
А у Степанова- совісті та мізків.
показать весь комментарий
22.08.2020 16:14 Ответить
Ну так нех Степанов лечит. Целый министр...
показать весь комментарий
22.08.2020 16:29 Ответить
А откуда они возьмутся, если каждый экзамен в медине стоит не пота и знаний, а - денег ? Папики экзамены купили, а умение лечить - не купили.. его не завозили.
показать весь комментарий
22.08.2020 16:26 Ответить
З нас все життя збирають захмарні з світової точки зору податки під приводом "доступної" медицини та освіти. Не має ні того ні іншого. На медицину держава вже понад 100 років витрачає 3% бюджету, а на "управлінців" зараз "всього навсього" 45%... Не дивно що кацап Степанов "жаліється на брак лікарів. Лікарів більш ніж досить! Медвузи штампують випускників тисячами. Скільки японців вчаться в наших МедВишах? НУЛЬ!!! Ось Вам і відповідь на якість нашої медосвіти і стан медицини... В СРСР було "лікарів" 485 на 100 000 населення найбільше на планеті, але медицини не було - рабська праця неефективна. В Британії було "лише" 82 на 100 000 але різниця в 100 років пішки...
показать весь комментарий
22.08.2020 17:37 Ответить
А у правительства не хватает мозгов.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:01 Ответить
 
 