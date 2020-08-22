В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степанов
В учреждениях здравоохранения Украины наблюдается дефицит врачебных кадров, особенно это касается сельской местности.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек.
С началом пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов. Стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля. 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты", - сообщил Степанов.
По мнению министра, реформирование медицинского образования должно предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам. Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.
Степанов отметил, что составляющей медицинской реформы должно стать существенное повышение зарплаты медикам. С сентября этого года начнется первый этап увеличения оплаты труда медработникам. В 2021 году существенное повышение зарплат медикам будет заложено в финансирование медицинской системы через НСЗУ.
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зелених треба прибирати від влади.
у меня знакомые врачи (семья - муж, жена) несколько лет уже зарплату с карт не снимают - говорят, незачем,и так на жизнь хватает
Одного желания подтвердить диплом мало, надо ой как попотеть, там свои заморочки, другая система знаний и обучения. Вам не понять.
Недоступная оккультная система знаний и обучения медиков, тайные ритуалы и ордена. Метафизика врачебных наук. Пиши еще пожалуйста.
Звісно, вас це не стосується, - ви культурно "тикаєте" лише тому, що так роблять "всі".
А, забув, - ше знаю, шо слово "навєрноє" виділяється комами, а перед "чЬто" теж потрібно ставити кому.
З полегшенням вас.
Для начала надо реформировать образование таким образом, что бы за сало не продавали дипломы.
Кстати, что там с тестированием выпускников?
Окончательно все заглохло?
Под Одессой закрыты поселковые стационары в Дачном, Выгоде, Усатово, Дальник, врачи в амбулаториях ходят на работу через 3 дня на 4-й! Сокращают медицину и говорят что не хватает врачей!
Степанов!!! Ты адекватный???? Ты же был у нас губернатором и ты не знаешь что у нас творится??????
Ні, не так! в Україні не вистачає грошей для обіцаних в передвиборчій програмі високої оплати длялікарів.
А у Степанова- совісті та мізків.