Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников
На сегодня вопрос о новой международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше. Украинская сторона уже готовит соответствующий план мер.
Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинская сторона постоянно поднимает вопросы освобождения политзаключенных в Крыму.
"Но, к сожалению, для того, чтобы вообще обсуждать вопросы оккупированного Крыма, заключенных, которых там удерживают, нам нужна другая площадка", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что ведется работа по подготовке плана мер по деоккупации полуострова, в том числе создания международной площадки для переговоров.
"Все сигналы, которые необходимы, министр Кулеба (глава МИД Украины. - Ред.) посылает коллегам своим… И скажем так, этот вопрос на серьезном марше. Это отдельная площадка", - добавил Резников.
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а его шпионаж сегодня доказали.
Перемириями и отводами наших войск?!!
А оркестр, цигани з ведмедями, клоуни будуть? Останні, правда, вже є...
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"Я НАУЧУ ВАС СВОБОДУ ЛЮБИТЬ...
" 33 роки тому, в ніч з 3 на 4 вересня, на безкраїх просторах Росії, в каторжанському Кучино було вбито одного з найбільших Поетів 20-го ст., якраз того року номінованого Генріхом Бьолем на Нобелівську премію.
Випадково вчора гортала його листи з табору в пошуках одної цитати з зовсім іншого приводу - і наткнулась на ось цей його дитячий спогад з Донецька (котрий ще зветься Сталіно, і де його сестра згодом викладатиме математику Рінату Ахметову, - навряд чи знайти в 20-му ст. іншого Поета, чия доля так тісно була б "зшита", крупною строчкою по всіх нервових вузлах, із усім злом, заподіяним його країні аж до дня сьогоднішнього!):
"Пам'ятаю, як зробив першого приймача - сам! Дроту не вистачило - і я слухав навушники на морозі, в холодному сараї, вбравши на себе все, що міг. І цей детекторний приймач веселив мою душу. Чомусь запам'яталося надовго, як Б.Гмиря співав такої пісні:
Сбейте оковы, дайте мне волю -
я научу вас свободу любить.
Було багато інших пісень, але вони пішли за водою, як солома чи тріски. А ця - запам'яталася" (с)
(В.Стус. Лист до сина від 25.04.1979)
Така невеличка репетиція Гетсиманського Саду (потім у нього буде й Сад, і молитва про чашу, все, як завжди бувало й буває в історії в таких, як він, - "але не як я хочу, а як Ти"...). А ще потім - уже по своїй мученицькій смерті - він вчитиме нас, покоління за поколінням - ЛЮБИТИ СВОБОДУ.
(Хтось почує, хтось не почує. Хтось пройде мимо, хтось піде до росіян у конвойні, хтось виїде з свого абрикосового Донбасу - туди, в країну-гарнізон, на ті слабообжиті простори черговим "воєнним посєлєнцем"... У 2008-му "конвойна Юля" постарається, щоб його університет не отримав його імені, у 2010-му "конвойний Діма" повикидає його вірші з шкільної програми, - але пізно, пізно: ми вже вкусили з посадженого ним Дерева Свободи! Ми знаємо, як це - не кулитись од нагая, і не критись руками...)
І партизани в окупованому Донецьку, де навіть меморіальну дошку йому "конвойні" знищили, - сьогодні розклеюють ночами по мурах його рядки: Стус на свободі, він у себе вдома - і нема, і ніколи вже не буде над ним вашої жандармської влади...
Бережіть нас, Василю Семеновичу.
Спасибі Вам.
-она работает?
-нет! но создали же!!!!
Как ни крути, к сожалению, Крым для нас потерян.
Угу. Вопрос только на марше куда? Естественно вопрос риторический.
"Заморожений конфлікт"- це коли, всі окупанти і колаборанти будуть лежати в холодильниках моргів😀
вопрос чейкрым не отвечает на вопрос, почему украинская армия в крыму в 14 изменила присяге за исключением отдельных героев.
а население п.о. вообще никак публично не реагирует на украинскую и мировую полемику чейкрым
"цілком згідні"