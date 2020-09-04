Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников.

На сегодня вопрос о новой международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше. Украинская сторона уже готовит соответствующий план мер.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона постоянно поднимает вопросы освобождения политзаключенных в Крыму.

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"Но, к сожалению, для того, чтобы вообще обсуждать вопросы оккупированного Крыма, заключенных, которых там удерживают, нам нужна другая площадка", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что ведется работа по подготовке плана мер по деоккупации полуострова, в том числе создания международной площадки для переговоров.

"Все сигналы, которые необходимы, министр Кулеба (глава МИД Украины. - Ред.) посылает коллегам своим… И скажем так, этот вопрос на серьезном марше. Это отдельная площадка", - добавил Резников.