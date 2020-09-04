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Новини Агресія Росії проти України
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Питання окремого майданчика щодо деокупації Криму на серйозному марші, - Резніков

Питання окремого майданчика щодо деокупації Криму на серйозному марші, - Резніков

На сьогодні питання про новий міжнародний майданчик щодо деокупації Криму перебуває на серйозному марші. Українська сторона вже готує відповідний план заходів.

Про це журналістам заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська сторона постійно порушує питання звільнення політв'язнів у Криму.

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"Але, на жаль, для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму, ув'язнених, яких там утримують, нам потрібен інший майданчик", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що ведеться робота щодо підготовки плану заходів з деокупації півострова, в тому числі створення міжнародного майданчика для переговорів.

"Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (глава МЗС України - Ред.) надсилає своїм колегам... І скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик", - додав Резніков.

Автор: 

Крим (14137) деокупація (950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+7
Путин отдаст Украине Крым только при условии получения Россией Украины. Так в какую сторону марш держим, зебилоидные?
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04.09.2020 16:11
+4
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников - Цензор.НЕТ 1485
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04.09.2020 16:14
+4
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников.

А оркестр, цигани з ведмедями, клоуни будуть? Останні, правда, вже є...
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04.09.2020 16:21
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Путин отдаст Украине Крым только при условии получения Россией Украины. Так в какую сторону марш держим, зебилоидные?
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04.09.2020 16:11 Відповісти
у бік Гулагії, це її совкова фразеологія
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04.09.2020 16:20 Відповісти
так если сам "**********" - шпион (!) - то чего от шпионов можно ожидать?
а его шпионаж сегодня доказали.
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04.09.2020 16:28 Відповісти
Точно так же собираетесь "деоккупировать" как и Донбасс?
Перемириями и отводами наших войск?!!
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04.09.2020 16:13 Відповісти
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников - Цензор.НЕТ 1485
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04.09.2020 16:14 Відповісти
в омане, все площадки в омане
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04.09.2020 18:02 Відповісти
Крым и Луганск с Донецком разные государства захватили???... Для чего отдельная площадка?... Нужно говорить об аннексии и вооружённой агрессии расеи против Украины в комплексе... ***** должно сидеть в Гааге!...
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04.09.2020 16:15 Відповісти
Клоун недоумок ,еще один! На каком марше,лесничном в псих больнице?
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04.09.2020 16:18 Відповісти
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников - Цензор.НЕТ 1267
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04.09.2020 16:20 Відповісти
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников.

А оркестр, цигани з ведмедями, клоуни будуть? Останні, правда, вже є...
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04.09.2020 16:21 Відповісти
Клоуны на днях бунтовали их всех ЗЕленский на марш возмет!
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04.09.2020 16:23 Відповісти
да можно в Минске проводить. Хороводы с шариками там уже есть.
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04.09.2020 16:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSS3ailUxr5cXX-***************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCoLd8UUes7sX5PRnDrx_raY9gXla2KlY9NraHaqrIZUbTo0LKP-Rrk4exEcPOwAR90JZdLqkh4Jz8Z9-WN2qG3JQVaymu-mBmBwA3hNoFFC8dY0nhZ2ytkayQ1rHiYoWkDbOOm38dsqLuLSg3QNmhqkXa9klWpbpXohfn69SPdds6F77HpbRdnhdQKz85Iu5Q_wyGWuVQcDqcqgMW9nC_hmpi4fLpVVA6dT8bTWw6Sg2yFroMDSvcvbO9Pohbw5y-ob9-_pj5KKjrlz_EU7NdyvKmIdaVozbP7XPnQrkG1oE7V7o8Vy_5YhmETlJX0tx1jF8_fN4QxwQZ8jcrIOzWjpofwzpiWz2a4GXJ0mwwb8PIQ6XPmVHiapzecsqWzcqg0uFS0XaQqJEXkDZ8xpxMySR3FMcQkLbJzm9JF66gFnmsrnrjgXTWLyOMfRiK9ZbvDsDy_xBUTruO_Ua1Ds4lGODsKjycMTYOM&__tn__=kCH-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10156676135998953?__xts__%5B0%5D=68.ARCoLd8UUes7sX5PRnDrx_raY9gXla2KlY9NraHaqrIZUbTo0LKP-Rrk4exEcPOwAR90JZdLqkh4Jz8Z9-WN2qG3JQVaymu-mBmBwA3hNoFFC8dY0nhZ2ytkayQ1rHiYoWkDbOOm38dsqLuLSg3QNmhqkXa9klWpbpXohfn69SPdds6F77HpbRdnhdQKz85Iu5Q_wyGWuVQcDqcqgMW9nC_hmpi4fLpVVA6dT8bTWw6Sg2yFroMDSvcvbO9Pohbw5y-ob9-_pj5KKjrlz_EU7NdyvKmIdaVozbP7XPnQrkG1oE7V7o8Vy_5YhmETlJX0tx1jF8_fN4QxwQZ8jcrIOzWjpofwzpiWz2a4GXJ0mwwb8PIQ6XPmVHiapzecsqWzcqg0uFS0XaQqJEXkDZ8xpxMySR3FMcQkLbJzm9JF66gFnmsrnrjgXTWLyOMfRiK9ZbvDsDy_xBUTruO_Ua1Ds4lGODsKjycMTYOM&__tn__=H-R 3 сентября 2018 г. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

"Я НАУЧУ ВАС СВОБОДУ ЛЮБИТЬ...
" 33 роки тому, в ніч з 3 на 4 вересня, на безкраїх просторах Росії, в каторжанському Кучино було вбито одного з найбільших Поетів 20-го ст., якраз того року номінованого Генріхом Бьолем на Нобелівську премію.

Випадково вчора гортала його листи з табору в пошуках одної цитати з зовсім іншого приводу - і наткнулась на ось цей його дитячий спогад з Донецька (котрий ще зветься Сталіно, і де його сестра згодом викладатиме математику Рінату Ахметову, - навряд чи знайти в 20-му ст. іншого Поета, чия доля так тісно була б "зшита", крупною строчкою по всіх нервових вузлах, із усім злом, заподіяним його країні аж до дня сьогоднішнього!):
"Пам'ятаю, як зробив першого приймача - сам! Дроту не вистачило - і я слухав навушники на морозі, в холодному сараї, вбравши на себе все, що міг. І цей детекторний приймач веселив мою душу. Чомусь запам'яталося надовго, як Б.Гмиря співав такої пісні:
Сбейте оковы, дайте мне волю -
я научу вас свободу любить.
Було багато інших пісень, але вони пішли за водою, як солома чи тріски. А ця - запам'яталася" (с)
(В.Стус. Лист до сина від 25.04.1979)
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04.09.2020 16:22 Відповісти
Геній завжди наділений передчуттям судьби. Пісня ця (запис у тому самому виконанні - Б.Гмиря з хоровою капелою Українського радіо - за лінком у першому коменті) - народовольська, каторжанська, була популярна серед рос. інтеліґенції в роки миколаївської реакції. Неважко уявити, як вона звучала в сталінські роки тим, чиї близькі пішли по тому самому вічному російському етапу (вічному, бо Росія - це країна-зона, країна-гарнізон, і її автентичний фольклор - тюремний, а населення ділиться на "конвойних і острожних"). Але цю пісню любив сам Сталін, і тому її крутили по радіо. І хлопчик у зимовому донецькому сараї на цей звук - здригнувся від поклику богів...
Така невеличка репетиція Гетсиманського Саду (потім у нього буде й Сад, і молитва про чашу, все, як завжди бувало й буває в історії в таких, як він, - "але не як я хочу, а як Ти"...). А ще потім - уже по своїй мученицькій смерті - він вчитиме нас, покоління за поколінням - ЛЮБИТИ СВОБОДУ.
(Хтось почує, хтось не почує. Хтось пройде мимо, хтось піде до росіян у конвойні, хтось виїде з свого абрикосового Донбасу - туди, в країну-гарнізон, на ті слабообжиті простори черговим "воєнним посєлєнцем"... У 2008-му "конвойна Юля" постарається, щоб його університет не отримав його імені, у 2010-му "конвойний Діма" повикидає його вірші з шкільної програми, - але пізно, пізно: ми вже вкусили з посадженого ним Дерева Свободи! Ми знаємо, як це - не кулитись од нагая, і не критись руками...)
І партизани в окупованому Донецьку, де навіть меморіальну дошку йому "конвойні" знищили, - сьогодні розклеюють ночами по мурах його рядки: Стус на свободі, він у себе вдома - і нема, і ніколи вже не буде над ним вашої жандармської влади...
Бережіть нас, Василю Семеновичу.
Спасибі Вам.
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04.09.2020 16:22 Відповісти
-мы создали площадку!!!!
-она работает?
-нет! но создали же!!!!
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04.09.2020 16:24 Відповісти
каком марше? куда?
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04.09.2020 16:25 Відповісти
Мне вот интересно другое. Ну допустим, мы (и весь мир) дожмем россию и они согласятся вернуть нам Крым. Выведут все свои войска, силовиков и пр. И в это время крымчане начинают устраивать многотысячные демонстрации "не хотим в Украину, хотим что бы россия осталась" (помним, что туда уже переселилось более 500 000 этнической русни) . И что в этом случае будет делать "мировое сообщество"? Тут два варианта: либо как в Беларуси Лука сейчас себя ведет, либо проводить честный референдум (ОБСЕ, международные наблюдатели и пр.). И есть у меня ОЧЕНЬ большое подозрение, что итоги референдума, будут, мягко говоря, не в пользу Украины.
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04.09.2020 16:25 Відповісти
Есть два т.с. момента. Во-первых вряд ли будут многотысячные демонстрации. Не в кацапском менталитете. Во-вторых, референдум согласно нашего законодательства может быть только ВСЕУКРАИНСКИМ а не всекрымским.
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04.09.2020 16:39 Відповісти
Крым никто никогда не отдаст. И тем более сам он не вернется.
Как ни крути, к сожалению, Крым для нас потерян.
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04.09.2020 16:50 Відповісти
Був нашим у 1918,німці відібрали. Вчи історію, совок.
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04.09.2020 18:02 Відповісти
Не согласен! Германия почти 50 лет ждала объединения. Правда для этого мы должны стать ФРГ, а россия остаться на уровне ГДР. А это вам не "международные площадки" создавать. Тут работать надо не покладая рук. И конечно, не с этим, прости господи, президентом.
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04.09.2020 19:23 Відповісти
С точки зрения международного права результаты любого референдума такого рода юридически ничтожны. Согласно Хельсинкским Соглашениям, Парижской Хартии и Хартии Европейской безопасности НИ ОДНА ГРАНИЦА между государствами в Европе не может быть изменена без согласия обеих сторон. Единственный возможный способ легитимации аннексии Крыма Россией - ясно выраженное согласие на это Украины.
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04.09.2020 17:18 Відповісти
Т.е., возвращаясь к моему комменту, вы предлагаете вариант "Лукашенко"?
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04.09.2020 19:25 Відповісти
ОЧЕНЬ большие подозрения - к венерологу, батенька, срочно!
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04.09.2020 17:59 Відповісти
Вопрос отдельной площадки по деоккупации Крыма на серьезном марше, - Резников

Угу. Вопрос только на марше куда? Естественно вопрос риторический.
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04.09.2020 16:37 Відповісти
Щоб вам вже по горбу ВСУ маршем пройшли, падли зелені!
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04.09.2020 16:45 Відповісти
Какая площадка ? Дай Бог , чтобы вы не открыли дамбу .
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04.09.2020 16:48 Відповісти
"- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее."
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04.09.2020 16:51 Відповісти
Поки ***** сидить в кремлі ніякі перемовини не допоможуть... На жаль...
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04.09.2020 17:12 Відповісти
Там черга із 1000 замінників ***** стоїть. Ще гірших.
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05.09.2020 10:45 Відповісти
Стесняюсь спросить, а Россия знает об этом серьезном марше?
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04.09.2020 17:20 Відповісти
Моржовия,какая нах расися, олень чугунные рога ...
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04.09.2020 17:38 Відповісти
Не стесняйся спрашивать , так как раша все знает , а если делает что не знает , то узнает !

"Заморожений конфлікт"- це коли, всі окупанти і колаборанти будуть лежати в холодильниках моргів😀
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05.09.2020 08:35 Відповісти
Резников. очередная ты балакающая балаболка. какая там еще площадка. когда россия вообще недумает ставить даже на повестку эот вопрос ибо по Крым включен в ее Конституцию. как часть россии. Балаболы. как же вы достали со своим враньем!!!
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04.09.2020 17:48 Відповісти
Про шо воно брякнуло?...
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04.09.2020 18:48 Відповісти
видите ли...
вопрос чейкрым не отвечает на вопрос, почему украинская армия в крыму в 14 изменила присяге за исключением отдельных героев.
а население п.о. вообще никак публично не реагирует на украинскую и мировую полемику чейкрым
"цілком згідні"
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04.09.2020 23:03 Відповісти
он вообще понял что он сказал? или у него все еще продолжается медовый месяц?
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05.09.2020 05:39 Відповісти
 
 