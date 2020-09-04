Питання окремого майданчика щодо деокупації Криму на серйозному марші, - Резніков

На сьогодні питання про новий міжнародний майданчик щодо деокупації Криму перебуває на серйозному марші. Українська сторона вже готує відповідний план заходів.

Про це журналістам заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська сторона постійно порушує питання звільнення політв'язнів у Криму.

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"Але, на жаль, для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму, ув'язнених, яких там утримують, нам потрібен інший майданчик", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що ведеться робота щодо підготовки плану заходів з деокупації півострова, в тому числі створення міжнародного майданчика для переговорів.

"Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (глава МЗС України - Ред.) надсилає своїм колегам... І скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик", - додав Резніков.