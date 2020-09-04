У патриарха Филарета диагностировали коронавирус, он госпитализирован

У патриарха УПЦ-КП Филарета (Денисенко) диагностировали COVID-19, он госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своем телеграмм-канале. бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"У Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета диагностирован COVID-19. Святейший госпитализирован. Верим, что несмотря на свой почтенный возраст, наш патриарх преодолеет недуг и продолжит свое служение Богу и Украине", - написал Мосийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд