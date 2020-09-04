У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано

У патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка) діагностували COVID-19, його госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму телеграм-каналі. колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"У Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета діагностовано COVID-19. Святійшого госпіталізовано. Віримо, що попри свій поважний вік наш Патріарх здолає недугу і продовжить своє служіння Богу і Україні" - написав Мосійчук.

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