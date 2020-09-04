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Новини Коронавірус і карантин
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У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано

У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано

У патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка) діагностували COVID-19, його госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму телеграм-каналі. колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"У Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета діагностовано COVID-19. Святійшого госпіталізовано. Віримо, що попри свій поважний вік наш Патріарх здолає недугу і продовжить своє служіння Богу і Україні" - написав Мосійчук.

Читайте: На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Автор: 

карантин (18172) Філарет (274) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
давеча помню Филарет говорил что эта болезнь наказание за гомосячество!!!ну как теперь быть кому верить???
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04.09.2020 16:36
+23
У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1372
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04.09.2020 16:43
+9
ну то значит лечить его в принципе не нужно - он под защитой Бога, а все тягости и испытания посланы свыше за грехи плотские....
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04.09.2020 16:45
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В метре небось без маски ездил...
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04.09.2020 16:32 Відповісти
іронія у даному випадку зовсім недоречна..
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04.09.2020 16:34 Відповісти
А то була не іронія, а припущення.
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04.09.2020 16:38 Відповісти
враховуючи спосіб життя більшості духовних осіб, то саме іронія..
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04.09.2020 16:42 Відповісти
Новичок Полоний...что еще может дать КГБшный мудак
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04.09.2020 16:43 Відповісти
маєш на увазі з тутешніх?
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04.09.2020 17:18 Відповісти
давеча помню Филарет говорил что эта болезнь наказание за гомосячество!!!ну как теперь быть кому верить???
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04.09.2020 16:36 Відповісти
Ну что поделать, пусть теперь в радужной рясе службы справляет)
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04.09.2020 16:44 Відповісти
Йому і вірити.Мабуть, не просто так захворів,маразматик.
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04.09.2020 16:54 Відповісти
І депутатів багато похворіло...
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04.09.2020 16:59 Відповісти
добре, що його не встигли зарахувати до національної еліти
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04.09.2020 17:20 Відповісти
Белоруских студентов хваттают в автозаки ..Крысы Мавзолейные...Шакалы сдохните ссцуки...
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04.09.2020 16:38 Відповісти
Мої універсітети. (М. Горькій)
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04.09.2020 16:41 Відповісти
набогохульствовал еретиканством себе ковид....
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04.09.2020 16:42 Відповісти
у а ты веры истинной московской скопической ?
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04.09.2020 16:44 Відповісти
веры мацковской нет и вовсе...,там секта и ее неполноценные почитатели.
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04.09.2020 17:09 Відповісти
Денисенко - московская консерва.
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04.09.2020 21:03 Відповісти
У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1372
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04.09.2020 16:43 Відповісти
Та може він щось там знає, таке що ми не знаємо? Йому видніше.
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Истину глаголил - её и получил.
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04.09.2020 20:33 Відповісти
Так Филарет больной , а кто то говорил , что его бред , это убеждения.
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04.09.2020 16:44 Відповісти
ну то значит лечить его в принципе не нужно - он под защитой Бога, а все тягости и испытания посланы свыше за грехи плотские....
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04.09.2020 16:45 Відповісти
вопрос один зачем госпитализировали? на все воля божья!
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04.09.2020 16:46 Відповісти
Жаль . Вата трёт клешни .
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04.09.2020 16:46 Відповісти
На РАБссии гомосятины 3 миллиона,в Китае 70 миллионов.какой ужОс
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04.09.2020 16:46 Відповісти
Порвуть, як Тузік грєлку...
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04.09.2020 16:49 Відповісти
3 000 000 гомосятини та 100 000 000 підорасів.
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04.09.2020 16:55 Відповісти
шо всі? там немає такої кількості яєць.
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04.09.2020 17:11 Відповісти
Ну, значить, кастровані підараси. Їх же кастрували, а не пердаки позашивали...
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04.09.2020 18:50 Відповісти
Так попы говорили только через жопу ковид передается, неужто согрешил
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04.09.2020 16:51 Відповісти
Блоха приходит в отдел кадров устраиваться на работу. Ей предлагают
вакантное место в усах Петрова. На следующий день расстроенная блоха
заходит в отдел кадров и заявляет:
- Работать здесь не могу, Петров все время курит, а у меня астма.
Поступает новое предложение работы на лобке у Иванова. Через день
грустная блоха на пороге отдела кадров:
- Не могу работать!
- В чем дело?
- Уснула я на лобке Иванова, проснулась в усах Петрова, а он все время
курит, а у меня астма.....
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04.09.2020 16:58 Відповісти
Жаль що Філарет любить особисту владу більше ніж українську Церкву.
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04.09.2020 16:55 Відповісти
Филарет сделал своё дело.. Филарет может уходить..
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04.09.2020 17:12 Відповісти
Желательно до того как он в Киеве давал интервью московским журнашлюхам, расказывая какой плохой томос.
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04.09.2020 21:05 Відповісти
гнида кацяпська...
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04.09.2020 17:17 Відповісти
ковидопослушньій....
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04.09.2020 17:21 Відповісти
У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5313
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04.09.2020 17:21 Відповісти
не греши
церковь созидает общество, даже самая слабенькая духовно. а безбожники разрушают все
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04.09.2020 22:58 Відповісти
А я думав, що розум "созідаєт".
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05.09.2020 10:39 Відповісти
может быть и по филаретке
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04.09.2020 17:30 Відповісти
Не забуваймо що Філарет зробив багато для української церкви.
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04.09.2020 17:47 Відповісти
Ага, а в конце решил все перечеркнуть.

Ложка дегтя бочку меда портит.
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04.09.2020 20:31 Відповісти
Старість нікого не пожаліє. Потрібно ставитися до похилих людей з розумінням, роблячи висновки брати до уваги старість.
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05.09.2020 16:51 Відповісти
Професійний роскольник хапанув ковід. Бог за гординю сильно карає
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04.09.2020 17:49 Відповісти
Господь шельму метит.
Поплывший дедушка получил возможность прилично свалить.
И остаться в истории...
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04.09.2020 17:56 Відповісти
неоднозначный след....
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04.09.2020 21:06 Відповісти
Как быстро настигла его кара божья.
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04.09.2020 17:57 Відповісти
Да, когда попы визжат шо вирус цепляет только гомосов, то это как раз пример: чья бы коровка мычала то.
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04.09.2020 18:31 Відповісти
Пора!
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04.09.2020 18:38 Відповісти
Пора к начальству на ковер
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04.09.2020 21:24 Відповісти
не існує методів для 100% достовірного діагностування "ковід-19"
плр-тести - фуфло
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04.09.2020 19:53 Відповісти
Чушь. Раскол дело рук фсбешной рпц, филаретом лишь воспользовались, как резиновым изделием. Если бы он остался руководить, фсб нашла бы других на эту роль. А маразматический старец предал Украину в угоду своим амбициям, не могу я после этого ни уважать его, ни считать умным. ИМХО
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04.09.2020 20:26 Відповісти
Когда УНА_УНСО освободили Лавру от московских попов в 90-х и звали его править он отморозился. В итоге её опять заняли московские...
Не Петро его назначал. Было голосование, после которого старик начал на говно исходить.... Потом его использовали по полной...Нафга этот бред сочинять ?
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04.09.2020 21:13 Відповісти
Есть факты? А если и влиял то правильно сделал!
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05.09.2020 07:38 Відповісти
Все срутся между собой: и украинцы, и французы, и американцы, и немцы, и англичане, и испанцы... А потом при ближнем рассмотрении находят рога рашки везде. Вот во всех мною перечисленных случаях была доказана роль *********. А такие как ты защитнички толкуют тут про конспирологию, паранойю и тд.
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05.09.2020 09:29 Відповісти
Желаем здоровья.
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04.09.2020 20:08 Відповісти
В бога, чтоли, начать верить?
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04.09.2020 20:21 Відповісти
давно пора, и Библию читать:
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны."(Евр.12:8)
и Филарет тут ни при чем
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04.09.2020 21:40 Відповісти
Таки спалился Филарет, согрешил через не буду писать какое место.
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04.09.2020 22:19 Відповісти
 
 