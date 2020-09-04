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У патріарха Філарета діагностували коронавірус, його госпіталізовано
У патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка) діагностували COVID-19, його госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своєму телеграм-каналі. колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
"У Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета діагностовано COVID-19. Святійшого госпіталізовано. Віримо, що попри свій поважний вік наш Патріарх здолає недугу і продовжить своє служіння Богу і Україні" - написав Мосійчук.
Топ коментарі
+31 Oleksandr Stefanishin
показати весь коментар04.09.2020 16:36
+23 Шимус
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+9 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар04.09.2020 16:45
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вакантное место в усах Петрова. На следующий день расстроенная блоха
заходит в отдел кадров и заявляет:
- Работать здесь не могу, Петров все время курит, а у меня астма.
Поступает новое предложение работы на лобке у Иванова. Через день
грустная блоха на пороге отдела кадров:
- Не могу работать!
- В чем дело?
- Уснула я на лобке Иванова, проснулась в усах Петрова, а он все время
курит, а у меня астма.....
церковь созидает общество, даже самая слабенькая духовно. а безбожники разрушают все
Ложка дегтя бочку меда портит.
Поплывший дедушка получил возможность прилично свалить.
И остаться в истории...
плр-тести - фуфло
Не Петро его назначал. Было голосование, после которого старик начал на говно исходить.... Потом его использовали по полной...Нафга этот бред сочинять ?
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны."(Евр.12:8)
и Филарет тут ни при чем