В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ
Против главы Киева Виталия Кличко накануне местных выборов задействовали технологии черного pr.
Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс конференции в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина".
По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись 2 издания многотысячным тиражом с элементами черного pr относительно городского головы Киева.
"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на 8 страниц, где распространялись элементы черного Pr против Киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15000 и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть, Александр Дубинский работает не только в формате телеграмм-канала, активные и старые технологии с элементами черного Pr активно используются ", - отметил Алексей Кошель.
Второй газетой, содержащей признаки черного Pr против Виталия Кличко была газета политической партии "Рідна країна".
Как сообщалось ранее, по результатам соцопросов, Виталий Кличко является лидером избирательной гонки за пост мэра Киева - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве, было опрошено 2025 респондентов.
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Никто еще не доказазал, что Кличко связался с мафией.
А для Киева он сделал немало и киевляне это видят.
Так что пшли на... Виталя лучший
лучшего точно не найдете.или хотите катманду на тросиках?
Я не можу вам рекомендувати, що, мовляв, якісь українські медіа кращі, а якісь гірші - зараз все гібридне, на одному ресурсі можуть бути вміщені і цілком якісні матеріали, й замовна фігня. Тому треба вміти все це читати й фільтрувати по ходу читання. Але я можу поділитися своїм способом «будування мережі», своїм способом виживання у цьому навмисно створеному інформаційному хаосі. Власне, ціла моя книжка «І знов влізаю я в танк…» - це й є відповідь на Ваші питання. Думаю, це те найголовніше, що може письменник на фронті сьогоднішньої інформаційної війни: ввімкнути в читачах процес думання і пошук власних каналів інформації. Тільки таким чином людина отримує змогу бути в адекваті - а значить, бути захищеною. Бо війни ХХІ століття точаться, і надалі точитимуться саме за терені людського мозку. Мета нових диктаторів - інсталювати через інформаційні канали на цілі суспільства ту картину світу, яка не має нічого спільного з реальністю і не дозволить вам вчасно прийняти рішення в інтересах власної безпеки. Отож головне - триматися реалу і не з'їхати у віртуал. - О. Забужко http://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
******* - до чего Киев довел с рожей покерфейс ...
Тк ни программы действий, ни плана развития города у них, естественно нет.
Вот и поливают г-ном: дешево, сердито и востребовано!
На мій погляд там є 2 кандидата , про яких можна говорити - Кличко та Притула .
Про інших можна матюкатися або ржати
...
Злопыхатели проклятые!
Деньги есть, Метрострой без работы сидит, что мешало 5 лет?
🤣
Как неожиданно!
только что на Прямом была программа ВочДог
только не смейтесь. верещук и ко устроили в бизнес центре презентацию ее как кандидата
а теперь внимание
1. главным пиарходом было то что она обещает построить второе кольцо (на самом деле полукольцо) к которому она не может иметь никакого отношения ни территориально (кольцо в области) ни финансово (кольцо в области)
2. строить его будут по слегка переделанному проекту китайцев (китайцев кинули первый раз)
3.. строить будет неизвестно кто а не китайцы (кинули китайцев второй раз)
4. дорога будет платная как китайцы планировали
5. год назад с китайцами подписали меморандум. они его просто похерили!!!!!
Она это только может озвучить, в качестве пиар-хода.
https://www.youtube.com/watch?v=zEtLUWs8JEY
Пока будет Кличко у власти, метро нам не видать!