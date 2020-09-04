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В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ

В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ

Против главы Киева Виталия Кличко накануне местных выборов задействовали технологии черного pr.

 Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс конференции в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись 2 издания многотысячным тиражом с элементами черного pr относительно городского головы Киева.

"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на 8 страниц, где распространялись элементы черного Pr против Киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15000 и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть, Александр Дубинский работает не только в формате телеграмм-канала, активные и старые технологии с элементами черного Pr активно используются ", - отметил Алексей Кошель.

Второй газетой, содержащей признаки черного Pr против Виталия Кличко была газета политической партии "Рідна країна".

Как сообщалось ранее, по результатам соцопросов, Виталий Кличко является лидером избирательной гонки за пост мэра Киева - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве, было опрошено 2025 респондентов.

Автор: 

Кличко Виталий (4637) черный пиар (64)


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Топ комментарии
+26
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 7563
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04.09.2020 17:56
+25
Пора уже удовлетворить желание дубинского и вдуть его в тупой собачий рот
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04.09.2020 17:51
+23
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 9467
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04.09.2020 17:58
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Пора уже удовлетворить желание дубинского и вдуть его в тупой собачий рот
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04.09.2020 17:51 Ответить
В роли вдувальщика должен выступить Кива, ибо это не совсем гигиенично.
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04.09.2020 17:56 Ответить
они в одной команде)))
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04.09.2020 18:08 Ответить
та вы шо и шо вдуть и скока человек должно вдувать?
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04.09.2020 18:11 Ответить
Дивлячись на дубінського, розумієш, що бійці Вермахта куєм груші колотили, а не свою роботу Як вони могли діда й бабу дубіни прогавити?... Куй його знає. Сцуки рукосракі.
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04.09.2020 19:10 Ответить
Против Филатова в Днепре много дерьма вылито . Если люди тупые , то наступят на зелёные грабли , как год назад .
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04.09.2020 17:52 Ответить
Та он сросся с строительной мафией - вы че слепни все , понятно что Зеленые черти но Кличкой мразь конченая - своими титулами прикрывает оголтелую коруппцию ...
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04.09.2020 17:55 Ответить
Зелень, так иди в суд и расскажи про это.Все суды и все что можно вы уже прихватили. Бери документы и иди жалуйся.
Никто еще не доказазал, что Кличко связался с мафией.
А для Киева он сделал немало и киевляне это видят.
Так что пшли на... Виталя лучший
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04.09.2020 18:05 Ответить
ты Дурачек - посмотри как Кан застроил Киев - только сквер с Заксом - при каком нормальном Мере такое могло быть ...
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04.09.2020 18:18 Ответить
Пукнул? Тебе запоребрик!
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04.09.2020 21:13 Ответить
Меньше воровать ему надо
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04.09.2020 18:01 Ответить
Вы уже эти сказки про Пороха рассказывали. И что из этого вышло мы видим.
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04.09.2020 18:07 Ответить
Какие сказки? За мост бабки распилили.Метро тоже самое.
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04.09.2020 18:16 Ответить
Гнида продажна коломойська, де і коли, Віталик в тебе щось вкрав??????
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04.09.2020 21:14 Ответить
Тормоз,я про филатова написал
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04.09.2020 22:07 Ответить
Не трогайте Виталю, а то в нос.
лучшего точно не найдете.или хотите катманду на тросиках?
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04.09.2020 17:53 Ответить
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 6085
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04.09.2020 17:53 Ответить
Якщо стежити за справами країни через медіа, картинка завжди буде викривленою. Треба або жити тут, або часто приїждждати і будувати в реалі надійні людські зв'язки, свою власну «інформаційну мережу». Навіть поїздка в таксі - це теж складова частина такої мережі. Таксисти ж виконують функцію не тільки транспортної, а й комунікаційної сітки, вони розмовляють з пасажирами. У мене як у письменниці є своя соціометрія (соціометрія - методика вивчення міжгрупових зв'язків - ред.), я мушу відчувати суспільний пульс. Письменник не може жити в бульбашці, мусить слухати, що і як говорять люди.
Я не можу вам рекомендувати, що, мовляв, якісь українські медіа кращі, а якісь гірші - зараз все гібридне, на одному ресурсі можуть бути вміщені і цілком якісні матеріали, й замовна фігня. Тому треба вміти все це читати й фільтрувати по ходу читання. Але я можу поділитися своїм способом «будування мережі», своїм способом виживання у цьому навмисно створеному інформаційному хаосі. Власне, ціла моя книжка «І знов влізаю я в танк…» - це й є відповідь на Ваші питання. Думаю, це те найголовніше, що може письменник на фронті сьогоднішньої інформаційної війни: ввімкнути в читачах процес думання і пошук власних каналів інформації. Тільки таким чином людина отримує змогу бути в адекваті - а значить, бути захищеною. Бо війни ХХІ століття точаться, і надалі точитимуться саме за терені людського мозку. Мета нових диктаторів - інсталювати через інформаційні канали на цілі суспільства ту картину світу, яка не має нічого спільного з реальністю і не дозволить вам вчасно прийняти рішення в інтересах власної безпеки. Отож головне - триматися реалу і не з'їхати у віртуал. - О. Забужко http://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 18:11 Ответить
Кстати, говорят над Рыбальским уже второй день летает кандидатка в мэры Киева, некая Верещук. И поэтому там пробки. Кто в курсе?
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04.09.2020 18:29 Ответить
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 604
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04.09.2020 18:37 Ответить
Ну да Кличко же не коруппционер а очень класный мер ...
******* - до чего Киев довел с рожей покерфейс ...
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04.09.2020 17:54 Ответить
С белым пиаром у команды клоунов, как то не складываются отношения.
Тк ни программы действий, ни плана развития города у них, естественно нет.
Вот и поливают г-ном: дешево, сердито и востребовано!
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04.09.2020 17:54 Ответить
Кажуть, ті газети розкидала якась жінка в жовтому плащі, яка літала у небі на зеленій парасольці.
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04.09.2020 17:55 Ответить
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 7563
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04.09.2020 17:56 Ответить
Белого пиара нет, а так хоть какой-то
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04.09.2020 17:56 Ответить
Я не его фанат , я не киевлянин , я просто против цирка .
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04.09.2020 17:57 Ответить
Кличко, до речі, смалить так, як смалити можуть не всі. Точніше, не тільки лише всі, зебіли з СН точно не можуть видавати такі перли, як Кличко - у нього так виходить, що це стає мемами, а у слуг якийсь бл*дський цирк.
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04.09.2020 18:03 Ответить
Я теж ...
На мій погляд там є 2 кандидата , про яких можна говорити - Кличко та Притула .
Про інших можна матюкатися або ржати
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04.09.2020 21:57 Ответить
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 9467
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04.09.2020 17:58 Ответить
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04.09.2020 19:01 Ответить
Ну это пожалуй лишнее.. Достаточно набраться сил и посмотреть и послушать ежедневные информ. выступления по ковиду от Виталика.. Газеты это не так наглядно.., пустая трата денег. Достаточно просто больше приглашать Кличко на ТВ и давать ему "высказаться" и все.. ( это как бывшему мэру Леониду Черновецкому - дать "попеть"..)
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04.09.2020 17:59 Ответить
Ууу-уу! Кличко чай п'є з цукором! Доколє!
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04.09.2020 17:59 Ответить
Хватить срачів, думаймо, щоб ми змогли стати силою.....У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 7537
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04.09.2020 18:00 Ответить
про яке місцеве самоврядування мова..? у Києві навіть немає районних рад..4 млн населення є, а виборних райрад рад немає..тільки міськрада..
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04.09.2020 18:06 Ответить
оо, это известный петькин дупосос, што предлагает виталям, строить мосты вместе?? только вы нам секретаря??
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04.09.2020 21:45 Ответить
стадо все одно за віталю проголосує..бо розумний та красивий..
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04.09.2020 18:01 Ответить
...ты по этим же принципам голосовало за нынешнего президёныша?
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04.09.2020 18:07 Ответить
за попереднього..але виявилося лише брехливим криводушним лицеміром..
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04.09.2020 18:10 Ответить
Ясно ! Ти хотів, щоб він був "своім русскім парнєм.."
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04.09.2020 18:56 Ответить
ви геній..
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04.09.2020 19:04 Ответить
....а оказался "своім русскім генералом"
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04.09.2020 21:42 Ответить
....і лючший мер....
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04.09.2020 21:40 Ответить
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 8828
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04.09.2020 18:02 Ответить
усьо реклама, крім некролога
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04.09.2020 18:02 Ответить
Белым по-черному??
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04.09.2020 18:03 Ответить
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 9267

...
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04.09.2020 18:05 Ответить
Небось, написали, что Кличко - первый за 60 лет мер, не построивший ни одной станции метро!

Злопыхатели проклятые!
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04.09.2020 18:06 Ответить
Констататоры. При чем тут прокятые?! Это Кличко бил себя в грудь, а не злопыхатели, когда в прошлый раз избирался! И на Троещину, и на Виноградарь, и даже Львівську браму.
Деньги есть, Метрострой без работы сидит, что мешало 5 лет?
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04.09.2020 20:28 Ответить
Немає на Верещук Парасюка, з ногою в рило.
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04.09.2020 18:12 Ответить
Бо поросюк працює на Беню разом з семеном семенченком. Поросюку зараз не комільфо ногою в рило, бо в Бєні зараз хвінансовий кризис.
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04.09.2020 21:18 Ответить
Пора братьям вспомнить основную профессию и черный пиар отвелится вместе с челюстями пиарщиков и это будет правильно и главное по закону зеленых долбодятлов
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04.09.2020 18:18 Ответить
Накрывает осень пеленой дождей - оголяя нервы психов и вождей.. (с)
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04.09.2020 18:23 Ответить
Политики - грязные падлы.
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04.09.2020 18:30 Ответить
100%. Но в политику с читыми руками не влезешь.
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04.09.2020 18:37 Ответить
Вот поэтому порядочных людей там нет. Они там не выживут.
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04.09.2020 18:45 Ответить
А главный прием украинских политиков - оболгать и обосрать конкурентов - и Пабеда на выборах.
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04.09.2020 18:47 Ответить
А укролохи открыв рот, слушают это и верят. Потому что мозгов нет и думать не приучены. Тако электорат очень выгоден аферистам
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04.09.2020 18:51 Ответить
А шо, є білий піар чи "галуубой"??
🤣
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04.09.2020 18:43 Ответить
Вообще то черный пиар должен преследоваться в уголовном порядке.
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04.09.2020 18:47 Ответить
Дубинський досяг мети на президентських і парламентсьих виборах за рахунок чорного піару проти Порошенка. І зараз, з таким населенням, половина якого довіряє зеленському, в нього є всі шанси. Нема в світі дурніших за українців. Раніше так не вважала.
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04.09.2020 18:50 Ответить
Это что, первые выборы?
Как неожиданно!
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04.09.2020 18:54 Ответить
то фигня. газетки и прочее. то как обычно косатая стартанула раньше

только что на Прямом была программа ВочДог
только не смейтесь. верещук и ко устроили в бизнес центре презентацию ее как кандидата
а теперь внимание
1. главным пиарходом было то что она обещает построить второе кольцо (на самом деле полукольцо) к которому она не может иметь никакого отношения ни территориально (кольцо в области) ни финансово (кольцо в области)
2. строить его будут по слегка переделанному проекту китайцев (китайцев кинули первый раз)
3.. строить будет неизвестно кто а не китайцы (кинули китайцев второй раз)
4. дорога будет платная как китайцы планировали
5. год назад с китайцами подписали меморандум. они его просто похерили!!!!!
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04.09.2020 18:57 Ответить
Вообще-то выше написанное - это мансы Укравтодора, но никак не верещучки. Так и представляю, как она строит это полукольцо. ))
Она это только может озвучить, в качестве пиар-хода.
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04.09.2020 20:17 Ответить
сегодняшняя передача

https://www.youtube.com/watch?v=zEtLUWs8JEY
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04.09.2020 20:30 Ответить
Летающая баба жопинс листоаки разбросала?
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04.09.2020 19:11 Ответить
Весь квартал во главе с паяцем работает на хрипатую рагулю, бабла не жалеют, да и понятно, не свои же.
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04.09.2020 19:15 Ответить
Наверно распечатали его еще прошлые предвыборные обещания построить метро на https://ru.slovoidilo.ua/promise/23483.html Троещину , http://news.bigmir.net/capital/1055900-Klichko--V-etom-godu-nachnem-stroit--metro-na-Vinogradar- Виноградарь , https://focus.ua/politics/356230 Львівську Браму .
Пока будет Кличко у власти, метро нам не видать!
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04.09.2020 20:20 Ответить
Мабуть тебе, кацарилого цапа туди треба поставити? Віталік чесна і порядна людина і ні в кого нічого не вкрав
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04.09.2020 21:22 Ответить
лучшим мером обзывают?? какая разница: масса никуда не делась, проголосуют, виталя, это твои штабисты шутят, или всё таки рестораторы по-сурёзному, и них в голове хватит??
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04.09.2020 21:38 Ответить
А КЛИЧКО ТО ОТ АГНЕТУШИТЕЛЯ РАБОТАЕТ !!!
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05.09.2020 04:34 Ответить
Що означає чорний піар? Це або дезінформація або факти діяльності (бездіяльності) мера які б він хотів приховати! Томенко пише про "Мільярдні оборудки на мостах", а саме Подільсько-Воскресенській міст та Шулявський. Де ж там неправда? Пишуть також, що Льодовий стадіон так ніколи і не відкриють, а на його місці побудують ТРЦ Південний. Також ще будівництво торгового центру над станцією метро Героїв Дніпра, проти якого, до речі, було зібрано на сайті Електронні петиції від КМР 10367 підписів у 2016 році, але він був все одно побудований! І багато інших "подвигів" київської влади на чолі з боксером. Тож хай воно не робить чорних справ і тоді не буде мати чорного піару!
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05.09.2020 08:03 Ответить
 
 