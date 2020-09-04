В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ

Против главы Киева Виталия Кличко накануне местных выборов задействовали технологии черного pr.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс конференции в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись 2 издания многотысячным тиражом с элементами черного pr относительно городского головы Киева.

"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на 8 страниц, где распространялись элементы черного Pr против Киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15000 и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть, Александр Дубинский работает не только в формате телеграмм-канала, активные и старые технологии с элементами черного Pr активно используются ", - отметил Алексей Кошель.

Второй газетой, содержащей признаки черного Pr против Виталия Кличко была газета политической партии "Рідна країна".

Как сообщалось ранее, по результатам соцопросов, Виталий Кличко является лидером избирательной гонки за пост мэра Киева - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве, было опрошено 2025 респондентов.