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У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ

У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ

Проти голови Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів задіяли технології чорного Рr.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції в Інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Кошеля, останнім часом у Києві поширювалися 2 видання багатотисячним тиражем з елементами чорного Рr проти міського голови Києва.

"Перше це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи чорного Pr проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує що неофіційні наклади можуть бути значно більшими, або додруковуються. Тобто, Олександр Дубінський працює не лише в форматі телеграм-каналу, активні і старі технології з елементами чорного Pr активно використовуються", - зазначив Олексій Кошель.

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Другою газетою, що містить ознаки чорного Pr проти Віталія Кличка була газета політичної партії "Рідна країна".

Як повідомлялося раніше, за результатами соцопитувань, Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва - за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 у Києві, було опитано 2025 респондентів.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) чорний піар (36)


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Топ коментарі
+26
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 7563
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04.09.2020 17:56
+25
Пора уже удовлетворить желание дубинского и вдуть его в тупой собачий рот
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04.09.2020 17:51
+23
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 9467
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04.09.2020 17:58
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Пора уже удовлетворить желание дубинского и вдуть его в тупой собачий рот
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04.09.2020 17:51 Відповісти
В роли вдувальщика должен выступить Кива, ибо это не совсем гигиенично.
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04.09.2020 17:56 Відповісти
они в одной команде)))
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04.09.2020 18:08 Відповісти
та вы шо и шо вдуть и скока человек должно вдувать?
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04.09.2020 18:11 Відповісти
Дивлячись на дубінського, розумієш, що бійці Вермахта куєм груші колотили, а не свою роботу Як вони могли діда й бабу дубіни прогавити?... Куй його знає. Сцуки рукосракі.
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04.09.2020 19:10 Відповісти
Против Филатова в Днепре много дерьма вылито . Если люди тупые , то наступят на зелёные грабли , как год назад .
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04.09.2020 17:52 Відповісти
Та он сросся с строительной мафией - вы че слепни все , понятно что Зеленые черти но Кличкой мразь конченая - своими титулами прикрывает оголтелую коруппцию ...
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04.09.2020 17:55 Відповісти
Зелень, так иди в суд и расскажи про это.Все суды и все что можно вы уже прихватили. Бери документы и иди жалуйся.
Никто еще не доказазал, что Кличко связался с мафией.
А для Киева он сделал немало и киевляне это видят.
Так что пшли на... Виталя лучший
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04.09.2020 18:05 Відповісти
ты Дурачек - посмотри как Кан застроил Киев - только сквер с Заксом - при каком нормальном Мере такое могло быть ...
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04.09.2020 18:18 Відповісти
Пукнул? Тебе запоребрик!
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04.09.2020 21:13 Відповісти
Меньше воровать ему надо
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04.09.2020 18:01 Відповісти
Вы уже эти сказки про Пороха рассказывали. И что из этого вышло мы видим.
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04.09.2020 18:07 Відповісти
Какие сказки? За мост бабки распилили.Метро тоже самое.
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04.09.2020 18:16 Відповісти
Гнида продажна коломойська, де і коли, Віталик в тебе щось вкрав??????
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04.09.2020 21:14 Відповісти
Тормоз,я про филатова написал
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04.09.2020 22:07 Відповісти
Не трогайте Виталю, а то в нос.
лучшего точно не найдете.или хотите катманду на тросиках?
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04.09.2020 17:53 Відповісти
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 6085
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04.09.2020 17:53 Відповісти
Якщо стежити за справами країни через медіа, картинка завжди буде викривленою. Треба або жити тут, або часто приїждждати і будувати в реалі надійні людські зв'язки, свою власну «інформаційну мережу». Навіть поїздка в таксі - це теж складова частина такої мережі. Таксисти ж виконують функцію не тільки транспортної, а й комунікаційної сітки, вони розмовляють з пасажирами. У мене як у письменниці є своя соціометрія (соціометрія - методика вивчення міжгрупових зв'язків - ред.), я мушу відчувати суспільний пульс. Письменник не може жити в бульбашці, мусить слухати, що і як говорять люди.
Я не можу вам рекомендувати, що, мовляв, якісь українські медіа кращі, а якісь гірші - зараз все гібридне, на одному ресурсі можуть бути вміщені і цілком якісні матеріали, й замовна фігня. Тому треба вміти все це читати й фільтрувати по ходу читання. Але я можу поділитися своїм способом «будування мережі», своїм способом виживання у цьому навмисно створеному інформаційному хаосі. Власне, ціла моя книжка «І знов влізаю я в танк…» - це й є відповідь на Ваші питання. Думаю, це те найголовніше, що може письменник на фронті сьогоднішньої інформаційної війни: ввімкнути в читачах процес думання і пошук власних каналів інформації. Тільки таким чином людина отримує змогу бути в адекваті - а значить, бути захищеною. Бо війни ХХІ століття точаться, і надалі точитимуться саме за терені людського мозку. Мета нових диктаторів - інсталювати через інформаційні канали на цілі суспільства ту картину світу, яка не має нічого спільного з реальністю і не дозволить вам вчасно прийняти рішення в інтересах власної безпеки. Отож головне - триматися реалу і не з'їхати у віртуал. - О. Забужко http://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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04.09.2020 18:11 Відповісти
Кстати, говорят над Рыбальским уже второй день летает кандидатка в мэры Киева, некая Верещук. И поэтому там пробки. Кто в курсе?
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04.09.2020 18:29 Відповісти
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 604
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04.09.2020 18:37 Відповісти
Ну да Кличко же не коруппционер а очень класный мер ...
******* - до чего Киев довел с рожей покерфейс ...
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04.09.2020 17:54 Відповісти
С белым пиаром у команды клоунов, как то не складываются отношения.
Тк ни программы действий, ни плана развития города у них, естественно нет.
Вот и поливают г-ном: дешево, сердито и востребовано!
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04.09.2020 17:54 Відповісти
Кажуть, ті газети розкидала якась жінка в жовтому плащі, яка літала у небі на зеленій парасольці.
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04.09.2020 17:55 Відповісти
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 7563
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04.09.2020 17:56 Відповісти
Белого пиара нет, а так хоть какой-то
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04.09.2020 17:56 Відповісти
Я не его фанат , я не киевлянин , я просто против цирка .
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04.09.2020 17:57 Відповісти
Кличко, до речі, смалить так, як смалити можуть не всі. Точніше, не тільки лише всі, зебіли з СН точно не можуть видавати такі перли, як Кличко - у нього так виходить, що це стає мемами, а у слуг якийсь бл*дський цирк.
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04.09.2020 18:03 Відповісти
Я теж ...
На мій погляд там є 2 кандидата , про яких можна говорити - Кличко та Притула .
Про інших можна матюкатися або ржати
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04.09.2020 21:57 Відповісти
В Киеве раздают газеты с черным пиаром против Кличко, - КИУ - Цензор.НЕТ 9467
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04.09.2020 17:58 Відповісти
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04.09.2020 19:01 Відповісти
Ну это пожалуй лишнее.. Достаточно набраться сил и посмотреть и послушать ежедневные информ. выступления по ковиду от Виталика.. Газеты это не так наглядно.., пустая трата денег. Достаточно просто больше приглашать Кличко на ТВ и давать ему "высказаться" и все.. ( это как бывшему мэру Леониду Черновецкому - дать "попеть"..)
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04.09.2020 17:59 Відповісти
Ууу-уу! Кличко чай п'є з цукором! Доколє!
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04.09.2020 17:59 Відповісти
Хватить срачів, думаймо, щоб ми змогли стати силою.....У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 7537
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04.09.2020 18:00 Відповісти
про яке місцеве самоврядування мова..? у Києві навіть немає районних рад..4 млн населення є, а виборних райрад рад немає..тільки міськрада..
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04.09.2020 18:06 Відповісти
оо, это известный петькин дупосос, што предлагает виталям, строить мосты вместе?? только вы нам секретаря??
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04.09.2020 21:45 Відповісти
стадо все одно за віталю проголосує..бо розумний та красивий..
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04.09.2020 18:01 Відповісти
...ты по этим же принципам голосовало за нынешнего президёныша?
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04.09.2020 18:07 Відповісти
за попереднього..але виявилося лише брехливим криводушним лицеміром..
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04.09.2020 18:10 Відповісти
Ясно ! Ти хотів, щоб він був "своім русскім парнєм.."
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04.09.2020 18:56 Відповісти
ви геній..
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04.09.2020 19:04 Відповісти
....а оказался "своім русскім генералом"
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04.09.2020 21:42 Відповісти
....і лючший мер....
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04.09.2020 21:40 Відповісти
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 8828
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04.09.2020 18:02 Відповісти
усьо реклама, крім некролога
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04.09.2020 18:02 Відповісти
Белым по-черному??
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04.09.2020 18:03 Відповісти
У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ - Цензор.НЕТ 9267

...
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04.09.2020 18:05 Відповісти
Небось, написали, что Кличко - первый за 60 лет мер, не построивший ни одной станции метро!

Злопыхатели проклятые!
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04.09.2020 18:06 Відповісти
Констататоры. При чем тут прокятые?! Это Кличко бил себя в грудь, а не злопыхатели, когда в прошлый раз избирался! И на Троещину, и на Виноградарь, и даже Львівську браму.
Деньги есть, Метрострой без работы сидит, что мешало 5 лет?
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04.09.2020 20:28 Відповісти
Немає на Верещук Парасюка, з ногою в рило.
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04.09.2020 18:12 Відповісти
Бо поросюк працює на Беню разом з семеном семенченком. Поросюку зараз не комільфо ногою в рило, бо в Бєні зараз хвінансовий кризис.
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04.09.2020 21:18 Відповісти
Пора братьям вспомнить основную профессию и черный пиар отвелится вместе с челюстями пиарщиков и это будет правильно и главное по закону зеленых долбодятлов
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04.09.2020 18:18 Відповісти
Накрывает осень пеленой дождей - оголяя нервы психов и вождей.. (с)
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04.09.2020 18:23 Відповісти
Политики - грязные падлы.
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04.09.2020 18:30 Відповісти
100%. Но в политику с читыми руками не влезешь.
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04.09.2020 18:37 Відповісти
Вот поэтому порядочных людей там нет. Они там не выживут.
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04.09.2020 18:45 Відповісти
А главный прием украинских политиков - оболгать и обосрать конкурентов - и Пабеда на выборах.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
А укролохи открыв рот, слушают это и верят. Потому что мозгов нет и думать не приучены. Тако электорат очень выгоден аферистам
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04.09.2020 18:51 Відповісти
А шо, є білий піар чи "галуубой"??
🤣
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04.09.2020 18:43 Відповісти
Вообще то черный пиар должен преследоваться в уголовном порядке.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
Дубинський досяг мети на президентських і парламентсьих виборах за рахунок чорного піару проти Порошенка. І зараз, з таким населенням, половина якого довіряє зеленському, в нього є всі шанси. Нема в світі дурніших за українців. Раніше так не вважала.
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04.09.2020 18:50 Відповісти
Это что, первые выборы?
Как неожиданно!
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04.09.2020 18:54 Відповісти
то фигня. газетки и прочее. то как обычно косатая стартанула раньше

только что на Прямом была программа ВочДог
только не смейтесь. верещук и ко устроили в бизнес центре презентацию ее как кандидата
а теперь внимание
1. главным пиарходом было то что она обещает построить второе кольцо (на самом деле полукольцо) к которому она не может иметь никакого отношения ни территориально (кольцо в области) ни финансово (кольцо в области)
2. строить его будут по слегка переделанному проекту китайцев (китайцев кинули первый раз)
3.. строить будет неизвестно кто а не китайцы (кинули китайцев второй раз)
4. дорога будет платная как китайцы планировали
5. год назад с китайцами подписали меморандум. они его просто похерили!!!!!
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04.09.2020 18:57 Відповісти
Вообще-то выше написанное - это мансы Укравтодора, но никак не верещучки. Так и представляю, как она строит это полукольцо. ))
Она это только может озвучить, в качестве пиар-хода.
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04.09.2020 20:17 Відповісти
сегодняшняя передача

https://www.youtube.com/watch?v=zEtLUWs8JEY
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04.09.2020 20:30 Відповісти
Летающая баба жопинс листоаки разбросала?
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04.09.2020 19:11 Відповісти
Весь квартал во главе с паяцем работает на хрипатую рагулю, бабла не жалеют, да и понятно, не свои же.
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04.09.2020 19:15 Відповісти
Наверно распечатали его еще прошлые предвыборные обещания построить метро на https://ru.slovoidilo.ua/promise/23483.html Троещину , http://news.bigmir.net/capital/1055900-Klichko--V-etom-godu-nachnem-stroit--metro-na-Vinogradar- Виноградарь , https://focus.ua/politics/356230 Львівську Браму .
Пока будет Кличко у власти, метро нам не видать!
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04.09.2020 20:20 Відповісти
Мабуть тебе, кацарилого цапа туди треба поставити? Віталік чесна і порядна людина і ні в кого нічого не вкрав
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04.09.2020 21:22 Відповісти
лучшим мером обзывают?? какая разница: масса никуда не делась, проголосуют, виталя, это твои штабисты шутят, или всё таки рестораторы по-сурёзному, и них в голове хватит??
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04.09.2020 21:38 Відповісти
А КЛИЧКО ТО ОТ АГНЕТУШИТЕЛЯ РАБОТАЕТ !!!
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05.09.2020 04:34 Відповісти
Що означає чорний піар? Це або дезінформація або факти діяльності (бездіяльності) мера які б він хотів приховати! Томенко пише про "Мільярдні оборудки на мостах", а саме Подільсько-Воскресенській міст та Шулявський. Де ж там неправда? Пишуть також, що Льодовий стадіон так ніколи і не відкриють, а на його місці побудують ТРЦ Південний. Також ще будівництво торгового центру над станцією метро Героїв Дніпра, проти якого, до речі, було зібрано на сайті Електронні петиції від КМР 10367 підписів у 2016 році, але він був все одно побудований! І багато інших "подвигів" київської влади на чолі з боксером. Тож хай воно не робить чорних справ і тоді не буде мати чорного піару!
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05.09.2020 08:03 Відповісти
 
 