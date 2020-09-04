У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ

Проти голови Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів задіяли технології чорного Рr.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції в Інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Кошеля, останнім часом у Києві поширювалися 2 видання багатотисячним тиражем з елементами чорного Рr проти міського голови Києва.

"Перше це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи чорного Pr проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує що неофіційні наклади можуть бути значно більшими, або додруковуються. Тобто, Олександр Дубінський працює не лише в форматі телеграм-каналу, активні і старі технології з елементами чорного Pr активно використовуються", - зазначив Олексій Кошель.

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Другою газетою, що містить ознаки чорного Pr проти Віталія Кличка була газета політичної партії "Рідна країна".

Як повідомлялося раніше, за результатами соцопитувань, Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва - за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 у Києві, було опитано 2025 респондентів.