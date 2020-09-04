У Києві роздають газети з чорним піаром проти Кличка, - КВУ
Проти голови Києва Віталія Кличка напередодні місцевих виборів задіяли технології чорного Рr.
Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції в Інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".
За словами Кошеля, останнім часом у Києві поширювалися 2 видання багатотисячним тиражем з елементами чорного Рr проти міського голови Києва.
"Перше це інформаційна листівка народного депутата Олександра Дубінського яка ззовні нагадує газету на 8 сторінок, де були поширені елементи чорного Pr проти Київського міського голови Віталія Кличка. Наклад газети достатньо великий - це 15 тисяч і практика показує що неофіційні наклади можуть бути значно більшими, або додруковуються. Тобто, Олександр Дубінський працює не лише в форматі телеграм-каналу, активні і старі технології з елементами чорного Pr активно використовуються", - зазначив Олексій Кошель.
Другою газетою, що містить ознаки чорного Pr проти Віталія Кличка була газета політичної партії "Рідна країна".
Як повідомлялося раніше, за результатами соцопитувань, Віталій Кличко є лідером виборчих перегонів за посаду мера Києва - за нього готові віддати голоси 44% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 у Києві, було опитано 2025 респондентів.
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Никто еще не доказазал, что Кличко связался с мафией.
А для Киева он сделал немало и киевляне это видят.
Так что пшли на... Виталя лучший
лучшего точно не найдете.или хотите катманду на тросиках?
Я не можу вам рекомендувати, що, мовляв, якісь українські медіа кращі, а якісь гірші - зараз все гібридне, на одному ресурсі можуть бути вміщені і цілком якісні матеріали, й замовна фігня. Тому треба вміти все це читати й фільтрувати по ходу читання. Але я можу поділитися своїм способом «будування мережі», своїм способом виживання у цьому навмисно створеному інформаційному хаосі. Власне, ціла моя книжка «І знов влізаю я в танк…» - це й є відповідь на Ваші питання. Думаю, це те найголовніше, що може письменник на фронті сьогоднішньої інформаційної війни: ввімкнути в читачах процес думання і пошук власних каналів інформації. Тільки таким чином людина отримує змогу бути в адекваті - а значить, бути захищеною. Бо війни ХХІ століття точаться, і надалі точитимуться саме за терені людського мозку. Мета нових диктаторів - інсталювати через інформаційні канали на цілі суспільства ту картину світу, яка не має нічого спільного з реальністю і не дозволить вам вчасно прийняти рішення в інтересах власної безпеки. Отож головне - триматися реалу і не з'їхати у віртуал. - О. Забужко http://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
******* - до чего Киев довел с рожей покерфейс ...
Тк ни программы действий, ни плана развития города у них, естественно нет.
Вот и поливают г-ном: дешево, сердито и востребовано!
На мій погляд там є 2 кандидата , про яких можна говорити - Кличко та Притула .
Про інших можна матюкатися або ржати
...
Злопыхатели проклятые!
Деньги есть, Метрострой без работы сидит, что мешало 5 лет?
🤣
Как неожиданно!
только что на Прямом была программа ВочДог
только не смейтесь. верещук и ко устроили в бизнес центре презентацию ее как кандидата
а теперь внимание
1. главным пиарходом было то что она обещает построить второе кольцо (на самом деле полукольцо) к которому она не может иметь никакого отношения ни территориально (кольцо в области) ни финансово (кольцо в области)
2. строить его будут по слегка переделанному проекту китайцев (китайцев кинули первый раз)
3.. строить будет неизвестно кто а не китайцы (кинули китайцев второй раз)
4. дорога будет платная как китайцы планировали
5. год назад с китайцами подписали меморандум. они его просто похерили!!!!!
Она это только может озвучить, в качестве пиар-хода.
https://www.youtube.com/watch?v=zEtLUWs8JEY
Пока будет Кличко у власти, метро нам не видать!