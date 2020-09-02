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Сьогодні ми запустили комплекс, який прокладатиме тунель метро на Виноградар, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Сьогодні ми запустили комплекс, який прокладатиме тунель метро на Виноградар, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко разом з метробудівниками урочисто запустив у роботу великий прохідницький комплекс, який буде прокладати тунель від майбутньої станції "Мостиська" до станції "Сирець".

"Сьогодні ми розпочали дуже важливий етап будівництва двох нових станцій метрополітену на Виноградар – "Мостицька" та "Проспект Правди". Великий прохідницький комплекс, що на честь дружини керівника проекту назвали "Галина" (є така традиція у метробудівців), розпочав сьогодні роботу", – зазначив Віталій Кличко.

Довжина комплексу становить 96 метрів. До цього в середині серпня за участю фахівців із Німеччини на тунелепрохідницький комплекс була встановлена нова планшайба діаметром понад 6 метрів, і вагою майже 60 тонн. Ця планшайба розроблена для проходки різного типу ґрунтів.

Віталій Кличко наголосив, що за місяць комплекс буде проходити близько 200 метрів під землею. І приблизно за шість місяців прокладе тунель у напрямку станції "Сирець" – довжиною в 1300 метрів. Також паралельно триває виготовлення огороджуючих конструкцій методом "стіна в ґрунті", що стануть основою тунелю.

"Триває і процес бетонування майбутніх стін перегону між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди". Спочатку там вирили величезні котловани, де пролягатимуть колії метрополітену. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій київського метро. Така конструкція пов’язана із особливостями інфраструктури району, – повідомив мер. – Щодо термінів побудови станцій – представники "Київметробуду" запевнили, що у повному обсязі отримують фінансування від міста. І роблять все, щоб у грудні 2021 року дві нових станції метро на Виноградар ми відкрили".

Віталій Кличко нагадав, що нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між цими двома станціями становитиме 3,7 кілометри.

Автор: Анастасія Потіха
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надо, надо голосовать за Кличка.

Вопросы есть, но... абы не очередное пархатое.
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02.09.2020 17:16 Відповісти
Мэр, как и глава кмда из Кличко - никакущий: распилы, схемы, откаты, решалово. Все его «мэрство» - это политика умения вовремя денюжку занести и лизнуть очередному хозяину поглубже. ..
Но те, кого выставляют ему в противовес - вообще за гранью абсолютного зла и идиотизма. Так что пока ещё придётся витале «погреть» это место для следующего действительно заслуживающей этой должности выдающейся личности
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02.09.2020 17:44 Відповісти
а как же баб-мер-лошадиное ипало?) чем немила вам?))
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02.09.2020 17:47 Відповісти
Выборы-выборы...
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02.09.2020 17:58 Відповісти
"Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев)" - интересна история такой традиции. И что на это сказал бы дедушка Зигмунд?
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02.09.2020 18:01 Відповісти
Винаградарь - оппа Киева...проживал там)))..
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02.09.2020 19:09 Відповісти
Ну не знаю, Троещина, вот где треш 😄
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02.09.2020 23:36 Відповісти
Києву повезло з Кличком
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02.09.2020 19:36 Відповісти
Просто частіше проводити вибори, як мерів. так і преза... тоді й результати будуть ряснішими
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02.09.2020 22:15 Відповісти
хорошо.
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03.09.2020 06:17 Відповісти
 
 