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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская призвала ООН направить наблюдательную миссию в Беларусь

Тихановская призвала ООН направить наблюдательную миссию в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к ООН в пятницу заявила, что ООН нужно как можно быстрее отправить международную группу наблюдателей в Беларусь с целью зафиксировать происходящее в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Беларуси, несмотря на жестокость полиции".

Тихановская отметила, что "на это указывают забастовки на крупнейших производствах Беларуси".

"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.

Тихановская также сказала о необходимости специального заседания Совета по правам человека ООН, которое было бы посвящено ситуации в Беларуси.

Кроме этого, она обратилась с призывом к ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим.

"Теперь мы, народ Беларуси, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы", - добавила она.

Тихановская призвала международное сообщество к санкциям в отношении лиц, ответственных за нарушения в ходе президентских выборов в Беларуси и насилие в стране.

"Я призываю международное сообщество использовать весь механизм для прекращения насилия, в том числе к санкциям в отношении отдельных лиц, которые совершили нарушения в ходе выборов и преступления против человечества", - заявила Тихановская, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в Беларуси.

Она считает, что нынешний президент Александр Лукашенко "больше не является представителем Беларуси".

"Белорусский народ - это законопослушные, мирные и ответственные люди с высоким чувством собственного достоинства", - добавила бывший кандидат в президенты.

Тихановская заявила, что белорусский народ готов к диалогу "со всеми странами, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Беларуси".

Автор: 

Беларусь (7889) ООН (4165) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+5
В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись".

Вот Тихановсая, например, проснулась в Латвии (или куда там она удрала?). В Белорусии у неё проснуться не получалось.
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04.09.2020 18:19
+5
"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3217668
Кто то не прав, так страну называют, кацапы, Света 100% не могла так назвать.
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04.09.2020 18:51
+4
Сара Либерман.
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04.09.2020 18:25
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В девичестве - Пилипчук.
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04.09.2020 18:15 Ответить
а пробабку как звали ?
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04.09.2020 18:19 Ответить
Сара Либерман.
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04.09.2020 18:25 Ответить
хммм...ищешь мордовские корни?
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04.09.2020 19:39 Ответить
Наша баба ! Но и у Лукавого тож Украинская фамилия !
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04.09.2020 19:00 Ответить
Что это она раздухарилась? Я так понимаю, Путе всё-равно, кто выиграет - она или бацька - они оба прокацапские.
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04.09.2020 18:16 Ответить
она оккупацию Крыма признала не законной
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04.09.2020 18:18 Ответить
С 10 раза.
А бацька никогда не признавал.
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04.09.2020 18:27 Ответить
о да, с её признаний нам сразу крым вернут
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04.09.2020 18:37 Ответить
чей бацька? Твой?
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04.09.2020 20:34 Ответить
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 5863
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04.09.2020 18:40 Ответить
Ти просто не пиз_и,бо ти покинула свій народ і втела в Латвію.
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04.09.2020 18:58 Ответить
Либо Жанна , либо нет . Вариантов нет .
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04.09.2020 18:17 Ответить
Д'арк
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04.09.2020 18:20 Ответить
Потенциальный преемник Меркель предлагает заморозить строительство Северного потока-2
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04.09.2020 18:17 Ответить
Поздно.Хуйло уже свою "миссию" направил.
Теперь и оон и другие момоны обосруца.
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04.09.2020 18:19 Ответить
В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись".

Вот Тихановсая, например, проснулась в Латвии (или куда там она удрала?). В Белорусии у неё проснуться не получалось.
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04.09.2020 18:19 Ответить
Если бы она осталась в Беларуси,то уже былабы рядом с мужем.
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04.09.2020 18:23 Ответить
А так рядом с её мужем те, кого она из прекрасного далёка призавает бастовать.
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04.09.2020 18:32 Ответить
Предприятия работают, сотен тысяч не наблюдаю. Хотя, из Литвы виднее. Все действия Тихановской направленны в пользу Путина. Какой хитрый план.
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04.09.2020 18:20 Ответить
А действия луки в чью пользу?
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04.09.2020 18:24 Ответить
А тот под себя работает. Надеется пройти между капель.
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04.09.2020 18:32 Ответить
Глас вопиющего в пустыне...
😇
Толька *****************..
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04.09.2020 18:21 Ответить
Как-то никак началось , чем-то ничем закончилось . Слишком много ваты в стране .
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04.09.2020 18:30 Ответить
Они застряли на уровне постсовка начала 90-х. Так что ничего удивительного.
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04.09.2020 18:33 Ответить
Как мы в 2004-м , только хуже . Главное , есть начало . Посмотрим .
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04.09.2020 18:38 Ответить
Вот вроде-бы и хочется верить,но факты,факты говорят о другом...Итак 3го сентября в Беларусь прибыл Мишустин(министр финансов РФ),решались вопросы интеграции Беларуси в РФ(я о "прогибе Луки талдычу с самого начала "ливаруции)Хоть один лидер "апазиции"поинтересовался-а что за вопросы там решаются?Ответ-НЕТ!Как будто им пофиг что будет с Беларусью!!!Вот и все,что нужно знать об "апазицыя"Беларуси..
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04.09.2020 18:28 Ответить
Там уже все давно решено.
Там просто вопрос в цене, что бацьке выпадет с этого.
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04.09.2020 18:50 Ответить
Харашо,но хоть одна "ливаруционерка" хоть заткнулась!?Решается будущее ТВОЕЙ страны-и ни один "апазицыонер" не высказал ничего...
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04.09.2020 18:54 Ответить
Немощная ООН только и может, что наблюдать
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04.09.2020 18:35 Ответить
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 2354
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04.09.2020 18:45 Ответить
Спочатку казали всім - не втручайтесь.
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04.09.2020 18:45 Ответить
Посееш ветер, пожнеш бурю)
Беларусы осуждали Майдан, похваливали бацьку и *****, пока сами не пришли к полной заднице.
И даже в этой ситуации им дошло только 10%.
Пожелаем им удачи, живе Беларусь)
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04.09.2020 18:45 Ответить
У всякому разі як було раніше в Білорусі вже не буде. Палюбому.
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04.09.2020 18:47 Ответить
девушка начинает утомлять...
если ето все, шо у беларусов есть против таракана? - то очень грустно.
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04.09.2020 18:47 Ответить
Ona igrajet pozetyvnuju rol na zapade.Jesli byla Belorus ejio zakryli,a tut vezde teper jej dveri otkryti i govorit kak lyder opoziciji na xuntovskuju vlast.
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04.09.2020 18:48 Ответить
Видасик, поменяй клавиатуру, или полностью снеси ПО, пишешь хорошо, но читать за"бывает.
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04.09.2020 18:57 Ответить
попробуйте - не сразу, но со временем получится.

https://www.lexilogos.com/keyboard
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04.09.2020 19:06 Ответить
Лучше бы ты дура призвала сябров травоядных вместо загинания задниц пред совками оружие в руки взять и показать кто в вашей стране хозяин - кремлядские жидомасоны или народ!
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04.09.2020 18:50 Ответить
"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3217668
Кто то не прав, так страну называют, кацапы, Света 100% не могла так назвать.
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04.09.2020 18:51 Ответить
Света все может.
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04.09.2020 18:55 Ответить
От таких пид"ров я ожидаю, как ты...
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04.09.2020 19:01 Ответить
І групу ліквідації на кухню кремля для обнуланего.
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04.09.2020 18:56 Ответить
При такій опозиціі довго ще Лукашенку керувати,тим більше вже відступилася Європа і америкоси. Своіх проблем видно вдосталь
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04.09.2020 19:02 Ответить
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 8617
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04.09.2020 19:04 Ответить
Вы наверное не понимаете. Эту миссию попросту не пустят. Предлог любой, да хоть коронавирус.
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04.09.2020 19:14 Ответить
А смысл. На Донбассе 6 лет наблюдают (из ресторанов и гостиниц).
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04.09.2020 19:22 Ответить
уХи у нее классные. Эльф?
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04.09.2020 19:22 Ответить
эльфовские
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04.09.2020 19:26 Ответить
РЛС - радиолокационная станция.
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04.09.2020 20:11 Ответить
Белорусь фсё
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04.09.2020 19:32 Ответить
А хто воно таке щоб робити подібні заклики?.............
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04.09.2020 19:33 Ответить
Тыц и не видно андрушу😂🌷
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04.09.2020 19:44 Ответить
Ви білоруси,якщо хочете змінити диктатора,повинні знайти і обрати грамотних політиків.
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04.09.2020 19:56 Ответить
Грамотных политиков найти не проблема. Проблема потом их из тюрьмы вытащить или из петли вынуть.
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04.09.2020 20:36 Ответить
А не такую выскочку, которая рвётся в президента, а то будет как в Украине, выбрали по дурости клоуна - пианиста, а теперь не знают, как от него сдыхаться.
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04.09.2020 23:26 Ответить
Можа хто бачыу?
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 1525
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04.09.2020 20:39 Ответить
Дура тупоголовая с куриными мозгами, кто ты такая есть, чтоб призывала, ты что - президент, министр какой-то??? Ты простая кухарка, домаработница, твоё дело телячее - обосралась - стой нюхай и не суй свой шнобель сопливый куда не следует.
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04.09.2020 23:20 Ответить
да она просто обкуренная...
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05.09.2020 05:11 Ответить
 
 