Тихановская призвала ООН направить наблюдательную миссию в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к ООН в пятницу заявила, что ООН нужно как можно быстрее отправить международную группу наблюдателей в Беларусь с целью зафиксировать происходящее в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Беларуси, несмотря на жестокость полиции".

Тихановская отметила, что "на это указывают забастовки на крупнейших производствах Беларуси".

"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.

Тихановская также сказала о необходимости специального заседания Совета по правам человека ООН, которое было бы посвящено ситуации в Беларуси.

Кроме этого, она обратилась с призывом к ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим.

"Теперь мы, народ Беларуси, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы", - добавила она.

Тихановская призвала международное сообщество к санкциям в отношении лиц, ответственных за нарушения в ходе президентских выборов в Беларуси и насилие в стране.

"Я призываю международное сообщество использовать весь механизм для прекращения насилия, в том числе к санкциям в отношении отдельных лиц, которые совершили нарушения в ходе выборов и преступления против человечества", - заявила Тихановская, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в Беларуси.

Она считает, что нынешний президент Александр Лукашенко "больше не является представителем Беларуси".

"Белорусский народ - это законопослушные, мирные и ответственные люди с высоким чувством собственного достоинства", - добавила бывший кандидат в президенты.

Тихановская заявила, что белорусский народ готов к диалогу "со всеми странами, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Беларуси".