Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська у зверненні до ООН у п'ятницю заявила, що ООН потрібно якомога швидше відправити міжнародну групу спостерігачів у Білорусь з метою зафіксувати те, що відбувається в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У своєму виступі вона зазначила: "Білоруси прокинулися. Точку неповернення пройдено. На це вказують щоденні виступи сотень тисяч людей по всій Білорусі, попри жорстокість поліції".

Тіхановська зазначила, що "на це вказують страйки на найбільших виробництвах Білорусі".

"Ми закликаємо ООН негайно направити міжнародну наглядову місію в Білорусь, щоб задокументувати ситуацію на місці подій", - сказала вона.

Тіхановська також сказала про необхідність спеціального засідання Ради з прав людини ООН, яке було би присвячене ситуації в Білорусі.

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Крім цього, вона звернулася із закликом до ООН засудити надмірне застосування сили білоруськими службами безпеки щодо протестувальників.

"Тепер ми, народ Білорусі, потребуємо допомоги ООН, щоб зупинити кричуще порушення прав людини і цинічну неповагу до права на людську гідність у центрі Європи", - додала вона.

Тіхановська закликала міжнародне співтовариство до санкцій щодо осіб, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі і насильство в країні.

"Я закликаю міжнародну спільноту використовувати весь механізм для припинення насильства, аж до санкцій проти окремих осіб, які вчинили порушення під час виборів і злочини проти людства", - заявила Тіхановська, виступаючи на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН із прав людини в Білорусі.

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Вона вважає, що нинішній президент Олександр Лукашенко "більше не є представником Білорусі".

"Білоруський народ - це законослухняні, мирні і відповідальні люди з високим почуттям власної гідності", - додала колишня кандидатка у президенти.

Тіхановська заявила, що білоруський народ готовий до діалогу "з усіма країнами, які поважають територіальну цілісність і суверенітет Білорусі".