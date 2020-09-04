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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь

Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська у зверненні до ООН у п'ятницю заявила, що ООН потрібно якомога швидше відправити міжнародну групу спостерігачів у Білорусь з метою зафіксувати те, що відбувається в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У своєму виступі вона зазначила: "Білоруси прокинулися. Точку неповернення пройдено. На це вказують щоденні виступи сотень тисяч людей по всій Білорусі, попри жорстокість поліції".

Тіхановська зазначила, що "на це вказують страйки на найбільших виробництвах Білорусі".

"Ми закликаємо ООН негайно направити міжнародну наглядову місію в Білорусь, щоб задокументувати ситуацію на місці подій", - сказала вона.

Тіхановська також сказала про необхідність спеціального засідання Ради з прав людини ООН, яке було би присвячене ситуації в Білорусі.

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Крім цього, вона звернулася із закликом до ООН засудити надмірне застосування сили білоруськими службами безпеки щодо протестувальників.

"Тепер ми, народ Білорусі, потребуємо допомоги ООН, щоб зупинити кричуще порушення прав людини і цинічну неповагу до права на людську гідність у центрі Європи", - додала вона.

Тіхановська закликала міжнародне співтовариство до санкцій щодо осіб, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі і насильство в країні.

"Я закликаю міжнародну спільноту використовувати весь механізм для припинення насильства, аж до санкцій проти окремих осіб, які вчинили порушення під час виборів і злочини проти людства", - заявила Тіхановська, виступаючи на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН із прав людини в Білорусі.

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Вона вважає, що нинішній президент Олександр Лукашенко "більше не є представником Білорусі".

"Білоруський народ - це законослухняні, мирні і відповідальні люди з високим почуттям власної гідності", - додала колишня кандидатка у президенти.

Тіхановська заявила, що білоруський народ готовий до діалогу "з усіма країнами, які поважають територіальну цілісність і суверенітет Білорусі".

Автор: 

Білорусь (7927) ООН (3343) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+5
В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись".

Вот Тихановсая, например, проснулась в Латвии (или куда там она удрала?). В Белорусии у неё проснуться не получалось.
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04.09.2020 18:19
+5
"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3217668
Кто то не прав, так страну называют, кацапы, Света 100% не могла так назвать.
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04.09.2020 18:51
+4
Сара Либерман.
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04.09.2020 18:25
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В девичестве - Пилипчук.
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04.09.2020 18:15 Відповісти
а пробабку как звали ?
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04.09.2020 18:19 Відповісти
Сара Либерман.
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04.09.2020 18:25 Відповісти
хммм...ищешь мордовские корни?
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04.09.2020 19:39 Відповісти
Наша баба ! Но и у Лукавого тож Украинская фамилия !
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04.09.2020 19:00 Відповісти
Что это она раздухарилась? Я так понимаю, Путе всё-равно, кто выиграет - она или бацька - они оба прокацапские.
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04.09.2020 18:16 Відповісти
она оккупацию Крыма признала не законной
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04.09.2020 18:18 Відповісти
С 10 раза.
А бацька никогда не признавал.
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04.09.2020 18:27 Відповісти
о да, с её признаний нам сразу крым вернут
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04.09.2020 18:37 Відповісти
чей бацька? Твой?
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 5863
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04.09.2020 18:40 Відповісти
Ти просто не пиз_и,бо ти покинула свій народ і втела в Латвію.
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04.09.2020 18:58 Відповісти
Либо Жанна , либо нет . Вариантов нет .
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04.09.2020 18:17 Відповісти
Д'арк
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04.09.2020 18:20 Відповісти
Потенциальный преемник Меркель предлагает заморозить строительство Северного потока-2
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04.09.2020 18:17 Відповісти
Поздно.Хуйло уже свою "миссию" направил.
Теперь и оон и другие момоны обосруца.
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04.09.2020 18:19 Відповісти
В совем выступлении она отметила: "Белорусы проснулись".

Вот Тихановсая, например, проснулась в Латвии (или куда там она удрала?). В Белорусии у неё проснуться не получалось.
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04.09.2020 18:19 Відповісти
Если бы она осталась в Беларуси,то уже былабы рядом с мужем.
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04.09.2020 18:23 Відповісти
А так рядом с её мужем те, кого она из прекрасного далёка призавает бастовать.
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04.09.2020 18:32 Відповісти
Предприятия работают, сотен тысяч не наблюдаю. Хотя, из Литвы виднее. Все действия Тихановской направленны в пользу Путина. Какой хитрый план.
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04.09.2020 18:20 Відповісти
А действия луки в чью пользу?
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04.09.2020 18:24 Відповісти
А тот под себя работает. Надеется пройти между капель.
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04.09.2020 18:32 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне...
😇
Толька *****************..
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04.09.2020 18:21 Відповісти
Как-то никак началось , чем-то ничем закончилось . Слишком много ваты в стране .
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04.09.2020 18:30 Відповісти
Они застряли на уровне постсовка начала 90-х. Так что ничего удивительного.
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04.09.2020 18:33 Відповісти
Как мы в 2004-м , только хуже . Главное , есть начало . Посмотрим .
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04.09.2020 18:38 Відповісти
Вот вроде-бы и хочется верить,но факты,факты говорят о другом...Итак 3го сентября в Беларусь прибыл Мишустин(министр финансов РФ),решались вопросы интеграции Беларуси в РФ(я о "прогибе Луки талдычу с самого начала "ливаруции)Хоть один лидер "апазиции"поинтересовался-а что за вопросы там решаются?Ответ-НЕТ!Как будто им пофиг что будет с Беларусью!!!Вот и все,что нужно знать об "апазицыя"Беларуси..
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04.09.2020 18:28 Відповісти
Там уже все давно решено.
Там просто вопрос в цене, что бацьке выпадет с этого.
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04.09.2020 18:50 Відповісти
Харашо,но хоть одна "ливаруционерка" хоть заткнулась!?Решается будущее ТВОЕЙ страны-и ни один "апазицыонер" не высказал ничего...
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04.09.2020 18:54 Відповісти
Немощная ООН только и может, что наблюдать
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04.09.2020 18:35 Відповісти
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 2354
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04.09.2020 18:45 Відповісти
Спочатку казали всім - не втручайтесь.
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04.09.2020 18:45 Відповісти
Посееш ветер, пожнеш бурю)
Беларусы осуждали Майдан, похваливали бацьку и *****, пока сами не пришли к полной заднице.
И даже в этой ситуации им дошло только 10%.
Пожелаем им удачи, живе Беларусь)
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04.09.2020 18:45 Відповісти
У всякому разі як було раніше в Білорусі вже не буде. Палюбому.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
девушка начинает утомлять...
если ето все, шо у беларусов есть против таракана? - то очень грустно.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
Ona igrajet pozetyvnuju rol na zapade.Jesli byla Belorus ejio zakryli,a tut vezde teper jej dveri otkryti i govorit kak lyder opoziciji na xuntovskuju vlast.
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04.09.2020 18:48 Відповісти
Видасик, поменяй клавиатуру, или полностью снеси ПО, пишешь хорошо, но читать за"бывает.
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04.09.2020 18:57 Відповісти
попробуйте - не сразу, но со временем получится.

https://www.lexilogos.com/keyboard
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04.09.2020 19:06 Відповісти
Лучше бы ты дура призвала сябров травоядных вместо загинания задниц пред совками оружие в руки взять и показать кто в вашей стране хозяин - кремлядские жидомасоны или народ!
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04.09.2020 18:50 Відповісти
"Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий", - сказала она.Источник: https://censor.net/ru/n3217668
Кто то не прав, так страну называют, кацапы, Света 100% не могла так назвать.
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04.09.2020 18:51 Відповісти
Света все может.
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04.09.2020 18:55 Відповісти
От таких пид"ров я ожидаю, как ты...
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04.09.2020 19:01 Відповісти
І групу ліквідації на кухню кремля для обнуланего.
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04.09.2020 18:56 Відповісти
При такій опозиціі довго ще Лукашенку керувати,тим більше вже відступилася Європа і америкоси. Своіх проблем видно вдосталь
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04.09.2020 19:02 Відповісти
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 8617
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04.09.2020 19:04 Відповісти
Вы наверное не понимаете. Эту миссию попросту не пустят. Предлог любой, да хоть коронавирус.
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04.09.2020 19:14 Відповісти
А смысл. На Донбассе 6 лет наблюдают (из ресторанов и гостиниц).
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04.09.2020 19:22 Відповісти
уХи у нее классные. Эльф?
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04.09.2020 19:22 Відповісти
эльфовские
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04.09.2020 19:26 Відповісти
РЛС - радиолокационная станция.
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04.09.2020 20:11 Відповісти
Белорусь фсё
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04.09.2020 19:32 Відповісти
А хто воно таке щоб робити подібні заклики?.............
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04.09.2020 19:33 Відповісти
Тыц и не видно андрушу😂🌷
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04.09.2020 19:44 Відповісти
Ви білоруси,якщо хочете змінити диктатора,повинні знайти і обрати грамотних політиків.
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04.09.2020 19:56 Відповісти
Грамотных политиков найти не проблема. Проблема потом их из тюрьмы вытащить или из петли вынуть.
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04.09.2020 20:36 Відповісти
А не такую выскочку, которая рвётся в президента, а то будет как в Украине, выбрали по дурости клоуна - пианиста, а теперь не знают, как от него сдыхаться.
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04.09.2020 23:26 Відповісти
Можа хто бачыу?
Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь - Цензор.НЕТ 1525
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04.09.2020 20:39 Відповісти
Дура тупоголовая с куриными мозгами, кто ты такая есть, чтоб призывала, ты что - президент, министр какой-то??? Ты простая кухарка, домаработница, твоё дело телячее - обосралась - стой нюхай и не суй свой шнобель сопливый куда не следует.
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04.09.2020 23:20 Відповісти
да она просто обкуренная...
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05.09.2020 05:11 Відповісти
 
 