Тіхановська уточнила позицію щодо Криму: Півострів відійшов іншій державі незаконно. ВIДЕО

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська не хотіла би, щоб питання статусу Криму "якось роз'єднало" білорусів.

Таку позицію вона висловила в інтерв'ю литовському ресурсу LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я була претендентом у кандидати, чи кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам. Але знову ж у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори. Ситуація з Кримом дуже складна, й у білорусів різні погляди на це питання і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас", - підкреслила Тіхановська.

Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку не відповіла на запитання про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні війна... Це дуже болюче питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

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