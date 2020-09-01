Тихановская уточнила позицию по Крыму: Полуостров отошел другому государству незаконно. ВИДЕО
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не хотела бы, чтобы вопрос статуса Крыма "как-то разъединил" белорусов.
Такую позицию она высказала в интервью литовскому ресурсу LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - подчеркнула Тихановская.
Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше ".
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Вы этому уже заранее радуетесь, кремлеботики?
В цивилизованных странах давно решили вопрос, говорить или не говорить правду умирающему от рака. Решили, что человек имеет право знать правду про себя, а ложь "во спасение" унижает.
Раша: "Невиноватая я, он сам пришел!"
тю!
вообще-то это не разъединение, а отделение нормальных людей от ватный дикарей
Ми їх не повчаємо, ми обговорюємо НА УКРАЇНСЬКОМУ форумі події, політиків сусідньої країни. Так, як обговорюємо події та політиків з інших країн. Трампа в США, Меркель в Німеччині чи пуйла в росії.
Можливо - де-юре ,Тіхановська й президент , але де-факто ,Лука . .
Для большинства русских, Беларусь Лукашенки - это идеальна модель удачной страны...., какой должна стать их РОССИЯ БУДУЩЕГО....
Тоесть симбиоз и удачное сочетание СССР и Русского Мира (русского языка, русской культуры, русского телевизора, русского антиамериканизма и т.д.), где все украинское, беларуское, татарское, башкирское, ерзянское, чувашское и другое национальное угнетается и уничтожается.....
Поэтому так подгорает у русни от событий в Беларуси....
https://censor.net/ru/comments/locate/3217001/019214c1-6956-7279-9833-3cbe9f8750de
это ИХ выбор. Наш Зеля В РАЗЫ ХУЖЕ. Потому что у нас уже открытая война, а Тихановская еще хочет пропетлять чтобы не ввязаться в войну с РФ. И я не вижу, чем это плохо, т.к. Беларусь в случае войны - ОБРЕЧЕНА.
може Крым аташол пописать в паРашу, в надежде что там вада появицца
...
Ця ідея варта уваги!
Коли я переводився з Криму на Полісся, мене лякали Чорнобилем... Я відповідав - "А яка різниця? Чорнобиль стоїть у гирлі Прип"яті, при впадінні в Дніпро. Та "зараза" потрапляє в Дніпро, він несе її до Каховки. По дорозі дніпровська вода додатково "збагачується" викидами промисловості всього Придніпров"я. Потім вона тече в Крим... А я буду на північному сході від Чорнобиля...".
украинское происхождение обязывает к более твёрдой и принципиальной позиции по вопросу оккупации Крыма.
даже не смешно.
Нагадаю всім зебілам - більше року назад, проукраїнська Влада постійно нагадувала чий Крим, а сьогодні зеВлада - навіть не згадує його, поступово привчивши всіх до цього!
И с какого-то перепугу уверены что при такой риторике митингующие сейчас беларусы будут ну капец как благодарны в будущем этим украинцам, которые и сейчас поливают грязью по методичкам Путина.
елки, как нас легко победить - это капец..
Судьба колонии рф предопределена. Нечего и рыпаться.
Мечты, мечты
...
Хоча в цілому, добре хоч так... хоч і боязливо, заїкаючись але по-троху вже нагається казати щось більш-менш схоже на правду з приводу статусу Криму. Це ще вона дає інтерв,ю вочевидь литовському ТБ, де відсиджується у країні цивілізованого світу, тому звісно що така ситуація вимагає від неї вже говорити правду та називати речі своїми іменами.
Особенно учитывая ватные мозги беларусов. и постепенно их менять.