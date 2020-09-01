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Тихановская уточнила позицию по Крыму: Полуостров отошел другому государству незаконно. ВИДЕО

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не хотела бы, чтобы вопрос статуса Крыма "как-то разъединил" белорусов.

Такую позицию она высказала в интервью литовскому ресурсу LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше ". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пытается оттянуть свой уход, говоря о непонятной конституционной реформе, - Тихановская

Автор: 

Беларусь (7891) Крым (26380) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+38
Отошёл? А Беларусь отошла к Германии в 1941 году или её мирно оккупировали?
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01.09.2020 16:15
+34
Угу. Вот Беларусь и отходит на московию. Сама. А Крым русня оккупировала.
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01.09.2020 16:14
+30
у полуострова нет ног и он не может ходить туда-сюда
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01.09.2020 16:09
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Страница 2 из 2
нетЪ твердости в голосе!, как у парашенка!!!)))
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01.09.2020 16:42 Ответить
Побачимо, наскільки "законно" Білорусь "відійде до складу "Саюзнага гасударства" та стане "Беларусским федеральным округом"...
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01.09.2020 16:44 Ответить
боюсь что увидим, а они еще радоавться будут, "затонивайна!"
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01.09.2020 16:45 Ответить
а Украине-то какое счастье будет - если Россия введет войска в Беларусь.


Вы этому уже заранее радуетесь, кремлеботики?
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02.09.2020 10:59 Ответить
нам никакого счастья про обоих раскладах, но тут может прилететь черный лебедь
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02.09.2020 11:44 Ответить
Тихановская боится потерять электорат, который колеблется, кому отдать голоса: за неё или за Лукашенка. Конечно, кто-то из колеблющихся, услышав от неё, что Крым - украинский, отойдёт от Тихановской, а кто-то, услышав такое от лидера, станет на её сторону. Рано или поздно надо говорить правду.
В цивилизованных странах давно решили вопрос, говорить или не говорить правду умирающему от рака. Решили, что человек имеет право знать правду про себя, а ложь "во спасение" унижает.
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01.09.2020 16:44 Ответить
Сторонник Лукашенко услышав такое перейдет на сторону Тихановской? Ну вы прям Бог аналитики.
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01.09.2020 16:46 Ответить
Я не писал про сторонников, я писал про колеблющихся, то есть про тех, которые всё больше сомневаются в Лукашенко. Их становится больше по мере увеличения количества избитых.
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01.09.2020 16:58 Ответить
да, сам взял и отошел. Непослушный какой полуостров.
Раша: "Невиноватая я, он сам пришел!"
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01.09.2020 16:44 Ответить
Бутерброд отрастил ноги.
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01.09.2020 16:49 Ответить
В самой РБ голосовали за Тихановскую, только в противовес Луке. Сама она "дура-дурой, двух слов связать не может". Это мой знакомый из Минска говорит (понимает ситуацию там, что кцпия поставила и на нее и на Луку, но сильно ослабленного). Когда "выйдет ее муж, то быстро ее под лавку загонит".
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01.09.2020 16:46 Ответить
Какая передача? Кто кому и что передавал?
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01.09.2020 16:53 Ответить
"не хотела бы, чтобы вопрос о крыме разъединял белорусов"

тю!
вообще-то это не разъединение, а отделение нормальных людей от ватный дикарей
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01.09.2020 16:53 Ответить
Значит ваты, которая считает Крым по какому-то рашенскому праву российским, там валом.
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01.09.2020 17:41 Ответить
валом, да
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01.09.2020 17:56 Ответить
у нас у самих президент - Зеленский, так что чья бы корова мычала. НЕ НЕМ поучать беларусов кого им выбирать и что думать про Крым, если у нас 73% выбрали президента с девизом "какая разница".
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02.09.2020 10:44 Ответить
Я вже Вам якось відповідала з цього приводу.
Ми їх не повчаємо, ми обговорюємо НА УКРАЇНСЬКОМУ форумі події, політиків сусідньої країни. Так, як обговорюємо події та політиків з інших країн. Трампа в США, Меркель в Німеччині чи пуйла в росії.
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02.09.2020 10:54 Ответить
А про мудрий нарід, що обрав Зєлю, я також пишу у відповідних темах.
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02.09.2020 10:55 Ответить
Ну й нічого ,, Крим отошол паРаші , точно так же ,як голоса ЗА Тіхановську , отошлі бацьку .. То чому білоруси бастують , незрозуміло .?!

Можливо - де-юре ,Тіхановська й президент , але де-факто ,Лука . .
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01.09.2020 16:56 Ответить
Так или иначе, но очень подвели беларусы своих русских братушек с этими протестами....

Для большинства русских, Беларусь Лукашенки - это идеальна модель удачной страны...., какой должна стать их РОССИЯ БУДУЩЕГО....
Тоесть симбиоз и удачное сочетание СССР и Русского Мира (русского языка, русской культуры, русского телевизора, русского антиамериканизма и т.д.), где все украинское, беларуское, татарское, башкирское, ерзянское, чувашское и другое национальное угнетается и уничтожается.....

Поэтому так подгорает у русни от событий в Беларуси....
https://censor.net/ru/comments/locate/3217001/019214c1-6956-7279-9833-3cbe9f8750de
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01.09.2020 16:59 Ответить
Нет никакой россии будущего. Недоимперия пошла на последний виток развала.
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01.09.2020 17:09 Ответить
В России полюбасу рванет.... Если даже Лукашенко не смог все забетонировать толстым слоем совка и руссизма... Беларуское так и прет из беларусов.... Флаг, погоня, язык.... То в России под 200 народов и национальностей.... рвать будет не по-детски....
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01.09.2020 17:29 Ответить
судя по количеству кремлеботов под этой новостью - в Рашке уже наперед думают, как поссорить будущую белорусскую власть, какой бы она не была,с украинцами. Чтобы беларусы потом вспомнили - КАК УКРАИНЦЫ ОБСИРАЛИ ИХ ВЫБОР ТИХАНОВСКОЙ.
это ИХ выбор. Наш Зеля В РАЗЫ ХУЖЕ. Потому что у нас уже открытая война, а Тихановская еще хочет пропетлять чтобы не ввязаться в войну с РФ. И я не вижу, чем это плохо, т.к. Беларусь в случае войны - ОБРЕЧЕНА.
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02.09.2020 10:43 Ответить
точка зрения определяется местом сидения...
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01.09.2020 17:00 Ответить
аташол???
може Крым аташол пописать в паРашу, в надежде что там вада появицца
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01.09.2020 17:05 Ответить
отойти может кусок сабачьего гавна, прилипшего к подошве, а рым захвачен русней при содействии ( бездействии) потужных мыролюбцев : пластыря шланга, кулявлобного бакайцынюка, витальки педальки, гебнявого наливайнера и тягнибыка.
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01.09.2020 17:06 Ответить
А чого це тебе Лугандонскер, так пучіт?
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01.09.2020 17:09 Ответить
А оно не отошло. Вот и злится в своей клоаке.
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01.09.2020 17:10 Ответить
А воно просовує свою тему при кожній нагоді-думає що мудрагелик великий.
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01.09.2020 21:49 Ответить
В Україні вже пройшли всі етапи вікна Овертона, для подачі води в Крим, а винувата Тихановська.
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01.09.2020 17:06 Ответить
Почекай, "ще не вечір"... Пишуть, що Крим, в черговий раз, заявив, що вода дніпровська йому не потрібна - він її боїться. Пишуть, Константінов сказав, що українці не зупиняться перед тим, що заллють у канал сірчану кислоту, а кримчани її повинні пить...
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01.09.2020 17:33 Ответить
Пишуть, Константінов сказав, що українці не зупиняться перед тим, що заллють у канал сірчану кислоту, а кримчани її повинні пить
...

Ця ідея варта уваги! Тіхановська уточнила позицію щодо Криму: Півострів відійшов іншій державі незаконно - Цензор.НЕТ 2992
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01.09.2020 19:47 Ответить
Правильно сказав.
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01.09.2020 21:17 Ответить
Это они, как и зебилы, еще не знают, что в дамбу предусмотрительно установлены специальные смесители)))
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01.09.2020 21:45 Ответить
та вже краще фенолфталеїну залити пару цистерн
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01.09.2020 22:56 Ответить
Зачем такие затратные сложности с кислотой. Проще сбрасывать канализационные отходы. И им вода и нам чище. А главное обоюдная выгода. А то, что вода не совсем чистая, так пускай очищают. И главный бонус для оккупантов это запах по всему руслу канала.
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01.09.2020 22:42 Ответить
Про кислоту казав не я, а Константінов...
Коли я переводився з Криму на Полісся, мене лякали Чорнобилем... Я відповідав - "А яка різниця? Чорнобиль стоїть у гирлі Прип"яті, при впадінні в Дніпро. Та "зараза" потрапляє в Дніпро, він несе її до Каховки. По дорозі дніпровська вода додатково "збагачується" викидами промисловості всього Придніпров"я. Потім вона тече в Крим... А я буду на північному сході від Чорнобиля...".
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02.09.2020 05:45 Ответить
Светка, ты снова что-то не то ляпнула!
Тіхановська уточнила позицію щодо Криму: Півострів відійшов іншій державі незаконно - Цензор.НЕТ 3471
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01.09.2020 17:07 Ответить
Пригожинський, ти смішніший, ніж твоя фотожаба.
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01.09.2020 17:10 Ответить
У Беларуси есть сосед на юге и сосед на востоке. С соседом на востоке шибко не хочется ссориться, и от него можно даже получать какие-то ништяки. С соседом с юга можно очсобо не считаться. Ты это хотела сказать, Светлана? Так усатый дядя на этом поприще и без тебя справляется.
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01.09.2020 17:11 Ответить
Нехорошо вилять по вопросу Крыма, пани Светлана ПИЛИПЧУК-Тихановская:

украинское происхождение обязывает к более твёрдой и принципиальной позиции по вопросу оккупации Крыма.
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02.09.2020 02:13 Ответить
Фамилия не обязательно указывает на украинское происхождение. Подобные фамилии на Полесье распространены по обе стороны границы.
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02.09.2020 14:29 Ответить
Краще б у неї запитали рецепт картопляних драників...
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01.09.2020 17:13 Ответить
Ну еще бы она заявила что-то другое ЛИТОВСКОМУ ресурсу ! ....
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01.09.2020 17:21 Ответить
Хотя и тут "отошел" не до конца правда.
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01.09.2020 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hx_VXDsxj3Q подводная лодка "омскъ"
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01.09.2020 17:22 Ответить
правильно сказала, со своей позиции.
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01.09.2020 17:23 Ответить
А какая у нее позиция?
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01.09.2020 17:24 Ответить
Коленно-локтевая
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01.09.2020 17:56 Ответить
а какая у неё позиция?
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01.09.2020 17:57 Ответить
Її позиція - нє мучайтє мєня больше і вообще ідітє нах...й...
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01.09.2020 18:19 Ответить
це не її позиція, а твоя.
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02.09.2020 00:50 Ответить
Полуостров не "отошёл", лярва ты драная. Его "оккупировала рашка".
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01.09.2020 17:49 Ответить
Кто она такая - кухарка, так какого хрена, она лезет в политику, с куриными мозгами ей делать здесь нечего. С улицы забрела случайно сюда, на улицу и п#здуй обратно.
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01.09.2020 17:49 Ответить
Отойди у тебя прокладка может в труселях, а Крым был незаконно оккупирован русней. Лидер оппозиции , тупая ватная овца.
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01.09.2020 17:57 Ответить
она ТП не больше чем украинцы, проголосовавшие за Зеленского. Так что поучите для начала украинцев, а потом будете рассказывать еще кому-то - как им жить и кого выбирать.
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02.09.2020 10:38 Ответить
А где Вы увидели , что я кого то учу жизни или призываю за кого-то голосовать? Мне эта Тихановская , как и Ваш пост на @уй не впали. А вот ее слова про Крым , наш украинский Крым , который "отошёл" полностью определили суть этого "лидера". За клоуна я не голосовал, но какое отношение он имеет к этой ста ье?
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04.09.2020 08:30 Ответить
ви відео подивіться. все, що про неї слід знати - це те, як вона ухмиляється, відповідаючи на поставлене питання, і "ситуация с Крымом очень-очень сложная". все решта - водичка
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01.09.2020 18:21 Ответить
Белорусам , нужно быть внимательными к соседу под названием Россия эта **** может всю бульбу с огорода упереть как и Крым .
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01.09.2020 18:54 Ответить
украинцам тоже много чего нужно. Но они проголосовали за Зеленского а теперь поучают беларусов что им делать.
даже не смешно.
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02.09.2020 10:37 Ответить
А ЗЕ навіть подібного не може сказати про Крим - взагалі ніх.я!
Нагадаю всім зебілам - більше року назад, проукраїнська Влада постійно нагадувала чий Крим, а сьогодні зеВлада - навіть не згадує його, поступово привчивши всіх до цього!
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01.09.2020 19:00 Ответить
Крим отошол, Білорусі приготовитися по факту. Де юре, так сказать.
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01.09.2020 19:03 Ответить
Сторонница аншлюса Беларуси аннексию Крыма в упор не видит. "Слепая оппозиция" - это и есть результат диктатуры и ее продление в будущем.
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01.09.2020 19:10 Ответить
Дура, никакой передачи Крыма не было!
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01.09.2020 19:17 Ответить
а что было ?
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01.09.2020 19:27 Ответить
Аншшлюс. Перевод нужен?
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01.09.2020 21:13 Ответить
Паскудна ти і безпринципна баба. Який ти , в біса, кандидат.…
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01.09.2020 19:26 Ответить
Невже хтось вірить, що білоруси такі нікчеми і могли більшістю голосів проголосувати за це створіння? ..................
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01.09.2020 19:58 Ответить
Ни рыба, ни мясо. Всё думают, что задница широка - на всех креслах хочется усидеть. Что характерно всем, включая даже и бацьку.
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01.09.2020 20:21 Ответить
Беларусы вводят в жизнь новый метод борьбы с диктатурой - на коленях. Это народ совкодрочеров, скулящих под чучелами ленина "свободу!" Народ без языка, без истории и религии, т.е. кастраты (за редким исключением). Плешь-фюрер объявил выборы легитимными. Все, сябры, кранты. Марш в совковое стойло. Тупорылая нобелевская лауреатка Алексеевич предложила обратиться к ботоксному недофюреру с просьбой помочь создать в Беларуси гражданское общество. Полный пиз..ец! Трусливые рабы с совковыми мозгами. Ничуть мне их не жалко. Заслужили. Так же, как и украинцы, допустившие к власти зеленую кацапо-мразь, которая обеспечит их детям "прекрасное" беларусоподобное будущее.
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01.09.2020 20:58 Ответить
Смотри не захлебнись своими слюнями, *****.
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01.09.2020 23:04 Ответить
украинцы на ура ведутся на кремлевские вбросы про "домохозяйку тихановскую которая не хочет отстаивать интересы Украины".
И с какого-то перепугу уверены что при такой риторике митингующие сейчас беларусы будут ну капец как благодарны в будущем этим украинцам, которые и сейчас поливают грязью по методичкам Путина.
елки, как нас легко победить - это капец..
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02.09.2020 10:35 Ответить
Что ж ты не защищал Крым, когда лубянский сказал, что он теперь их??? Почти без единого выстрела, какие-то "зеленые" стали возле военных частей - те и сдались, даже ключики от оружейных складов вынесли на блюдечке. Вот где полный пиз.ец!!! Ну и кто после этого трус и кастрат "без истории и религии"? А теперь оказывается Тихановская виновата, что приводит "не ту" формулировку. Оккупация??? А ей что, разве кто-то сильно противился? Понятное дело, что "отошел" - более подходящий термин. Но еще более подходящий - аннексия. Да и вообще, какое ей вообще может быть сейчас дело до какого-то Крыма?!
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01.09.2020 23:19 Ответить
Какое может быть дело до какой-то Беларуси.
Судьба колонии рф предопределена. Нечего и рыпаться.
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02.09.2020 00:13 Ответить
Ну да, днр...лнр...крым....
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02.09.2020 17:44 Ответить
согласен полностью. у беларусов сейчас другие проблемы.
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02.09.2020 10:33 Ответить
Позиция, которая у нас принята в Украине, что Бацька "de jure" Президент, а "de facto" - Тихановская. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Бацька выиграл выборы не совсем законно. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Украине, то, что волнует наш народ, это наша страна, и нам абсолютно пох на ваше мнение г-жа Тихановская. Ситуация с Бацькой очень сложная, и у украинцев разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - подчеркнул МИД Украины.

Мечты, мечты
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01.09.2020 21:18 Ответить
+++
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02.09.2020 07:18 Ответить
"Крим отошел","передача произошла"...Іди ти,Свєта,нахуй.
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01.09.2020 21:20 Ответить
Рюзьге, сиру хочеш?
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01.09.2020 21:52 Ответить
"отошел другому государству"... це схоже на те, як на початку дев'яностих говорили комуністи - рухавци нєнавідят другіє язикі!
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01.09.2020 21:48 Ответить
Ще один «нє бутєрброд».
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01.09.2020 21:51 Ответить
Тихановская это Лука 2.Бесхребетный пророссийский "политик".
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01.09.2020 22:24 Ответить
Дело в том что задавать такой вопрос политику чья страна находиться на стадии поглощения росией либо фсбшная провокация ставящая целью разобщить народный протест в Беларуси , либо абсолютная безграмотность . Тоже самое если спросить а Вильня (Вильнюс) это чей город ? Или Смоленск беларуский или росейский ? А Беласток польский или беларуский ? Все выше названные территории входили в состав Беларуси . Идеального ответа не существует , но зато есть реальная возможность для московских провокаторов посеять раздор в обществе и подавить протестное движение за независимость страны против московского ставленника Лукашенко . Так они действовали всегда . Сегодня их тактика не изменилась . Почему люди ведутся на провокацию - вопрос риторический . Станет Тихановская президентом - можно задавать подобные вопросы . А сейчас москва задавит Беларусь , кто следующий ? Литовцы , латыши и эстонцы уже ответили на этот вопрос . А вы ?

...
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01.09.2020 23:29 Ответить
Да в принципе без разницы , что там уточнила "слабая женщина " тихоня Цыкановская .
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01.09.2020 23:37 Ответить
зпочатку каже "отошол", а на 47 секунді відео каже "пєрєдача не в соотвєтствіі с мєждународним законом". Яка ще передача? Хто кацапам його передавав?
Хоча в цілому, добре хоч так... хоч і боязливо, заїкаючись але по-троху вже нагається казати щось більш-менш схоже на правду з приводу статусу Криму. Це ще вона дає інтерв,ю вочевидь литовському ТБ, де відсиджується у країні цивілізованого світу, тому звісно що така ситуація вимагає від неї вже говорити правду та називати речі своїми іменами.
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02.09.2020 04:47 Ответить
дурепа
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02.09.2020 08:48 Ответить
Что-то беларусы и неразъединенные Крымом как-то вяленько реагируют на запаковку их детей в автозаки.
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02.09.2020 10:24 Ответить
ну она права. не с чего возмущаться. У каждого - свои проблемы. Беларусам в данынй момент не до Крыма, если они не хотят получить свой Донбасс, от РФ над дрейфовать аккуратно, потихоньку.
Особенно учитывая ватные мозги беларусов. и постепенно их менять.
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02.09.2020 10:30 Ответить
Признаемся честно: полуостров сдали без боя. Воевать за Крым в составе Украины было некому. РФ его отжала.
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02.09.2020 12:18 Ответить
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