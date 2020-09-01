Тихановская уточнила позицию по Крыму: Полуостров отошел другому государству незаконно. ВИДЕО

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не хотела бы, чтобы вопрос статуса Крыма "как-то разъединил" белорусов.

Такую позицию она высказала в интервью литовскому ресурсу LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше ".

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