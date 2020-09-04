Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два военных самолета ВВС США Боинг B-52 Stratofortress вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании сегодня утром. Стратегические бомбардировщики пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ об этом АрмияInform сообщили в командовании Воздушных Сил ВС Украины.

Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространств. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Отметим, что миссия B-52 - исключительно патрулирования. Она имеет плановый характер и осуществляется с целью достижения совместимости ВВС стран НАТО и партнеров. В командовании украинских Воздушных Сил ожидают, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем и будет только усиливаться.

Напомним, американские военные самолеты уже пролетали над Украиной в этом году. Так, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию европейских стран и 29 мая пересекла воздушное пространство Украины. Их сопровождение также осуществляли украинские истребители: пара Су-27 и пара МиГ-29.

Справка

Боинг B-52 Stratofortress (стратосферная крепость) - американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он способен нести обычное, высокоточное и ядерное вооружение, лететь на высоте более 16 километров. Его боевой радиус превышает 7000 километров. Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, еще 9 находятся в резерве.







