РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11642 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
28 672 147

Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два военных самолета ВВС США Боинг B-52 Stratofortress вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании сегодня утром. Стратегические бомбардировщики пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ об этом АрмияInform сообщили в командовании Воздушных Сил ВС Украины.

Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространств. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Отметим, что миссия B-52 - исключительно патрулирования. Она имеет плановый характер и осуществляется с целью достижения совместимости ВВС стран НАТО и партнеров. В командовании украинских Воздушных Сил ожидают, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем и будет только усиливаться.

Напомним, американские военные самолеты уже пролетали над Украиной в этом году. Так, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию европейских стран и 29 мая пересекла воздушное пространство Украины. Их сопровождение также осуществляли украинские истребители: пара Су-27 и пара МиГ-29.

Справка
Боинг B-52 Stratofortress (стратосферная крепость) - американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он способен нести обычное, высокоточное и ядерное вооружение, лететь на высоте более 16 километров. Его боевой радиус превышает 7000 километров. Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, еще 9 находятся в резерве.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной 01
Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной 02

Автор: 

авиация (2822) оборона (5202) США (26528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Боинги в небе -
Мир на земле !
показать весь комментарий
05.09.2020 00:05
+45
Если бы украинцы не выбрали своим президентом коммуниста Кравчука Украина сейчас была бы в НАТО, и не было бы войны в Крыму и на Донбассе.
показать весь комментарий
05.09.2020 00:19
+40
"Путя"? Давно ***** так ласково на Цензоре не называли.
показать весь комментарий
05.09.2020 00:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
welcome american friends!
показать весь комментарий
05.09.2020 02:35 Ответить
Я ИСТИННО ГОТОВ ИЗ ЗА ПУТИНА НЕ ЖАЛЕТЬ РОССИЙСКИХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
показать весь комментарий
05.09.2020 04:22 Ответить
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною - Цензор.НЕТ 9875
показать весь комментарий
05.09.2020 07:23 Ответить
Тренування В-52 в небі над Україною це відповідь на отруєння Навального і провокативні обстріли терористів! Трамп показує путіну що активізація бойових дій в Україні нетдасть путіну шансів забути про отруєння Навального! США швидко нейтралізують будь які успіхи путіна на українському фронті!
показать весь комментарий
05.09.2020 14:14 Ответить
Этих дедуль перестали производить в 1962-м. Только бы не упали и не опозорили Америку.
показать весь комментарий
05.09.2020 06:00 Ответить
Зато не перестали модернизировать.
показать весь комментарий
05.09.2020 06:04 Ответить
Ну, старушки вообще-то не впервой бороздят Большой Театр Украины (это медицинский факт)
показать весь комментарий
05.09.2020 06:35 Ответить
Ну все. За Сытника с Холодницким теперь я спокойна.
показать весь комментарий
05.09.2020 07:24 Ответить
Ставлю 10000дол.США проти 1рос.рубля, що мацква скоріше перетвориться на "радиоактивний пепел"(с) ніж Вашингтон, поки криві тополя чи інші колоди (брьовна) навіть не подолають стратосферу.
показать весь комментарий
05.09.2020 08:03 Ответить
Давно пора восстановить авиабазу времён второй мировой в Полтаве . Принимали B-29 примем и В-52 и соседи будут потише.
показать весь комментарий
05.09.2020 08:07 Ответить
Лучше в Домике Сумской области все же ближе к цели.
показать весь комментарий
05.09.2020 12:21 Ответить
Узин.
База стратегічної авіації.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:06 Ответить
была...
показать весь комментарий
24.09.2020 09:52 Ответить
Ну что я Вам Панова скажу ! Это Супер !
показать весь комментарий
05.09.2020 08:15 Ответить
Красавчики .👍
показать весь комментарий
05.09.2020 08:18 Ответить
Почему?
показать весь комментарий
05.09.2020 09:02 Ответить
Операция "Френтик- 2020"
показать весь комментарий
05.09.2020 08:31 Ответить
я на пропеллер облакачивался френтиковский
показать весь комментарий
05.09.2020 08:51 Ответить
ВІТАЄМО американських друзів в Українському небі !
показать весь комментарий
05.09.2020 09:12 Ответить
Джерело: сайт https://www.eucom.mil/article/40736/us-air-force-b-52s-integrate-with-ukrainian-f United States European Command
Дослівно: "Три бомбардувальника B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України".
Деталі: Метою польоту групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H 4 вересня було бажання "показати можливості щодо стримування Росії".
показать весь комментарий
05.09.2020 09:48 Ответить
Где бомбить собираются?
показать весь комментарий
05.09.2020 11:06 Ответить
Воронеж. Надо помочь свинособакам.
показать весь комментарий
05.09.2020 11:48 Ответить
варониж
показать весь комментарий
05.09.2020 16:06 Ответить
Разведка территории Украины, что бы бомбить воронеж?
"Му-му" написал Тургенев, а памятник Пушкину поставили.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:28 Ответить
Только варониж, в тех ****** прячется от вируса *****.
показать весь комментарий
09.09.2020 08:22 Ответить
А побазироваться некоторое время?????
показать весь комментарий
05.09.2020 11:18 Ответить
Лайнбейкер 2
показать весь комментарий
05.09.2020 11:45 Ответить
Лучше в Шостке Сумской обл. все же ближе к цели будет.
показать весь комментарий
05.09.2020 12:26 Ответить
Бомбардировщики прислал на границу с Лугандоном Трамп, но дебилы в Украине любят Байдена
показать весь комментарий
05.09.2020 13:31 Ответить
Какая еще иностранная армия? Это простые ковбои и трейдеры.
показать весь комментарий
05.09.2020 17:43 Ответить
Простые активисты из аэроклуба.
Планеристы, а Б-52 просто в соседнем ангаре стояли заправленные.
Ну как тут удержаться - душа просит неба.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:25 Ответить
Это вы ОПЗЖопному электорату говорите? Согласен, эти совковые мрази ждут кремлёвскую крысу путена в Киеве.... Братской американской армии добро пожаловать на братскую украинскую землю! Харьков мечтает о базе ПВО США на своей территории....
показать весь комментарий
05.09.2020 17:53 Ответить
За харьковскую совковую быдловату, Коскя, я не расписываюсь...Только за вменяемых харьковчан...
показать весь комментарий
05.09.2020 19:52 Ответить
це ті, хто хотять влитись у расєю?
показать весь комментарий
07.09.2020 03:11 Ответить
Ті, хто за совок і парашу, майбутнє СВОЄЇ країни не бачать у принципі.
Вони бачать тільки концтабір, нагайку і баланду.
Таким чином, за людей їх можна вважати у тому розумінні, у якому вважають божевільних.
Тобто, право на існування мають, а право визначати долю країни - зась.
показать весь комментарий
07.09.2020 10:05 Ответить
Чужие сидят в кабмине и на Банковой, а американцы как раз свои.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:20 Ответить
В 2014 стратегические регупярно шли вдоль побережья Черного моря,Правда это ни как не офишировали.Регулярно час за часом некие самолеты,- парами оставляли четырехполосные следы.Для особо "одаренных" могу напомнить,-гражданские самолеты парами не летают.
показать весь комментарий
05.09.2020 14:43 Ответить
Україна в НАТО, рашистских свино-собак на бутилька
показать весь комментарий
05.09.2020 17:38 Ответить
КАЦАПИ ПОВСИРАЛИСЬ
показать весь комментарий
05.09.2020 20:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 