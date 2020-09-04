Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Два военных самолета ВВС США Боинг B-52 Stratofortress вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании сегодня утром. Стратегические бомбардировщики пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.
Как передает Цензор.НЕТ об этом АрмияInform сообщили в командовании Воздушных Сил ВС Украины.
Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространств. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.
Отметим, что миссия B-52 - исключительно патрулирования. Она имеет плановый характер и осуществляется с целью достижения совместимости ВВС стран НАТО и партнеров. В командовании украинских Воздушных Сил ожидают, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем и будет только усиливаться.
Напомним, американские военные самолеты уже пролетали над Украиной в этом году. Так, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию европейских стран и 29 мая пересекла воздушное пространство Украины. Их сопровождение также осуществляли украинские истребители: пара Су-27 и пара МиГ-29.
Справка
Боинг B-52 Stratofortress (стратосферная крепость) - американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он способен нести обычное, высокоточное и ядерное вооружение, лететь на высоте более 16 километров. Его боевой радиус превышает 7000 километров. Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, еще 9 находятся в резерве.
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База стратегічної авіації.
Дослівно: "Три бомбардувальника B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України".
Деталі: Метою польоту групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H 4 вересня було бажання "показати можливості щодо стримування Росії".
"Му-му" написал Тургенев, а памятник Пушкину поставили.
Планеристы, а Б-52 просто в соседнем ангаре стояли заправленные.
Ну как тут удержаться - душа просит неба.
Вони бачать тільки концтабір, нагайку і баланду.
Таким чином, за людей їх можна вважати у тому розумінні, у якому вважають божевільних.
Тобто, право на існування мають, а право визначати долю країни - зась.