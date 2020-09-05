Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Два військові літаки ВПС США Боїнг B-52 Stratofortress вилетіли з авіабази Ферфорд у Великій Британії сьогодні вранці. Стратегічні бомбардувальники пролетіли над територією об’єднаної Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ про це АрмияInform повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗС України

Близько опівдні літаки наблизились до українського повітряного простору. На кордоні бомбардувальників США зустріли винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 та МіГ-29. Українські військові льотчики перехопили естафету в польських колег на F-16 і забезпечили супровід через усю територію України від західного кордону до узбережжя Азовського моря та у зворотному напрямку.

Зазначимо, що місія B-52 – виключно патрулювання. Вона має плановий характер і здійснюється з метою досягнення сумісності ВПС країн НАТО та партнерів. У Командуванні українських Повітряних Сил очікують, що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі та буде лише посилюватися.

Нагадаємо, американські військові літаки вже пролітали над Україною цього року. Так, пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію європейських країн та 29 травня перетнула повітряний простір України. Їх супровід також здійснювали українські винищувачі: пара Су-27 та пара МіГ-29.

Довідка

Боїнг B-52 Stratofortress (стратосферна фортеця) – американський багатофункціональний важкий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Він здатний нести звичайне, високоточне та ядерне озброєння, летіти на висоті понад 16 кілометрів. Його бойовий радіус перевищує 7 тисяч кілометрів. Нині на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, ще 9 знаходяться в резерві.



