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Новини Оборона
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Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Два військові літаки ВПС США Боїнг B-52 Stratofortress вилетіли з авіабази Ферфорд у Великій Британії сьогодні вранці. Стратегічні бомбардувальники пролетіли над територією об’єднаної Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ про це АрмияInform повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗС України

Близько опівдні літаки наблизились до українського повітряного простору. На кордоні бомбардувальників США зустріли винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 та МіГ-29. Українські військові льотчики перехопили естафету в польських колег на F-16 і забезпечили супровід через усю територію України від західного кордону до узбережжя Азовського моря та у зворотному напрямку.

Зазначимо, що місія B-52 – виключно патрулювання. Вона має плановий характер і здійснюється з метою досягнення сумісності ВПС країн НАТО та партнерів. У Командуванні українських Повітряних Сил очікують, що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі та буде лише посилюватися.

Нагадаємо, американські військові літаки вже пролітали над Україною цього року. Так, пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію європейських країн та 29 травня перетнула повітряний простір України. Їх супровід також здійснювали українські винищувачі: пара Су-27 та пара МіГ-29.

Довідка
Боїнг B-52 Stratofortress (стратосферна фортеця) – американський багатофункціональний важкий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Він здатний нести звичайне, високоточне та ядерне озброєння, летіти на висоті понад 16 кілометрів. Його бойовий радіус перевищує 7 тисяч кілометрів. Нині на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, ще 9 знаходяться в резерві.

Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною 01
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною 02

Автор: 

авіація (4116) оборона (4776) США (22685)


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Топ коментарі
+58
Боинги в небе -
Мир на земле !
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05.09.2020 00:05
+45
Если бы украинцы не выбрали своим президентом коммуниста Кравчука Украина сейчас была бы в НАТО, и не было бы войны в Крыму и на Донбассе.
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05.09.2020 00:19
+40
"Путя"? Давно ***** так ласково на Цензоре не называли.
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05.09.2020 00:06
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welcome american friends!
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05.09.2020 02:35 Відповісти
Я ИСТИННО ГОТОВ ИЗ ЗА ПУТИНА НЕ ЖАЛЕТЬ РОССИЙСКИХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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05.09.2020 04:22 Відповісти
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 вперше пролетіли над Україною - Цензор.НЕТ 9875
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05.09.2020 07:23 Відповісти
Тренування В-52 в небі над Україною це відповідь на отруєння Навального і провокативні обстріли терористів! Трамп показує путіну що активізація бойових дій в Україні нетдасть путіну шансів забути про отруєння Навального! США швидко нейтралізують будь які успіхи путіна на українському фронті!
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05.09.2020 14:14 Відповісти
Этих дедуль перестали производить в 1962-м. Только бы не упали и не опозорили Америку.
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05.09.2020 06:00 Відповісти
Зато не перестали модернизировать.
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05.09.2020 06:04 Відповісти
Ну, старушки вообще-то не впервой бороздят Большой Театр Украины (это медицинский факт)
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05.09.2020 06:35 Відповісти
Ну все. За Сытника с Холодницким теперь я спокойна.
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05.09.2020 07:24 Відповісти
Ставлю 10000дол.США проти 1рос.рубля, що мацква скоріше перетвориться на "радиоактивний пепел"(с) ніж Вашингтон, поки криві тополя чи інші колоди (брьовна) навіть не подолають стратосферу.
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05.09.2020 08:03 Відповісти
Давно пора восстановить авиабазу времён второй мировой в Полтаве . Принимали B-29 примем и В-52 и соседи будут потише.
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05.09.2020 08:07 Відповісти
Лучше в Домике Сумской области все же ближе к цели.
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05.09.2020 12:21 Відповісти
Узин.
База стратегічної авіації.
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07.09.2020 10:06 Відповісти
была...
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24.09.2020 09:52 Відповісти
Ну что я Вам Панова скажу ! Это Супер !
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05.09.2020 08:15 Відповісти
Красавчики .👍
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05.09.2020 08:18 Відповісти
Почему?
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05.09.2020 09:02 Відповісти
Операция "Френтик- 2020"
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05.09.2020 08:31 Відповісти
я на пропеллер облакачивался френтиковский
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05.09.2020 08:51 Відповісти
ВІТАЄМО американських друзів в Українському небі !
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05.09.2020 09:12 Відповісти
Джерело: сайт https://www.eucom.mil/article/40736/us-air-force-b-52s-integrate-with-ukrainian-f United States European Command
Дослівно: "Три бомбардувальника B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України".
Деталі: Метою польоту групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H 4 вересня було бажання "показати можливості щодо стримування Росії".
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05.09.2020 09:48 Відповісти
Где бомбить собираются?
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05.09.2020 11:06 Відповісти
Воронеж. Надо помочь свинособакам.
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05.09.2020 11:48 Відповісти
варониж
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05.09.2020 16:06 Відповісти
Разведка территории Украины, что бы бомбить воронеж?
"Му-му" написал Тургенев, а памятник Пушкину поставили.
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07.09.2020 09:28 Відповісти
Только варониж, в тех ****** прячется от вируса *****.
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09.09.2020 08:22 Відповісти
А побазироваться некоторое время?????
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05.09.2020 11:18 Відповісти
Лайнбейкер 2
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05.09.2020 11:45 Відповісти
Лучше в Шостке Сумской обл. все же ближе к цели будет.
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05.09.2020 12:26 Відповісти
Бомбардировщики прислал на границу с Лугандоном Трамп, но дебилы в Украине любят Байдена
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05.09.2020 13:31 Відповісти
Какая еще иностранная армия? Это простые ковбои и трейдеры.
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05.09.2020 17:43 Відповісти
Простые активисты из аэроклуба.
Планеристы, а Б-52 просто в соседнем ангаре стояли заправленные.
Ну как тут удержаться - душа просит неба.
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05.09.2020 19:25 Відповісти
Это вы ОПЗЖопному электорату говорите? Согласен, эти совковые мрази ждут кремлёвскую крысу путена в Киеве.... Братской американской армии добро пожаловать на братскую украинскую землю! Харьков мечтает о базе ПВО США на своей территории....
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05.09.2020 17:53 Відповісти
За харьковскую совковую быдловату, Коскя, я не расписываюсь...Только за вменяемых харьковчан...
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05.09.2020 19:52 Відповісти
це ті, хто хотять влитись у расєю?
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07.09.2020 03:11 Відповісти
Ті, хто за совок і парашу, майбутнє СВОЄЇ країни не бачать у принципі.
Вони бачать тільки концтабір, нагайку і баланду.
Таким чином, за людей їх можна вважати у тому розумінні, у якому вважають божевільних.
Тобто, право на існування мають, а право визначати долю країни - зась.
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07.09.2020 10:05 Відповісти
Чужие сидят в кабмине и на Банковой, а американцы как раз свои.
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05.09.2020 19:20 Відповісти
В 2014 стратегические регупярно шли вдоль побережья Черного моря,Правда это ни как не офишировали.Регулярно час за часом некие самолеты,- парами оставляли четырехполосные следы.Для особо "одаренных" могу напомнить,-гражданские самолеты парами не летают.
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05.09.2020 14:43 Відповісти
Україна в НАТО, рашистских свино-собак на бутилька
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05.09.2020 17:38 Відповісти
КАЦАПИ ПОВСИРАЛИСЬ
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05.09.2020 20:45 Відповісти
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