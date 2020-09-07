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Новости Оборона
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В Украине отмечают День военной разведки. ВИДЕО

Сегодня, 7 сентября, сотрудники военной разведки Министерства обороны Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник учрежден приказом министра обороны первого июня 2007 года и является не общенациональным, а ведомственным.

Именно в этот день в 1992 году, в соответствии с Указом Президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины", в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, что стало началом истории военной разведки независимой Украины.

Как известно, после распада СССР и приобретения в августе 1991 года независимости, перед нашим государством остро встал вопрос создания военной разведки, поскольку ранее подобные структуры подчинялись Москве. Параллельно с преобразованием Вооруженных Сил Украины началось создание системы военной разведки украинской армии.

В феврале 1992 года началось формирование управления разведки Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а уже 7 сентября, было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. В апреле 1994 года Указом Президента Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины было переименовано в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). С тех пор начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Вооруженных Сил.

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За годы войны украинские разведчики вышли на новый качественный уровень подготовки. С начала военных действий они находятся на передовой, защищая территориальную целостность государства, проявляя впечатляющие образцы мужества и героизма.

С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Уважаемые воины-разведчики, боевые побратимы! Я, как командующий Объединенными силами, выражаю большую благодарность личному составу военной разведки. Горжусь тем, что вместе с вами мы седьмой год сдерживаем агрессию врага. На поле боя вы остаетесь всегда незаметными, а результаты вашей работы это сохраненные жизни наших воинов. От вашей своевременной и точной информации зависит правильность важнейших решений.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие побратимы, крепкого здоровья, новых успехов и профессиональных побед, несокрушимости силы, духа и выдержки. Убежден, что вы и впредь будете образцом в выполнении служебного долга, примером высокого профессионального мастерства, порядочности и патриотизма. Слава воинам разведчикам!" - говорится в поздравлении Кравченко.

В Украине отмечают День военной разведки 01
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Топ комментарии
+13
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 6463
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07.09.2020 07:53
+13
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 1508
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07.09.2020 07:54
+10
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 2625
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07.09.2020 07:57
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В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 6463
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07.09.2020 07:53 Ответить
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 1508
показать весь комментарий
07.09.2020 07:54 Ответить
В Украине отмечают День военной разведки - Цензор.НЕТ 2625
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07.09.2020 07:57 Ответить
Вітання......🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.09.2020 08:15 Ответить
С праздником, мужики! Сил Вам, Удачи и главное - Здоровья.
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07.09.2020 08:18 Ответить
Довелось с1981 по1985 служить в разведполку, поэтому, знаю какая это трудная работа. Держитесь, ребята. На Вас, и таких как Вы, держится суверенитет и национальная безопасность страны.
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07.09.2020 08:22 Ответить
Авиация?
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07.09.2020 09:19 Ответить
Ни дня без праздника!
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07.09.2020 08:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xLJ5PHHqpwk&t=100s "Широкий лан" і 3-й полк - "Пісня Хоробрих"
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07.09.2020 08:24 Ответить
ЗІ СВЯТОМ, ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!\
В Україні відзначають День військової розвідки - Цензор.НЕТ 9191
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07.09.2020 08:28 Ответить
Поважаю...
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07.09.2020 08:50 Ответить
Судячи як "кроти" здали розвідку банді з Кремля, Україні потрібна дієва конррозвідка щоб ловити шпигунів в ОПУ, ВР, ГШ ЗСУ.
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07.09.2020 09:02 Ответить
Вітаємо,пишаємось,дякуємо
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07.09.2020 09:03 Ответить
Поздраляю!!! Берегите себя!!!! А их не жалейте!!!!
СПАСИБО ВАМ!!!! Украина - это сказка!!!!
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07.09.2020 09:09 Ответить
Вітаю !

І світла пам'ять розвідникам, які віддали життя за Україну !
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07.09.2020 09:25 Ответить
Судячи з чисельностi ЗБУ(28-30 особового складу) ,то ГУР також роздута по чисельностi "выше крыши),не дарма засекретили ii чисельнiсть,Думаю,що буду правий,що це одна з найчисленiших розвiдувальних структур МО в свiтi.Можливо ,там, як i в СБУ, найшли схованок численнi папразити та трутнi.Хто не вiрить,то ,наприклад,навчальнi вiйсковi заклади МО мають ,по данним Ю.Бутусова,чисельнiсть аж в 35 тис.особового складу.Тому й ГРУ МО,мабудь, теж маэ роздуту структуру.
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07.09.2020 09:29 Ответить
С праздником настоящие! В Україні відзначають День військової розвідки - Цензор.НЕТ 7316
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07.09.2020 09:53 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ПУШИЛИНА !)
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07.09.2020 12:02 Ответить
С праздником, коллеги!!!
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07.09.2020 12:27 Ответить
 
 