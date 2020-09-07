Кличко: К зиме готовы все предприятия и службы
Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.
"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы в целом заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.
"Напомню, испытания в этом году начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - сообщил мэр столицы.
"Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные. Там провели необходимые ремонты.
"К зиме готовятся все предприятия и службы, и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку должен нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа ", - отметил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
22.06.2015 "Плановых отключений горячей воды не будет. Недопустимо чтобы киевляне по месяцу сидели без горячей воды"
09.04.2020 "пока длится карантин, жителям столицы не будут отключать горячее водоснабжение."
у меня горячей воды нет уже месяц