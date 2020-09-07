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зима (174) Киев (24762) Кличко (4455)

Кличко: К зиме готовы все предприятия и службы

Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы в целом заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.

"Напомню, испытания в этом году начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - сообщил мэр столицы.

"Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные. Там провели необходимые ремонты.

"К зиме готовятся все предприятия и службы, и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку должен нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа ", - отметил Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+2
там так в тексте написано. виталя только отрепетировал и озвучил.
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07.09.2020 16:01
+1
Смешно.....
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07.09.2020 15:59
+1
И так каждый год. А как приходит зима, так не кто не готов. А могут ещё и деньги списать с бюджета за уборку снега, даже если его ещё не было.
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07.09.2020 16:04
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а к зємлє?
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07.09.2020 15:52 Ответить
Смешно.....
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07.09.2020 15:59 Ответить
Ну смотри ,тебя за язык никто не тянул.....
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07.09.2020 15:59 Ответить
там так в тексте написано. виталя только отрепетировал и озвучил.
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07.09.2020 16:01 Ответить
И так каждый год. А как приходит зима, так не кто не готов. А могут ещё и деньги списать с бюджета за уборку снега, даже если его ещё не было.
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07.09.2020 16:04 Ответить
...и даже начали посыпать солью дороги )))
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07.09.2020 16:22 Ответить
та шо там к зиме ...к падению на землю метеорита диаметром метров 100 , тоже готовы
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07.09.2020 16:22 Ответить
Ми к зімє готови - сказав Кличко.Но только в том случає,когда нє будєт снєга...
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07.09.2020 16:44 Ответить
Дорогу на Нероев Днепра, вокруг "Оазиса" твоим дружком недоделаную закатай, хозяйственник херов.
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07.09.2020 18:06 Ответить
Напомните склеротику про его же слова:
22.06.2015 "Плановых отключений горячей воды не будет. Недопустимо чтобы киевляне по месяцу сидели без горячей воды"
09.04.2020 "пока длится карантин, жителям столицы не будут отключать горячее водоснабжение."
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07.09.2020 18:16 Ответить
ога, готовы! То-то у меня второй раз за месяц горячую отключают, "прорыв на линии"!
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07.09.2020 19:41 Ответить
а в Харькове даже не говорят о какой-то готовности.
у меня горячей воды нет уже месяц
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07.09.2020 22:17 Ответить
А К ЗЕМЛЕ !?)
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08.09.2020 00:08 Ответить
 
 