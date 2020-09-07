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зима (150) Київ (19115) Кличко (3477)

Кличко: До зими готові всі підприємства і служби

Київ на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене.

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"Нагадаю, випробування цього року розпочали майже на місяць пізніше. В травні, а не в квітні, як зазвичай. – Через карантин, коли багато киян перебували вдома. Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження", – повідомив мер столиці.

"Київтеплоенерго" також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.

"До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен – від голови району до керівника жеку", – наголосив Віталій Кличко.

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Топ коментарі
+2
там так в тексте написано. виталя только отрепетировал и озвучил.
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07.09.2020 16:01
+1
Смешно.....
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07.09.2020 15:59
+1
И так каждый год. А как приходит зима, так не кто не готов. А могут ещё и деньги списать с бюджета за уборку снега, даже если его ещё не было.
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07.09.2020 16:04
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а к зємлє?
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07.09.2020 15:52 Відповісти
Смешно.....
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07.09.2020 15:59 Відповісти
Ну смотри ,тебя за язык никто не тянул.....
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07.09.2020 15:59 Відповісти
там так в тексте написано. виталя только отрепетировал и озвучил.
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07.09.2020 16:01 Відповісти
И так каждый год. А как приходит зима, так не кто не готов. А могут ещё и деньги списать с бюджета за уборку снега, даже если его ещё не было.
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07.09.2020 16:04 Відповісти
...и даже начали посыпать солью дороги )))
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07.09.2020 16:22 Відповісти
та шо там к зиме ...к падению на землю метеорита диаметром метров 100 , тоже готовы
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07.09.2020 16:22 Відповісти
Ми к зімє готови - сказав Кличко.Но только в том случає,когда нє будєт снєга...
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07.09.2020 16:44 Відповісти
Дорогу на Нероев Днепра, вокруг "Оазиса" твоим дружком недоделаную закатай, хозяйственник херов.
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07.09.2020 18:06 Відповісти
Напомните склеротику про его же слова:
22.06.2015 "Плановых отключений горячей воды не будет. Недопустимо чтобы киевляне по месяцу сидели без горячей воды"
09.04.2020 "пока длится карантин, жителям столицы не будут отключать горячее водоснабжение."
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07.09.2020 18:16 Відповісти
ога, готовы! То-то у меня второй раз за месяц горячую отключают, "прорыв на линии"!
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07.09.2020 19:41 Відповісти
а в Харькове даже не говорят о какой-то готовности.
у меня горячей воды нет уже месяц
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07.09.2020 22:17 Відповісти
А К ЗЕМЛЕ !?)
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08.09.2020 00:08 Відповісти
 
 