УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12923 відвідувача онлайн
Новини
2 315 8
Київ (19115) пляж (153)

На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися

На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися

Червоні прапорці (не купатися) встановили на всіх 14 муніципальних пляжах Києва. Причина заборони - погіршення показників води через опади та аномальну спеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Плесо" в Facebook.

До списку пляжів із червоними прапорцями потрапили:

"Венеція" - острів Долобецький;

"Веселка" - вулиця Микільсько-Слобідська;

"Дитячий" - острів Венеціанський;

"Золотий" - острів Венеціанський;

"Молодіжний" - острів Долобецький;

"Передмісна Слобідка" - острів Венеціанський;

"Тельбин" - проспект Павла Тичини;

"Веселка" - вулиця Райдужна;

"Центральний" - острів Труханов;

"Чорторий" - Північний міст, біля парку "Муромець";

"Галерний" - вулиця Набережно-Корчуватська;

"Троєщина" - урочище верболозу, вулиця Оноре де Бальзака;

"Вербний" - вулиця Приозерна;

"Пуща-Водиця" - Пуща-Водиця, вулиця Федора Максименко.

Читайте також: Через аномальну спеку на деяких муніципальних пляжах Києва купатися заборонено, - КМДА

На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Оградив нам свободу флажками-бьют уверенно, наверняка!"
показати весь коментар
07.09.2020 14:56 Відповісти
Засрали Днепр так что и искупнуться не где....
показати весь коментар
07.09.2020 14:58 Відповісти
В Киеве нет настоящего хозяина и свободы для простого обывателя.Ничего не делают для улучшения экологии, скорей наоборот.А потом ещё и запрещают.
показати весь коментар
07.09.2020 15:13 Відповісти
Да! Киевские власти виновны в аномальной погоде, в несоблюдении социальной дистанции, масочного режима.

Давайте поставим Мери Жоппинс с ее больными визиями, и, как на 24 канале "будет тупо но смешно".
Ржите до уср*ки. До диареи и больничной койки. А кому и до вечного покоя.

"Вместо, чтоб поесть помыться,
Уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экрана собралась
показати весь коментар
07.09.2020 16:02 Відповісти
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
показати весь коментар
07.09.2020 15:15 Відповісти
Знову Лесик?))
показати весь коментар
07.09.2020 15:20 Відповісти
Після Іллі (2-го серпня) купатися в річках та озерах не можна ! так що все ок ))
показати весь коментар
07.09.2020 17:40 Відповісти
 
 