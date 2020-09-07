На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися

Червоні прапорці (не купатися) встановили на всіх 14 муніципальних пляжах Києва. Причина заборони - погіршення показників води через опади та аномальну спеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Плесо" в Facebook.

До списку пляжів із червоними прапорцями потрапили:

"Венеція" - острів Долобецький;

"Веселка" - вулиця Микільсько-Слобідська;

"Дитячий" - острів Венеціанський;

"Золотий" - острів Венеціанський;

"Молодіжний" - острів Долобецький;

"Передмісна Слобідка" - острів Венеціанський;

"Тельбин" - проспект Павла Тичини;

"Веселка" - вулиця Райдужна;

"Центральний" - острів Труханов;

"Чорторий" - Північний міст, біля парку "Муромець";

"Галерний" - вулиця Набережно-Корчуватська;

"Троєщина" - урочище верболозу, вулиця Оноре де Бальзака;

"Вербний" - вулиця Приозерна;

"Пуща-Водиця" - Пуща-Водиця, вулиця Федора Максименко.

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