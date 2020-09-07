На всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться

Красные флажки (не купаться) установили на всех 14 муниципальных пляжах Киева. Причина запрета - ухудшение показателей воды из-за осадков и аномальной жары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Плесо" в Facebook.

В список пляжей с красными флажками попали:

"Венеция" - остров Долобецкий;

"Веселка" - улица Никольско-Слободская;

"Детский" - остров Венецианский;

"Золотой" - остров Венецианский;

"Молодежный" - остров Долобецкий;

"Предместная Слободка" - остров Венецианский;

"Тельбин" - проспект Павла Тычины;

"Радуга" - улица Радужная;

"Центральный" - остров Труханов;

"Чорторый" - Северный мост, возле парка "Муромец";

"Галерный" - улица Набережно-Корчеватская;

"Троещина" - урочище ивняка, улица Оноре де Бальзака;

"Вербный" - улица Приозерная;

"Пуща-Водица" - Пуща-Водица, улица Федора Максименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба. СПИСОК