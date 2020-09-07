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Киев (24762) пляж (249)

На всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться

На всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться

Красные флажки (не купаться) установили на всех 14 муниципальных пляжах Киева. Причина запрета - ухудшение показателей воды из-за осадков и аномальной жары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Плесо" в Facebook.

В список пляжей с красными флажками попали:

"Венеция" - остров Долобецкий;
"Веселка" - улица Никольско-Слободская;
"Детский" - остров Венецианский;
"Золотой" - остров Венецианский;
"Молодежный" - остров Долобецкий;
"Предместная Слободка" - остров Венецианский;
"Тельбин" - проспект Павла Тычины;
"Радуга" - улица Радужная;
"Центральный" - остров Труханов;
"Чорторый" - Северный мост, возле парка "Муромец";
"Галерный" - улица Набережно-Корчеватская;
"Троещина" - урочище ивняка, улица Оноре де Бальзака;
"Вербный" - улица Приозерная;
"Пуща-Водица" - Пуща-Водица, улица Федора Максименко.

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На всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться 01
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"Оградив нам свободу флажками-бьют уверенно, наверняка!"
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07.09.2020 14:56 Ответить
Засрали Днепр так что и искупнуться не где....
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07.09.2020 14:58 Ответить
В Киеве нет настоящего хозяина и свободы для простого обывателя.Ничего не делают для улучшения экологии, скорей наоборот.А потом ещё и запрещают.
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07.09.2020 15:13 Ответить
Да! Киевские власти виновны в аномальной погоде, в несоблюдении социальной дистанции, масочного режима.

Давайте поставим Мери Жоппинс с ее больными визиями, и, как на 24 канале "будет тупо но смешно".
Ржите до уср*ки. До диареи и больничной койки. А кому и до вечного покоя.

"Вместо, чтоб поесть помыться,
Уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экрана собралась
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07.09.2020 16:02 Ответить
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
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07.09.2020 15:15 Ответить
Знову Лесик?))
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07.09.2020 15:20 Ответить
Після Іллі (2-го серпня) купатися в річках та озерах не можна ! так що все ок ))
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07.09.2020 17:40 Ответить
 
 