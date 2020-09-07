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экология (1577) Бондаренко Александр (16)

Использование предприятиями 70% эконалога ускорит создание экологичных производственных линий, – глава Днепропетровской ОГА Бондаренко

Использование предприятиями 70% эконалога ускорит создание экологичных производственных линий, – глава Днепропетровской ОГА Бондаренко

Разрешение предприятиям направлять 70% средств от эконалога на модернизацию будет стимулировать создание экологичных производственных линий.

 Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко в интервью GMK center .

"Это хорошая идея для переходного периода, она может дать производству стимул для ускорения процесса модернизации. Так было бы проще инвестировать, например, в экологичные производственные линии", - сказал Бондаренко.

По его мнению, государство должно активнее стимулировать экологизацию металлургических производств.

"Как вариант, я бы придумал очень простую программу: если предприятия инвестируют в экологизацию и, например, за год при тех же темпах производства в два раза уменьшают выбросы, то получают дисконт на эконалог", - объяснил Бондаренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь врио председателя Госэнергоэффективности Константин Гура сообщил, что Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали законопроект, принятие которого позволит инвестировать в энергомодернизацию предприятий почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2.
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Где-то я уже это слышал . Трубы Днепра продолжают травить горожан .
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07.09.2020 17:47 Ответить
*********.

Даже когда карлаганка и асфальтовый работали на всю мощь такой вони не было как сейчас от ПАТОКА
**** ЭКОЛОГИ *****. Шоб вы **** поздыхали ********. Сегодня ночью трешь лютый был.
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07.09.2020 17:50 Ответить
они должны это делать сами и из своей прибыли - а налоги это отдельная песня ,тем более эко налог - и после этого он типа как минимум не лоббист большого бизнеса - слуга их ,а не народа и это - факт
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07.09.2020 17:51 Ответить
"Разрешение предприятиям направлять 70% средств от эконалога на модернизацию будет стимулировать создание экологичных производственных линий".

Пля, вы чинуши уже 30-ь лет "модернизируете" предприятия, но стимулирует это только ваш собственный карман.
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07.09.2020 17:55 Ответить
Налог на прибыль 25% душит экономику Украины. Введите налог 5/10 и будет нереальный подъем ВВП.
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07.09.2020 17:57 Ответить
Читаем между строк. Кто. У нас поотжимал производства которые давно надо было модернизировать ?
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07.09.2020 18:01 Ответить
Эконалоги +ещё обычные налоги -это коррозия экономики ,по нашему занепад .Ну назовите инвесторов адекватных ,которые захотели стать банкротами ? .И выхода два -либо в тень ,либо Никак .А желания типа сингапурских налогов -,а это 17% максимум-нет!Хотели бы ,давно бы сделали ,хотя бы такие налоги как в Сингапуре .А значит ,для того чтобы корова давала больше молока с наименьшей себестоимостью - ,её надо меньше кормить и больше доить. Название правящей партии -слуги олигархов , -что в переводе значит тупоголовые зелёные членограи .
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07.09.2020 18:44 Ответить
 
 