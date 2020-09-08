60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг"
60% киевлян довольны работой мэра Виталия Кличко и 59% считают, что ситуация в городе за время его пребывания на этом посту улучшилась.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.
Социологи отмечают, что показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.
"60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко", - сообщает "Рейтинг".
Вместе с тем, отмечают социологи, 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.
Также две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
Рейтинг "УДАРа" вдвое выше рейтинга партий, занявших второе и третье места.
"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".
"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".
Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
какие перемены ?
застраивают любой клочок не думая про будущий автомобильный коллапс
надо быть долб.**** чтобы дать разрешение на строительство Эпицентра на Петровке
хуже мера не было и быть не может
любая столица застраивается, это не избежно
или ты думаешь, что если тебе хрущёвка осталась от бабушки, то в столицу кроме тебя никто не должен приехать жить, покупать жилье себе и своим детям?
чорта лисого , а не Київ . "Мэри Поппинз , до свидания !!!"
при том что зеленский со своими слугами ему постоянно палки в колёса ставят
И не по сравнению с кем-то. Он просто очень хороший мэр. Долго перечислять, что именно нравится, я бы сказал - ВСЕ.
единственное чего он не может = заставить наш нарид не срать там где живут.
новые дороги даже на периферии, отремонтированные базары, парки, скверы даже в закоулках города, сдвинулись с мертвой точки долгострои типа метро нв Троещину, ветка метро на Виноградарь, впервые за долги десятилетия начали мыть улицы - я это вижу по утрам из окон. Прекрасно срабатывает уборочная техника - снегопад только начался - вижу, на перекрестках уже дежурят снегоуборочные, когда будет пора ночью убирать, чтобы в час пик не попасть.
Я уже забыл картинку которую раньше видел регулярно из окон дома - когда у окон на светофоре автомобилисты друг другу помогают в горку по снегу тронуться. При Попове и Черновецком это было нормой.
Мост, который соединил Мариинский парк с Владимирской горкой дал киевлянам огромную зону для отдыха - каждый день почти там хожу!
Надеюсь, в следующей каденции закончи строительство метро на Троещину и отделает Гидропарк - веолдорожки и т.д.
Я лично его работой доволен. и лично не знаю никого кто считает иначе.
Первый мер за 60 лет, который не построил ни одной станции метро.
все реально. так и будет.
Кстати многие бывшие мэры ен открыли ни 1 станции метро. В частности Черновецкий.
И что - дважды его выбирали мэром.
Ужас...
прямой в челюсть и все. нокаут.
ПС. Асобенная спасиба за митро по 8 грн, патаму шо вернули 10 лярдав фельдимане.