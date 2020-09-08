РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14062 посетителя онлайн
Новости
3 472 89
Кличко (4455) мэр (1475)

60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг"

60% киевлян довольны работой мэра Виталия Кличко и 59% считают, что ситуация в городе за время его пребывания на этом посту улучшилась.

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - Рейтинг 01

60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - Рейтинг 02

60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - Рейтинг 03

Социологи отмечают, что показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

"60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко", - сообщает "Рейтинг".

Вместе с тем, отмечают социологи, 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

Также две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Рейтинг "УДАРа" вдвое выше рейтинга партий, занявших второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Полностью поддерживаю!
Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
показать весь комментарий
08.09.2020 17:33
+18
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5763
показать весь комментарий
08.09.2020 17:34
+14
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4949
показать весь комментарий
08.09.2020 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полностью поддерживаю!
Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
показать весь комментарий
08.09.2020 17:33 Ответить
Яких змін не бачить тільки сліпий? Нових незаконних будівництв бандитів Кличка спільно з командою Черновецького? За такі факти корупції будь якого іншого мера столиці цивілізованої країни вже б посадили на 250 років!
показать весь комментарий
08.09.2020 18:32 Ответить
игореша, пойди хлебни бояры.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:42 Ответить
Весь Київ стоїть в заторах, торгові центри будують вже на дорогах. Залізничний міст не освітлюється, з величезною ямою в середній полосі вже не один рік. Потворні висотні термітники у кожному дворі і в парках. Скільки нових станцій метро побудовано? Скільки нових садочків і шкіл? І все це Кличко.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:14 Ответить
умри гнида
какие перемены ?
застраивают любой клочок не думая про будущий автомобильный коллапс

надо быть долб.**** чтобы дать разрешение на строительство Эпицентра на Петровке

хуже мера не было и быть не может
показать весь комментарий
09.09.2020 01:19 Ответить
ты зачем напился так сильно в очередной раз?

любая столица застраивается, это не избежно
или ты думаешь, что если тебе хрущёвка осталась от бабушки, то в столицу кроме тебя никто не должен приехать жить, покупать жилье себе и своим детям?
показать весь комментарий
09.09.2020 09:44 Ответить
Манипуляция! 60% киевлян считают, что по сравнению с рыгами Поповом и Макеенко ситуацияикак-то улучшилась, но это отнюдь не означает, что они ДОВОЛЬНЫ Веталеком
показать весь комментарий
08.09.2020 17:33 Ответить
Краще голосувати за Верещук!!!!1111
показать весь комментарий
08.09.2020 17:34 Ответить
Я думаю это была шютка.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:43 Ответить
Хороший тролінг #іпанутоїверещачки в образі Мері!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:43 Ответить
Помню, в 2013 году были мы в Раве-Русской. Так вот, много в Украине задрипанных городков, но такого убитого города и таких глубоких ям на дорогах мы не видели до этого нигде. Оказывается, мэром Равы тогда была Верещук.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:44 Ответить
Я теж був там . Ураган ! та шобла медведчука вважає що тільки в Києві вони розвернуться .
чорта лисого , а не Київ . "Мэри Поппинз , до свидания !!!"
показать весь комментарий
08.09.2020 18:00 Ответить
Нет, Лёшу Гончаренко - в меры!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:51 Ответить
лучше голосовать за Левченко , порохососов и зелеботов - в крематорий
показать весь комментарий
09.09.2020 01:21 Ответить
Ооо, знаю я Левчнка. Він займається корисною роботою- блокує будівництва, а потім чекає на відкупні))) гарний хлопчина, потрібно голосувати)
показать весь комментарий
09.09.2020 06:57 Ответить
уверен что сделал бы лучше?
при том что зеленский со своими слугами ему постоянно палки в колёса ставят
показать весь комментарий
08.09.2020 17:36 Ответить
Всегда будут те, кто чем-то не доволен. Но по сравнению с Лёнчиком, Виталька - мегамозг. А Лёнчика (чисто напоминаю), киевляне выбрали сами 2 (два!) раза подряд.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:41 Ответить
Не киевляне выбрали, а бабушки и пенсионеры, которых космос кормил
показать весь комментарий
08.09.2020 17:42 Ответить
Вы хотите сказать, что в Киеве кроме пенсов никого нет? А если есть, то какого хрена они не проголосовали за нормальных кандидатов? И я даже знаю ответ на вопрос - какого хрена. Мне просто второе голосование хорошо запомнилось. Тёплый воскресный майский день. Все киевляне свалили бухать на дачи, пока бабульки решали за них судьбу их города. А потом все хором ныли "****, ну как же так опять получилось?!".
показать весь комментарий
08.09.2020 17:45 Ответить
Я хочу сказать про реалии Киева в 200-х. После Евромайдана ситуация кардинально поменялась. Сейчас пенсы уже не решают
показать весь комментарий
08.09.2020 17:58 Ответить
Да я с вами полностью согласен. Наголосовали тогда бабульки. Но это никак не оправдывает остальных жителей Киева, которые тупо просрали свой шанс.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:05 Ответить
Лёша Гончаренко удаляет Виталю нараз!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:54 Ответить
Почему вы так считаете?
показать весь комментарий
08.09.2020 17:57 Ответить
Потому шо он в правильной партии!
показать весь комментарий
08.09.2020 18:24 Ответить
Это было круто . Я тогда успел доехать домой на одной из последних электричек. Тролейбусы уже не ездили, пёрся пешком через Сырец по пояс в снегу.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:02 Ответить
ага, а для меня это стало стимулом купить себе джип после этой зимы
показать весь комментарий
08.09.2020 18:05 Ответить
А ти йшов через парк, чи по тротуару біля Дубків? Бо тротуар постійно тракторець розчищав))
показать весь комментарий
09.09.2020 06:59 Ответить
Я шёл от Сырца на Стеценка по тротуару, бо там тропинка была протоптана. В парк соваться был вообще не вариант и трактора я тогда не видел. Может мы с ним разминулись.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:14 Ответить
Стежечку дійсно протоптували (проте пройти міг лише один). Тракторець там їздив вже на третій-четвертий день снігопаду. І саме тоді євробляха біля сходів розбита валялась місяця три.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:56 Ответить
Я машину три дня откапывал. А потом на четвертый день наконец приехавший трактор закопал ее обратно
показать весь комментарий
08.09.2020 18:29 Ответить
Зато после этого купил металическую лопату Фискарс.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:31 Ответить
Зато к быдлуковичу на хазу дорогу не только расчистили а и высушили. Вот поэтому оно и в ростове.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:32 Ответить
а Попов никак не мог пропустить Венскую оперу. сдрыснул в Австрию, причем Попов знал, что надвигается сильная снежная буря, и оставил разруливать бедного Голубченко, и на него посыпались все камни. Это тоже повлияло в ноябре 2013 на вспыхнуший Евромайдан.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:37 Ответить
Віслюк- табу)))
показать весь комментарий
08.09.2020 17:33 Ответить
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5763
показать весь комментарий
08.09.2020 17:34 Ответить
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4949
показать весь комментарий
08.09.2020 17:35 Ответить
То хай би боксом і займався. Но мер з нього ніякий.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:16 Ответить
А может пусть чмо играет в КВН ?
показать весь комментарий
09.09.2020 00:39 Ответить
Ви маєте рацію. І Порошенко нехай цукерками займається)
показать весь комментарий
09.09.2020 00:44 Ответить
ценю в народе, когда прежде чем хрюкнуть, подумают секунду. профессия Порошенко-дипломат. золотой аттестат, красный диплом, служба в армии, шесть языков, 10 лет бизнеса, потом политика, госуправление, + еще 3 образования, 20 лет опыт госслужбы. а цукерками может заниматься ЮТимошенко, она по специальности кондитер, еще от прадеда-семейная династия.
показать весь комментарий
09.09.2020 01:09 Ответить
Всі свої знання Порошенко застосував на особисте збагачення. Він ворог для українців.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:56 Ответить
ты хохлочернь, а не украинец, если не увидел изменения в Украине за последние 5 лет, принимаешь как возможное, что в президентское кресло влез тупой клоун, непонятной национальности, и ты голосовало за это чмо.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:24 Ответить
На фоне папередников и зеленых дегенератов-мародеров, Виталька - образцовый мэр.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:41 Ответить
Лёша Гончаренко будет лучше!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:55 Ответить
Анатолий Безмозглый, до тебя, наверное, так и не дошло что "порохоботы" в отличие от зебилов, мозгом обладают, поэтому Леше в Киеве абсолютно ничего не светит. При этом я ничего не имею против Гончаренко. Хороший молодой, умный политик с хорошо подвешенным языком. Но понимаешь ли, мер-политик, наверное, только идиотам нужен. Это ж только зеленые овцы могут выбрать партию в ВР только потому, что им сериальчики для даунов понравились. А вот на местных выборах ЕС уделает зеленую слизь легко. Так что, старайся лучше. Пока что твои высеры идут мимо кассы, хотя ты их уже трижды на странице повторил.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:19 Ответить
Не понял. Петики против кандидата от ЕС и за изменника Виталю? Подурели совсем!
показать весь комментарий
08.09.2020 18:29 Ответить
Не понимаешь ты, а подурели какие-то Петики? Где ты увидел, что Петики против Алексея Гончаренко? Нормальный политик, пусть остается депутатом. Кому и с кем изменял Виталик? Дебил, за сцаря и его свиту ты уже проголосовало. А у нормальных людей другие критерии выбора. Таким, как ты, вообще нужно запретить голосовать и размножаться.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:41 Ответить
Согласен полностью. Кличко - лучший мэр за те 20 лет что я тут живу.
И не по сравнению с кем-то. Он просто очень хороший мэр. Долго перечислять, что именно нравится, я бы сказал - ВСЕ.
единственное чего он не может = заставить наш нарид не срать там где живут.
новые дороги даже на периферии, отремонтированные базары, парки, скверы даже в закоулках города, сдвинулись с мертвой точки долгострои типа метро нв Троещину, ветка метро на Виноградарь, впервые за долги десятилетия начали мыть улицы - я это вижу по утрам из окон. Прекрасно срабатывает уборочная техника - снегопад только начался - вижу, на перекрестках уже дежурят снегоуборочные, когда будет пора ночью убирать, чтобы в час пик не попасть.
Я уже забыл картинку которую раньше видел регулярно из окон дома - когда у окон на светофоре автомобилисты друг другу помогают в горку по снегу тронуться. При Попове и Черновецком это было нормой.
Мост, который соединил Мариинский парк с Владимирской горкой дал киевлянам огромную зону для отдыха - каждый день почти там хожу!
Надеюсь, в следующей каденции закончи строительство метро на Троещину и отделает Гидропарк - веолдорожки и т.д.
Я лично его работой доволен. и лично не знаю никого кто считает иначе.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:51 Ответить
Такого дебилам Киев ещё не видел!
Первый мер за 60 лет, который не построил ни одной станции метро.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:58 Ответить
похоже киевлянам как-то пофиг на твое мнение, и єто радует
показать весь комментарий
08.09.2020 18:04 Ответить
Быдлу надо выбирать, или метро, или ремонт крыши на их зассанной хрущевке. Плати налоги, будет метро. А на сегодня так-люди в метро не ездят, а должны ЗЕбыдлу строить станции.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:06 Ответить
зачем открывать по 1 станции "к выборам", если Кличко решит проблему в корне - поведет метро на Троещину, и Виноградарь, а потом соединит Троещину с Харьковским!
все реально. так и будет.
Кстати многие бывшие мэры ен открыли ни 1 станции метро. В частности Черновецкий.
И что - дважды его выбирали мэром.
Ужас...
показать весь комментарий
08.09.2020 18:52 Ответить
А всі разом - свора паразитів
показать весь комментарий
09.09.2020 00:46 Ответить
гнида он - пусть идёт сосёт Кернесу , Фуксу , Шуфричу , Порошенку и тд.
показать весь комментарий
09.09.2020 01:24 Ответить
Удивляюсь как при таком раскладе год назад большинство за гринпоца проголосовало.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:42 Ответить
Как раз год правления клоунов, многих протрезвил
показать весь комментарий
08.09.2020 17:44 Ответить
Рейтинг как у Кернеса...Выбор за жителями..
показать весь комментарий
08.09.2020 17:45 Ответить
А как зеленый скоморох надрывался на концертах Виталия опоганить а киевляне опоганили рейтингом шмарклю.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:50 Ответить
Квартал 95 годами тужился выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужился чтобы Коломойский пилил бюджет Киева руками Ткаченко: Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019. Поставленную задачу Ткаченко не выполнил, за что Коломойский отлучил его от своего обеденного стола и разжаловал в министры.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:51 Ответить
рейтинг педаліка став рости, коли нарід на прикладі зеленодупих побачив, шо могло бути і ГІРШЕ.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:05 Ответить
От хто голосує за пальчевського, шмарія та інше мертвечуківське лайно? Як і за саму цю вражину.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:51 Ответить
Как бы оппоненты вовсю не поливали Кличко грязью перед выборами, по моему мнению, он всё же лучший и достойный кандидат в мэры столицы. А опыт хозяйствования приходит со временем. Удачи и здоровья тебе, Виталий!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:53 Ответить
+1.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:03 Ответить
Младшего Кличко в мэры выбирать надо.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:53 Ответить
он не рвется. У него другие приоритеты в жизни - бизнесом занимается. и у него неплохо получается. Каждый должен заниматься своим делом.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:53 Ответить
Как бы оппоненты вовсю не поливали Кличко грязью перед выборами, по моему мнению, он всё же лучший и достойный кандидат в мэры столицы. А опыт хозяйствования приходит со временем. Удачи и здоровья тебе, Виталий!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:54 Ответить
Киевляне выберут Лёшу Гончаренко!
показать весь комментарий
08.09.2020 17:56 Ответить
Петики спамят меня за своего кандидата? Зачем выдвигали? Чтобы вытереть о него ноги?
показать весь комментарий
08.09.2020 19:03 Ответить
В Киеве желателен ВТОРОЙ ТУР !!! Интересно было бы понаблюдать.. Картина маслом. ( при чем кто будет в спарринге с ВиталЫком все равно, хотя интересен был бы словесный батл Виталик - Верещук. ( друг друга стоят, хотя в разных амплуа). Куда там тому Кварталу ( тем более нынешнему), хотя бы насмеялись в волю...
показать весь комментарий
08.09.2020 18:21 Ответить
Нет, интересней был бы Виталя - Пальчевский. Хотя он, конечно, невозможен.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:26 Ответить
ничего интересного - игра в одни ворота.
прямой в челюсть и все. нокаут.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:54 Ответить
А если по скайпу? Все наоборот будет?
показать весь комментарий
08.09.2020 18:59 Ответить
иными словами в Киеве у зебила не больше 10, пожалуй это главный успех
показать весь комментарий
08.09.2020 18:31 Ответить
значит и у летающей лошадки Верещук такой же! зря летааала...
показать весь комментарий
08.09.2020 20:25 Ответить
Ну в моем бы варианте посмеялись бы над двумя, а тут бы только над Виталиком ( у Пальчевского, как к нему не относиться, уровень риторики и подготовки в этом смысле несоизмеримы не говоря уж о свойственном сарказме.. , одно было бы в помощь Виталику говорили бы на русском., хотя у него и с этим проблемы)
показать весь комментарий
08.09.2020 18:33 Ответить
Вот это да!С таким то рейтингом годков так через 3,5 можно и на президента замахнуться.А что?Клованы у нас уже были,слащавые олигархи были,даже шапкокрады были.А вот чемпиона мира по боксу у нас еще не было.Да еще и в супер тяжелом весе,и в самой престижной организации WBC.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:04 Ответить
Это дело. А петики будут рады?
показать весь комментарий
08.09.2020 19:32 Ответить
Повій ще теж не було. Не порядок, чим вони за боксерів чи клоунів гірші?
показать весь комментарий
08.09.2020 22:39 Ответить
Вы так считаете Ольга?Ну что же,не буду с Вами спорить,Вам виднее,хотя у меня другое мнение.Как говорится кто на что учился.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:36 Ответить
73% дебилов избрали в президенты бубочку, так что Кличку есть еще куда расти.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:23 Ответить
Особенно его решение ездить по Киеву на третьей передаче 50км/ч
показать весь комментарий
08.09.2020 19:49 Ответить
Асопенна благадурен за стиклянный мовс и за то шо безнал низзя украсц.
ПС. Асобенная спасиба за митро по 8 грн, патаму шо вернули 10 лярдав фельдимане.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:15 Ответить
60% потому что все боятся прихода очередного "Слуги народа".
показать весь комментарий
08.09.2020 21:15 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:08 Ответить
Моє рідне місто стало дуже некомфортним для життя. Винні в цьому і Кличко, і його попередники. Потрібно на мера вибирати не боксера, і не банкіра, а господарника з чистою репутацією. І обовязкоово киянина, який любить Київ. Достали вже понаїхавші мародери.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:25 Ответить
З Пальчевського та Верещук -мери, як з гівна цукерка, на перший погляд нібито нічого,але тхне погано!!! Мене дивує після таких зашкварів "Слуг" та запроданців ОПЗЖ такі рейтингі??? Мабуть соціологію підмахнули.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:47 Ответить
Тут Верещук мимо Киева не пролетала ? 😍
показать весь комментарий
09.09.2020 01:01 Ответить
 
 