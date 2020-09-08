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Кличко (3477) мер (501)

60% киян задоволені діяльністю мера Кличка, – "Рейтинг"

60% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка та 59% вважають, що ситуація у місті за час його перебування на цій посаді покращилася.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

60% киян задоволені діяльністю мера Кличка, – Рейтинг 01

60% киян задоволені діяльністю мера Кличка, – Рейтинг 02

60% киян задоволені діяльністю мера Кличка, – Рейтинг 03

Соціологи відзначають, що показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

"60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка", – повідомляє "Рейтинг".

Разом з тим, зазначають соціологи, 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

Також дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
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Топ коментарі
+19
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Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
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08.09.2020 17:33
+18
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5763
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08.09.2020 17:34
+14
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4949
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08.09.2020 17:35
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Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
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08.09.2020 17:33 Відповісти
Яких змін не бачить тільки сліпий? Нових незаконних будівництв бандитів Кличка спільно з командою Черновецького? За такі факти корупції будь якого іншого мера столиці цивілізованої країни вже б посадили на 250 років!
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08.09.2020 18:32 Відповісти
игореша, пойди хлебни бояры.
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08.09.2020 18:42 Відповісти
Весь Київ стоїть в заторах, торгові центри будують вже на дорогах. Залізничний міст не освітлюється, з величезною ямою в середній полосі вже не один рік. Потворні висотні термітники у кожному дворі і в парках. Скільки нових станцій метро побудовано? Скільки нових садочків і шкіл? І все це Кличко.
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08.09.2020 22:14 Відповісти
умри гнида
какие перемены ?
застраивают любой клочок не думая про будущий автомобильный коллапс

надо быть долб.**** чтобы дать разрешение на строительство Эпицентра на Петровке

хуже мера не было и быть не может
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09.09.2020 01:19 Відповісти
ты зачем напился так сильно в очередной раз?

любая столица застраивается, это не избежно
или ты думаешь, что если тебе хрущёвка осталась от бабушки, то в столицу кроме тебя никто не должен приехать жить, покупать жилье себе и своим детям?
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09.09.2020 09:44 Відповісти
Манипуляция! 60% киевлян считают, что по сравнению с рыгами Поповом и Макеенко ситуацияикак-то улучшилась, но это отнюдь не означает, что они ДОВОЛЬНЫ Веталеком
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08.09.2020 17:33 Відповісти
Краще голосувати за Верещук!!!!1111
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08.09.2020 17:34 Відповісти
Я думаю это была шютка.
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08.09.2020 17:43 Відповісти
Хороший тролінг #іпанутоїверещачки в образі Мері!
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08.09.2020 17:43 Відповісти
Помню, в 2013 году были мы в Раве-Русской. Так вот, много в Украине задрипанных городков, но такого убитого города и таких глубоких ям на дорогах мы не видели до этого нигде. Оказывается, мэром Равы тогда была Верещук.
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08.09.2020 17:44 Відповісти
Я теж був там . Ураган ! та шобла медведчука вважає що тільки в Києві вони розвернуться .
чорта лисого , а не Київ . "Мэри Поппинз , до свидания !!!"
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08.09.2020 18:00 Відповісти
Нет, Лёшу Гончаренко - в меры!
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08.09.2020 17:51 Відповісти
лучше голосовать за Левченко , порохососов и зелеботов - в крематорий
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09.09.2020 01:21 Відповісти
Ооо, знаю я Левчнка. Він займається корисною роботою- блокує будівництва, а потім чекає на відкупні))) гарний хлопчина, потрібно голосувати)
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09.09.2020 06:57 Відповісти
уверен что сделал бы лучше?
при том что зеленский со своими слугами ему постоянно палки в колёса ставят
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08.09.2020 17:36 Відповісти
Всегда будут те, кто чем-то не доволен. Но по сравнению с Лёнчиком, Виталька - мегамозг. А Лёнчика (чисто напоминаю), киевляне выбрали сами 2 (два!) раза подряд.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
Не киевляне выбрали, а бабушки и пенсионеры, которых космос кормил
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08.09.2020 17:42 Відповісти
Вы хотите сказать, что в Киеве кроме пенсов никого нет? А если есть, то какого хрена они не проголосовали за нормальных кандидатов? И я даже знаю ответ на вопрос - какого хрена. Мне просто второе голосование хорошо запомнилось. Тёплый воскресный майский день. Все киевляне свалили бухать на дачи, пока бабульки решали за них судьбу их города. А потом все хором ныли "****, ну как же так опять получилось?!".
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08.09.2020 17:45 Відповісти
Я хочу сказать про реалии Киева в 200-х. После Евромайдана ситуация кардинально поменялась. Сейчас пенсы уже не решают
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08.09.2020 17:58 Відповісти
Да я с вами полностью согласен. Наголосовали тогда бабульки. Но это никак не оправдывает остальных жителей Киева, которые тупо просрали свой шанс.
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08.09.2020 18:05 Відповісти
Лёша Гончаренко удаляет Виталю нараз!
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08.09.2020 17:54 Відповісти
Почему вы так считаете?
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08.09.2020 17:57 Відповісти
Потому шо он в правильной партии!
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08.09.2020 18:24 Відповісти
Это было круто . Я тогда успел доехать домой на одной из последних электричек. Тролейбусы уже не ездили, пёрся пешком через Сырец по пояс в снегу.
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08.09.2020 18:02 Відповісти
ага, а для меня это стало стимулом купить себе джип после этой зимы
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08.09.2020 18:05 Відповісти
А ти йшов через парк, чи по тротуару біля Дубків? Бо тротуар постійно тракторець розчищав))
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09.09.2020 06:59 Відповісти
Я шёл от Сырца на Стеценка по тротуару, бо там тропинка была протоптана. В парк соваться был вообще не вариант и трактора я тогда не видел. Может мы с ним разминулись.
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09.09.2020 11:14 Відповісти
Стежечку дійсно протоптували (проте пройти міг лише один). Тракторець там їздив вже на третій-четвертий день снігопаду. І саме тоді євробляха біля сходів розбита валялась місяця три.
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09.09.2020 11:56 Відповісти
Я машину три дня откапывал. А потом на четвертый день наконец приехавший трактор закопал ее обратно
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08.09.2020 18:29 Відповісти
Зато после этого купил металическую лопату Фискарс.
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08.09.2020 18:31 Відповісти
Зато к быдлуковичу на хазу дорогу не только расчистили а и высушили. Вот поэтому оно и в ростове.
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08.09.2020 18:32 Відповісти
а Попов никак не мог пропустить Венскую оперу. сдрыснул в Австрию, причем Попов знал, что надвигается сильная снежная буря, и оставил разруливать бедного Голубченко, и на него посыпались все камни. Это тоже повлияло в ноябре 2013 на вспыхнуший Евромайдан.
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08.09.2020 20:37 Відповісти
Віслюк- табу)))
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08.09.2020 17:33 Відповісти
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5763
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08.09.2020 17:34 Відповісти
60% киевлян довольны деятельностью мэра Кличко, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4949
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08.09.2020 17:35 Відповісти
То хай би боксом і займався. Но мер з нього ніякий.
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08.09.2020 22:16 Відповісти
А может пусть чмо играет в КВН ?
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09.09.2020 00:39 Відповісти
Ви маєте рацію. І Порошенко нехай цукерками займається)
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09.09.2020 00:44 Відповісти
ценю в народе, когда прежде чем хрюкнуть, подумают секунду. профессия Порошенко-дипломат. золотой аттестат, красный диплом, служба в армии, шесть языков, 10 лет бизнеса, потом политика, госуправление, + еще 3 образования, 20 лет опыт госслужбы. а цукерками может заниматься ЮТимошенко, она по специальности кондитер, еще от прадеда-семейная династия.
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09.09.2020 01:09 Відповісти
Всі свої знання Порошенко застосував на особисте збагачення. Він ворог для українців.
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09.09.2020 10:56 Відповісти
ты хохлочернь, а не украинец, если не увидел изменения в Украине за последние 5 лет, принимаешь как возможное, что в президентское кресло влез тупой клоун, непонятной национальности, и ты голосовало за это чмо.
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09.09.2020 11:24 Відповісти
На фоне папередников и зеленых дегенератов-мародеров, Виталька - образцовый мэр.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
Лёша Гончаренко будет лучше!
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08.09.2020 17:55 Відповісти
Анатолий Безмозглый, до тебя, наверное, так и не дошло что "порохоботы" в отличие от зебилов, мозгом обладают, поэтому Леше в Киеве абсолютно ничего не светит. При этом я ничего не имею против Гончаренко. Хороший молодой, умный политик с хорошо подвешенным языком. Но понимаешь ли, мер-политик, наверное, только идиотам нужен. Это ж только зеленые овцы могут выбрать партию в ВР только потому, что им сериальчики для даунов понравились. А вот на местных выборах ЕС уделает зеленую слизь легко. Так что, старайся лучше. Пока что твои высеры идут мимо кассы, хотя ты их уже трижды на странице повторил.
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08.09.2020 18:19 Відповісти
Не понял. Петики против кандидата от ЕС и за изменника Виталю? Подурели совсем!
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08.09.2020 18:29 Відповісти
Не понимаешь ты, а подурели какие-то Петики? Где ты увидел, что Петики против Алексея Гончаренко? Нормальный политик, пусть остается депутатом. Кому и с кем изменял Виталик? Дебил, за сцаря и его свиту ты уже проголосовало. А у нормальных людей другие критерии выбора. Таким, как ты, вообще нужно запретить голосовать и размножаться.
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08.09.2020 18:41 Відповісти
Согласен полностью. Кличко - лучший мэр за те 20 лет что я тут живу.
И не по сравнению с кем-то. Он просто очень хороший мэр. Долго перечислять, что именно нравится, я бы сказал - ВСЕ.
единственное чего он не может = заставить наш нарид не срать там где живут.
новые дороги даже на периферии, отремонтированные базары, парки, скверы даже в закоулках города, сдвинулись с мертвой точки долгострои типа метро нв Троещину, ветка метро на Виноградарь, впервые за долги десятилетия начали мыть улицы - я это вижу по утрам из окон. Прекрасно срабатывает уборочная техника - снегопад только начался - вижу, на перекрестках уже дежурят снегоуборочные, когда будет пора ночью убирать, чтобы в час пик не попасть.
Я уже забыл картинку которую раньше видел регулярно из окон дома - когда у окон на светофоре автомобилисты друг другу помогают в горку по снегу тронуться. При Попове и Черновецком это было нормой.
Мост, который соединил Мариинский парк с Владимирской горкой дал киевлянам огромную зону для отдыха - каждый день почти там хожу!
Надеюсь, в следующей каденции закончи строительство метро на Троещину и отделает Гидропарк - веолдорожки и т.д.
Я лично его работой доволен. и лично не знаю никого кто считает иначе.
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08.09.2020 18:51 Відповісти
Такого дебилам Киев ещё не видел!
Первый мер за 60 лет, который не построил ни одной станции метро.
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08.09.2020 17:58 Відповісти
похоже киевлянам как-то пофиг на твое мнение, и єто радует
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08.09.2020 18:04 Відповісти
Быдлу надо выбирать, или метро, или ремонт крыши на их зассанной хрущевке. Плати налоги, будет метро. А на сегодня так-люди в метро не ездят, а должны ЗЕбыдлу строить станции.
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08.09.2020 18:06 Відповісти
зачем открывать по 1 станции "к выборам", если Кличко решит проблему в корне - поведет метро на Троещину, и Виноградарь, а потом соединит Троещину с Харьковским!
все реально. так и будет.
Кстати многие бывшие мэры ен открыли ни 1 станции метро. В частности Черновецкий.
И что - дважды его выбирали мэром.
Ужас...
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08.09.2020 18:52 Відповісти
А всі разом - свора паразитів
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09.09.2020 00:46 Відповісти
гнида он - пусть идёт сосёт Кернесу , Фуксу , Шуфричу , Порошенку и тд.
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09.09.2020 01:24 Відповісти
Удивляюсь как при таком раскладе год назад большинство за гринпоца проголосовало.
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08.09.2020 17:42 Відповісти
Как раз год правления клоунов, многих протрезвил
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08.09.2020 17:44 Відповісти
Рейтинг как у Кернеса...Выбор за жителями..
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08.09.2020 17:45 Відповісти
А как зеленый скоморох надрывался на концертах Виталия опоганить а киевляне опоганили рейтингом шмарклю.
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08.09.2020 17:50 Відповісти
Квартал 95 годами тужился выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужился чтобы Коломойский пилил бюджет Киева руками Ткаченко: Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019. Поставленную задачу Ткаченко не выполнил, за что Коломойский отлучил его от своего обеденного стола и разжаловал в министры.
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08.09.2020 17:51 Відповісти
рейтинг педаліка став рости, коли нарід на прикладі зеленодупих побачив, шо могло бути і ГІРШЕ.
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08.09.2020 18:05 Відповісти
От хто голосує за пальчевського, шмарія та інше мертвечуківське лайно? Як і за саму цю вражину.
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08.09.2020 17:51 Відповісти
Как бы оппоненты вовсю не поливали Кличко грязью перед выборами, по моему мнению, он всё же лучший и достойный кандидат в мэры столицы. А опыт хозяйствования приходит со временем. Удачи и здоровья тебе, Виталий!
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08.09.2020 17:53 Відповісти
+1.
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08.09.2020 18:03 Відповісти
Младшего Кличко в мэры выбирать надо.
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08.09.2020 17:53 Відповісти
он не рвется. У него другие приоритеты в жизни - бизнесом занимается. и у него неплохо получается. Каждый должен заниматься своим делом.
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08.09.2020 18:53 Відповісти
Как бы оппоненты вовсю не поливали Кличко грязью перед выборами, по моему мнению, он всё же лучший и достойный кандидат в мэры столицы. А опыт хозяйствования приходит со временем. Удачи и здоровья тебе, Виталий!
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08.09.2020 17:54 Відповісти
Киевляне выберут Лёшу Гончаренко!
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08.09.2020 17:56 Відповісти
Петики спамят меня за своего кандидата? Зачем выдвигали? Чтобы вытереть о него ноги?
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08.09.2020 19:03 Відповісти
В Киеве желателен ВТОРОЙ ТУР !!! Интересно было бы понаблюдать.. Картина маслом. ( при чем кто будет в спарринге с ВиталЫком все равно, хотя интересен был бы словесный батл Виталик - Верещук. ( друг друга стоят, хотя в разных амплуа). Куда там тому Кварталу ( тем более нынешнему), хотя бы насмеялись в волю...
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08.09.2020 18:21 Відповісти
Нет, интересней был бы Виталя - Пальчевский. Хотя он, конечно, невозможен.
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08.09.2020 18:26 Відповісти
ничего интересного - игра в одни ворота.
прямой в челюсть и все. нокаут.
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08.09.2020 18:54 Відповісти
А если по скайпу? Все наоборот будет?
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08.09.2020 18:59 Відповісти
иными словами в Киеве у зебила не больше 10, пожалуй это главный успех
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08.09.2020 18:31 Відповісти
значит и у летающей лошадки Верещук такой же! зря летааала...
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08.09.2020 20:25 Відповісти
Ну в моем бы варианте посмеялись бы над двумя, а тут бы только над Виталиком ( у Пальчевского, как к нему не относиться, уровень риторики и подготовки в этом смысле несоизмеримы не говоря уж о свойственном сарказме.. , одно было бы в помощь Виталику говорили бы на русском., хотя у него и с этим проблемы)
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Вот это да!С таким то рейтингом годков так через 3,5 можно и на президента замахнуться.А что?Клованы у нас уже были,слащавые олигархи были,даже шапкокрады были.А вот чемпиона мира по боксу у нас еще не было.Да еще и в супер тяжелом весе,и в самой престижной организации WBC.
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08.09.2020 19:04 Відповісти
Это дело. А петики будут рады?
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08.09.2020 19:32 Відповісти
Повій ще теж не було. Не порядок, чим вони за боксерів чи клоунів гірші?
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08.09.2020 22:39 Відповісти
Вы так считаете Ольга?Ну что же,не буду с Вами спорить,Вам виднее,хотя у меня другое мнение.Как говорится кто на что учился.
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09.09.2020 13:36 Відповісти
73% дебилов избрали в президенты бубочку, так что Кличку есть еще куда расти.
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08.09.2020 19:23 Відповісти
Особенно его решение ездить по Киеву на третьей передаче 50км/ч
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08.09.2020 19:49 Відповісти
Асопенна благадурен за стиклянный мовс и за то шо безнал низзя украсц.
ПС. Асобенная спасиба за митро по 8 грн, патаму шо вернули 10 лярдав фельдимане.
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08.09.2020 20:15 Відповісти
60% потому что все боятся прихода очередного "Слуги народа".
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08.09.2020 21:15 Відповісти
правильно.
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08.09.2020 22:08 Відповісти
Моє рідне місто стало дуже некомфортним для життя. Винні в цьому і Кличко, і його попередники. Потрібно на мера вибирати не боксера, і не банкіра, а господарника з чистою репутацією. І обовязкоово киянина, який любить Київ. Достали вже понаїхавші мародери.
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08.09.2020 22:25 Відповісти
З Пальчевського та Верещук -мери, як з гівна цукерка, на перший погляд нібито нічого,але тхне погано!!! Мене дивує після таких зашкварів "Слуг" та запроданців ОПЗЖ такі рейтингі??? Мабуть соціологію підмахнули.
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08.09.2020 22:47 Відповісти
Тут Верещук мимо Киева не пролетала ? 😍
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09.09.2020 01:01 Відповісти
 
 