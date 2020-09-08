60% киян задоволені діяльністю мера Кличка, – "Рейтинг"
60% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка та 59% вважають, що ситуація у місті за час його перебування на цій посаді покращилася.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.
Соціологи відзначають, що показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.
"60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка", – повідомляє "Рейтинг".
Разом з тим, зазначають соціологи, 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.
Також дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.
Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.
"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".
"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".
Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
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Только Кличко в мэры!
Только слепой живя в Киеве не видит перемен
какие перемены ?
застраивают любой клочок не думая про будущий автомобильный коллапс
надо быть долб.**** чтобы дать разрешение на строительство Эпицентра на Петровке
хуже мера не было и быть не может
любая столица застраивается, это не избежно
или ты думаешь, что если тебе хрущёвка осталась от бабушки, то в столицу кроме тебя никто не должен приехать жить, покупать жилье себе и своим детям?
чорта лисого , а не Київ . "Мэри Поппинз , до свидания !!!"
при том что зеленский со своими слугами ему постоянно палки в колёса ставят
И не по сравнению с кем-то. Он просто очень хороший мэр. Долго перечислять, что именно нравится, я бы сказал - ВСЕ.
единственное чего он не может = заставить наш нарид не срать там где живут.
новые дороги даже на периферии, отремонтированные базары, парки, скверы даже в закоулках города, сдвинулись с мертвой точки долгострои типа метро нв Троещину, ветка метро на Виноградарь, впервые за долги десятилетия начали мыть улицы - я это вижу по утрам из окон. Прекрасно срабатывает уборочная техника - снегопад только начался - вижу, на перекрестках уже дежурят снегоуборочные, когда будет пора ночью убирать, чтобы в час пик не попасть.
Я уже забыл картинку которую раньше видел регулярно из окон дома - когда у окон на светофоре автомобилисты друг другу помогают в горку по снегу тронуться. При Попове и Черновецком это было нормой.
Мост, который соединил Мариинский парк с Владимирской горкой дал киевлянам огромную зону для отдыха - каждый день почти там хожу!
Надеюсь, в следующей каденции закончи строительство метро на Троещину и отделает Гидропарк - веолдорожки и т.д.
Я лично его работой доволен. и лично не знаю никого кто считает иначе.
Первый мер за 60 лет, который не построил ни одной станции метро.
все реально. так и будет.
Кстати многие бывшие мэры ен открыли ни 1 станции метро. В частности Черновецкий.
И что - дважды его выбирали мэром.
Ужас...
прямой в челюсть и все. нокаут.
ПС. Асобенная спасиба за митро по 8 грн, патаму шо вернули 10 лярдав фельдимане.