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Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия, - Лукашенко о революции. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что если его режим не устоит, то следующей будет Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из телеграм-каналов, приближенный к узурпатору.

Лукашенко заявил: "Вы знаете, все глобализированно и интернационализированног Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

А как вы будете противостоять этим Telegram-каналам? ...

Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро будут определенные политические события, а может и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь упадет, следующей будет Россия ".

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Топ комментарии
+34
Параноїк! Дайте йому сєльоткі!
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09.09.2020 00:54
+34
Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия, - Лукашенко о революции - Цензор.НЕТ 4585
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09.09.2020 00:56
+31
Старший брат, понятно? Бульбаши ещё недельку потопчутся, он Вову отцом назовёт.
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09.09.2020 00:55
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История учит тому, что некоторых она ничему не учит.
Рф это империя, тюрьма народов. Такие структуры никогда не выживали. Римская империя развалилась, Александр Македонский - все в прах, империя Чингиз Хана, тысячелетний рейх - все в пыль.
С рашкой будет тоже самое, это просто вопрос времени, а не выживания режима лукашенки, чтобы он там о себе не мнил
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09.09.2020 11:23 Ответить
Отличый план!
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09.09.2020 11:44 Ответить
Саме так, Таракане, саме так!
Хреностан следующий - на пару с казахстаном. Только не рухнет, а ОСВОБОДИТСЯ в кои то веки - ведь со времен Новгородского княжества в смердах и холопях сидеть уже стыдно пред Планетой.
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09.09.2020 11:45 Ответить
Если ЭТОМУ противостоять низя, как промычел Таракан, то нахй оно тогда так усердно пытается это делать? Зная, что все безнадежно и с трона оно таки вылетит.
Мог же уйти достойно и принять дальнейшее участие в политической жизни страны как глава своей партии. А теперь Таракану путь только или на кичу кукарекать или к X_y_й_л_o Обнуленному смыться и купить себе за украденные у народа деньги хатынку на Рублевке не торгуясь рядом с хатынкой Януковища.
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09.09.2020 12:19 Ответить
да да за нами мацквабад ни шагу назад
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09.09.2020 12:34 Ответить
А какой собственно дурак тебе Санёк виноват? Ты ведь с самого начала лобызал уста как Ельцину так и путлеру. Став политиком с преда в колхозе именно ты остался председателем колхоза в голове. Зачем надо было лезть без мыла в жопу этому Таёжному союзу. Что не знал что такое КГБ в расии. Нет ты завёл бл-дскую дружбу с парашей и тем самым кинув всех остальных соседей. А надо было всего поддержать идею Балто-Черноморской косы и сидел бы путин в своей руской жопе на бобах, а коса сдерживала воинственный пыс этого Ху-ла. Теперь ты погубил Беларусь и создал проблему от которой тебя же и грохнут твои мышебратья
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09.09.2020 12:50 Ответить
КГБ как раз в Белоруссии - в Хренлостане НКВД/КГБ хотя бы для приличия переименовали на вывеску ФСБ. А Таракан даже этого показательно не сделал.
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09.09.2020 13:03 Ответить
Лукашенко це туалетний папір Путіна! З рекламним слоганом на упаковці: "Срать придумали амерекосы а срем почемуто мы.
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09.09.2020 13:52 Ответить
Рухнет всего лишь кровавый упырь, посчитавший,что это он государство! А за ним обязательно рухнет кровавый московский узурпатор, тоже посчитавший,что это он -Россия. Государство - это народ и только он может быть хозяином государства и своей страны!
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09.09.2020 13:57 Ответить
http://www.radikal.ru Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія, - Лукашенко про революцію - Цензор.НЕТ 8347
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09.09.2020 14:22 Ответить
Усатый параноик уже натурально отождествляет себя с Беларусью: "государство - это я". (с) Вспоминается другой усатый урод, который, осознав, что поражение неизбежно, объявил, что немецкий народ недостоин жить, и заботиться о его выживании не нужно.
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09.09.2020 16:01 Ответить
никуда вы кацапы не денетесь - расхреначите свою страну и экономику, и станете нормальной страной как все....неужели вам самим этого не хочется...
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09.09.2020 16:08 Ответить
Беларусь не рухнет . Чем быстрее ты издохнешь лживая , двуличная , трусливая пропутинская тварь , тем больше надежды что Беларусь станет независимым государством свободным от совково-гбшной диктатуры .
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09.09.2020 18:39 Ответить
интересно, это его от дури так прет или маразм одолевает окончательно ?
оно такое тупое, типичный политрук времен ссср
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09.09.2020 18:42 Ответить
Я разговаривал со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным,(c)
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Сипатое ничтожество , ты можешь называть путина своей мамой однако после подписания тобой договора о единой валюте и органах управления путин избавиться от тебя на следующий же день .

Источник: https://censor.net/ru/n3218271
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09.09.2020 18:46 Ответить
рухнет не Белорусь а режим скромнее надо быть.....
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09.09.2020 22:33 Ответить
Таракан не за Беларусь думает, а про то что под ним кресло рухнет.
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09.09.2020 22:38 Ответить
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