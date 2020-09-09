Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия, - Лукашенко о революции. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что если его режим не устоит, то следующей будет Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из телеграм-каналов, приближенный к узурпатору.
Лукашенко заявил: "Вы знаете, все глобализированно и интернационализированног Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.
А как вы будете противостоять этим Telegram-каналам? ...
Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро будут определенные политические события, а может и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь упадет, следующей будет Россия ".
Пожалуйста, подождите...
Рф это империя, тюрьма народов. Такие структуры никогда не выживали. Римская империя развалилась, Александр Македонский - все в прах, империя Чингиз Хана, тысячелетний рейх - все в пыль.
С рашкой будет тоже самое, это просто вопрос времени, а не выживания режима лукашенки, чтобы он там о себе не мнил
Хреностан следующий - на пару с казахстаном. Только не рухнет, а ОСВОБОДИТСЯ в кои то веки - ведь со времен Новгородского княжества в смердах и холопях сидеть уже стыдно пред Планетой.
Мог же уйти достойно и принять дальнейшее участие в политической жизни страны как глава своей партии. А теперь Таракану путь только или на кичу кукарекать или к X_y_й_л_o Обнуленному смыться и купить себе за украденные у народа деньги хатынку на Рублевке не торгуясь рядом с хатынкой Януковища.
оно такое тупое, типичный политрук времен ссср
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Сипатое ничтожество , ты можешь называть путина своей мамой однако после подписания тобой договора о единой валюте и органах управления путин избавиться от тебя на следующий же день .
Источник: https://censor.net/ru/n3218271