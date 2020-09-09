Мэр Кличко проверил опорную больницу для лечения больных COVID-19. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал видео, что снял в медучреждении, сообщили в пресс-службе Кличко.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации, - отметил мэр. - Вчера вечером побывал с проверкой в ​​городской больнице № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.

"Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя! " - отметил Кличко.