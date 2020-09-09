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больница (1409) Кличко (4455)

Мэр Кличко проверил опорную больницу для лечения больных COVID-19. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал видео, что снял в медучреждении, сообщили в пресс-службе Кличко.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации, - отметил мэр. - Вчера вечером побывал с проверкой в ​​городской больнице № 4, которая  является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщил Кличко.

Мэр Кличко проверил опорную больницу для лечения больных COVID-19 01

Он отметил, что больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.

"Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя! " - отметил Кличко.

 
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Прикол был бы шоп Дубинский заболел и тут в палату заходит ВНЕЗАПНО Кличко......
(болеющий мигов вс.какивает и дает на кеды прямо ч-з окно(позабыв шо его перевели с первого этажа на четвертый))...
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09.09.2020 10:33 Ответить
вот это такие болеющие? из-за температуры 37,2 госпитализировали?
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09.09.2020 10:49 Ответить
Кличку показали "больную" которая ему рассказала как ей тяжело дышать
где переполненная больница и задыхающиеся от Ковид пациенты ?
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09.09.2020 10:51 Ответить
Больница не успевает переполнится по вине трупов, валяющихся на улицах штабелями.
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09.09.2020 11:09 Ответить
Тема переполненых палат расскрыта не полностью! Иопаные киздуни, мля!
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09.09.2020 11:05 Ответить
от витали ковид отскакивает, как от стенки горох
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09.09.2020 12:01 Ответить
 
 