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адвокат (1421) САП (2036) Роттердам+ (165)

САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам +", - адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам +" в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, опубликовав в Facebook копию соответствующего постановления.
"Конец эпохи дела" Роттердам + ". Теперь официально: мы, как защита, наконец получили текст постановления о закрытии дела "Роттердам +", - сообщила Одинец.


Согласно опубликованной ею копии постановления прокуратуры, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.
Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения, не подтвердила ущерба или убытков от действия формулы.
"Экспертиза, сделанная за 2 недели в июле 2019" на коленках "экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который в том числе был привлечен к проведению комиссионной экспертизы в феврале 2020 - августе 2020, не подтвердил свои же выводы", - отметила Ирина Дрыгваль.


Также согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной ОРЦ, которая в медийном пространстве получила название "Роттердам +", была полностью законной и обоснованной, что, в том числе, подтверждено решениями судов.
Впрочем, по словам Одинец, в НАБУ не хватает смелости признать беспочвенность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются "сохранить лицо".

"Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы, потрачены на ветер, такому серьезному учреждению " не комильфо ". Именно поэтому мы видим "предсмертные конвульсии" НАБУ в этом деле", - отметила Ирина Одинец.
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Топ комментарии
+17
Это признание, что зелохи, теперь официально зелохи.
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09.09.2020 12:28
+16
у зелебобиков траур.
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09.09.2020 12:33
+11
Зелебобики, вот вам очередное подтверждение, что вы - использованные гондоны.
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09.09.2020 12:43
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Это признание, что зелохи, теперь официально зелохи.
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09.09.2020 12:28 Ответить
Это признание только того, что Зеленский - подельник Порошенко.
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09.09.2020 12:44 Ответить
Пациен, ответьте, кого вы еще подозреваете в участии в этой банде?
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09.09.2020 12:51 Ответить
Подозреваю "любого друга" Ющенко, Порошенко и Зеленского - Ахметова.
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09.09.2020 13:01 Ответить
А рептилойдов с Нубиру?
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09.09.2020 13:04 Ответить
Ты считаешь, что Ахметов к этой схеме не имеет отношения? Сколько ж вас, идиотов, природа наплодила!
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09.09.2020 13:08 Ответить
схема не имеет состава преступления. Так что даже если Ахметов имеет к ней отношение - да на здоровье!
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09.09.2020 13:38 Ответить
Ахмєтов - рептилоід? А я завжди це підозрював!
САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+", - адвокат - Цензор.НЕТ 2642
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09.09.2020 13:41 Ответить
первое правило хорошего опера - не выйти на себя
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09.09.2020 13:26 Ответить
у зелебобиков траур.
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09.09.2020 12:33 Ответить
Если нашему святому Петру оставить навечно ключи от рая, то в раю скоро начнет работать фабрика рошен
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09.09.2020 12:37 Ответить
а если люмпенам вроде тебя - то ангелы будут стучать друг на друга и ходить строем.
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09.09.2020 13:39 Ответить
тема, а ты там случаем не ангел-рошен?
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09.09.2020 14:01 Ответить
зарплату получаю в конфетах "Шалена Бзджілка". Хочешь к нам?
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09.09.2020 14:04 Ответить
Это из торы ,жидовской книги ты процитировал?
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09.09.2020 13:56 Ответить
украину спасаешь?
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09.09.2020 13:59 Ответить
И что в этом плохого?
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09.09.2020 14:56 Ответить
Це визнання клоуна і його спонсорів - брехунами?!
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09.09.2020 12:43 Ответить
А його виборців -лохами!
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09.09.2020 12:44 Ответить
Зелебобики, вот вам очередное подтверждение, что вы - использованные гондоны.
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09.09.2020 12:43 Ответить
А я их предупреждал, что за Тимошенко надо голосовать!!! Кстати, что зелебобики, что пороховата - это одни и те же люди.
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09.09.2020 12:46 Ответить
різні - одні пришелепкуваті хами, інші пришелепкуваті ідіоти.
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09.09.2020 13:00 Ответить
Ну, може і так. Але, ті ж люди, які в 2014 році голосували за Порошенка, у 2019 році голосували за Зеленського.
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09.09.2020 13:02 Ответить
Всі решта свідки "святої Йулії"!
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09.09.2020 13:43 Ответить
да шож такое то.....
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09.09.2020 12:47 Ответить
о закрытии дела "Роттердам + "/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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09.09.2020 12:54 Ответить
Согласен на все 100% ,необходимо да же ради принципа Порошенко подать в суд на зедебилов во главе с нелохом ,да и всем кто пострадал от клеветы.А прокуроры ,мусора и другие должны вернуть 96 миллионов в бюджет страны! И нынешний вроде как министр культуры по кличке ткаченко ,со своим говноконалом Г+Г и мосейчучкой должны дать опровержение своей клевете!
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09.09.2020 14:03 Ответить
А хто поверне державі гроші?
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09.09.2020 12:59 Ответить
Гражданам за завышенные тарифы......
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09.09.2020 13:02 Ответить
Дык уже работает на полную Амстердам ++!
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09.09.2020 13:01 Ответить
Полное название формулы Амстердам 1+1.
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09.09.2020 14:07 Ответить
Ты не один лох. Один плюс один, а Бене бутерброд с икоркой.
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09.09.2020 15:39 Ответить
Красавы,махинации потроха и ахметки оказывается законны,в роттердаме ничего не покупали,но в затраты включили покупку там и привоз в Украину оттуда,налогов заплатили меньше, с потребителя содрали больше - ну совсем нет никакого преступления.
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09.09.2020 13:24 Ответить
Зебилы как правило не в курсе шо оно такое есть и черпают инфу гогно непосредственно с Г+Г
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09.09.2020 14:19 Ответить
Это же долго, вникать, читать, делать выводы. Зачем. Аналогично тому, как в детстве писали сочинения по аннотации, не читая саму книгу.
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09.09.2020 15:41 Ответить
Им проще жить под девизом: "Не читал, но осуждаю!"
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09.09.2020 16:40 Ответить
А хто буде відповідати за фальсифікацію і витрачених мільйони гривень бюджетних грошей на проведенння цього розслідування? А хто відповість за брехню, яка привела до влади бездарів і малоросів?
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09.09.2020 13:35 Ответить
Перевожу новость:
НАБУ официально признала что Зеленский врал избирателям.
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09.09.2020 13:41 Ответить
оппа
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09.09.2020 13:43 Ответить
Ось що мені подобається в Україні---це що не тикнеш пальцем,так і попадеш в ЕКСПЕРТА і при тому цей експерт---ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ,розбирається в усьому,починаючи з політичних питань і завершуючи всякого роду плітками!!!
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09.09.2020 13:43 Ответить
Ложечки нашлись, но осадочек остался. И главная цель Зелеными достигнута_ Порошенко оббрехали с головы до ног и отрезали путь к президентству. Хотя я лучшего Президента и Главнокомандующего в истории самостійної України не помню.
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09.09.2020 13:52 Ответить
А говноканал Г+Г вместе мосейчучкой и другими ,уже подготовил пламенную речь Порошенко с извинениями? Пороху и всем кого оклеветали зедебилы и опежизты ,необходимо подать в суд.А тех кто открывал уголовные дела ,уволят?
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09.09.2020 13:53 Ответить
Так что, получается, что у нас президент - 42-х летний ЛОХ? (его же тоже развели как лоха с Роттердамом+)
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09.09.2020 14:59 Ответить
какао-ботва счастлива, что гудок и потужный их же и отроттердамили.
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10.09.2020 00:42 Ответить
 
 