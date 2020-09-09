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адвокат (925) Роттердам+ (297)

САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+", - адвокат

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+" у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Про це повідомила адвокат Ірина Одинец, опублікувавши в Facebook копію відповідної постанови. "Кінець епохи справи "Роттердам+". Тепер офіційно: ми, як захист, нарешті отримали текст постанови про закриття справи "Роттердам+", - повідомила Одинець.

Згідно з опублікованою нею копією постанови прокуратури, у діях осіб, яким рік тому були пред’явлені підозри, відсутній склад злочину і довести їх винуватість у суді неможливо.

Адвокат наголосила, що комісійна експертиза, в яку ввійшли всі експертні висновки сторони захисту та сторони обвинувачення не підтвердила завдання шкоди чи збитків від дії формули.

"Експертиза зроблена за 2 тижні в липні 2019 року "на колінках" експертом СБУ і на підставі якої були вручені підозри, не підтвердилася. Сам експерт, який в тому числі був залучений до проведення комісійної експертизи в лютому 2020 – серпні 2020 не підтвердив свої ж висновки", - зазначила Ірина Дригваль.

Також згідно постанови прокуратури, розробка та прийняття постанови НКРЕКП про методику визначення прогнозної ОРЦ, яка в медійному просторі отримала назву "Роттердам+", була повністю законною та обґрунтованою, що в тому числі, підтверджено рішеннями судів. Втім, за словами Одинець, у НАБУ не вистачає сміливості визнати безпідставність свого розслідування, тому детективи всіляко намагаються "зберегти обличчя".

"Визнати перед суспільством, що мільйони гривень платників податків, що були витрачені на детективів та експертизи витрачені на вітер, такій серйозній установі "не комільфо". Саме тому ми бачимо "передсмертні конвульсії" НАБУ у цій справі", - зазначила Ірина Одинець.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків. Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

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Топ коментарі
+17
Это признание, что зелохи, теперь официально зелохи.
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09.09.2020 12:28
+16
у зелебобиков траур.
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09.09.2020 12:33
+11
Зелебобики, вот вам очередное подтверждение, что вы - использованные гондоны.
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09.09.2020 12:43
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Это признание, что зелохи, теперь официально зелохи.
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09.09.2020 12:28 Відповісти
Это признание только того, что Зеленский - подельник Порошенко.
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Пациен, ответьте, кого вы еще подозреваете в участии в этой банде?
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09.09.2020 12:51 Відповісти
Подозреваю "любого друга" Ющенко, Порошенко и Зеленского - Ахметова.
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09.09.2020 13:01 Відповісти
А рептилойдов с Нубиру?
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09.09.2020 13:04 Відповісти
Ты считаешь, что Ахметов к этой схеме не имеет отношения? Сколько ж вас, идиотов, природа наплодила!
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09.09.2020 13:08 Відповісти
схема не имеет состава преступления. Так что даже если Ахметов имеет к ней отношение - да на здоровье!
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09.09.2020 13:38 Відповісти
Ахмєтов - рептилоід? А я завжди це підозрював!
САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+", - адвокат - Цензор.НЕТ 2642
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09.09.2020 13:41 Відповісти
первое правило хорошего опера - не выйти на себя
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09.09.2020 13:26 Відповісти
у зелебобиков траур.
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09.09.2020 12:33 Відповісти
Если нашему святому Петру оставить навечно ключи от рая, то в раю скоро начнет работать фабрика рошен
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09.09.2020 12:37 Відповісти
а если люмпенам вроде тебя - то ангелы будут стучать друг на друга и ходить строем.
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09.09.2020 13:39 Відповісти
тема, а ты там случаем не ангел-рошен?
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09.09.2020 14:01 Відповісти
зарплату получаю в конфетах "Шалена Бзджілка". Хочешь к нам?
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09.09.2020 14:04 Відповісти
Это из торы ,жидовской книги ты процитировал?
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09.09.2020 13:56 Відповісти
украину спасаешь?
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09.09.2020 13:59 Відповісти
И что в этом плохого?
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09.09.2020 14:56 Відповісти
Це визнання клоуна і його спонсорів - брехунами?!
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09.09.2020 12:43 Відповісти
А його виборців -лохами!
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Зелебобики, вот вам очередное подтверждение, что вы - использованные гондоны.
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09.09.2020 12:43 Відповісти
А я их предупреждал, что за Тимошенко надо голосовать!!! Кстати, что зелебобики, что пороховата - это одни и те же люди.
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09.09.2020 12:46 Відповісти
різні - одні пришелепкуваті хами, інші пришелепкуваті ідіоти.
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Ну, може і так. Але, ті ж люди, які в 2014 році голосували за Порошенка, у 2019 році голосували за Зеленського.
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09.09.2020 13:02 Відповісти
Всі решта свідки "святої Йулії"!
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09.09.2020 13:43 Відповісти
да шож такое то.....
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09.09.2020 12:47 Відповісти
о закрытии дела "Роттердам + "/ Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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09.09.2020 12:54 Відповісти
Согласен на все 100% ,необходимо да же ради принципа Порошенко подать в суд на зедебилов во главе с нелохом ,да и всем кто пострадал от клеветы.А прокуроры ,мусора и другие должны вернуть 96 миллионов в бюджет страны! И нынешний вроде как министр культуры по кличке ткаченко ,со своим говноконалом Г+Г и мосейчучкой должны дать опровержение своей клевете!
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09.09.2020 14:03 Відповісти
А хто поверне державі гроші?
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09.09.2020 12:59 Відповісти
Гражданам за завышенные тарифы......
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09.09.2020 13:02 Відповісти
Дык уже работает на полную Амстердам ++!
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09.09.2020 13:01 Відповісти
Полное название формулы Амстердам 1+1.
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09.09.2020 14:07 Відповісти
Ты не один лох. Один плюс один, а Бене бутерброд с икоркой.
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09.09.2020 15:39 Відповісти
Красавы,махинации потроха и ахметки оказывается законны,в роттердаме ничего не покупали,но в затраты включили покупку там и привоз в Украину оттуда,налогов заплатили меньше, с потребителя содрали больше - ну совсем нет никакого преступления.
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Зебилы как правило не в курсе шо оно такое есть и черпают инфу гогно непосредственно с Г+Г
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09.09.2020 14:19 Відповісти
Это же долго, вникать, читать, делать выводы. Зачем. Аналогично тому, как в детстве писали сочинения по аннотации, не читая саму книгу.
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09.09.2020 15:41 Відповісти
Им проще жить под девизом: "Не читал, но осуждаю!"
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09.09.2020 16:40 Відповісти
А хто буде відповідати за фальсифікацію і витрачених мільйони гривень бюджетних грошей на проведенння цього розслідування? А хто відповість за брехню, яка привела до влади бездарів і малоросів?
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09.09.2020 13:35 Відповісти
Перевожу новость:
НАБУ официально признала что Зеленский врал избирателям.
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09.09.2020 13:41 Відповісти
оппа
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09.09.2020 13:43 Відповісти
Ось що мені подобається в Україні---це що не тикнеш пальцем,так і попадеш в ЕКСПЕРТА і при тому цей експерт---ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ,розбирається в усьому,починаючи з політичних питань і завершуючи всякого роду плітками!!!
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09.09.2020 13:43 Відповісти
Ложечки нашлись, но осадочек остался. И главная цель Зелеными достигнута_ Порошенко оббрехали с головы до ног и отрезали путь к президентству. Хотя я лучшего Президента и Главнокомандующего в истории самостійної України не помню.
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09.09.2020 13:52 Відповісти
А говноканал Г+Г вместе мосейчучкой и другими ,уже подготовил пламенную речь Порошенко с извинениями? Пороху и всем кого оклеветали зедебилы и опежизты ,необходимо подать в суд.А тех кто открывал уголовные дела ,уволят?
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09.09.2020 13:53 Відповісти
Так что, получается, что у нас президент - 42-х летний ЛОХ? (его же тоже развели как лоха с Роттердамом+)
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09.09.2020 14:59 Відповісти
какао-ботва счастлива, что гудок и потужный их же и отроттердамили.
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10.09.2020 00:42 Відповісти
 
 