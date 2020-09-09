САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+", - адвокат

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+" у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Про це повідомила адвокат Ірина Одинец, опублікувавши в Facebook копію відповідної постанови. "Кінець епохи справи "Роттердам+". Тепер офіційно: ми, як захист, нарешті отримали текст постанови про закриття справи "Роттердам+", - повідомила Одинець.

Згідно з опублікованою нею копією постанови прокуратури, у діях осіб, яким рік тому були пред’явлені підозри, відсутній склад злочину і довести їх винуватість у суді неможливо.

Адвокат наголосила, що комісійна експертиза, в яку ввійшли всі експертні висновки сторони захисту та сторони обвинувачення не підтвердила завдання шкоди чи збитків від дії формули.

"Експертиза зроблена за 2 тижні в липні 2019 року "на колінках" експертом СБУ і на підставі якої були вручені підозри, не підтвердилася. Сам експерт, який в тому числі був залучений до проведення комісійної експертизи в лютому 2020 – серпні 2020 не підтвердив свої ж висновки", - зазначила Ірина Дригваль.

Також згідно постанови прокуратури, розробка та прийняття постанови НКРЕКП про методику визначення прогнозної ОРЦ, яка в медійному просторі отримала назву "Роттердам+", була повністю законною та обґрунтованою, що в тому числі, підтверджено рішеннями судів. Втім, за словами Одинець, у НАБУ не вистачає сміливості визнати безпідставність свого розслідування, тому детективи всіляко намагаються "зберегти обличчя".

"Визнати перед суспільством, що мільйони гривень платників податків, що були витрачені на детективів та експертизи витрачені на вітер, такій серйозній установі "не комільфо". Саме тому ми бачимо "передсмертні конвульсії" НАБУ у цій справі", - зазначила Ірина Одинець.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків. Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.